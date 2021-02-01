Украина запретила въезд солисту группы «Песняры»

Государственная пограничная служба Украины запретила въезд в республику солисту белорусской группы «Песняры» из-за посещения музыкантом Крыма. Запрет будет действовать в течение трех лет, сообщили в ведомстве.

«За нарушение украинского законодательства пограничники запретили гражданину Белоруссии въезд в нашу страну сроком на три года. Сейчас белорус вылетел в Минск», – говорится на сайте погранслужбы.

Как уточняется в сообщении, солиста «Песняров» задержали в киевском аэропорту «Борисполь». В ведомстве заявили, что в Крыму музыкант находился незаконно летом 2020 года, «нарушив порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». Сам артист подтвердил факт своего нахождения в Крыму. В погранслужбе не назвали имя музыканта, по информации «Украинской правды», речь идет о Валерии Дайнеко, передает ТАСС.

В марте прошлого года украинские пограничники не пропустили в страну российских певца и флейтиста и запретили им въезд на три года.

Ранее российским актерам, которые ехали на Украину со спектаклем «Идеальный свидетель», запретили въезд в страну.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.