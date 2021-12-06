В Узбекистане раскритиковали концерт тиктокеров из России

Концерт с участием тиктокеров из России в Ташкенте может негативно сказаться на молодежи в Узбекистане, его проведение несовместимо с культурными и национальными традициями страны, заявила пресс-служба узбекского министерства культуры.

В выходные на различных интернет-ресурсах появилась реклама и онлайн-продажа билетов на концерт TikTok Fest в Ташкенте 25 декабря с участием популярных российских тиктокеров Дани Милохина, Анет Сай, Вани Дмитриенко, Артура Бабича, Ани Покров и Егора Шипа. В соцсетях эту новость восприняли неоднозначно: многие пользователи считают, что концерт нужно отметить, так как движение тиктокеров зачастую несет негативный социальный контекст.

«TikTok Fest негативно скажется на сознании и мировоззрении молодежи. Проведение этого мероприятия не совместимо с нравственным воспитанием, моральными нормами и культурой Узбекистана», – передает РИА «Новости» сообщение Минкультуры.

В ведомстве уточнили, что организацией концерта занимаются частные структуры, поэтому все вопросы и комментарии в связи с концертом необходимо направлять в компетентные органы: разовое разрешение на проведение массовых мероприятий выдается МВД и местными исполнительными органами.

«Надеемся, что ответственные лица, которые организуют подобные массовые мероприятия, серьезно отнесутся к вопросу, учитывая выше названные аспекты», – добавили в министерстве.

В июле президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев раскритиковал видеоролики молодых людей в TikTok за оскорбление исторических памятников полководцу Амиру Темуру (Тамерлану) и поэту Алишеру Навои. Позднее госинспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана (Узкомнадзор) ограничила работу Skype, Twitter, TikTok, «ВКонтакте» и WeChat из-за нарушений этими интернет-ресурсами закона «О персональных данных». В соответствии с законом все интернет-ресурсы обязаны хранить персональные данные граждан республики на территории страны.

Ранее Европейская организация потребителей подала жалобу в Еврокомиссию (BEUC), а также в ведомства по защите прав потребителей на TikTok, поскольку считает, что соцсеть нарушает права европейцев.

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