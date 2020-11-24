ЦСКП провел круглый стол, посвященный образованию в России и Белоруссии

Во вторник, 24 ноября, Центр социально-консервативной политики совместно с Экспертной диалоговой площадкой Visio продолжил цикл еженедельных экспертных мероприятий, посвящённых темам Евразийского сотрудничества. Очередной круглый стол был посвящён образованию.

Заведующий отделом математического моделирования нелинейных процессов Института прикладной математики (ИПМ) им. М. В. Келдыша РАН Георгий Малинецкий представил своё виденье совершенствования образовательных механизмов в России и Беларуси.



Ученый поддержал идею рабочей площадки по проведению широкого форума гражданских сил для объединения общественный усилий и работы по проектированию образа будущего. По его мнению, страны участницы евразийской интеграции для сохранения своего места в мире и выхода на устойчивое развитие должны с учетом региональных особенностей перенять международный опыт по организации дискуссии об образе будущего, а также использовать достижения российской науки по математическому моделированию социальных процессов.

«Нам нужно научить наших детей мечтать. А пока в этом провал и России, и Беларуси. Люди вместо того, чтобы мечтать – пишут непонятные бумаги. При этом, как выяснили эксперты, руководители большинства ведущих компаний Силиконовой долины в детстве читали научную фантастику. Поэтому очень важно научить наших детей мечтать и рассуждать над тем, как они видят мир и развитие своей страны в будущем», – пояснил Малинецкий.

Председатель Совета директоров ООО Фармлэнд Иван Логовой предложил использовать опыт игровых механик и командного моделирования при проведении национального форсайта на предстоящем гражданском форуме. Общественный деятель, сопредседатель движения «Говори правду» Татьяна Короткевич обратила внимание участников дискуссии на то, что «определяя экономический образ будущего, нам нужно понять и, что мы ждем в общественных отношениях».