В Москве начала расти заболеваемость ОРВИ и гриппом среди детей

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8 декабря, среда  |  Последнее обновление — 18:09  |  vz.ru
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Зачем США накалили обстановку перед переговорами Путина и Байдена

Как новые санкции ударят по россиянам Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Общение Владимира Путина и Джо Байдена по видеосвязи изначально рассматривалось в мире как спокойное продолжение женевской встречи двух лидеров. Однако публикации в западных СМИ о якобы готовящихся США новых санкциях против Москвы для предотвращения войны на Украине существенно накалили обстановку перед переговорами. Зачем устроили утечку о новых санкциях, какова вероятность их введения и как они ударят по россиянам? Подробности...
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Путин и Байден договорились договариваться

Российская сторона оценила разговор как откровенный и деловой Михаил Метцель/POOL/ТАСС
Переговоры между президентами России и США продолжались более двух часов, включив в себя обмен как откровенными мнениями, так и шутками. Главных моментов два: вопрос гарантий от НАТО, которые требует Россия, и участие США в урегулировании на Украине. Все прошло скорее хорошо, чем плохо, но в первые минуты после завершения беседы лидеров казалось иначе – что плохо все или почти все.  Подробности...
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Запрет сдавать жилье «только славянам» продиктован извне России

Авторы «неполиткорректных» объявлений должны отредактировать их до 1 февраля Рюмин Александр/ТАСС
Объявления о сдаче жилья в духе «только славянам» на крупнейшем профильном сервисе ЦИАН будут переписаны. Также под запретом окажутся ограничения «по принципу гражданства», что горячо поддерживают в Федерации трудовых мигрантов. Так российский рынок арендного жилья попал в зависимость от западных представлений о том, что нужно считать дискриминацией. Подробности...
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США наносят удар в самое сердце Китая

Предстоящая Олимпиада имеет большое значение не только для Китая в целом, но и лично для председателя Си ROMAN PILIPEY/ЕРА/ТАСС
Австралия вслед за США объявила о дипломатическом бойкоте Пекинской Олимпиады. Почему бойкот носит столь странный характер, какие ответные меры предпримет против участников этого бойкота Китай – и почему Вашингтон в любом случае проиграет этот этап длительного противостояния с КНР? Подробности...
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«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
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Рэп ведет молодежь не на баррикады, а в библиотеку

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Россия могла бы приобрести репутацию самой свободной страны мира. Главное, что в потенциале мы и есть самый свободный народ, у которого не принято шпионить за соседями и коллегами, придираться к словам и обижаться на ерунду. Подробности...

Каким будет мир после Google

Эудард Стругов
Эудард Стругов, предприниматель, эксперт в сфере трансформации социально-экономических систем
Парадигму цифровых монополистов – победитель получает весь рынок – пора менять вместе с поддерживающими ее старыми технологиями. Google сделал свое дело. Пора сказать ему спасибо и начать строить на плечах гигантов новую экономику. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Свобода осталась только в России

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
«Этические кодексы» крупных компаний не оставляют пространства для вольнодумства в среднем и тем более высшем управленческом звене. Работник или лоялен либерал-глобалистскому идеологическому пакету, или никогда не поднимется выше уровня ничтожного клерка. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
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Квартиры «не только для славян»

Чоршанбиева высылают из России

Обсуждение: 14 комментариев

Порошенко готовит реванш

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Германия впервые за 16 лет обрела нового канцлера

Бундестаг избрал нового канцлера ФРГ, которым стал бывший министр финансов и член Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц. С его избранием закончилась 31-летняя политическая карьера Ангелы Меркель, которая руководила страной последние 16 лет
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Меркель проводили на пенсию музыкой из ГДР и факелами

В Берлине во дворе министерства обороны прошла церемония прощания с покидающей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Церемония всегда проходит вечером и состоит из нескольких музыкальных композиций, включая национальный гимн и марш. Кроме того, по традиции зажигаются факелы
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Сибирячки встретили приход зимы в купальниках и катанием на сап-досках

Жители Новосибирска устроили акцию «Белые пляжи Сибири» в честь прихода зимы. Несмотря на мороз, сибирячки организовали заплыв на сап-досках в купальниках и провели фотосессию на фоне Оби. Акция проходит уже несколько лет и приобрела популярность
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?
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    После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?

    В Москве начала расти заболеваемость ОРВИ и гриппом среди детей

    8 декабря 2021, 17:57

    Текст: Алексей Дегтярев

    В столице зафиксирован рост госпитализаций по ОРВИ и гриппу среди несовершеннолетних в последние недели, сообщил департамент здравоохранения города.

    «Показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве находятся ниже расчетных эпидемических пороговых величин по совокупному населению и во всех возрастных группах детей: среди детей 0-2 лет ниже на 80%, среди детей 3-6 лет ниже на 73,2%, среди детей 7-14 лет ниже на 23,5%. Вместе с тем, в последние недели наблюдается рост госпитализаций по ОРВИ и гриппу среди детей», – сообщается на сайте департамента.

    В ведомстве добавили, что объемы госпитализаций выше значений за аналогичные периоды последних двух лет.

    Для обеспечения заболевших стационарной медпомощью дополнительно развернуто 450 коек в детской больнице имени Святого Владимира и двух других медучреждениях.

    Департамент подчеркнул, что сообщения о нехватке препаратов для гриппа в детских больницах не соответствует действительности.

    «Медицинская помощь и детям и взрослым оказывается в полном объеме. Лекарственных препаратов, в том числе для проведения противовирусной терапии для лечения гриппа и ОРВИ достаточно во всех медицинских организациях», – указали там.


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    Стало известно, зачем стрелявший пришел в МФЦ

    8 декабря 2021, 12:37

    Текст: Елизавета Булкина

    Мужчина, открывший стрельбу в МФЦ в Москве, пришел туда для получения нового паспорта, сообщил источник в правоохранительных органах.

    «Сергей Глазов, устроивший стрельбу в МФЦ, пришел туда за новым паспортом, который, по предварительной информации, был готов. Что стало мотивом его действий, устанавливается», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

    На ваш взгляд

     
    После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?


    Обсуждение:  26 комментариев

    Напомним, накануне мужчина открыл стрельбу в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы.

    Источник заявил, что стрельба велась из травматического пистолета, переделанного в боевой. Погибли два человека, пострадали четверо, в том числе ребенок.

    Стрелявший задержан, его смог обезвредить работавший в МФЦ сотрудник МВД по вопросам миграции. Задержанный, как сообщил источник, местный житель, бывший военнослужащий.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

    Коментарии (18)
    Стала известна марка пистолета стрелка из МФЦ
    		    7 декабря 2021, 16:48
    Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»
    Текст: Елизавета Булкина

    На месте стрельбы в одном из московских МФЦ обнаружен незарегистрированный американский пистолет «Глок», из которого, предположительно, стрелял москвич Сергей Глазов, сообщил информированный источник.

    «На месте происшествия найден пистолет «Глок» и сумка, из которой торчат провода», – передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

     По мнению полиции, в сумке может быть взрывное устройство.

    Ранее сообщалось, что в Москве в МФЦ «Рязанский» неизвестный открыл стрельбу, в результате два человека погибли, трое пострадали. Стрелявший задержан, на месте работают оперативные службы.

    Открывший стрельбу в здании МФЦ «Рязанский» Сергей Глазов оказался бывшим военным, он служил до 2010 года.

    Коментарии (30)
    Задержан пытавшийся прибить гениталии к брусчатке на Красной площади мужчина

    7 декабря 2021, 13:49

    Текст: Наталья Ануфриева

    Московские правоохранители задержали на Красной площади мужчину, который пытался прибить свои половые органы к брусчатке, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Источник сообщил, что «полуобнаженного мужчину 1997 года рождения, который попытался прибить свои гениталии к брусчатке, задержали вечером в понедельник на Красной площади, при себе у него нашли молоток и саморезы», передает РИА «Новости».

    На мужчину составили протокол по ч 2. ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», «он был госпитализирован нарядом скорой психиатрической помощи».

    Максимальная санкция по данной статье – арест до 15 суток.

    Напомним, в 2013 году художник-акционист Петр Павленский прибил свою мошонку гвоздем к каменной брусчатке на Красной площади. В середине октября 2017 года парижский суд поместил под стражу Павленского и его гражданскую жену Оксану Шалыгину. Им предъявили обвинение в преднамеренном поджоге входа в Banque de France.

    Изначально Павленского перевели в психиатрический стационар, но потом освободили оттуда.

    Затем он опубликовал интимные видео с участием якобы Бенжамена Гриво, который претендовал на пост мэра французской столицы. На фоне скандала Гриво пришлось отозвать свою кандидатуру. В марте 2020 года художнику предъявили обвинение по делу о драке.

    Коментарии (77)
    Из метро Москвы потребовали убрать знаки на узбекском и таджикском
    		    7 декабря 2021, 15:57
    Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Глава Совета при президенте России по правам человека Валерий Фадеев в письме на имя мэра Москвы Сергея Собянина потребовал убрать из столичного метро вывески на узбекском и таджикском языках.

    По его мнению, решение об их установке противоречит положениям Федерального закона о государственном языке.

    «Кроме того, неясно, как появление указателей согласуется с требованием к трудовым мигрантам о владении русским языком», – отметил глава Совета по правам человека, передает издание «Говорит Москва».

    Ранее сообщалось, что с сентября в Московском метрополитене появились указатели на таджикском и узбекском языках на станциях «Прокшино» и «Лесопарковая». Жители ближайших населенных пунктов собрались более 8 тыс. подписей в Администрацию президента, требуя вернуть указатели на русском и английском языках.

    Ранее сообщалось, что в Москве на женщину упала вывеска у ТЦ «Перовский». Отмечалось, что вывеска рухнула из-за сильного ветра.

    Коментарии (21)
    Заммэра рассказала о состоянии пострадавших в результате стрельбы в МФЦ Москвы
    		    7 декабря 2021, 17:10
    Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»
    Текст: Елена Мирошниченко

    В результате стрельбы в МФЦ Москвы две женщины и один мужчина доставлены в НИИ Склифосовского, девочка 10 лет – в Морозовскую детскую больницу, рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

    Она добавила, что все четверо пострадавших находятся в операционных, передает ТАСС.

    На ваш взгляд

     
    После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?


    Обсуждение:  26 комментариев

    Ранее сообщалось, что в Москве в МФЦ «Рязанский» неизвестный открыл стрельбу. Стрелявший задержан, на месте работают оперативные службы. По данным следствия, мужчина зашел в МФЦ и открыл стрельбу. Он застрелил охранника МФЦ и администратора, еще четверо пострадали, возбуждено уголовное дело.

    Открывший стрельбу в здании МФЦ «Рязанский» Сергей Глазов оказался бывшим военным, он служил до 2010 года.

    Злоумышленник, предположительно, стрелял из незарегистрированного американского пистолета «Глок».

    Коментарии (20)
    Погоня полицейского за расстрелявшим людей в МФЦ попала на видео

    7 декабря 2021, 18:30

    Текст: Елизавета Булкина

    Камера видеонаблюдения засняла погоню полицейского Георгия Домолаева за мужчиной, устроившим стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москве.

    После убийства двух человек Сергей Глазов выбежал на улицу, за ним вдогонку побежал старший лейтенант, передает «Рен ТВ».

    «Я был на рабочем месте, услышал звуки пожарной сигнализации и характерные хлопки. Я выбежал в коридор и увидел гражданина, убегающего в сторону выхода МФЦ. Приняв решение его задержать, я выбежал следом за ним», – рассказал полицейский.

    Домолаев добавил, что при задержании злоумышленник оказал сопротивление. На поясе у преступника были нож и огнестрельное оружие.

    На ваш взгляд

     
    После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?


    Обсуждение:  26 комментариев

    В результате стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы погибли два человека – администратор и охранник. Четверо пострадавших госпитализированы и находятся в операционных, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

    СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в многофункциональном центре на юго-востоке Москвы по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

    У стрелявшего в МФЦ не нашли взрывных устройств. Злоумышленник, предположительно, стрелял из незарегистрированного американского пистолета «Глок».

    Открывший стрельбу в московском МФЦ не может объяснить мотивы, говорит про коронавирус и «всемирный заговор».

    Коментарии (1)
    Собянин назвал героями погибшего охранника и задержавшего стрелка в МФЦ полицейского
    		    7 декабря 2021, 22:02
    Фото: Владимир Гердо/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Мэр Москвы Сергей Собянин назвал героями сотрудника охраны Алексея Рузлева, погибшего при стрельбе в МФЦ, и полицейского Георгия Домолаева, задержавшего нападавшего.

    «Погибший сотрудник охраны в МФЦ района Рязанский Алексей Рузлев повел себя геройски – в прямом смысле грудью закрыл от убийцы посетителей. Проявил героизм и старший лейтенант Георгий Домолаев – один, без оружия задержал преступника. Настоящие герои», – написал мэр на своей странице во «ВКонтакте».

    Он также сообщил, что погиб сотрудник МФЦ Владимир Шеменев. «Страшно жалко. Нелепая трагическая смерть», – написал мэр.

    Ранее обезвредивший стрелявшего в МФЦ полицейский рассказал о задержании.

    Глава МВД решил наградить задержавшего стрелка из МФЦ полицейского.

    В результате стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы погибли два человека – администратор и охранник. Четверо пострадавших госпитализированы и находятся в операционных, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

    СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в многофункциональном центре на юго-востоке Москвы по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

    Коментарии (4)
    Саперы прибыли к дому задержанного за стрельбу в МФЦ

    7 декабря 2021, 18:39

    Текст: Елизавета Булкина

    К дому Сергея Глазова, который застрелил двух человек и ранил четырех в МФЦ на юго-востоке Москвы, прибыли саперы.

    На кадрах видно, как из подъезда многоквартирного дома выходят вооруженные силовики, ситуацию они не комментируют, передает РИА «Новости».

    В результате стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы погибли два человека – администратор и охранник. Четверо пострадавших госпитализированы и находятся в операционных, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

    На ваш взгляд

     
    После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?


    Обсуждение:  26 комментариев

    СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в многофункциональном центре на юго-востоке Москвы по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

    У стрелявшего в МФЦ не нашли взрывных устройств. Злоумышленник, предположительно, стрелял из незарегистрированного американского пистолета «Глок».

    Открывший стрельбу в московском МФЦ не может объяснить мотивы, говорит про коронавирус и «всемирный заговор».

    Коментарии (2)
    Задержанный за стрельбу в МФЦ в Москве не смог объяснить причины поступка

    7 декабря 2021, 18:10

    Текст: Вера Басилая

    Открывший стрельбу в московском МФЦ не может объяснить мотивы, говорит про коронавирус и «всемирный заговор».

    «Некий Глазов, бывший подполковник, пришел сначала с пистолетом в ГБУ «Жилищник». Там он выстрелил в одного из сотрудников. Потом, спускаясь с этажа, еще выстрелил в охранника. Потом начал стрелять в посетителей - мужчину с ребенком. Охранник и сотрудник МФЦ скончались на месте», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

    На ваш взгляд

     
    После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?


    Обсуждение:  26 комментариев

    По его словам, задержанный никак не может объяснить свои действия и мотивы, говорит про коронавирус и всемирный заговор.

    В результате стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы погибли два человека – администратор и охранник. Четверо пострадавших госпитализированы и находятся в операционных, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

    СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в многофункциональном центре на юго-востоке Москвы по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

    У стрелявшего в МФЦ не нашли взрывных устройств. Злоумышленник, предположительно, стрелял из незарегистрированного американского пистолета «Глок».

    Коментарии (12)
    Обвиненный СМИ в стрельбе в МФЦ Сергей Глазов опроверг свою причастность к происшествию

    7 декабря 2021, 17:44

    Текст: Вера Басилая

    Сергей Глазов, фотографию которого распространили СМИ и телеграм-каналы, опроверг свое участие в инциденте со стрельбой в московском МФЦ.

    «Я вот собираю кухню, что там говорят, это все ложь», – заявил он в своем видеобращении в Telegram.

     

    Ранее сообщалось, что в Москве в МФЦ «Рязанский» неизвестный открыл стрельбу, в результате два человека погибли, четверо пострадали. СМИ сообщили, что стрелявшим якобы оказался бывший военный Сергей Глазов.

    СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в многофункциональном центре на юго-востоке Москвы по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

    У стрелявшего в МФЦ не нашли взрывных устройств. Злоумышленник, предположительно, стрелял из незарегистрированного американского пистолета «Глок».

    Коментарии (5)
    Шестиклассница на спор выпрыгнула из окна школы в Набережных Челнах

    6 декабря 2021, 14:20

    Текст: Вера Басилая

    Ученица шестого класса в Набережных Челнах, по предварительным данным, поспорила с одноклассниками и выпрыгнула из окна третьего этажа школы, прокуратура начала проверку.

    Инцидент произошел в школе № 39. В результате падения шестиклассница выжила, ее госпитализировали в БСМП. По предварительным данным, девочка поспорила с одноклассниками, сообщили в прокуратуре Набережных Челнов.

    «Прокуратура Набережных Челнов организовала проверку по факту инцидента с учащейся одной из городских школ. Надзорное ведомство даст правовую оценку работе администрации школы на предмет обеспечения безопасности жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – приводит «Эфир.Челны» комментарий ведомства.

    Ранее ученик одиннадцатого класса в подмосковных Люберцах умер во время итогового сочинения.

    Коментарии (5)
    У стрелявшего в МФЦ не нашли взрывных устройств
    		    7 декабря 2021, 16:54
    Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»
    Текст: Елизавета Булкина

    У мужчины, который устроил стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, при себе не было взрывных устройств, сообщил источник в правоохранительных органах.

    «По предварительным данным, при себе у задержанного не было взрывных устройств и взрывчатых веществ», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

    Ранее сообщалось, что в Москве в МФЦ «Рязанский» неизвестный открыл стрельбу, в результате два человека погибли, трое пострадали. Стрелявший задержан, на месте работают оперативные службы.

    Открывший стрельбу в здании МФЦ «Рязанский» Сергей Глазов оказался бывшим военным, он служил до 2010 года.

    Злоумышленник, предположительно, стрелял из незарегистрированного американского пистолета «Глок».

    Коментарии (2)
    Стала известна причина задержки поездов в метро Москвы

    6 декабря 2021, 15:52

    Текст: Алексей Дегтярев

    Поезд в московском метро остановился из-за потери сознания машинистом, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

    Остановка поезда произошла в районе станции «Мякинино», в кабине находится машинист без сознания, пишет Пятый канал со ссылкой на источники.

    Двери вагона заблокированы.

    «На станции «Мякинино» произошла задержка поезда, так как машинисту стало плохо. Задержка продолжалась до прибытия сменщика», – сообщил источник РИА «Новости» в экстренных службах.

    Представитель метрополитена сообщил, что с машинистом на данный момент «все в порядке», его сопроводили врачи скорой помощи.

    Очевидец произошедшего уточнил, что машиниста без сознания увидели пассажиры, ожидающие поезд на станции. Они же и вызвали скорую. Через несколько минут он пришел в себя. 

    В ноябре мужчина в метро Москы попытался спасти прыгнувшего на пути человека, но при этом погиб сам.

    Коментарии (0)
    СК возбудил дело о стрельбе в МФЦ в Москве
    		   7 декабря 2021, 17:05
    Фото: кадр из видео
    Текст: Вера Басилая

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы в многофункциональном центре на юго-востоке Москвы по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия», сообщает СК.

    «Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ – 105 («Убийство») и 222 («Незаконный оборот оружия»). Оно передано в первый отдел по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Москве», – говорится в сообщении на сайте СК.

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    По данным следствия, мужчина зашел в МФЦ и открыл стрельбу. Он застрелил охранника МФЦ и администратора, еще четверо пострадали. На месте ЧП находится руководитель ГСУ СК по Москве Андрей Стрижов. В ближайшее время стрелявший будет доставлен на допрос в СК. Следователи опровергли гибель 10-летней девочки в МФЦ.

    Ранее сообщалось, что в Москве в МФЦ «Рязанский» неизвестный открыл стрельбу, в результате два человека погибли, трое пострадали.

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    Спасавшаяся от насильника девушка выпрыгнула с четвертого этажа в Москве

    7 декабря 2021, 14:14

    Текст: Вера Басилая

    Девушка в Москве выпрыгнула с четвертого этажа, спасаясь от насильника, тот нагнал ее и попытался убить, возбуждено уголовное дело, сообщили в московском СУ СК.

    По данным следствия, ночью 7 декабря в квартире одного из жилых домов, расположенных в городе Москве, мужчина избил и изнасиловал девушку.

    «Потерпевшая, спасаясь от подозреваемого, прыгнула с высоты четвертого этажа. Мужчина, имея умысел на убийство девушки, приискал колюще-режущий предмет, спустился вниз и причинил ей множественные ранения, после чего скрылся», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

    Очевидцы спугнули нападавшего, вызвали скорую помощь, девушка в тяжелом состоянии госпитализирована в медицинское учреждение.

    Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 (изнасилование) и ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Ведется розыск подозреваемого.

    Ранее мужчина в Москве покончил с собой после обвинения в изнасиловании дочери.

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