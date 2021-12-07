Суд Киева разрешил задержание Поклонской

В США заявили о готовности России «напасть» на Украину с Запада

Россия готова напасть на Украину с юга, запада и северо-востока, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.

Вместе с тем он заявил, что США не знают, принимал ли российский президент Владимир Путин решение о «вторжении на Украину», передает РИА «Новости».

«Мы не знаем и не имеем четких сигналов о том, чтобы президент Путин отдал утвердительный приказ… Но планирование с нашей точки зрения ясное: передвижение войск в дополнение к (размещению) батальонных тактических групп вокруг Украины на многочисленных географических театрах вокруг границ (Украины) – к югу, к западу, а также и к северо-востоку», – пояснил представитель администрации.

В США также отметили, что президент США Джо Байден не будет «грозить пальцем» своему российскому коллеге Владимиру Путину, а в рабочем ключе расскажет про готовность США к сдерживанию России и дипломатии с ней.

«Президент проведет этот разговор в том же стиле, в каком проводил прошлые обсуждения с Путиным – в профессиональной, откровенной, прямой манере, он даст ясно понять без каких-либо риторических излияний и без того, чтобы грозить пальцем, к каким действиям готовы США как по сдерживанию, так и по дипломатии», – заявил представитель администрации.

Кроме того, по словам представителя американской администрации высокого ранга, США готовы поддерживать дискуссии между Россией и НАТО, но выступают против «красных линий» со стороны Москвы.

«Мы, конечно, будем поддерживать дискуссии между НАТО и Россией для решения более широких вопросов, вызывающих обеспокоенность обеих сторон: обеспокоенность России деятельностью НАТО и обеспокоенность НАТО и Америки деятельностью России», – сказал чиновник, передает ТАСС.

Он также прокомментировал заявления о том, что Москва считает «красными линиями», в частности, дальнейшее приближение инфраструктуры НАТО к российским границам и размещение на территории Украины ударных комплексов, а также гиперзвукового оружия.

«Но мы не считаем, что разговоры о «красных линиях» полезны. И, как сказал президент [Байден], мы не собираемся действовать в соответствии с этой логикой – принятия других, чьих бы то ни было «красных линий», – ответил представитель вашингтонской администрации.

1 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна готова к действиям, если Россия вторгнется на Украину и не будет идти по пути дипломатии.

Ранее сообщалось, что американская администрация изучает возможность введения санкций в отношении энергетических секторов российской экономики и суверенного долга России.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине. Кроме того, Песков заявил, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Путин и Байден во вторник, 7 декабря, по защищенной видеосвязи обсудят отношения между странами, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что общение президентов России и США запланировано на вечер вторника. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.

В пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президенты в ходе переговоров намерены обсудить юридические договоренности по исключению продвижения НАТО на восток. В тот же день в администрации США отказали России в праве решать вопрос о членстве других стран в НАТО. В четверг в Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.