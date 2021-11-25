Названа вероятная дата рассмотрения проекта о QR-кодах в Госдуме

Госдума приняла постановление о плане законопроектной работы палаты в декабре, согласно которому первое чтение правительственных законопроектов о QR-кодах планируется на 16 декабря.

«Планируется 16 декабря рассмотрение законопроектов в первом чтении на заседании Государственной думы, если такое решение будет принято... Но конечно, окончательное решение примет Совет Думы по предложениям комитетов», – цитирует РИА «Новости» первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова.

В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что решение о вынесении документов на рассмотрение в первом чтении будет приниматься Советом Думы только в том случае, если оно будет поддержано в думских фракциях и комитетах с участием представителей правительства.

«Это очень серьезный вопрос. Нам надо его обсуждать, прорабатывать все хитросплетения, все проблемы, связанные с принятием закона. Спрашивать с министерств, готовы они реализовывать эти нормы, которые сами же предложили, или нет», – добавил он.

Напомним, в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

Один из документов также вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.

При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.