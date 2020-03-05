Российских музыкантов не пустили на Украину

Украинские пограничники не пропустили в страну российских певца и флейтиста, им запретили въезд на три года, сообщила пресс-служба госпогранслужбы Украины.

Фамилии артистов погранслужба не называет. Как передает УНИАН со ссылкой на источник в госпогранслужбе, певец, которому запретили въезд, – это экс-солист российской группы «Лесоповал» Сергей Куприк.

«Что касается первого – пассажира рейса «Рига – Киев» – сработала база данных, в которой содержались поручения правоохранительных органов в отношении него. Кроме этого, в ходе беседы сотрудники госпогранслужбы также выяснили, что когда-то участник одной из российских музыкальных групп, а ныне сольный исполнитель недавно гастролировал в оккупированном Донецке. Конечно же, попал он туда незаконным способом – через закрытый пункт пропуска на неподконтрольном украинской власти участке российско-украинской границы», – передает РИА «Новости» сообщение госпогранслужбы.

Как отмечается, второй россиянин прибыл в Киев рейсом из Братиславы на прослушивание и для участия в фестивале классической музыки.

«Пересечь государственную границу российскому флейтисту помешало нарушение украинского законодательства. Правоохранители выяснили, что этот человек посещал территорию оккупированного полуострова Крым. В обоих случаях гражданам России отказано в пересечении госграницы. Кроме того, они получили запрет въезда на территорию Украины сроком на три года», – добавили в пресс-службе.

Ранее российским актерам, которые ехали на Украину со спектаклем «Идеальный свидетель», запретили въезд в страну, в сообщении на официальном сайте погранслужбы не указаны фамилии актеров, но оно сопровождается афишей с фотографиями и именами Игоря Ливанова, Павла Баршака и Елены Кориковой.

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