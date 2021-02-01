Украина первой восстановила регулярное авиасообщение с Грузией

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1 февраля, понедельник | Последнее обновление — 14:15 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Москва отказалась слушать заявления США о несогласованных акциях
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Загвоздка в том, что нынешних сценаристов натаскивают не на реальную историю, а на круто рассказанную. Если есть деньги, снимать можно всё, вплоть до очевидной лажи, как, например, вышедшую в прокат интерпретацию подвига Зои Космодемьянской.
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Если все это лишь «ошибки» Ельцина, как утверждают сегодня его «адвокаты», то тогда кто же такой сам Борис Николаевич? Может, Ельцина было несколько? Но нет, это был один человек. Прошедший путь от крепкого советского хозяйственника – к позорному образу «Борьки-пьяницы».
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«Коронавирусные» погромы в Нидерландах привлекли внимание к личности местного премьера Марка Рютте, подавшего прошение об отставке. Удивительно, но столь разные государства, как Россия, Турция и Польша, имеют все основания радоваться, если по итогам выборов Рютте уйдет на политическую пенсию.
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В Казани прошел XXIII республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан-2021», в котором победила 18-летняя студентка КФУ Дина Юнусова. Она обошла 29 соперниц и получила право участвовать в финале конкурса «Мисс Россия»
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28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
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В поселке Богучаны в Красноярском крае вертолет Ми-8АМТ при неудачной посадке зацепил несколько зданий на территории аэропорта и другой вертолет. На борту находились три члена экипажа и 22 вахтовика, пострадавших нет. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Украина первой восстановила регулярное авиасообщение с Грузией
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Украинская авиакомпания Ukraine International Airlines в понедельник выполнила рейс из Киева в Тбилиси, став таким образом первой восстановившей регулярное авиасообщение с Грузией, открывшей небо 1 февраля в контексте послаблений в условиях пандемии коронавируса, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Источник газеты ВЗГЛЯД в авиационных кругах Грузии рассказал, что «подавляющее большинство пассажиров – это граждане Грузии, так как иностранные визитеры должны прибывать вакцинированными, а на Украине процесс вакцинации пока не начат».
Данная авиакомпания и другая украинская – SkyUp Airlines будут выполнять отныне по два рейса в неделю в Грузию.
На безоговорочный въезд в Грузию могут рассчитывать все иностранцы, которые прошли вакцинацию против COVID-19 и имеют соответствующий документ. Что касается граждан Грузии, то с них снимается обязательство проходить самоизоляцию по возвращению на родину. Теперь у въезжающих на территорию страны граждан Грузии будет выбор – предоставить отрицательный ПЦР-тест и отправиться на восемь дней в самоизоляцию, либо сделать еще один ПЦР-тест за свой счет на третий день после прибытия в страну.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский в интервью телекомпании HBO и информационному порталу Axios заявил, что его страна в вопросе поставок вакцин от нового коронавируса вынуждена «стоять с протянутой рукой». «Я связывался с лидерами тех европейских государств, с которыми у нас замечательные отношения, и они сказали, что понемногу будут помогать нам за счет собственных запасов вакцин», – сказал он.
Что касается Грузии, она в феврале получит первую партию вакцин западного производства. Тбилиси не примет российские и китайские вакцины.
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СБУ заявила о попытке китайского инвестора уничтожить мощности «Мотор Сич»
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Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку предприятия «Мотор Сич», производящего авиадвигатели, где обнаружена подготовка к уничтожению производственных мощностей, сообщили в ведомстве.
«Правоохранители фиксируют возможные противоправные действия представителей компаний DCH и Skyrizon Aircraft Holdings Limited, связанные с установлением контроля над акционерным обществом «Мотор Сич». В рамках начатого уголовного производства, служба документирует факты подготовки к уничтожению производственных мощностей акционерного общества, имеющего важное оборонное и народнохозяйственное значение», – сказано на сайте СБУ.
Офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил в пятницу о новых санкциях в отношении китайской компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited (инвестор «Мотор Сич» – прим. ВЗГЛЯД) и ее основого акционера Ван Цзина. Санкции предусматривают блокировку активов компании, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала с Украины и запрет сделок с ценными бумагами, эмитенты которых находятся под санкциями, передает ТАСС.
В ноябре прошлого года сообщалось, что китайские инвесторы «Мотор Сич» захотели взыскать с Украины 3,5 млрд долларов.
Напомним, в августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В конце ноября того же года к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс. 7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании.
«Мотор Сич» производит двигатели для самолетов и вертолетов. Большая часть продукции завода уходила в Россию, пока в 2014 году власти Украины не запретили такие поставки. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о борьбе Китая и США за жемчужину советской промышленности.
Кравчук предложил Украине референдум о возвращении Крыма и Донбасса
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Необходимость возвращения Донбасса и Крыма под контроль правительства Украины должна быть вынесена на референдум, заявил глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».
«Возможно необходимо будет вынести (на референдум вопрос о статусе Донбасса), чтобы люди сказали, как должна быть организована жизнь в тех регионах, которые не контролируются (правительством) Украины, но являются украинскими территориями… То есть должен быть референдум, и так должно быть сказано, что народ за то, что Украина должна быть целостной и независимой с возвращением ее территорий, это главный вопрос референдума, а не каким способом это делать», – приводит слова Кравчука РИА «Новости».
При этом глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу выразил мнение, что способ реинтеграции территорий должна найти власть, в том числе Верховная рада Украины.
Ранее Кравчук заявил об обострении ситуации в Донбассе. В воскресенье донецкий политолог и публицист Владимир Корнилов заявил газете ВЗГЛЯД, что Украина в ожидании победы Джозефа Байдена на американских выборах вела военную подготовку в Донбассе.
В четверг главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила на форуме «Русский Донбасс» в Донецке, где призвала «забрать Донбасс домой». После этого в Кремле подчеркнули, что вопрос о вхождении Донбасса в состав России на повестке не стоит. Между тем лидер партии «За правду», писатель Захар Прилепин заявил, что после принятия ДНР и ЛНР в состав России в Киеве произойдет политический переворот и президентом Украины станет Тарас Бульба.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Зеленский пожаловался на необходимость «стоять с протянутой рукой»
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Украина в вопросе поставок вакцин от нового коронавируса вынуждена «стоять с протянутой рукой», заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью телекомпании HBO и информационному порталу Axios.
Отвечая на вопрос о том, каким образом ситуация с поставками вакцин отразилась на взглядах украинского руководства на отношения с союзниками, Зеленский посетовал на то, что Украина не является членом Евросоюза. «Я связывался с лидерами тех европейских государств, с которыми у нас замечательные отношения, и они сказали, что понемногу будут помогать нам за счет собственных запасов вакцин», передает ТАСС.
«Им непросто будет объяснить это своим гражданам, и я понимаю это. Но они будут давать нам [вакцины] небольшими партиями, – отметил Зеленский. – Так или иначе для нас очень неприятно стоять с протянутой рукой».
В прошлую пятницу Зеленский в беседе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен назвал поставку вакцины от коронавируса вопросом геополитики. Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов исключил регистрацию российской вакцины. Напомним, 13 января Украина отказалась от российского препарата «Спутник V». В тот же день украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Тем временем число заболевших COVID-19 на Украине увеличилось.
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Зеленский разочаровался в американской демократии
Миру будет трудно воспринимать США как символ демократии после прошедших в начале января беспорядков в Капитолии, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Я думаю, что это был сильный удар по демократии США... Мы привыкли считать, что в США идеальные демократические институты, (это страна – прим. ВЗГЛЯД), где власть передается мирно, без войн, революций, от одного президента к другому», – сказал Зеленский в интервью американскому порталу Axios.
Он отметил, что Украина «пережила две революции», и поэтому понимает, что подобное «может происходить». Однако никто, по его словам, не ожидал, что такое может произойти в США, что свидетельствует о том, что «все не идеально». «Я был серьезно встревожен (из-за этого). Я не хотел бы, чтобы у вас был переворот, стрельба и, не дай бог, жертвы. Просто после такого, я думаю, странам будет трудно воспринимать США как символ демократии в мире», – подчеркнул украинский президент.
Напомним, президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Дональда Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия. Глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на экс-президента вину за штурм Капитолия. После этого контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, а спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение. Председателем процесса по отстранению от власти 45-го президента США, который уже сложил свои полномочия, назначен сенатор от Демократической партии Патрик Лихи.
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Билл Гейтс отреагировал на слухи о его «причастности» к пандемии COVID
Основатель Microsoft Билл Гейтс опроверг публикации о якобы его причастности к пандемии, отметив, что распространение фейков о вакцинации может продлить эпидемию коронавируса.
«Это большой вызов, когда люди ищут простых решений. Они задаются вопросом, не стоит ли кто-то за пандемией», – сказал он в интервью немецкому изданию Suddeutsche Zeitung, передает РИА «Новости».
Бизнесмен отметил, что его фонд уже сталкивался с недоверием людей к вакцине.
«Во время борьбы с полиомиелитом в таких странах как Пакистан или Нигерия ходили слухи о вакцине, что она не безопасная и приводит к бесплодию у женщин», – добавил Гейтс.
Он считает, что для борьбы с подобными заблуждениями стоит обратиться к влиятельным людям, представителям общества или религиозным лидерам с большим авторитетом. По его мнению, только они способны объяснить преимущества вакцины населению.
Ранее Гейтс поделился планом подготовки к следующей пандемии, включив в него глобальную систему экстренного оповещения, массовое тестирование, а также команду из 3 тыс. специалистов, готовых моментально отреагировать на потенциальные кризисы.
После вспышки коронавируса в соцсетях и интернет-СМИ распространялись теории о якобы причастности миллиардера к пандемии. Так в 2020 году с эфира «России 24» сняли выпуск передачи Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», в которой режиссер рассказал о проекте основателя Microsoft по «чипированию» людей для контроля и «сокращения человечества». После этого прокуратура Москвы потребовала открыть уголовное дело по распространению фейка об искусственном создании коронавируса для чипирования людей.
Сам Гейтс заявил, что поражен тем, что его имя активно используется сторонниками теорий заговора в связи с пандемией коронавируса.
Кравчук заявил об обострении ситуации в Донбассе
Экс-президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил об обострении ситуации в Донбассе.
По словам Кравчука, призывы включить Донбасс в состав России «концептуально» не совпадают с линией, которой представители ДНР и ЛНР придерживаются на переговорах. Если представители Донбасса будут придерживаться позиции, что будущее самопровозглашенных республик с Россией, Кравчук пообещал обратиться в ОБСЕ, чтобы «кардинально изменить» повестку дня, передает РИА «Новости».
«Для того, чтобы было понятно, о чем мы будем говорить, какие задачи ставить, решения принимать, нам нужно добиться ясности», – заявил Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».
Ранее донецкий политолог и публицист Владимир Корнилов заявил газете ВЗГЛЯД, что Украина в ожидании победы Байдена вела военную подготовку в Донбассе.
Напомним, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос о вхождении Донбасса в состав России на повестке не стоит. Днем ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила на форуме «Русский Донбасс» в Донецке, где призвала «забрать Донбасс домой». Лидер партии «За правду», писатель Захар Прилепин заявил, что в Киеве после принятия ДНР и ЛНР в состав России произойдет политический переворот и президентом Украины станет Тарас Бульба.
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Эксперт оценил слова украинского полковника о «плохих» сценариях для Киева в Донбассе
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«Не стоит недооценивать Киев. Мы видим, как Украина в ожидании победы Байдена вела военную подготовку в Донбассе», – заявил газете ВЗГЛЯД донецкий политолог и публицист Владимир Корнилов.
Так он прокомментировал заявление украинского полковника Олега Жданова о том, что страну ждут «плохой» и «очень плохой» сценарии событий в Донбассе, под которыми подразумевается либо выход из Минских соглашений, либо их полное выполнение с последующей интеграцией Украины с Россией и Белоруссией.
«Во-первых, сценариев гораздо больше. Но я не думаю, что Украина может присоединиться к Союзному государству в том составе, в котором она сейчас представляет себя. В будущем, при самораспаде этого государства, я не исключаю того, что значительная часть регионов сможет претендовать на такой вариант. И его нельзя назвать «плохим», – сказал Корнилов.
«Что касается выхода Украины из Минских соглашений – да, такой сценарий возможен. Он неоднократно проговаривался украинскими деятелями разного калибра, включая президента Зеленского. Но стоило нам провести форум «Русский Донбасс» – как вдруг все украинские чиновники стали орать, будто бы Россия выходит из Минских соглашений», – напомнил эксперт.
«То есть они грозят нам выходом из «Минска», но как только дело доходит до ответа со стороны ЛНР и ДНР – украинские чиновники вдруг рассказывают о том, что дороже и ценнее Минских соглашений ничего не было и нет», – заметил политолог.
«Однако не стоит недооценивать Киев. Мы видим, как Украина в ожидании победы Байдена вела военную подготовку в Донбассе. Это зафиксировано ОБСЕ. То есть если из Вашингтона поступит соответствующий сигнал – вооруженные силы Украины сразу же начнут провокации. Хочется верить, что США все-таки удержат Киев от большой крови. В противном случае Украину ждет жесткий ответ и, как говорил президент Путин, это поставит вопрос о существовании украинской государственности», – заключил Корнилов.
Ранее украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил об исчерпании Киевом возможностей компромисса по Донбассу, отметив, что в этих условиях для Украины возможны только два сценария: «плохой» и «очень плохой».
«Плохой предусматривает выход из Минских договоренностей и заявление Киева о том, что в данной трактовке они невыполнимы», – сказал Жданов в интервью изданию «Главред».
«Очень плохой сценарий», по его мнению, это полное выполнение «Минска». «А затем вхождение Украины в состав союзного государства», – добавил он.
Полковник считает, что сложно прогнозировать, какой вариант выберет президент Украины Владимир Зеленский, поскольку его политика в отношении Донбасса – секретна. «Уж год, как мы слышим про «план А», но самого плана никто не видел. Теперь президент заявляет о «плане Б», к которому приступает Украина», – рассказал военный, отметив, что подробностей нового плана тоже никто не знает.
Кроме того, он обратил внимание на разговоры администрации Зеленского о пяти «суперпланах», но что они собой представляют, украинцам неизвестно. Жданов считает, что в 2021 году конфликт в Донбассе «будет оставаться замороженным».
Напомним, дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Позже, после срыва в сентябре совместной инспекции позиций украинских силовиков в районе поселка Шумы, ЛНР и ДНР обвинили Киев в сознательном выходе из договоренностей о дополнительных мерах по перемирию и заявили о резкой эскалации конфликта в Донбассе.
В ноябре 2020 года МЧС России направило в Донбасс сотую по счету колонну с партией гуманитарной помощи.
В декабре президент России Владимир Путин заявил, что Россия понимает всю сложность ситуации в Донбассе и будет наращивать поддержку, но урегулирование конфликта в регионе зависит в значительной степени от украинских властей.
Кроме того, в январе в Донецке состоялся интеграционный форум «Русский Донбасс». Его целью стало обсуждение и принятие одноименной доктрины идеологических основ политики ДНР и ЛНР.
По мнению командира бригады «Восток» ополчения ДНР Александра Ходаковского, заявленное на форуме намерение расширить территорию ДНР до границ Донецкой области – «это маленькая революция в самой постановке вопросов о будущем Донбасса и наших отношениях с Украиной».
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Инфекционист дал прогноз по отмене масочного режима в России
Масочный режим в России может быть ослаблен к лету, когда коллективный иммунитет к коронавирусу будет сформирован у основной части населения, предположил главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгений Тимаков в эфире телеканала «Москва 24».
«Послабления означают, что мы можем немного расслабиться, пойти отдохнуть, посидеть, покушать, с друзьями пообщаться, но никаким образом не нарушать этот масочный режим. Я надеюсь, значительное послабление масочного режима будет у нас летом, когда основная часть населения сформирует так называемый коллективный иммунитет», – передает его слова ТАСС.
Ранее первый замруководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк сообщил, что масочно-перчаточный режим остается обязательным в офисах Москвы, а также в магазинах и транспорте.
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о смягчении антикоронавирусных мер: режим удаленной работы в столице перестает быть обязательным, а рестораны и клубы смогут работать ночью. Также он снял с работодателей обязанность перевести на удаленку как минимум 30% сотрудников, предоставив им право самостоятельно принимать соответствующие решения.
Напомним, президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, что позволяет аккуратно снимать введенные ограничения.
Онколог рассказал, кому не надо делать прививку от COVID
Больным, у которых только выявили онкозаболевание, пациентам, проходящим агрессивную химиотерапию или лучевую терапию, а также тем, кто находится в ремиссии не нужно делать прививку от коронавируса, сообщил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.
Онколог уточнил, что пациентам, у которых только выявлено заболевание или специальное лечение находится на начальной стадии, нет необходимости в вакцинировании, так как «для них более важно начать вовремя лечение», передает РИА «Новости».
Не нужно, по словам врача, также прививаться больным, у которых серьезная агрессивная химиотерапия или лучевая терапия. Кроме того, не стоит делать прививку больным в ремиссии и в стабилизации
Каприн подчеркнул, что важнее всего перед вакцинацией пациентам с онкозаболеваниями проконсультироваться со своим лечащим врачом.
Ранее сообщалось, что специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России совместно с учеными Центра имени Гамалеи подготовили дизайн клинических исследований вакцины «Спутник V» на пациентах с онкозаболеваниями.
Украина решила помочь США в расследовании дела Джулиани
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Киев готов был бы содействовать Вашингтону в случае начала расследования в отношении личного адвоката 45-го президента США Рудольфа Джулиани из-за его предполагаемых контактов с внефракционным депутатом Верховной рады Андреем Деркачем, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Отвечая на вопрос о том, готова ли администрация президента Украины «оказать поддержку или сотрудничать» с США в случае, если бы американские власти запустили расследование из-за предполагаемых связей Джулиани с Деркачем и обратились с соответствующим запросом к Киеву, Зеленский сказал: «Мы готовы помочь», передает ТАСС.
«Мы придерживаемся твердой и плодотворной позиции. Мы готовы помочь США узнать правду по итогам этого дела, потому что для нас это также очень, очень важно», –заявил Зеленский в интервью телекомпании HBO и информационному порталу Axios.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о стремлении к «новой фазе» в отношениях с США. В прошлый четверг на Украине возбудили уголовное дело против рассказавших о коррупции семьи Байденов. В 2020 году внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи Байдена. Также он обнародовал несколько аудиозаписей, на которых Байден предлагал Петру Порошенко, бывшему в момент разговора президентом Украины, 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина. Вопреки опубликованным доказательствам, полиция Украины закрыла дело о возможной причастности Байдена к увольнению Шокина с поста генпрокурора. Украинский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД заметил, что США начали запугивать всех, кто может представлять угрозу Байдену.
Земан допустил использование «Спутника V» в Чехии
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» вполне могла бы использоваться в Чехии, заявил чешский президент Милош Земан пражскому радио Frekvence 1.
«Я всегда руководствуюсь мнениями экспертов. Знаю, что (экс-глава министерства здравоохранения Чехии) профессор Роман Примула рекомендовал (к использованию) «Спутник V». Знаю, что «Спутником V» уже вакцинируют в Венгрии. Ну и я не имею вообще ничего против того, если специалисты это решат, чтобы этот материал для прививок был задействован и у нас. Это в любом случае лучше, нежели чтобы здесь умирали люди только из-за недостатка вакцин», – приводит слова Земана РИА «Новости».
Как отметил президент Чехии, в республике из-за коронавируса ежедневно умирает около 150 человек, что равно населению одной чешской или моравской деревни. Он также добавил, что при необходимости может обратиться к России «с просьбой о помощи».
Напомним, в среду Минздрав Чехии рекомендовал временно прекратить вводить первые дозы вакцин от коронавируса, чтобы препарата хватило для тех повторных прививок. С 5 октября 2020 года в республике действует режим ЧС, в рамках которого до минимума ограничена общественная жизнь. В середине октября министр здравоохранения Чехии призвал жителей республики не покидать жилища, так как риск заражения коронавирусом нового типа очень высок. 21 октября власти Чехии решили закрыть все магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости. С 28 октября власти Чехии запретили свободное передвижение граждан ночью.
Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины оказалась близка к 100%. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона». Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук, поставки препарата запланированы на март. Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.
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Вакцинация от коронавируса «Спутником V» стартовала в Казахстане
Кампания по вакцинации населения от коронавируса в понедельник стартовала в Казахстане.
Первыми в Казахстане прививку «Спутник V» от коронавируса получат отдельные группы населения – медицинские работники, полицейские, военнослужащие и представители других профессий, находящихся в группе повышенного риска заболевания COVID-19, передает РИА «Новости».
В январе в Казахстане началось производство первой партии вакцины «Спутник V», после чего произведенная в республике партия вакцины прошла проверку качества в России. В декабре 2020 года Казахстан запустил совместное с Россией производство вакцин от коронавируса, в том числе на экспорт. Массовая вакцинация произведенной в Казахстане вакциной «Спутник V» запланирована на февраль 2021 года. Согласно планам правительства республики, в период с февраля по июль на карагандинском предприятии будет произведено до 2 млн доз вакцины «Спутник V».
Ученые определили симптомы коронавируса по языку
Появление шишек на языке может говорить о заболевании коронавирусом, сообщает The British Journal of Dermatology со ссылкой на исследование ученых.
Порядка 25% заболевших коронавирусом, жаловались на проблемы с полостью рта. Большинство пациентов рассказали о появлении шишек на языке с локальными воспалениями и припухлостями, передает РИА «Новости».
Как объяснили эксперты, на языке находится большое количество ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) – рецептора, реагирующего на вирусы в организме, отсюда и возникновение воспалений во рту. Также во время исследования ученые обнаружили такие симптомы, как потеря вкуса даже при наличии отрицательно теста на коронавирус, бруксизм, то есть непроизвольное скрежетание зубами, что может также привести к трещинам и сколам на них, кровотечение и сухость во рту из-за поражения слюнных желез.
Ранее ученые из университета Англия Раскин назвали «глазные» симптомы коронавируса.
В России выявили 17,6 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявлены 17 648 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «последние сутки в России выявлено 17 648 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 10% не имели клинических проявлений болезни.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2037, Санкт-Петербурге – 1842, Московской области – 1068.
Всего в стране выявлено 3 868 087 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 318 173 человек, из них 18 169 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 437 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 73 619 человек.
Накануне, 31 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 18 359. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 711.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
В Алжире решили производить вакцину «Спутник V»
Эксперты из России приедут в Алжир для осмотра фармацевтических предприятий в рамках подготовки к локализации производства российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в арабской стране, заявил российский посол в Алжире Игорь Беляев.
Премьер-министр Алжира Абдельазиз Джеррад принял российского посла и выразил благодарность за готовность России поставить вакцину в страну, передает РИА «Новости».
Отмечается, что стороны договорились начать контакты между соответствующими органами двух стран с целью налаживания двустороннего сотрудничества в сфере производства российской вакцины «Спутник V» в Алжире».
«Российские специалисты приедут в Алжир для осмотра фармацевтических предприятий. На производство российской вакцины в Алжире потребуется от шести до девяти месяцев», – заявил Беляев.
Вакцинация российской вакциной «Спутник V» началась в Алжире в субботу.
Вакцина «Спутник V» основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и уже получила одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС и ВОЗ.
27 января посол Шри-Ланки в Москве Михалгаланде Дураге Ламаванса привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V», чувствует себя отлично и отмечает профессионализм врачей, сообщило посольство этой страны.
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