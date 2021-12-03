Сертификаты переболевших COVID начали переоформлять сроком на год

Ученый предположил источник возникновения опасных штаммов коронавируса

Люди с сильным иммунодефицитом почти не вырабатывают иммунитет к вакцине, при этом в их организме могут появляться сложные мутации COVID-19, которыми они могут поразить окружающих, заявил гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Если у человека сильный иммунодефицит, у него практически не вырабатывается иммунитет на вакцину. Это касается и тех, кто находится на химиотерапии, или терапии глюкокортикостероидами, или страдает тяжелыми хроническими заболеваниями, когда человек уже лежит», – сказал Крючков в беседе с Ura.ru.

Он пояснил, что для таких людей лучшее решение – это вакцинированное окружение и частичная изоляция для исключения контактов с незнакомцами. Для них очень опасно заражение коронавирусом, так как организм рискует с ним не справиться.

«Вирус эволюционирует, и в итоге эти пациенты сами могут не выжить», – сказал ученый.

Между тем инфекционист, ведущий научный сотрудник Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин отметил, что при глубоком иммунодефиците вакцина от коронавируса не поможет.

«Если у пациентов очень глубокий иммунодефицит, то прививка может не сработать. Защита будет, если нет совсем низкого иммунитета. У человека с иммунодефицитом вирус может находиться дольше в организме, и, соответственно, если его не добивать, то он будет приспосабливаться и образовывать новый штамм», – заключил Юрин.

В среду глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что новый штамм коронавируса «омикрон» выявили в 23 странах. В свою очередь гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев допустил, что «омикрон» мог распространиться по всему миру.

Во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России «омикрон» пока не выявлен. Она также заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России в целом. Вместе с этим премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян не расслабляться и продолжить соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований в полном объеме.

В прошлый четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».

ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».

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