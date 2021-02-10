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В ЦСКП обсудили условия евразийской интеграции
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В Москве в рамках международного форума «Устойчивое развитие» обсудили доклад Центра социально-консервативной политики «О развитии евразийской интеграции – укреплении евразийского общественного диалога». Обсуждалась ситуация в Молдавии, Нагорном Карабахе, Белоруссии и на Украине.
Директор консалтингового агентства GR-group, член экспертного совета Партии «Единая Россия» Андрей Громов (Москва) отметил намечающиеся позитивные изменения в реализации государственной политики по созданию прочных и современных институтов регионального сотрудничества, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Он сообщил, что несмотря на искусственную «накачку» дезинтеграционных настроений и ряд не взятых вовремя под контроль процессов на евразийском пространстве, общие ценности, единая историческая память, высокая экономическая взаимосвязанность позволяют говорить о том, что в ближайшие десять лет России нужно действовать более активно – преодолеть надуманные барьеры и предоставить возможность более глубокой интеграции. «Ряд наших стратегических партнеров нуждается в поддержке. Мы имеем все возможности для организации такой работы, развития горизонтальных связей и формирования общественного консенсуса», – заявил Громов.
Постковидный 2021 год – год 30-летия развала СССР, заметил координатор общественного проекта «Гражданский экзамен» Сергей Волобуев (Россия). «Но эти 30 лет стали не временем распада, а временем поиска новых интеграционных формул, становящихся все очевиднее», – пояснил он.
Председатель правления общественного объединения поддержки бизнеса и предпринимательства «Содействие и развитие» Максим Леоненков (Белоруссия) напомнил, что скоро начнёт работу Всебелорусское народное собрание, которое должно определить основные направления развития Белоруссии. По его словам, с учетом необходимости достижения общественного компромисса, критически важно учесть предложения, которые должны быть выработаны в ходе широкого общественного диалога.
Основатель Группы компаний «Фермент» Валерий Бестолков (Белоруссия) охарактеризовал общественное настроение как «тревожное ожидание». Белорусское общество опасается, что не увидит по итогу Собрания реального действенного алгоритма для проведения реформ, что может снова спровоцировать народное недовольство, считает он.
«Необходимо уделить должное внимание выстраиванию горизонтальных связей. Важно сформировать элиты, способные быть сподвижниками интеграционных процессов, – заявил Бестолков. – Наша задача сегодня – построение современной общественной платформы, способной выстраивать связи с Россией, осуществлять обмен мнениями».
Исполнительный директор Евразийского фонда стабилизации и развития Андрей Широков отметил, что общественно-политические вызовы, фиксируемые сегодня на территории евразийского пространства оказывают сильное влияние на экономику. Ректор европейского института JUSTO Дмитрий Соин обратил внимание на формирование русофобских режимов в странах постсоветского пространства. По его словам, в Молдавии «западные гранты для некоторых людей оказались сильнее дешевого российского газа».
Политолог Александр Серавин отметил, что особо следует отметить, в том числе на примере ситуации в Белоруссии, что не проводится работа между выборами, особенно с молодежью. Аналитик Института развития интеграционных процессов ВАВТ Дмитрий Болкунец заявил, что белорусском обществе происходит переоценка ценностей – многие темы, связанные с евразийской интеграцией воспринимаются негативно белорусским обществом.
Ответственный по направлению здравоохранения Рабочей группы Высшего совета «Единой России» – Группы «Устойчивое развитие» Евгений Чеканов заметил, что интеграционные процессы на постсоветском пространстве должны учитывать накопленный опыт сотрудничества по социальным, научным и образовательным проектам.
В ноябре ЦСКП провел круглый стол, посвященный образованию в России и Белоруссии. Также в ЦСКП обсудили влияние бизнеса на развитие общественно-политической жизни, участие приняли эксперты, представители бизнеса и общественных движений России, Белоруссии и Киргизии. Кроме того, в ЦСКП обсудили согласование национальных и интеграционных интересов.
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Захарова ответила Зеленскому на сравнение украинцев с подопытными кроликами
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Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично высказалась по поводу слов украинского лидера Владимира Зеленского, который, говоря о применении «Спутник V» на Украине, заявил, что «украинцы не кролики».
«На кроликах экспериментируют меньше», – отреагировала Захарова в Facebook на заявления президента Украины.
Напомним, Зеленский заявил, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». Таким образом он объяснил отказ Киева от использования препарата российского производства.
Напомним, Украина отказалась от российского препарата «Спутник V» и ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцин от коронавируса. Вместе с тем число заболевших COVID-19 в стране увеличилось.
Между тем научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
В ЛНР оценили желание Кравчука «вышвырнуть» Россию из Донбасса и Крыма
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«75% обстрелов Донбасса ведется со стороны вооруженных сил Украины. Если Кравчук хочет «око за око, зуб за зуб» – мы не против на это ответить», – сказал газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР Родион Мирошник. Так он прокомментировал призыв экс-президента Украины Леонида Кравчука отвечать Донецку и Луганску «выстрелом на каждый выстрел» и «вышвырнуть» Россию из Донбасса и Крыма.
«В своих заявлениях Кравчук, по сути, призывает к эскалации конфликта и несоблюдению режима прекращения огня в Донбассе, который и так нарушается украинской стороной», – считает представитель ЛНР на переговорах в Минске, советник главы республики Родион Мирошник.
«По данным статистики, более 75% обстрелов Донбасса ведется со стороны вооруженных сил Украины», – подчеркнул Мирошник, добавив, что «если Кравчук хочет «око за око, зуб за зуб» – мы не против на это ответить».
«Кроме того, на днях зафиксировано первое использование Украиной тяжелой артиллерии. Если ранее использовались гранатометы и минометы, то сейчас уже применяется артиллерия калибра 122 мм», – рассказал собеседник.
«Желание Украины идти по пути эскалации конфликта подтверждается еще и тем, что киевские власти неоднократно распространяли фейки о якобы присутствии в Донбассе российской армии. Однако ни одна международная организация не нашла этому доказательств», – напомнил советник главы ЛНР.
«Потому заявления Кравчука выглядят не только странными, но и циничными: сам Кравчук вряд ли пойдет воевать, но при этом он призывает отправлять на гибель молодых людей», – резюмировал Мирошник.
Накануне экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса зеркально, а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма.
Ранее Украина впервые с июля 2020 года обстреляла ДНР из орудий калибра 122 мм. Ранее Мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.
Напомним, представители офиса президента Украины, Совета национальной безопасности и обороны, министерства обороны и вооруженных сил Украины (ВСУ) по поручению главы государства Владимира Зеленского прибыли в Донбасс для проверки состояния ВСУ.
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Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство над Крымом
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Украина предлагает использовать воздушное пространство в «Симферопольском районе полетной информации» (РПИ) для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
Во время встречи с заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером Криклий заявил, что Украина придерживается курса на интеграцию в евроатлантические системы коллективной безопасности, и одно из важнейших направлений здесь – обмен данными о воздушном движении, сообщается на сайте Министерства инфраструктуры Украины.
«Принимая во внимание обновленный бюллетень EASA о безопасности полетов в Симферопольском районе полетной информации и отмены ограничений Федерального управления гражданской авиации США на полеты в Симферопольском РПИ, мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов и тому подобного. Надеемся на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией», – сказал Криклий.
Отметим, район полетной информации – это воздушное пространство, в пределах которого обеспечиваются полетно-информационное обслуживание и аварийное оповещение.
Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что воссоединение Крыма и России стало ответом на расширение НАТО, так как в альянс могла войти Украина.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
МИД ответил на требование Киева закрыть крымский аккаунт в Twitter
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Исполняющий обязанности представителя МИД России в Симферополе Артем Березовский ответил поговоркой «правда глаза режет» на требование Киева блокировать твиттер-аккаунт крымского представительства министерства.
«Происходящее можно охарактеризовать единственной фразой: «Правда глаза режет». Наш аккаунт в Twitter верифицирован давно, поэтому полемика, которую сейчас развернули представители Украины, выглядит достаточно странно. (...) Успехи Крыма, которыми мы делимся с зарубежным зрителем, видимо, не могли пройти незамеченными у наших украинских партнеров, но бог им судья», – сказал Березовский РИА «Новости».
По его словам, в Twitter крымского диппредставительства публикуется исключительно проверенная и достоверная информация. Кроме того, подчеркнул он, никаких претензий со стороны платформы за это время не поступало.
Во вторник посольство Украины в США совместно с МИД Украины и генконсульством Украины в Сан-Франциско начали борьбу против страницы в Twitter крымского представительства МИД России. В диппредставительстве заявили, что публичные страницы российской власти в Крыму «не могут обозначаться как официальные и легитимные».
Россия запретила ввоз с Украины деталей для ж/д транспорта
Российское правительство запретило ввоз с Украины железнодорожных колес, колесных пар и рам тележек грузовых вагонов.
Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном портале правовых актов. Правительство в документе расширило перечень продукции, на которую вводится запрет на ввоз в Россию с Украины.
«Дополнить ... позициями следующего содержания: 8607 19 100 – оси в собранном или разобранном виде для колес диаметром 710 мм и более, колесные пары с колесным диаметром 710 мм и более, колеса диаметром 710 мм и более, заготовки колес диаметром 710 мм и более... 8607 19 900 9 – рамы боковые литые тележек железнодорожных грузовых вагонов и балки надрессорные литые тележек железнодорожных грузовых вагонов», – говорится в постановлении.
Ранее правительство продлило продовольственное эмбарго до конца 2021 года, распространив его также на Великобританию.
Зеленский объяснил отказ от «Спутника V»: Граждане Украины не кролики
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Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов», заявил президент Украины Владимир Зеленский, объясняя отказ Киева от использования препарата российского производства.
«Никакого подтверждения того, что «Спутник V» гарантированно дает результат, нет», – передает его слова ТАСС.
Зеленский вновь заявил об «информационной гибридной войне», говоря об отказе от «Спутник V». По словам президента, «граждане Украины не кролики». «У нас нет права на них экспериментировать», – добавил Зеленский.
Президент Украины, говоря о том, будет ли Киев рассматривать возможность использования российской вакцины в случае ее одобрения в ЕС, заявил, что Россия должна обеспечить вакцинацию своего населения. «Мне кажется, что у них около 140 млн населения, поэтому прежде чем нам предлагать свою вакцину, нужно обеспечить свое население», – сказал он.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что никто на Украине не будет регистрировать российскую вакцину от коронавируса, вакцинация на Украине начнется в феврале 2021 года.
Напомним, Украина отказалась
от российского препарата «Спутник V» и ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцин от коронавируса. Вместе с тем число заболевших COVID-19 в стране увеличилось
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13 января украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Киев отказывается от покупки российской вакцины «Спутник V» в угоду США, а также из-за того, что о предоставлении этого препарата Украине договорился с Москвой именно он.
Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Украинская журналистка отреагировала на проверку СБУ после вопроса о присоединении Украины к России
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Проживающая на Украине журналистка Алена Березовская рассказал об отсутствии вины за заданный главе политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку вопрос о присоединении Украины к России.
В ходе беседы для телеканала RT Березовская спросила Медведчука: «Не считаете ли вы, что для украинцев было бы лучше присоединиться к России и это было бы проще и легче?» СБУ начала в связи с этим проверку, сообщила Березовская, которая не исключила, что «может быть, даже будет возбуждено уголовное дело», передает РИА «Новости».
«Вины за собой я не чувствую. Каждый человек имеет право на собственное мировоззрение. Власть должна слышать всех. Если чье-то мнение идет вразрез с позицией власти, это не значит, что человек должен быть подвергнут гонениям, независимо от того, это журналист, шахтер или представитель бизнеса. А что касается сути заданного вопроса, то с момента объявления Украиной о суверенитете в 1991 году тема об отношениях с Россией всегда обсуждалась в обществе», – сказала она.
Березовская отметила, что она не чувствует себя в безопасности из-за складывающейся ситуации. При этом она назвала решение СБУ начать проверку из-за заданного ею вопроса правом этого ведомства, но, по ее мнению, «нельзя переходить тонкую грань между уголовным преступлением и заданным вопросом в интервью, который был направлен всего лишь на выяснение мнения».
Украинская журналистка также связала решение СБУ с решением президента Украины Владимира Зеленского закрыть ряд оппозиционных телеканалов. «Началась полная зачистка информационного поля. Зеленский это произнес публично. Последствия вы видите», – заключила она.
Ранее Березовская работала в украинском издании Obozrevatel, а после 2013 года переехала в Россию, где с 2014 по 2016 год работала главным редактором сайта «Украина.ру», сейчас она проживает на Украине.
В начале февраля каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине.
Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционной платформы – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Зеленским полномочий президента Украины. Кроме того, в ОПЗЖ намерены инициировать процедуру импичмента президента.
МИД обвинил США в дестабилизации обстановки у границ России
Соединенные Штаты не прекратили попытки дестабилизировать ситуацию в граничащих с Россией государствах, о чем прекрасно свидетельствуют события в Белоруссии, заявил заместитель главы МИД Андрей Руденко.
«События в Белоруссии наглядно демонстрируют, что многие на Западе, и особенно в США, не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию в соседних с нами странах в целях создания у границ России новых очагов напряженности, воспрепятствовать интеграционным процессам между бывшими союзными республиками и в конечном счете разрушить исторически сложившееся общественно-политическое, социально-экономическое и культурно-гуманитарное общее пространство», – передает слова Руденко РИА «Новости».
Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон поддерживает мирный политический диалог в Белоруссии. По его словам, результаты президентских выборов 2020 года в стране были подтасованы.
Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти». Себя Тихановская назвала «символом свободы» Белоруссии.
На Украине начато расследование о закупках китайской вакцины от COVID-19
Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует возможные закупки Минздравом китайской вакцины от коронавируса Sinovac Biotech по завышенной цене, сообщил Совет общественного контроля при бюро.
По данным совета, 3 февраля НАБУ начало досудебное расследование возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по 17,85 доллара за дозу при помощи частной фирмы-посредника. При этом изначально госпредприятие «Медицинские закупки» начинало переговоры о закупке вакцины с ориентировочной стоимостью около трех долларов за дозу, сообщается на сайте Совета.
«Обнародованная цена закупки одной дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в мире, а ее «общая эффективность» во время последнего этапа тестирования в Бразилии показала лишь 50,38%», – сказано в сообщении.
Расследование начато по заявлению Совета общественного контроля при НАБУ и проводится по статье «Злоупотребление властью или служебным положением». За данное нарушение виновным может грозить лишение свободы на срок до шести лет.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от использования вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией.
Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада.
Пушкова рассмешили слова Зеленского о российской вакцине
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высказался об отказе президента Украины Владимира Зеленского использовать вакцину от коронавируса «Спутник V» и посчитал его слова «смехотворными».
«Зеленский не специалист ни в чем, кроме юмора, и его рассуждения о российской вакцине смехотворны. К тому же он политически близорук: что же он будет делать, когда вакцину одобрит ЕС? Придется срочно признавать? Или повторять перлы Кулебы (глава МИД Украины Дмитрий Кулеба), что для всего мира это, может быть, и вакцина, а вот именно для украинцев – российское «гибридное оружие»?» – сыронизировал Пушков в своем Telegram-канале.
Накануне Зеленский объявил отказ Киева от использования вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией.
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Уровень доверия Зеленскому упал ниже 40%
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не доверяют около 58% жителей страны, 38% напротив доверяют, свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг».
Согласно рейтингу, украинскому лидеру доверяют 38% опрошенных, 58% – не доверяют. Остальные респонденты затруднились ответить, сообщается на сайте соцгруппы.
В свою очередь премьер-министру Украины Денису Шмыгалю доверяют 12%, не доверяют 54%, 30% не слышали о таком. Спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову доверяют 26%, не доверяют 37%, не знают его 33%.
Также главе МВД Арсену Авакову доверяют 21%, не доверяют 66%, не знают такого 7%. Министру здравоохранения Максиму Степанову доверяют 12%, не доверяют 33%, не знают такого 51%. Мэру Киева Виталию Кличко доверяют 34%, не доверяют 54%, не знают такого 2%.
Экс-премьеру, лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко доверяют 25%, не доверяют 72%. Лидеру парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрию Бойко доверяют 24%, не доверяют 56%, не знают такого 16%. Экс-президенту Петру Порошенко доверяют 23%, не доверяют 74%.
В опросе приняли участие 2,5 тыс. респондентов во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Статистическая погрешность не превышает 2%.
В декабре опрос «Рейтинга» показывал более высокий уровень доверия у Зеленского – 44%, 53% – не доверяли.
Ранее в рейтинге политических организаций партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в январе 2021 года опустилась с первого на четвертое место, лидирует «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ).
Вашингтон признался в помощи Украине в газовых переговорах с Россией
Слова главы Минфина ФРГ Олафа Шольца о том, что Германия помогла достичь соглашения России и Украины по транзиту газа в 2019 году, являются преувеличением, в действительности Киеву помогли американские санкции, заявили советники экс-президента США Дональда Трампа.
Издание Bild цитирует документы Исполнительного комитета администрации президента США, в которых эксперты Национального экономического совета, Госдепа и министерства энергетики критикуют предложение Шольца, адресованное администрации Трампа. Берлин якобы предлагал помочь в импорте американского сжиженного природного газа (СПГ) в обмен на снятие санкций против российского газопровода «Северный поток – 2», передает РИА «Новости».
В документе советники назвали «преувеличением» заявление министра ФРГ о том, что дипломатические усилия Берлина позволили достичь соглашения России и Украины по транзиту газа в 2019 году.
По мнению экспертов американских ведомств, это санкции США помогли украинской стороне на этих переговорах. Отмечается, что за несколько дней до достижения договоренности швейцарская фирма Allseas, с которой у Газпрома был заключен контракт, остановила работы над укладкой трубопровода из-за угрозы санкций США.
В подтверждение этому в документах приводятся слова президента Украины Владимира Зеленского, который дал такую оценку в разговоре с бывшим госсекретарем США Майком Помпео в январе прошлого года.
Напомним, 30 декабря 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений по транзиту газа. Транзитный контракт на пять лет гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре.
Также советники президента США считают, что Россия прекратит договоренности с Украиной после завершения проектов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». «Россия не выполняла своих обязательств в делах газовых контрактов с Польшей и Украиной в прошлом и нет никаких указаний на то, что она будет делать это (выполнять обязательства) в будущем», – цитирует Bild мнение американских экспертов.
В документе сказано, что США выступают против «Северного потока – 2» не для продвижения своего СПГ, а для противостояния «подрывной российской активности, в том числе явному использованию Российской Федерацией энергоисточников как средства политического и экономического давления». Американские эксперты считают, что политика Вашингтона должна заключаться в разделении тем трубопровода и экспорта СПГ из США.
Кроме того, советники Трампа назвали предложение Шольца «тактикой затягивания», которая направлена на то, чтобы «помешать усилиям США по остановке трубопровода».
Советники отмечают, что если бы США приняли немецкое предложение, то это «сыграло бы на руку российской пропаганде в отношении оппозиции США к «Северному потоку – 2» и подрывало бы сформулированную президентом США политику».
Ранее издание Deutsche Welle со ссылкой на немецкую экологическую неправительственную организацию сообщило, что министр финансов ФРГ Олаф Шольц якобы предлагал администрации экс-президента США Дональда Трампа помочь в импорте американского сжиженного природного газа в обмен на снятие санкций против российского газопровода «Северный поток – 2».
Министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульце в ответ на эту публикацию заявила, что Германия не заключала никакой «грязной сделки» с Соединенными Штатами по проекту газопровода «Северный поток – 2».
США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.
Глава Германо-российского форума Маттиас Платцек заявил, что экономический ущерб в случае отказа Германии от «Северного потока – 2» будет огромным, а ущерб политическим отношениям между странами «невозможно измерить вообще».
Отказ Зеленского от «Спутника V» объяснили страхом сближения с Россией
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Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко назвал причину, по которой президент Украины Владимир Зеленский отказывается от использования российской вакцины от коронавируса.
«Это потому что Зеленский боится сближения с Россией. Внешние управленцы тогда обвинят его в том, что он пошел навстречу Москве. Мы же выступаем за использование «Спутника V» на Украине. Но мы за то, чтобы этим вопросом занимались специалисты, а не политики. Здесь не должно быть никакого политического влияния. Ученые должны определить, насколько нужна вакцина и как она будет работать», – приводит слова Бойко НСН.
Накануне Зеленский объявил отказ Киева от использования вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше».
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Пытавшегося прорваться через блокпост мужчину застрелили в Донбассе
В Донецкой области застрелили мужчину, который пытался прорваться через блокпост в районе села Викторовка, сообщил штаб операции объединенных сил (ООС).
«Вчера около 12 часов дня к блокпосту механизированного батальона в районе Викторовки Донецкой области приблизилась гражданская машина ВАЗ – 2105. На требование остановиться водитель не отреагировал и наоборот повысил скорость. Военные произвели предупредительный выстрел, но машина продолжила движение к вооруженным силам России. Учитывая все обстоятельства, боец открыл огонь на поражение… К сожалению, водитель автомобиля скончался по дороге в больницу», – говорится в сообщении ООС в Facebook.
Пассажир машины получил ранение и был госпитализирован. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Осенью 2019 года украинские националисты прорвали блокпост в районе разведения сил в Донбассе.
В сентябре прошлого года в Донбассе задержали украинцев, планировавших похищение итальянца Андреа Пальмери, который координировал работу Итальянского центра в ЛНР.
«Укрэнерго» оценила дефицит угля на ТЭС в 43%
Запасы угля на складах украинских ТЭС на 43% меньше минимально необходимых, сообщила пресс-служба НЭК «Укрэнерго».
Ситуация «остается критической», сообщает «Укрэнерго». С начала ноября запасы (по состоянию на 8 февраля) «уменьшились в 6,5 раза до 384,4 тыс. тонн». Около 49% запасов угля (188 тыс. тонн) сосредоточено только на двух ТЭС – Луганской и Славянской. «Укрэнерго» при этом «не прогнозирует никаких ограничений энергопитания любых категорий потребителей», «графиков аварийного отключения и ограничения мощности», передает РИА «Новости».
Напомним, национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины, заявила, что ситуация с запасами энергетического угля критическая. 7 февраля сообщалось, что аварийные отключения произошли сразу на двух ТЭС на Украине. Перед этим Украина попросила Белоруссию об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух других электростанциях.