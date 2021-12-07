Суд Киева разрешил задержание Поклонской

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7 декабря, вторник | Последнее обновление — 14:41 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Кремле оценили жесткую риторику США перед переговорами Путина и Байдена
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Если человек втянулся в культ, потратил время, деньги, репутацию – ему невыносимо признать, что он поступил как дурак. Это тем более невыносимо, если он, будучи в культе, совершал что-то явно глупое, позорное или преступное.
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Смириться с провалом «мягкой силы», забрать всех русских и тем самым показать «где-то-там-станам» ошибочность их культурной политики? Это не в интересах ни России, ни русских людей за ее пределами.
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Пусть киевская шпана поймет наконец очевидную вещь. За любую агрессию против русских людей в Донбассе им придется умыться кровью по полной программе. Украина утратит вооруженные силы, территорию, текущую политическую систему. Это вовсе не китайское – это предельно ясное, жесткое русское предупреждение.
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В Берлине во дворе министерства обороны прошла церемония прощания с покидающей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Церемония всегда проходит вечером и состоит из нескольких музыкальных композиций, включая национальный гимн и марш. Кроме того, по традиции зажигаются факелы
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Жители Новосибирска устроили акцию «Белые пляжи Сибири» в честь прихода зимы. Несмотря на мороз, сибирячки организовали заплыв на сап-досках в купальниках и провели фотосессию на фоне Оби. Акция проходит уже несколько лет и приобрела популярность
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Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Суд Киева разрешил задержание Поклонской
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Киевский апелляционный суд Киева предоставил разрешение на задержание Натальи Поклонской, которая является бывшим генпрокурором Крыма, а ныне послом России в Кабо-Верде.
«Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание бывшего так называемого прокурора аннексированного Крыма, подозреваемого в государственных изменах», – сообщается на сайте суда.
Ранее депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко выступил с угрозами в адрес Натальи Поклонской, на своем канале в YouTube он пообещал, что Поклонскую отправят в киевский СИЗО.
Кроме того, глава МИД Украины заявил, что киевские власти никогда не забудут Поклонскую и не оставят ее в покое. По его словам, вопросами экстрадиции российского дипломата занимаются генеральная прокуратура, министерство юстиции и МВД Украины.
Напомним, президент Владимир Путин назначил Поклонскую, которая занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом России в Республике Кабо-Верде. Поклонская поблагодарила главу государства за назначение на ответственный участок дипломатической работы в Кабо-Верде. Ранее Поклонская ответила на угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «испортить ей жизнь».
Министерство иностранных дел Украины заявило, что обратилось к властям Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса) по поводу назначения российским послом в республике Натальи Поклонской. Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла Украину от угроз в адрес Поклонской и посоветовала не пытаться «экстрадировать» ее из Африки.
Политолог Андрей Быстрицкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Поклонская – яркий человек и политик, назначение кого-нибудь другого на пост посла в этой стране не вызвало бы такого ажиотажа.
National Geographic опубликовал «повседневный» головной убор украинцев
Журнал National Geographic опубликовал фотографии женских национальных головных уборов украинцев, утверждая, что они носят их каждый день.
«Эти головокружительные аксессуары – часть возрождения традиционной культуры, которую украинцы принимают в повседневной жизни», – написано в Twitter NG.
Читатели журнала оценили по достоинству национальную одежду. Некоторые назвали его «COVID головной убор», другие нашли в нем сходство с персонажами из фильма «Дюна». А один пользователь сравнил аксессуары головного убора с «испугавшимся дикобразом».
Ранее украинцы сочли форму своей олимпийской сборной худшей за все годы.
В США заявили о готовности России «напасть» на Украину с Запада
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Россия готова напасть на Украину с юга, запада и северо-востока, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
Вместе с тем он заявил, что США не знают, принимал ли российский президент Владимир Путин решение о «вторжении на Украину», передает РИА «Новости».
«Мы не знаем и не имеем четких сигналов о том, чтобы президент Путин отдал утвердительный приказ… Но планирование с нашей точки зрения ясное: передвижение войск в дополнение к (размещению) батальонных тактических групп вокруг Украины на многочисленных географических театрах вокруг границ (Украины) – к югу, к западу, а также и к северо-востоку», – пояснил представитель администрации.
В США также отметили, что президент США Джо Байден не будет «грозить пальцем» своему российскому коллеге Владимиру Путину, а в рабочем ключе расскажет про готовность США к сдерживанию России и дипломатии с ней.
«Президент проведет этот разговор в том же стиле, в каком проводил прошлые обсуждения с Путиным – в профессиональной, откровенной, прямой манере, он даст ясно понять без каких-либо риторических излияний и без того, чтобы грозить пальцем, к каким действиям готовы США как по сдерживанию, так и по дипломатии», – заявил представитель администрации.
Кроме того, по словам представителя американской администрации высокого ранга, США готовы поддерживать дискуссии между Россией и НАТО, но выступают против «красных линий» со стороны Москвы.
«Мы, конечно, будем поддерживать дискуссии между НАТО и Россией для решения более широких вопросов, вызывающих обеспокоенность обеих сторон: обеспокоенность России деятельностью НАТО и обеспокоенность НАТО и Америки деятельностью России», – сказал чиновник, передает ТАСС.
Он также прокомментировал заявления о том, что Москва считает «красными линиями», в частности, дальнейшее приближение инфраструктуры НАТО к российским границам и размещение на территории Украины ударных комплексов, а также гиперзвукового оружия.
«Но мы не считаем, что разговоры о «красных линиях» полезны. И, как сказал президент [Байден], мы не собираемся действовать в соответствии с этой логикой – принятия других, чьих бы то ни было «красных линий», – ответил представитель вашингтонской администрации.
1 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна готова к действиям, если Россия вторгнется на Украину и не будет идти по пути дипломатии.
Ранее сообщалось, что американская администрация изучает возможность введения санкций в отношении энергетических секторов российской экономики и суверенного долга России.
До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине. Кроме того, Песков заявил, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Путин и Байден во вторник, 7 декабря, по защищенной видеосвязи обсудят отношения между странами, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что общение президентов России и США запланировано на вечер вторника. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
В пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президенты в ходе переговоров намерены обсудить юридические договоренности по исключению продвижения НАТО на восток. В тот же день в администрации США отказали России в праве решать вопрос о членстве других стран в НАТО. В четверг в Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.
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На канале Коломойского предсказали досрочный уход Зеленского
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Гуцульская мольфарка (предсказательница) Мария Цвылинив, совершив обряд «гадания на воске», предсказала досрочный уход президента Владимира Зеленского со своего поста.
Согласно пророчествам мольфарки, глава государства в большой опасности и свою каденцию он не добудет. «Он сам уйдет. Он не злой человек, но не может выполнять, что он обещал. Жаль его, но на него есть зло других людей», – сказала она в эфире телеканала 1+1.
По ее словам, команда Зеленского проиграет выборы и придет женщина «из старых», которая принесет Украине мир, благополучие и процветание. Знахарка уверена, что украинцам осталось недолго подождать, всего лишь 3-4 года. На уточняющий вопрос, намекает ли она на Тимошенко, Цвылинив сказала, что подобной информации у воска нет.
«Самое интересное, что пророчество о досрочном уходе Зеленского вышло на телеканале 1+1 Игоря Коломойского. Неужели Игорь Валерьевич таким образом решил намекнуть Зе, что ему уже пора? Говорить прямо в глаза такое, может быть боязно, поэтому и оформил пожелание в виде «предсказания мольфарки»?», – задается вопросом Telegram-канал «Политика Страны».
Отметим, мольфар в культуре гуцулов (субэтническая группа украинцев, проживающая в Карпатах) – это человек, который, как считается, обладает сверхъестественными способностями, знахарь, носитель древних знаний и культуры.
В прошлую пятницу Зеленский обвинил украинского бизнесмена Рината Ахметова в подготовке госпереворота на Украине, который затевается якобы при участии России. В Кремле в ответ на утверждение Зеленского заметили, что Россия «не занимается вообще такими делами».
Киевский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Зеленский решил объявить Ахметову войну в ответ на критику в адрес президента Украины на телеканалах олигарха. Сам Ахметов назвал обвинения Зеленского «сплошной ложью». Президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен ситуацией на Украине и информацией о готовящемся в стране государственном перевороте.
Зеленский и Блинкен обсудили «восстановление суверенитета» Украины над Крымом
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Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, обсудив «восстановление суверенитета» Украины над Крымом, сообщил Госдеп.
Глава американского ведомства «подчеркнул неколебимую поддержку украинского суверенитета, независимости и территориальной целостности перед лицом российской агрессии». Стороны выразили согласие, что конфликт в Донбассе должен быть урегулирован дипломатическим путем. Кроме того, они согласились по поводу «полного восстановления суверенитета Украины над международно признанными границами, включая Крым», говорится в сообщении.
Сам Зеленский заявил, что «согласовал позиции» с Блинкеном «перед разговором президентов Байдена и Путина». Киев и Вашингтон «договорились и дальше действовать совместно и скоординированно». Зеленский «благодарен стратегическому партнеру и союзнику – США за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности». «Ничего об Украине без Украины», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине. В Вашингтоне заявили, что Байден переговорит с Зеленским после разговора с президентом России.
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
Песков: Путин с большим интересом выслушает предложения Байдена по Украине
Российский лидер Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Мы слышали заявление президента США о том, что он идет на эту видеоконференцию с конкретными предложениями по Украине. Имеется ввиду, наверное, по урегулированию украинского кризиса. Это важно. Я думаю, что президент Путин с большим интересом выслушает эти предложения. И можно будет понять, насколько они способны снять напряженность», – сказал Песков в эфире Первого канала.
По словам представителя Кремля, прорывов от переговоров Путина и Байдена ждать сложно. В отношениях двух стран образовались огромные «авгиевы конюшни», подчеркнул Песков.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Путин и Байден во вторник, 7 декабря, по защищенной видеосвязи обсудят отношения между странами, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что общение президентов России и США запланировано на вечер вторника. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
В пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президенты в ходе переговоров намерены обсудить юридические договоренности по исключению продвижения НАТО на восток. В тот же день в администрации США отказали России в праве решать вопрос о членстве других стран в НАТО. В четверг в Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.
Стало известно о нежелании США передавать Украине «афганские» Ми-17
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Украина хочет получить от США «афганские» вертолеты Ми-17, но Вашингтон не желает провоцировать Россию, сообщают СМИ.
Как пишет Foreign Policy со ссылкой на украинского чиновника, Киев хотел бы получить предназначавшиеся Афганистану боеприпасы, а также Ми-17, которые проходят техническое обслуживание на Украине. Источники издания сообщают, что Белый дом рассматривает варианты помощи Киеву, но они «не соответствуют пожеланиям» украинского министра обороны Алексея Резникова.
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан добивается того, чтобы Вашингтон сосредоточился на угрозах со стороны Китая. В связи с этим Салливан и его команда сопротивляются тому, чтобы Россия оказалась «отвлекающим фактором». В результате Вашингтон «умеряет» шаги, способные спровоцировать Москву, передает РИА «Новости».
Помощник одного из конгрессменов заявил, что «межведомственные органы министерства безопасности и госдепартамента делают все правильно, затем процесс оказывается в черной дыре в совете национальной безопасности и останавливается там». Высокопоставленные конгрессмены-республиканцы направили Джо Байдену письмо, в котором выразили обеспокоенность позицией Белого дома. Они считают, что Белый дом скорее «пойдет на уступки» Москве, чем окажет поддержку партнерам и союзникам США.
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
Напомним, источники CNN сообщили, что США рассматривают возможность отправки на Украину военных советников и поставки вооружений, включая ПЗРК «Стингер». Также обсуждается возможность отправки Киеву вертолетов Ми-17. Кроме того, по словам источников, в пакет военной помощи Украине могут входить новые противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» и минометы.
Константинополь заявил о желании «братьев-россиян быть владыками православия»
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Константинопольский патриарх Варфоломей утверждает, что Русская православная церковь якобы хочет «быть владыкой православия».
Патриарх Варфоломей заявил украинскому порталу «Суспільне. Новини»: «Мечта наших братьев-россиян – быть владыками православия. Но этого никогда не произойдет, потому что каноны православной церкви и действия церкви на протяжении веков отдали первенство Константинополю».
Он выразил уверенность, что Константинополь «всегда будет первой церковью в системе православных церквей, а сестринская Русская церковь будет пятой». Он не согласен с мнением «российских братьев» о том, что «произошел раскол». По его мнению, «нет раскола», а если и есть, то «они сделали его, разорвав общение с четырьмя церквями», передает РИА «Новости».
Патриарх Варфоломей утверждает, что конфликт начался в 2016 году, когда РПЦ и под ее влиянием три других церкви не прибыли на Собор на Крите. По его версии, Россия сочла действия Константинополя на Украине местью за то, что РПЦ отказалась прибыть на Собор. Патриарх выразил поддержку стремлению украинцев иметь особую церковь, добавив, что «вопрос об автокефалии Украины возник не два или три года назад».
В 2018 году в Софийском соборе был проведен «объединительный собор», по результатам которого президент Украины Петр Порошенко объявил о создании автокефальной поместной православной церкви. «Новую церковь» назвали «православной церковью Украины». Предоставление Константинополем томоса не учитывало позицию канонической Украинской православной церкви Московского патриархата и спровоцировало захват православных храмов, нападения на священников и верующих со стороны «новой церкви».
Украинцев возмутил совет Германии брать пример с Финляндии
Украинцев возмутило предложение немецкого дипломата Вольфганга Ишингера брать пример с Финляндии в плане отношений страны с НАТО.
Представитель Германии напомнил, что эта страна входит в состав ЕС, но не является членом НАТО. Свое заявление дипломат сделал в ходе интервью газете Handelsblatt, выдержки из него привел украинский портал Liga.net.
«Мы могли бы рекомендовать Украине в долгосрочной перспективе начать брать пример с финнов. Финляндия является членом ЕС, но не НАТО», – сказал Ишингер в беседе с газетой Handelsblatt.
Ответные комментарии на реплику немца пользователи разместили под постом украинского интернет-издания в Facebook. Большинство сообщений читателей сводилось к тому, что совет Ишингера в настоящее время нельзя считать актуальным, время подобных рекомендаций прошло.
«Поезд «как Финляндия» ушел в 2014 году. Тогда все-таки победил очередной «мюнхен». Сейчас этого не будет», – заявил пользователь Rustam Muzhaylo.
«Лучше бы тебе прикрыть... лицо», – возмутился Sergey Peksymov.
«Я бы очень хотел, чтобы все эти немецкие теоретики пошли дружно жить в ОРДЛО (отдельные регионы Донецкой и Луганской областей, так украинские власти называют самопровозглашенные ДНР и ЛНР) и там дружно теоретизировали о Финляндии и так далее», – заявил Виктор Паслай.
«Глава Мюнхенской конференции уже перестал получать от русских деньги?» – заподозрил Ігор Левадний.
«Как можно скорее в НАТО. Или ядерное оружие, без вариантов», – выразил мнение Олександр Мазурак.
«А нам бы наоборот, как Турция – в НАТО, но не в ЕС», – помечтала Людмила Рябчук.
«А можно посмотреть и на Норвегию, которая является членом НАТО, но не является членом ЕС», – согласился Александр Хребтов.
Ранее сенатор Алексей Пушков напомнил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал различать партнеров и членов альянса и уточнил, что Украина, как партнер НАТО, может рассчитывать на поддержку альянса, тогда как в отношении членов альянса речь идет о гарантиях безопасности и коллективной обороне.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
В минувшую среду в администрации США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги» в контексте ситуации вокруг Украины. В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».
Байден намерен после переговоров с Путиным позвонить Зеленскому
Президент США Джо Байден переговорит с украинским коллегой Владимиром Зеленским после разговора с президентом России Владимиром Путиным, заявил представитель администрации США.
«Президент Байден проведет переговоры с президентом Зеленским в ближайшие дни», – приводит его слова ТАСС.
Он отметил, что американский лидер сообщит Зеленскому об итогах беседы с Путиным и проведет консультации с ним. Похожие переговоры с президентом Украины проведет и госсекретарь США Энтони Блинкен.
Также представитель американской администрации подчеркнул, что США хотели бы избежать применения военной силы из-за нынешней напряженности вокруг Украины.
«Я бы сказал, что Соединенные Штаты не стремятся оказаться в таких обстоятельствах, при которых в центре внимания наших контрмер оказалось бы прямое применение американской военной силы, а не комбинация поддержки Вооруженных сил Украины, мощных экономических контрмер и существенного увеличения поддержки, а также сил и средств наших союзников по НАТО с целью гарантировать, что они будут оставаться в безопасности», – подчеркнул он.
При этом он добавил, что в случае «вторжения России на Украину» США, вероятно, окажут военную помощь союзникам на восточном флаге НАТО.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Путин и Байден во вторник, 7 декабря, по защищенной видеосвязи обсудят отношения между странами, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что общение президентов России и США запланировано на вечер вторника. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
В пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президенты в ходе переговоров намерены обсудить юридические договоренности по исключению продвижения НАТО на восток. В тот же день в администрации США отказали России вправе решать вопрос о членстве других стран в НАТО. В четверг в Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.
В Крыму уличили Зеленского в хвастовстве украинской армией
Хвастовство является «политическим принципом» президента Украины Владимира Зеленского, заявил депутат Госдумы VII созыва Руслан Бальбек, комментируя слова украинского лидера о том, что армия Украины высокоорганизованная боевая структура.
«Человек за три года наобещал больше, чем все его предшественники за 10 лет: и экономику поднимет, и российскую армию разобьет, а под Новый год еще и новые территории пообещает. Просто Владимиру Зеленскому нравится чувствовать себя великим, хотя бы на экране, вот и раздает обещания направо и налево, и заявления делает, в которые и сам не верит», – заявил РИА «Новости» Бальбек.
Он напомнил, что генсек НАТО сказал: «В случае конфликта пусть Украина на помощь НАТО не рассчитывает». По его словам, это лучшее подтверждение «глобального краха киевского режима в случае конфликта с Россией».
Ранее Зеленский заявил, что украинская армия – высокоорганизованная боевая структура, способная «сломать любые захватнические планы врага».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. Глава российской дипломатической миссии в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».
На Украине заявили о начале строительства завода по производству военных дронов
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале строительства украинского завода по производству современных военных беспилотников.
«Мы начинаем на Украине строительство нашего украинского завода по производству современных военных дронов», – сказал он, выступая в Харькове по случаю отмечаемого в стране 30-летия Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.
В ноябре турецкий производитель ударных беспилотников Bayraktar сообщил о подписании контракта с украинским госпредприятием «Ивченко-прогресс» на поставку двигателей для новых беспилотников.
Напомним, в июле Украина получила первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 производства Турции. Президент Украины Владимир Зеленский комментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны «для своей защиты».
В МИД России не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня.
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США и страны Европы решили создать «единый фронт» против России
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Состоялись переговоры главы британского кабмина Бориса Джонсона, президента США Джо Байдена, врио канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги, сообщает канцелярия Джонсона.
Они «подчеркнули необходимость создания единого фронта перед лицом российских угроз и враждебности». В сообщении канцелярии Джонсона говорится, что «лидеры призвали Россию к деэскалации напряженности и подтвердили свою твердую поддержку территориальной целостности Украины», а также «договорились снова выступить после разговора президента Байдена с президентом Путиным».
Как заявил Джонсон, Великобритания использует все имеющиеся экономические и дипломатические инструменты для предотвращения «российской агрессии» против Украины, передает РИА «Новости».
Елисейский дворец сообщил, что они «обсудили напряженность в отношениях между Россией и Украиной, выразили решимость уважать суверенитет Украины и выразили приверженность работе на благо мира и безопасности в Европе», а также выступили за возобновление переговоров в нормандском формате, передает ТАСС.
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине. Кроме того, Песков заявил, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины.
Канадцы предложили Украине кофе и пончики на просьбу о военной помощи
Канадское издание The Globe and Mail опубликовало статью, посвященную высказыванию украинского министра обороны Алексея Резникова, попросившего Канаду, США и Британию оказать стране военную помощь вне рамок НАТО. Читатели отреагировали на публикацию с долей юмора.
По мнению министра, названные государства должны защищать целостность Украины при «российской агрессии». Жители Канады же считают по-другому. По их словам, страна слишком много участвовала в войнах других государств и теперь все, чем она может помочь – это пончики и кофе, передает РИА «Новости».
«Я не уверен, что мы можем каким-то видимым образом повлиять на ситуацию помимо того, чтобы обеспечить их кофе и пончиками», – заявил Aulus.
«Недавно Украина приняла законы, которые открыто дискриминируют меньшинства. Украина не заслуживает помощи», – считает old taxpayer.
«Я сочувствую Украине, но Канада уже достаточно сражалась в войнах других народов», – отметил Luki2.
«Мы еще не поставили точку в вопросе Афганистана. И уже хотим вступить в еще одну войну. На этот раз с ядерной державой. Нет, спасибо», – поддержал app_72139551.
Ранее Украина пожаловалась ОБСЕ на «опасность российского вторжения».
Напомним, Украина и США работают над комплексным пакетом «сдерживания России от дальнейших агрессивных действий». При этом Киев рассматривает сценарий вторжения на Украину с территории Белоруссии, не исключив такой возможности. Украина уже попросила помощь у Запада в укреплении ПВО и ПРО.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Зеленский внес в Раду законопроект об экономическом паспорте украинца
Такой паспорт позволит копить на персональных счетах плату за использование недр, говорил украинский президент Владимир Зеленский, объясняя необходимость появления закона об экономическом паспорте.
«Передан на рассмотрение руководству», – цитирует пояснение к документу РИА «Новости».
Зеленский заявлял, что такой паспорт позволит гражданам собирать на персональных счетах плату от государства за использование недр. Глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия отмечал, что жители страны с помощью этого средства смогут накопить до 20 тыс. долларов.
Документ определен президентом Украины как неотложный.
Также внесены еще три неотложных документа, обеспечивающие реализацию проекта. Они предлагают внесение изменений в бюджетный кодекс относительно государственных взносов в систему экономического паспорта, изменения в налоговый кодекс по налогообложению средств фонда будущих поколений, а также изменения в кодекс Украины об административных правонарушениях и уголовный кодекс об ответственности за нарушение интересов участников фонда будущих поколений.
В Кремле назвали способ снятия напряженности на Украине
Решить проблему Украины можно только получив гарантию ненападения Киева на Донбасс, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».
«Снять напряженность можно только одним путем – это понять, как застраховаться от возможных помыслов Киева решить проблему Донбасса силовым путем», – приводит РИА «Новости» слова Пескова.
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До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Путин и Байден во вторник, 7 декабря, по защищенной видеосвязи обсудят отношения между странами, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что общение президентов России и США запланировано на вечер вторника. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
В пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президенты в ходе переговоров намерены обсудить юридические договоренности по исключению продвижения НАТО на восток. В тот же день в администрации США отказали России вправе решать вопрос о членстве других стран в НАТО. В четверг в Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.
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