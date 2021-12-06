В Бишкеке отказались от новогоднего салюта из-за проблем с экологией

Власти столицы Киргизии отказались от проведения новогоднего салюта в связи с экологическими проблемами в городе, сообщила мэрия Бишкека.

«По экологическим причинам в этом году принято решение отказаться от традиционного праздничного фейерверка на Новый год, после которого всегда наблюдается плотная дымовая завеса», – передает ТАСС сообщение мэрии

Мэрия призвала во время праздника отказаться от петард и фейерверков и горожан. Руководство города за счет отказа от салюта планирует сэкономить около 80 тыс. сомов (почти 9,5 тыс. долларов). «Высвобожденные средства будут потрачены на более важные целевые задачи», – отметили в мэрии.

Проблемы с экологией начались в Бишкеке с ноября 2017 года, когда уровень смога стал заметно превышать предельно установленные нормы.

Периодически киргизская столица возглавляет антирейтинг городов мира с самым загрязненным воздухом. Проблемы начинаются в городе в ноябре и заканчиваются после завершения отопительного сезона. Правительство страны неоднократно пыталось решить этот вопрос, однако ни одна из попыток не увенчалась успехом. По мнению местных экологов, основными причинами возникновения густого смога в осеннее и зимнее время являются печное отопление в частных жилых массивах Бишкека, жители которых используют для обогрева уголь низкого качества, а также выхлопные газы городского автотранспорта.

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