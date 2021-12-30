Захарова: Киев будет расстреливать украинцев из поставленного НАТО оружия

Официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Киев «будет расстреливать» мирное население Украины при помощи оружия, которое поставляет в страну НАТО.

«Надо спросить у стран-членов НАТО: понимают ли они, что из их оружия и при их помощи киевский режим будет расстреливать мирное население Украины?» – цитирует ее РИА «Новости».

Захарова добавила, что президент Украины Владимир Зеленский уже стал угрозой для Украины, разобщенность украинского народа достигла катастрофических масштабов.

«Мне кажется, сам Зеленский стал угрозой как Киеву, так и другим государствам Европы, в том числе и в контексте сохранения демократических принципов и основ», – прокомментировала она утвержденную Зеленским стратегию информбезопасности, согласно которой информационная политика России угрожает демократическим странам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому изданию La Repubblica выразил недовольство тем, что Германия препятствует поставкам вооружений Киеву по линии НАТО. Также министр обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в том, что оно заблокировало приобретение Киевом оружия через НАТО.

Напомним, Меркель лично заблокировала поставки оружия Украине по линии НАТО.