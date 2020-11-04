В ЦСКП обсудили согласование национальных и интеграционных интересов

Взгляд
4 ноября, среда  |  Последнее обновление — 09:52  |  vz.ru
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Негатив США и Европы обрушил рубль

На снижение курса рубля сыграли сразу все негативные факторы Сергей Карпухин/ТАСС
Почти 81 рубль стоит доллар, а евро – 94 рубля. Такого обесценивания отечественная валюта не знала уже давно. Виной всему локдаун в Европе, вызвавший обвал нефти. А это ахиллесова пята отечественной валюты. Хорошие новости в том, что рубль впитал в себя весь возможный реальный и потенциальный негатив. Поэтому для дальнейшего падения оснований нет. Когда же рубль пойдет обратно? Подробности...
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Спасение Нагорного Карабаха важно для безопасности России

Монумент «Мы – наши горы» стал символом Арцаха, головы долгожителей олицетворяют большую и малую вершины горы Арарат Илья Питалев/РИА Новости
На встрече с главой МИД Турции президент Азербайджана отчитался об «освобождении» 200 населенных пунктов в Нагорном Карабахе, пообещав продолжить наступление и восстановить целостность страны. Как бы ни развивался этнический конфликт между армянами и тюрками, для России важно сохранить НКР, иначе НАТО легко получит выход на Каспий. Подробности...
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Старообрядцы адаптировались к новому мировому порядку

Русские старообрядцы сумели сохранить за века эмиграции веру, язык и традиции Михаил Метцель/ТАСС
Зажиточные и успешные русские за границей – именно так можно охарактеризовать расселившихся по всему миру старообрядцев. За века вынужденной эмиграции они сумели сохранить христианскую веру, русский язык и традиции. При этом они не затворники, которые прячутся от цивилизации. Наоборот: русские старообрядцы используют и в жизни, и в работе самые последние технологии.  Подробности...
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Теракт в Вене стал «бумерангом» войны в Югославии

В Европе началась новая фаза террора Ronald Zak/AP/ТАСС
«Это был один из самых ужасных дней, которые когда-либо переживала страна», – сказал министр МВД Австрии Карл Нехаммер в связи с атакой террористов в Вене, в результате которой четыре человека погибли, а еще 15 ранены. Застреленный террорист оказался этническим албанцем, вооруженным автоматом Zastava M70. По мнению экспертов, трагедия в Австрии оказалась следствием югославских войн и явила собой новую фазу террора в Европе. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Австрии придется мечтать о спокойствии

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
То, что теракт в Австрии произошёл позже, чем в других странах Евросоюза – закономерно. Австрийские власти вели себя с приезжими жёстче, чем в большинстве стран Западной Европы. Однако не случайно и то, что трагедия произошла. Подробности...
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Зачем немцы взорвали Киево-Печерскую лавру

Тимур Шерзад, журналист
3 ноября 1941 года в Киево-Печерской лавре прозвучал взрыв – нацисты разнесли на куски красивейший Успенский собор, построенный еще в XI веке. Бесценный оригинал был потерян навсегда. И боевые действия тут ни при чем. Подробности...
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Смогут ли «бастующие женщины» Польши свалить режим Качиньского

Олег Хавич, политический аналитик
В Польше продолжаются протесты против ужесточения запрета абортов. И хотя на улицы Варшавы выходит огромное количество людей (до 100 тысяч человек, что для Польши очень много), лишь треть из поддерживающих протесты верит в их успех. Подробности...
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Зачем России Нагорный Карабах

Почему поляки взбунтовались

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Когда закончится война в Карабахе

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Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Впервые с 1975 года с российских стапелей сошел крупный дизель-электрический ледокол. Построенный на Балтийском заводе «Виктор Черномырдин» будет проводить суда в Финском заливе, работать в Арктике и Антарктике. В присутствии президента Путина на ледоколе во вторник был поднят государственный флаг
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Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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11:04

В Нижегородской области запланировали открыть новые модельные библиотеки

Открытие четырех модельных библиотек запланировано в Нижегородской области в 2021 году по нацпроекту «Культура», сообщили в пресс-службе правительства региона.
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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Кто победит на выборах президента США?
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В Тарусе улицам, переименованным в советский период, вернули дореволюционные названия. Вы хотите, чтобы то же самое произошло в вашем городе?
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  • Зависит от названия улицы
Какая из сторон конфликта вокруг Нагорного Карабаха имеет в ваших глазах большую моральную правоту?
  • Азербайджан

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    В ЦСКП обсудили согласование национальных и интеграционных интересов

    4 ноября 2020, 09:51

    Текст: Наталья Ануфриева

    Центр социально-консервативной политики совместно с Евразийским форсайт-клубом Visio провел экспертное обсуждение по теме «Как согласовать национальные интересы и интеграционные». В цикле мероприятий принимают участие эксперты, представители бизнеса и общественных движений России, Белоруссии, Киргизии и Молдавии.

    В ходе обсуждения, которое состоялось накануне, 3 ноября, было высказано мнение о необходимости общественно-политического диалога. Указывается, что выработка законодательных норм обеспечения интеграции, в том числе экономической деятельности пойдет значительно быстрее, если будет развитие вопроса создания евразийского парламентского измерения. Без гражданских общественно-политических основ интеграции не может быть обеспечена экономическая интеграция, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

    Подчеркнуто, что необходимо больше говорить о вопросах идеологии политического представительства, о парламенте, о политических партиях. Так, отмечается, что в российский парламент в 2021 году также придут новые силы, и если  договориться на уровне межнационального гражданского диалога, в парламент смогут прийти силы, поддерживающие евразийскую интеграцию.

    Участники совещания также подчеркнули  необходимость создания общественного форума для объединения усилий разных общественных и профессиональных движений, представляющих реальный срез интересов разных групп граждан для выработки общих подходов к интеграционным процессам. 

    Председатель делового совета ЕАЭС Станислав Наумов пояснил, что фундаментальных противоречий в сопряжении национальных и интеграционных интересов нет. Более того, по его словам, в условиях стремительно меняющегося мира, когда ни одна страна не может быть уверена в возможности самостоятельно противостоять новым рискам, национальные интересы становятся возможны только в контексте интеграции.

    Наумов подчеркнул, что реализация запроса общества и бизнеса стран евразийского пространства на единый рынок, единую регламентацию, единую инфраструктурную и промышленную  политику сможет оказать важнейшее влияние на развитие региона: «Тогда нам скажут спасибо в 2025 году. Национальные интересы возможны только в рамках интеграционных процессов. Необходимо нашим представителям сказать, что мы хотим иметь единую инфраструктурную политику, промышленную политику».

    Он подчеркнул, что необходимо переформулировать понятие национального интереса в Евразийском дискурсе.

    Директор Института русско-польского сотрудничества Дмитрий Буневич обратил внимание участников обсуждения на то, что появление множества новых национальных государств в 20 веке не привело к повсеместному благополучию.

    «Насколько обладание атрибутами суверенного государства – флага, места в ООН – это подтверждение реального суверенитета? Сколько из сегодняшних более 200 стран истинно таковы? В лучшем случае несколько десятков только стремятся», – сказал он, указав, что «право» на самость не должно впадать в конфликт с интеграционным процессами сотрудничества.

    Член оргкомитета форума по устойчивому развитию Константин Петриченко заявил, что необратимой интеграция становится лишь, когда идет вместе с важной гуманитарной составляющей. По его словам, граждане должны быть носителями евразийской идеи.

    Основатель группы компаний «Фермент» Валерий Бестолков также выразил идею о необходимости создания форума гражданских сил для обсуждения вопросов и выработки решений евразийской интеграции.

    Председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец добавил, что такие площадки должны сформулировать основополагающие принципы. По словам председателя совета директоров СП ООО «Фармлэнд» Ивана Логового такое обсуждение помогло бы понятно сформулировать то, что нас объединяет.

    Генеральный директор бизнес-школы ИПМ Павел Данейко пояснил, что во время смены этапа фабричного производства возрастает роль локализации, которой необходимо эффективное государственное управление с учетом широкой интеграции.

    Общественный деятель, психолог, сопредседатель движения «Говори правду» Татьяна Короткевич отметила низкую информированность общества об интеграционных процессах: «Сегодня диалог очень централизован. Он необходим на разных площадках. Сегодня нельзя отделить политику от интеграционных процессов».

    «В белорусском гражданском обществе существует консенсус: интеграцию надо рассматривать с точки зрения ее понятности гражданину страны, обеспечения суверенитета и независимости, соответствия национальным интересам», – отметила она.

    Председатель Ассоциации Европейского Бизнеса Алексей Мицкевич заявил, что обсуждая конкретные идеи интеграции, мы создаем правительство, без гражданского общества.

    «Когда мы говорим о евразийской идеологии, нужно показать ее значимый интерес. Сегодня Белоруссия, особенно молодежь, смотрит в направлении Европы. Необходимо создать мощные коммуникационные инструменты. Давайте создадим евразийское гражданское коммуникационное сообщество, которое определит что нужно. Гражданский форум может предложить рекомендации правительству: что нужно, что интересно гражданам», – отметил он.

    Заместитель генерального директора ТНК Дастан Андрей Окладников заметил, что если бы мы не имели договора ОДКБ, то не смогли бы обеспечить суверенитет, а большое достижение Евразийского союза в том, что мы говорим на русском языке.


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