В России продлили до года сертификаты переболевших коронавирусом

В Общественной палате усомнились в возможности утечки данных через скан QR-кода

Данные, которые представлены в QR-коде, не представляют особой ценности, поэтому ими вряд ли захотят воспользоваться злоумышленники, сказал газете ВЗГЛЯД заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк, отвечая на вопрос, нет ли опасности передачи личных данных третьим лицам во время сканирования QR кода.

В Министерстве обороны призвали освободить военнослужащих от QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или отрицательный тест на коронавирус. Данная инициатива обусловлена тем, что в последние годы ведомство ужесточило правила работы с личными данными, поэтому так возможно будет обеспечить их сохранность.

«В нашей стране, безусловно, за последнее время происходили утечки персональных данных в Сеть. Это были данные как из банковского сектора, так и из ГИБДД и так далее. Поэтому, как мне кажется, государство должно ужесточить персональную ответственность тех чиновников, в чьих ведомствах происходят подобного рода утечки, потому что этими данными действительно могут пользоваться злоумышленники», – говорит Данюк.

Для того, чтобы понять, нет ли опасности передачи каких-то личных данных во время сканирования QR-кода, собеседник предлагает посмотреть, какие данные содержатся на странице, показывающей содержание QR-кода. Это номер сертификата о вакцинации, срок его действия, дата рождения, а также первые буквы ФИО и первые и последние цифры серии и номера паспорта.

«Конечно, если злоумышленник нацелен на конкретную жертву, то он может найти данную информацию и использовать ее в конкретных целях. С другой стороны, мы можем представить ситуацию, когда QR-код нужен для того, чтобы войти в какой-нибудь ресторан, общественный транспорт, где вряд ли сотрудник проверяющей службы, который сканирует этот код, будет пытаться куда-то сбросить данную информацию», – считает эксперт.

Член ОП убежден, что QR-код безопасен, а также те данные, которые в нем представлены, не имеют особой ценности. Другое дело, что на входе в какое-либо заведение нужно предъявить не только электронный код, но и паспорт гражданина, чтобы подтвердить, что код именно того человека, который его предъявляет. В этом случае попросту нужно быть бдительным и понимать, кто с точки зрения полномочий может попросить предъявить паспорт, а кто не может.

«Поэтому, на мой взгляд, учитывая эти серые зоны, нужно быть достаточно бдительным. Но раз Минобороны выдвинуло инициативу освободить от QR-кодов военнослужащих, то это говорит о том, что определенные основания для опасения существуют. Действительно есть практика, когда информация, которую мы оставляем в мессенджерах, передается во всевозможные зарубежные структуры в режиме реального времени. Однако QR-код не является панацеей как таковой. Да, он важен, но только с точки зрения побуждения людей идти на вакцинацию. Если принимать этот инструмент в таком ключе, то вреда от него будет меньше, чем пользы», – рассуждает Данюк.

Специалист подчеркнул, что, по его мнению, прежде чем вводить QR-коды повсеместно, для начала необходимо отладить систему и устранить всевозможные лакуны для злоумышленников, которые, безусловно, существуют.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что поскольку в России вакцинировано 95 % военнослужащих и персонала, смертность от коронавируса в Вооруженных силах в 45 раз ниже общероссийских показателей.