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В Москве начала расти заболеваемость ОРВИ и гриппом среди детей
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В столице зафиксирован рост госпитализаций по ОРВИ и гриппу среди несовершеннолетних в последние недели, сообщил департамент здравоохранения города.
«Показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве находятся ниже расчетных эпидемических пороговых величин по совокупному населению и во всех возрастных группах детей: среди детей 0-2 лет ниже на 80%, среди детей 3-6 лет ниже на 73,2%, среди детей 7-14 лет ниже на 23,5%. Вместе с тем, в последние недели наблюдается рост госпитализаций по ОРВИ и гриппу среди детей», – сообщается на сайте департамента.
В ведомстве добавили, что объемы госпитализаций выше значений за аналогичные периоды последних двух лет.
Для обеспечения заболевших стационарной медпомощью дополнительно развернуто 450 коек в детской больнице имени Святого Владимира и двух других медучреждениях.
Департамент подчеркнул, что сообщения о нехватке препаратов для гриппа в детских больницах не соответствует действительности.
«Медицинская помощь и детям и взрослым оказывается в полном объеме. Лекарственных препаратов, в том числе для проведения противовирусной терапии для лечения гриппа и ОРВИ достаточно во всех медицинских организациях», – указали там.
Стало известно, зачем стрелявший пришел в МФЦ
Мужчина, открывший стрельбу в МФЦ в Москве, пришел туда для получения нового паспорта, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Сергей Глазов, устроивший стрельбу в МФЦ, пришел туда за новым паспортом, который, по предварительной информации, был готов. Что стало мотивом его действий, устанавливается», – передает ТАСС со ссылкой на источник.
После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?
Напомним, накануне мужчина открыл стрельбу в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы.
Источник заявил, что стрельба велась из травматического пистолета, переделанного в боевой. Погибли два человека, пострадали четверо, в том числе ребенок.
Стрелявший задержан, его смог обезвредить работавший в МФЦ сотрудник МВД по вопросам миграции. Задержанный, как сообщил источник, местный житель, бывший военнослужащий.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.
Стала известна марка пистолета стрелка из МФЦ
На месте стрельбы в одном из московских МФЦ обнаружен незарегистрированный американский пистолет «Глок», из которого, предположительно, стрелял москвич Сергей Глазов, сообщил информированный источник.
«На месте происшествия найден пистолет «Глок» и сумка, из которой торчат провода», – передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По мнению полиции, в сумке может быть взрывное устройство.
Ранее сообщалось, что в Москве в МФЦ «Рязанский» неизвестный открыл стрельбу, в результате два человека погибли, трое пострадали. Стрелявший задержан, на месте работают оперативные службы.
Открывший стрельбу в здании МФЦ «Рязанский» Сергей Глазов оказался бывшим военным, он служил до 2010 года.
Задержан пытавшийся прибить гениталии к брусчатке на Красной площади мужчина
Московские правоохранители задержали на Красной площади мужчину, который пытался прибить свои половые органы к брусчатке, сообщил источник в правоохранительных органах.
Источник сообщил, что «полуобнаженного мужчину 1997 года рождения, который попытался прибить свои гениталии к брусчатке, задержали вечером в понедельник на Красной площади, при себе у него нашли молоток и саморезы», передает РИА «Новости».
На мужчину составили протокол по ч 2. ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», «он был госпитализирован нарядом скорой психиатрической помощи».
Максимальная санкция по данной статье – арест до 15 суток.
Напомним, в 2013 году художник-акционист Петр Павленский прибил свою мошонку гвоздем к каменной брусчатке на Красной площади. В середине октября 2017 года парижский суд поместил под стражу Павленского и его гражданскую жену Оксану Шалыгину. Им предъявили обвинение в преднамеренном поджоге входа в Banque de France.
Изначально Павленского перевели в психиатрический стационар, но потом освободили оттуда.
Затем он опубликовал интимные видео с участием якобы Бенжамена Гриво, который претендовал на пост мэра французской столицы. На фоне скандала Гриво пришлось отозвать свою кандидатуру. В марте 2020 года художнику предъявили обвинение по делу о драке.
Из метро Москвы потребовали убрать знаки на узбекском и таджикском
Глава Совета при президенте России по правам человека Валерий Фадеев в письме на имя мэра Москвы Сергея Собянина потребовал убрать из столичного метро вывески на узбекском и таджикском языках.
По его мнению, решение об их установке противоречит положениям Федерального закона о государственном языке.
«Кроме того, неясно, как появление указателей согласуется с требованием к трудовым мигрантам о владении русским языком», – отметил глава Совета по правам человека, передает издание «Говорит Москва».
Ранее сообщалось, что с сентября в Московском метрополитене появились указатели на таджикском и узбекском языках на станциях «Прокшино» и «Лесопарковая». Жители ближайших населенных пунктов собрались более 8 тыс. подписей в Администрацию президента, требуя вернуть указатели на русском и английском языках.
Ранее сообщалось, что в Москве на женщину упала вывеска у ТЦ «Перовский». Отмечалось, что вывеска рухнула из-за сильного ветра.
Заммэра рассказала о состоянии пострадавших в результате стрельбы в МФЦ Москвы
В результате стрельбы в МФЦ Москвы две женщины и один мужчина доставлены в НИИ Склифосовского, девочка 10 лет – в Морозовскую детскую больницу, рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
Она добавила, что все четверо пострадавших находятся в операционных, передает ТАСС.
После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?
Ранее сообщалось, что в Москве в МФЦ «Рязанский» неизвестный открыл стрельбу. Стрелявший задержан, на месте работают оперативные службы. По данным следствия, мужчина зашел в МФЦ и открыл стрельбу. Он застрелил охранника МФЦ и администратора, еще четверо пострадали, возбуждено уголовное дело.
Открывший стрельбу в здании МФЦ «Рязанский» Сергей Глазов оказался бывшим военным, он служил до 2010 года.
Злоумышленник, предположительно, стрелял из незарегистрированного американского пистолета «Глок».
Погоня полицейского за расстрелявшим людей в МФЦ попала на видео
Камера видеонаблюдения засняла погоню полицейского Георгия Домолаева за мужчиной, устроившим стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москве.
После убийства двух человек Сергей Глазов выбежал на улицу, за ним вдогонку побежал старший лейтенант, передает «Рен ТВ».
«Я был на рабочем месте, услышал звуки пожарной сигнализации и характерные хлопки. Я выбежал в коридор и увидел гражданина, убегающего в сторону выхода МФЦ. Приняв решение его задержать, я выбежал следом за ним», – рассказал полицейский.
Домолаев добавил, что при задержании злоумышленник оказал сопротивление. На поясе у преступника были нож и огнестрельное оружие.
После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?
В результате стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы погибли два человека – администратор и охранник. Четверо пострадавших госпитализированы и находятся в операционных, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в многофункциональном центре на юго-востоке Москвы по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».
У стрелявшего в МФЦ не нашли взрывных устройств. Злоумышленник, предположительно, стрелял из незарегистрированного американского пистолета «Глок».
Открывший стрельбу в московском МФЦ не может объяснить мотивы, говорит про коронавирус и «всемирный заговор».
Собянин назвал героями погибшего охранника и задержавшего стрелка в МФЦ полицейского
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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал героями сотрудника охраны Алексея Рузлева, погибшего при стрельбе в МФЦ, и полицейского Георгия Домолаева, задержавшего нападавшего.
«Погибший сотрудник охраны в МФЦ района Рязанский Алексей Рузлев повел себя геройски – в прямом смысле грудью закрыл от убийцы посетителей. Проявил героизм и старший лейтенант Георгий Домолаев – один, без оружия задержал преступника. Настоящие герои», – написал мэр на своей странице во «ВКонтакте».
Он также сообщил, что погиб сотрудник МФЦ Владимир Шеменев. «Страшно жалко. Нелепая трагическая смерть», – написал мэр.
Ранее обезвредивший стрелявшего в МФЦ полицейский рассказал о задержании.
Глава МВД решил наградить задержавшего стрелка из МФЦ полицейского.
В результате стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы погибли два человека – администратор и охранник. Четверо пострадавших госпитализированы и находятся в операционных, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в многофункциональном центре на юго-востоке Москвы по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».
Саперы прибыли к дому задержанного за стрельбу в МФЦ
К дому Сергея Глазова, который застрелил двух человек и ранил четырех в МФЦ на юго-востоке Москвы, прибыли саперы.
На кадрах видно, как из подъезда многоквартирного дома выходят вооруженные силовики, ситуацию они не комментируют, передает РИА «Новости».
В результате стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы погибли два человека – администратор и охранник. Четверо пострадавших госпитализированы и находятся в операционных, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?
СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в многофункциональном центре на юго-востоке Москвы по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».
У стрелявшего в МФЦ не нашли взрывных устройств. Злоумышленник, предположительно, стрелял из незарегистрированного американского пистолета «Глок».
Открывший стрельбу в московском МФЦ не может объяснить мотивы, говорит про коронавирус и «всемирный заговор».
Задержанный за стрельбу в МФЦ в Москве не смог объяснить причины поступка
Открывший стрельбу в московском МФЦ не может объяснить мотивы, говорит про коронавирус и «всемирный заговор».
«Некий Глазов, бывший подполковник, пришел сначала с пистолетом в ГБУ «Жилищник». Там он выстрелил в одного из сотрудников. Потом, спускаясь с этажа, еще выстрелил в охранника. Потом начал стрелять в посетителей - мужчину с ребенком. Охранник и сотрудник МФЦ скончались на месте», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?
По его словам, задержанный никак не может объяснить свои действия и мотивы, говорит про коронавирус и всемирный заговор.
В результате стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы погибли два человека – администратор и охранник. Четверо пострадавших госпитализированы и находятся в операционных, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в многофункциональном центре на юго-востоке Москвы по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».
У стрелявшего в МФЦ не нашли взрывных устройств. Злоумышленник, предположительно, стрелял из незарегистрированного американского пистолета «Глок».
Обвиненный СМИ в стрельбе в МФЦ Сергей Глазов опроверг свою причастность к происшествию
Сергей Глазов, фотографию которого распространили СМИ и телеграм-каналы, опроверг свое участие в инциденте со стрельбой в московском МФЦ.
«Я вот собираю кухню, что там говорят, это все ложь», – заявил он в своем видеобращении в Telegram.
Ранее сообщалось, что в Москве в МФЦ «Рязанский» неизвестный открыл стрельбу, в результате два человека погибли, четверо пострадали. СМИ сообщили, что стрелявшим якобы оказался бывший военный Сергей Глазов.
СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в многофункциональном центре на юго-востоке Москвы по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».
У стрелявшего в МФЦ не нашли взрывных устройств. Злоумышленник, предположительно, стрелял из незарегистрированного американского пистолета «Глок».
Шестиклассница на спор выпрыгнула из окна школы в Набережных Челнах
Ученица шестого класса в Набережных Челнах, по предварительным данным, поспорила с одноклассниками и выпрыгнула из окна третьего этажа школы, прокуратура начала проверку.
Инцидент произошел в школе № 39. В результате падения шестиклассница выжила, ее госпитализировали в БСМП. По предварительным данным, девочка поспорила с одноклассниками, сообщили в прокуратуре Набережных Челнов.
«Прокуратура Набережных Челнов организовала проверку по факту инцидента с учащейся одной из городских школ. Надзорное ведомство даст правовую оценку работе администрации школы на предмет обеспечения безопасности жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – приводит «Эфир.Челны» комментарий ведомства.
Ранее ученик одиннадцатого класса в подмосковных Люберцах умер во время итогового сочинения.
У стрелявшего в МФЦ не нашли взрывных устройств
У мужчины, который устроил стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, при себе не было взрывных устройств, сообщил источник в правоохранительных органах.
«По предварительным данным, при себе у задержанного не было взрывных устройств и взрывчатых веществ», – передает ТАСС со ссылкой на источник.
Ранее сообщалось, что в Москве в МФЦ «Рязанский» неизвестный открыл стрельбу, в результате два человека погибли, трое пострадали. Стрелявший задержан, на месте работают оперативные службы.
Открывший стрельбу в здании МФЦ «Рязанский» Сергей Глазов оказался бывшим военным, он служил до 2010 года.
Злоумышленник, предположительно, стрелял из незарегистрированного американского пистолета «Глок».
Стала известна причина задержки поездов в метро Москвы
Поезд в московском метро остановился из-за потери сознания машинистом, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
Остановка поезда произошла в районе станции «Мякинино», в кабине находится машинист без сознания, пишет Пятый канал со ссылкой на источники.
Двери вагона заблокированы.
«На станции «Мякинино» произошла задержка поезда, так как машинисту стало плохо. Задержка продолжалась до прибытия сменщика», – сообщил источник РИА «Новости» в экстренных службах.
Представитель метрополитена сообщил, что с машинистом на данный момент «все в порядке», его сопроводили врачи скорой помощи.
Очевидец произошедшего уточнил, что машиниста без сознания увидели пассажиры, ожидающие поезд на станции. Они же и вызвали скорую. Через несколько минут он пришел в себя.
В ноябре мужчина в метро Москы попытался спасти прыгнувшего на пути человека, но при этом погиб сам.
СК возбудил дело о стрельбе в МФЦ в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы в многофункциональном центре на юго-востоке Москвы по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия», сообщает СК.
«Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ – 105 («Убийство») и 222 («Незаконный оборот оружия»). Оно передано в первый отдел по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Москве», – говорится в сообщении на сайте СК.
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По данным следствия, мужчина зашел в МФЦ и открыл стрельбу. Он застрелил охранника МФЦ и администратора, еще четверо пострадали. На месте ЧП находится руководитель ГСУ СК по Москве Андрей Стрижов. В ближайшее время стрелявший будет доставлен на допрос в СК. Следователи опровергли гибель 10-летней девочки в МФЦ.
Ранее сообщалось, что в Москве в МФЦ «Рязанский» неизвестный открыл стрельбу, в результате два человека погибли, трое пострадали.
Спасавшаяся от насильника девушка выпрыгнула с четвертого этажа в Москве
Девушка в Москве выпрыгнула с четвертого этажа, спасаясь от насильника, тот нагнал ее и попытался убить, возбуждено уголовное дело, сообщили в московском СУ СК.
По данным следствия, ночью 7 декабря в квартире одного из жилых домов, расположенных в городе Москве, мужчина избил и изнасиловал девушку.
«Потерпевшая, спасаясь от подозреваемого, прыгнула с высоты четвертого этажа. Мужчина, имея умысел на убийство девушки, приискал колюще-режущий предмет, спустился вниз и причинил ей множественные ранения, после чего скрылся», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Очевидцы спугнули нападавшего, вызвали скорую помощь, девушка в тяжелом состоянии госпитализирована в медицинское учреждение.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 (изнасилование) и ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Ведется розыск подозреваемого.
Ранее мужчина в Москве покончил с собой после обвинения в изнасиловании дочери.