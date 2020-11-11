В ЦСКП обсудили влияние бизнеса на развитие общественно-политической жизни

Центр социально-консервативной политики (ЦСКП) совместно с Экспертной диалоговой площадкой Visio провел круглый стол по вопросам участия бизнеса в общественно-политической жизни государства. Участие приняли эксперты, представители бизнеса и общественных движений России, Белоруссии и Киргизии.

Участники дискуссии продолжили обсуждение перспектив политической трансформации на территории евразийского пространства, обновления подходов к парламентским институтам и их возможностям, влияния бизнеса на развитие общественно-политической жизни, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Генеральный директор ЦСКП Людмила Шувалова подчеркнула необходимость совместной выработки актуальных решений и организацию возможности для широкого проектирования образа будущего развития.

В ближайшее десятилетие будут идти серьезные интеграционные и дезинтеграционные процессы, а традиционные государства будут приобретать другие формы, считает председатель Ассоциации юристов России Владимир Плигин. По его мнению, мировая картина будет определяться следующими факторами: демография; информационные технологии; борьба за ресурсы; изменение климата; быстрые технологические изменения, которые ведут к вытеснению традиционных профессий.

«Важно точно оценивать значение роли парламентов. Парламентская дипломатия, парламентские партии, как выражение гражданского общества – очень важны. При этом бизнес сегодня вписывается в социальную структуру того или иного государства. Малое и среднее предпринимательство – это социальный механизм. Он должен оберегаться и быть одной из задач. Лоббизм представляющий интересы бизнеса структурирован и может иметь политическое представительство», – пояснил Плигин.

Председатель Совета директоров ООО «Фармлэнд» Иван Логовой подчеркнул необходимость представительства в парламенте бизнеса, как важного элемента при построении гражданского общества.

Историк эллинист, общественный и государственный деятель Федор Шелов-Коведяев отметил новые вызовы – прежде всего вызов высвобождения свободного времени. Он пояснил, что парламентаризм вырастает из местного управления, в том числе управления бизнесом.

В свою очередь президент Фонда поддержки законодательных инициатив Григорий Томчин предостерег участников совещания от негативного опыта построения партий на основе бизнеса.

«Партия на основе бизнеса старается подменить свои цели общественными. Для того, чтобы учесть интересы малого и среднего бизнеса необходимо четко разграничивать уровни власти. Тогда получится, что проблемы малого бизнеса решаются на местном уровне. Необходимо двигаться вперед исходя из глобальной проблематики, ориентируясь на будущее. Нельзя руководствоваться только текущими интересами», – заявил Томчин.

Председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец уверен, что необходимо провести социально-политический и социально-экономический аудит.

«Правительство Беларуси пытается руководить обществом, которого уже нет, что приводит к кризису. Форма власти и правления уже не соответствуют состоянию общества. Парламент де-факто имитирует парламентскую деятельность, так как он назначаемый. Сегодня необходимо определить задачи бизнеса для решения проблем общества. Мы видим большой позитивный фактор, чтобы четко сформулировать запрос в обществе на формирование правоцентристкой партии», – заявил он.

Генеральный директор «Транснациональной кампании «Дастан» Андрей Окладников рассказал об опыте Кыргызстана. По его мнению, малый и средний бизнес в парламенте это фантасмагория.

«Крупный представлен в парламенте и решает свои задачи в ущерб государству, отчего в обществе возникают волнения и революции», – отметил Окладников.

Общественный деятель, сопредседатель движения «Говори правду» Татьяна Короткевич пояснила, что политические партии без изменения в законодательстве бессмысленны, а партийное строительство должно быть поступательным и логичным. «Участие бизнеса и гражданского общества в жизни страны нужно поддерживать через инициативы объединения, кооперации и публичного диалога. Это необходимое условие для формирования безопасного участия представителей бизнеса в политической жизни», – отметила она.