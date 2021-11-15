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В Кремле прокомментировали закон о QR-кодах
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Принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Кабинет министров прежде всего исходит из того, что нужно законодательное оформление действий на федеральном уровне. Отдельные решения, которые принимаются в рамках особых полномочий регионами, говорят об актуальности, необходимости, целесообразности, неизбежности», – приводит РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, зачем нужны законы о введении QR-кодов, если регионы и сейчас их вводят по собственному усмотрению.
Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
В понедельник фракция «Единая Россия» сообщила, что поддержит внесенный в Госдуму законопроект о QR-кодах.
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В Минздраве указали на опасность выдачи QR-кодов по показателю антител
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«Это преждевременная инициатива. Мы не знаем, какой титр является защитным, а какой – нет, здесь даже единого стандарта подсчета нет», – сказал газете ВЗГЛЯД главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев. Ранее в Госдуме предложили давать QR-коды переболевшим COVID без обращения к врачу, а в Чувашии решили выдавать QR-коды по показателю антител.
«Я не поддерживаю данную инициативу. Наличие антител к коронавирусу – это еще не критерий защиты. Более того, мы до конца не знаем нейтрализующих (защитных) антител, поскольку это более трудоемкий и дорогой метод исследования. А простая проверка уровня иммуноглобулина G (ImG) к коронавирусу SARS-CoV-2 может ввести в заблуждение», – отметил завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.
Эксперт счел эту инициативу преждевременной. «Во-первых, на сегодняшний момент в мире не существует всеми признанных и обоснованных пороговых значений уровня антител, – указал собеседник. – Во-вторых, неизвестно, какой титр антител является защитным, а какой – нет. Более того, здесь даже единого стандарта подсчета нет, поэтому выдавать QR-коды тем, кто не привился или переболел COVID «неофициально», то есть без обращения к врачу, нельзя».
«Для доступа к транспорту или другим благам цивилизации следует все-таки привиться. Тем более, что в России есть однокомпонентные вакцины, – говорит Авдеев. – Сегодняшние ограничения и рекомендации применимы к текущей эпидемиологической обстановке. В условиях подавляющего распространения во всех странах штамма «дельта», к ревакцинации рекомендовано обращаться через шесть месяцев после предыдущей дозы вакцины независимо от уровня антител».
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Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил
министру здравоохранения Михаилу Мурашко предложение создать в России дополнительный регистр граждан, у которых имеются антитела к коронавирусу, однако они не обращались за помощью к врачу или переболели бессимптомно.
В обращении указывается, что следует дополнительно создать федеральный регистр граждан, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу, и предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев.
В этот же день глава Чувашии Олег Николаев поручил в течение недели запустить региональную систему QR-кодирования для людей с высоким титром антител. По его словам, это поможет переболевшим получить QR-код. Между тем власти Свердловской области задумались над введением QR-кодов на алкоголь.
Ранее в Татарстане решили ввести QR-коды для поездок на всех видах транспорта. До этого в РЖД заявили, что детали введения QR-кодов для железнодорожного транспорта сейчас разрабатываются, их будут определять при помощи положений законодательства. Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что проводится подготовка проектов законов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что российский транспорт хотят сделать свободной от COVID зоной.
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В России зарегистрировали инъекционный препарат от COVID-19
Первый отечественный инъекционный препарат прямого действия для лечения COVID-19 «Арепливир» прошел регистрацию и до конца 2021 года начнет поступать в стационары, сообщили в пресс-службе разработчика – ГК «Промомед».
«Первый отечественный внутривенный противовирусный препарат прямого действия «Арепливир» (фавипиравир) получил регистрационное удостоверение и уже до конца года поступит в стационары всех регионов. Своей разработкой ГК «Промомед» ответил на острую потребность отечественного здравоохранения в госпитальных средствах терапии COVID-19», – отметили в пресс-службе, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что лекарства от коронавирусной инфекции будут доступны уже в ближайшее время.
Кроме того, специалисты 27-го Научного центра Минобороны России создали и зарегистрировали эффективную при коронавирусе биологически активную добавку «КовБАД».
ВОЗ анонсировала скорую встречу по «Спутнику V»
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует провести встречу по российской вакцине «Спутник V» на следующей неделе, сообщил в пятницу помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.
«Мы находимся в диалоге с заявителем и российским правительством, надеемся провести встречу [по вакцине] на следующей неделе», – цитирует ТАСС Симао.
По ее словам, ВОЗ «по-прежнему надеется получить полное досье по «Спутнику V».
«У нас есть вопросы по инспекции в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, по инспекции производства, нам также нужна некоторая дополнительная информация», – заявила Симао.
Научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн предположил, что европейский регулятор ЕМА одобрит российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» вскоре после ее признания ВОЗ.
Ранее в Кремле заявили о скорой регистрации «Спутника V» в Европе.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявляла, что «Спутник V» может получить одобрение ВОЗ в сентябре.
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.
Ранее в EMA указали на возможность новых проверок «Спутник V» при регистрации в Европе.
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Песков ответил на вопрос о ревакцинации Путина
Президент России Владимир Путин сам традиционно сообщит о своей ревакцинации, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Путин традиционно сам сообщит», – приводит РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос привился ли повторно президент.
При этом сам пресс-секретарь президента России ревакцинировался.
«Антител было очень много. ВОЗ и наш Минздрав рекомендуют вакцинироваться, не взирая на антитела. Температура была день», – рассказал Песков.
Ранее Песков заявил, что у президента России Владимира Путина остаются высокие титры антител.
До этого сообщалось, что Путин, который ранее говорил о необходимости самоизоляции после контакта с больными коронавирусом, полностью здоров.
Кроме того, глава государства рассказал, что не заразился коронавирусом после общения с заболевшими сотрудниками, и выразил надежду, что не заболеет и в будущем.
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Гинцбург посоветовал ревакцинироваться «Спутником Лайт» раз в полгода
В условиях распространения дельта-штамма коронавируса ревакцинироваться «Спутником Лайт» следует раз в полгода, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург подчеркнул, что необходимость ревакцинироваться «очень критична», а в методических рекомендациях Минздрава «сказано, что раз в шесть месяцев в условиях сложной эпидобстановки надо ревакцинироваться», передает РИА «Новости».
Он заявил, что «полностью это поддерживает». Гинцбург сказал, что ревакцинироваться «Спутником Лайт», по его мнению, в «ситуации появления нового штамма» необходимо «действительно раз в шесть месяцев». «А будет какой-то другой штамм – тогда и посмотрим, если там будут какие-то новые свойства этого штамма», – заявил он, отметив, что через полгода уровень антител понижается, если мы постоянно не сталкивается с чужеродным антигеном, поэтому надо перепрививаться.
Напомним, президент Владимир Путин заявил, что задержка с формированием коллективного иммунитета к коронавирусу может привести к опозданию с ревакцинацией, тогда многие усилия пойдут насмарку.
В ГД назвали дату рассмотрения законопроекта о QR-кодах
Решение о том, когда поставить проект о QR-кодах в повестку работы Госдумы будет принято на совете Государственной Думы в понедельник, заявил зампредседателя нижней палаты парламента Сергей Неверов («Единая Россия»).
«У нас совет Государственной Думы будет в понедельник, естественно на совете эта тема будет обсуждаться, я в этом даже не сомневаюсь и будет принято решение, когда поставить в повестку данный законопроект», – цитирует Неверова РИА «Новости».
Ранее правительство направило в Госдуму законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах и общественном транспорте. Предложение выдвинуто в качестве экстренной меры на фоне сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом.
Глава Минздрава заявил о разработке лекарства от коронавируса
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Разработка отечественного препарата, который позволяет прерывать развитие коронавирусной инфекции на начальном этапе, находится на завершающей стадии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Пока, к сожалению, его (лекарства от коронавируса) нет ни у кого, хотя мы тоже заканчиваем разработку препарата, обрывающего течение болезни на начальном этапе заражения», – сказал министр, уточнив, что расскажет, о каком конкретно препарате идет речь, после завершения испытаний.
Говоря о других препаратах, которыми лечат пациентов с ковидом, Мурашко отметил, что в принципе все лекарства есть в наличии. «Пожалуй, лишь по одному зарубежному лекарству возникли ограничения в поставках, производители физически не успевают нарабатывать, сколько нужно на весь мир. Мы сделали альтернативный препарат. Необходимо иметь отечественную линейку», – цитирует его ТАСС.
На прошлой неделе сообщалось, что в России зарегистрировали инъекционный препарат от COVID-19. Первый отечественный препарат прямого действия для лечения COVID-19 «Арепливир» прошел регистрацию и до конца 2021 года начнет поступать в стационары, сообщали в пресс-службе разработчика – ГК «Промомед».
Ранее глава Минздрава рассказал об эффекте комбинации «Спутника V» и вакцины от гриппа.
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В Австрии решили ввести жесткий локдаун для непривитых от COVID
В Австрии с 15 ноября будет введен жесткий локдаун для непривитых от COVID-19 граждан, заявил канцлер Австрии Александер Шалленберг.
«Мы идем на этот шаг с тяжелым сердцем», – заявил глава австрийского правительства, передает Deutsche Welle.
Решение приняли по итогам конференции правительства с главами федеральных земель.
Новые ограничения вступают в силу уже в полночь. Они не распространяются на детей младше 12 лет.
Шалленберг подчеркнул, что за соблюдением мер будет следить полиция, нарушителей будут наказывать.
По его словам, введение очередного всеобщего локдауна было бы несправедливым по отношению к вакцинированным. Ограничительные меры вводятся пока на период 10 дней, они затронут около 2 млн жителей страны, выход из дома которым будет разрешен только в случаей крайней необходимости, в частности для совершения необходимых покупок или проезда к месту работы.
Напомним, что из-за ухудшения эпидемической ситуации с COVID-19 в Австрии приняли решение ввести локдаун по всей республике для людей, которые не были привиты или не переболели новым коронавирусом.
Путин не исключил появления более опасных штаммов COVID
Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя исключать возможности появления новых, более опасных штаммов коронавирусной инфекции.
«Коронавирус еще далеко не побежден. Не исключено появление новых и даже более опасных штаммов этой инфекции», – пояснил российский лидер, выступая на саммите АТЭС в режиме видеоконференции, передает ТАСС.
Он также напомнил, что нуждающиеся страны до сих пор не могут получить доступ к вакцинам от коронавируса из-за недобросовестной конкуренции и протекционизма.
По его словам, Всемирная организация здравоохранения могла бы ускорить признание новых вакцин и препаратов от COVID, передает РИА «Новости».
«Уверен, чем быстрее это будет сделано, тем легче будет возобновить в полной мере глобальную деловую, туристическую и иную активность», – сказал Путин.
«Более значимой становится и роль Всемирной организации здравоохранения, и, конечно, ее деятельность заслуживает всяческой поддержки. Недопустимы шаги, которые бы ущемляли прерогативы ВОЗ, работающей под эгидой ООН», – добавил глава государства.
1 ноября президент России Владимир Путин заявил, что в России складывается сложная ситуация с коронавирусом: заболевает более 40 тыс. человек в день, такого числа заболевших не было никогда.
Эксперт: Ввести систему QR-кодов на самолетах и поездах можно быстро
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«У меня на факультете вакцинированы все, кроме одного упрямого профессора. Он предпочел остаться без зарплаты и сидеть на даче. Все остальные сделали прививку – и ничего с ними страшного не случилось», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Михаил Блинкин, комментируя законопроект о введении системы QR-кодов о вакцинации для передвижения на транспорте и доступа в общественные места.
«Я поддерживаю меры, предложенные правительством, это очень хорошая мотивация для россиян сделать себе прививку», – сказал научный руководитель факультета городского и регионального развития НИУ «Высшая школа экономики», председатель Общественного совета Минтранса Михаил Блинкин.
«Антипривочники пугают нас тем, что уколы, дескать, бесполезны или даже проводят к обратному эффекту – мол, многие люди потом заражаются. Да, у меня на факультете тоже коллеги заболели ковидом уже после вакцинации, но обратите внимание: они болели не так тяжко и не с таким риском помереть, как люди, которые отказались вакцинироваться», – подчеркнул Блинкин.
Эксперт считает, что можно достаточно быстро установить систему QR-кодов при воздушных и железнодорожных перевозках. «Если у меня, допустим, павильонная посадка – то есть это железнодорожный вокзал, аэропорт, каждый пассажир на входе должен предъявить билет, то ввести систему QR-кодов вполне реально. Это может быть сложно, но технически возможно. Сотрудникам вокзала или аэропорта надо просто раздать обычные «читалки», которые считывают QR-коды – и они будут проверять. Это занимает очень мало времени, не нарушает процесс, не сбивает график движения», – пояснил эксперт.
Блинкин доволен тем, что решено ограничить применение QR-кодов лишь авиацией и железными дорогами. Он напомнил, что в последнее время обсуждалась идея распространить QR-коды и на городской транспорт. «Как только у вас не павильонная, а вагонная посадка, технически это сделать становится невозможно. Что я буду делать с салоном городского автобуса, троллейбуса и трамвая? Я тогда должен сажать столько наемных служащих, сколько у меня дверей, чтобы они проверяли QR-код на входе у каждого пассажира?» – интересуется эксперт.
«В расписание заложено, что у меня пассажиры на остановке быстро вошли-вышли, на это отводится минута. Пока я буду проверять у каждого входящего сертификат о вакцинации, на остановке выстроится очередь. Во-первых, нарушится перевозочный процесс, все расписание полетит. Во-вторых, вместо того, чтобы разрежать публику, помогать пассажирам соблюдать социальную дистанцию, я буду публику, наоборот, концентрировать, создавать толпу. Такие меры ничего кроме вреда не принесли бы», – подытожил научный руководитель факультета.
Как сообщила газета ВЗГЛЯД, правительство в пятницу направило в Госдуму законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах и общественном транспорте. Предложение выдвинуто в качестве экстренной меры на фоне сложной эпидемиологической ситуации. Согласно предложению, теперь россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, общепит и ТЦ только при предъявлении либо QR-кода о прививке, либо справки о перенесенном коронавирусе, либо о медотводе. Решение об использовании кодов и перечень объектов будут утверждать власти в регионах. Ничего не нужно предъявлять при посещении аптек, продуктовых магазинов и мест торговли товарами первой необходимости.
Еще один законопроект, который внесен на рассмотрение, касается передвижения на самолетах (международных и внутренних направлений) и поездах (междугородних) за исключением электричек. На железнодорожном и авиатранспорте пассажирам придется предъявлять QR-код, медотвод или справку о перенесенном коронавирусе. Отмечается, что такие же требования распространяются на иностранцев, передвигающихся по территории России.
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что при введении QR-кодов переходный период продлится до 1 февраля. Власти дают россиянам время, чтобы вакцинироваться и оформить необходимые документы. Закон о QR-кодах будет распространяться только на совершеннолетних россиян, добавила Голикова. Отмечается, что закон о коде не содержит даты, с которой вводится правило о продаже билетов при его предъявлении.
Действовать новые требования будут до 1 июня, указывается в документе. «Почему до 1 июня 2022 года? Потому что мы рассчитываем, что все-таки нам удастся достигнуть показателей коллективного иммунитета, которые мы для себя установили как критериальные – 80% взрослого населения», – цитирует вице-премьера ТАСС. Подчеркивается, что при отказе выполнять закон перевозчик может расторгнуть договор, деньги вернут за 30 дней.
Газета ВЗГЛЯД писала, что QR-коды, вероятно, станут обязательными для любых поездок на общественном транспорте, поезде или самолете.
Мясников сказал, что делать непривитым от коронавируса
Страх перед вакцинацией от коронавирусной инфекции лишен логических обоснований, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
«Как можно бояться прививаться, ведь это же нелогично», – сказал Мясников в разговоре с «Вечерней Москвой».
Он пояснил, что вакцинацию можно сравнить с ремнем безопасности в автомобиле, и указал, что никто не боится пристегиваться.
«У меня только один совет тем, кто боится: включить мозг, не слушать идиотов, антипрививочников, провокаторов и истериков», – призвал доктор.
Ранее ученые установили, что риск получить побочные эффекты от препаратов возрастает, если человек испытывает страх и заранее ожидает негативных последствий.
Голикова сравнила важность сертификата о вакцинации от COVID с паспортом
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Сертификат, свидетельствующий о прохождении вакцинации от коронавируса в России, должен стать таким же важным документом, как паспорт, заявила 12 ноября вице-премьер России Татьяна Голикова.
«Сертификат прививки от коронавируса должен стать таким же важным документом в жизни наших граждан, как паспорт», – цитирует политика ТАСС.
Она отметила, что новости из регионов о рекордных показателях вакцинации очень радуют. Голикова подчеркнула, что необходимо достичь коллективного иммунитета в кратчайшие сроки, чтобы не дать пандемии дальше развиваться в стране.
В Минздраве России заявили, что сертификат в случае ревакцинации препаратом «Спутник Лайт» будет активироваться в день прививки, сказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Если говорить о первичной вакцинации препаратом «Спутник Лайт», документ о прохождении вакцинации появится на сайте Госуслуг через 21 день после введения второго компонента препарата, заявили в Минцифры РФ.
«Таким образом, никакой дискриминации здесь нет: через три недели после введения препарата формируется необходимая иммунная защита», – сказал Кузнецов.
Регионы прорабатывают меры ответственности граждан 60+ за отказ от вакцинации
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«Если человек просто отказывается от прививки, и никак это не объясняет, ему может грозить административная ответственность», – сказала газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь главы Башкирии Диана Ихсанова, комментируя введение в республике обязательной вакцинации для граждан «60+». Помимо Башкирии, обязательную вакцинацию от коронавируса ввели почти в полутора десятках регионов.
В Башкирии требование об обязательной вакцинации коснется не только граждан категории «60+», но также представителей сферы услуг, сотрудников правопорядка, медиков, учителей и многих других, сообщила пресс-секретарь главы республики Радия Хабирова Диана Ихсанова. Все соответствующие категории населения прописаны в постановлении республиканского управления Роспотребнадзора, уточнила собеседница.
«Если человек просто отказывается от прививки, и никак это не объясняет, ему может грозить административная ответственность в соответствии с законодательством за нарушение постановления Роспотребнадзора. Причем это касается как физических лиц, так и юридических – работодателей», – отметила Ихсанова.
В постановлении поясняется, что обязательную вакцинацию можно не проходить только при наличии медотвода («документально подтвержденных противопоказаний против вакцинации») либо если есть «сведения о перенесенном за последние шесть месяцев заболевании», вызванном коронавирусом. Привиться должны не менее 80% от общей численности указанных в документе контингентов, рассказала пресс-секретарь главы Башкирии.
Меры, мотивирующие вакцинироваться жителей Краснодарского края старше 60 лет – как меры поощрения, так и меры наказания, – пока прорабатываются, сообщила газете ВЗГЛЯД представитель краснодарского губернатора Мария Крошная. «Вопрос обсуждается на ежедневных заседаниях оперштаба. Но каких-то окончательных решений не принято», – сказала она. Ранее в регионе также ввели обязательную вакцинацию людей старше 60 лет.
«Сейчас в Краснодарском крае проживают более 1,3 млн человек пожилого возраста, из которых непривитыми остаются порядка 600 тысяч. Главный санитарный врач Кубани ввел обязательную вакцинацию от коронавируса для жителей от 60 лет и старше. Соответствующее постановление подписала глава регионального Роспотребнадзора Мария Потемкина», – сообщили газете ВЗГЛЯД в оперштабе Краснодарского края. «Сейчас на уровне региона прорабатывается возможность доставки персональных приглашений пожилых людей на вакцинацию. При необходимости будут привлекать волонтеров, социальных работников, сотрудников местных администраций. Причем, все общение будет проходить с соблюдением мер безопасности», – рассказали в штабе.
В Пермском крае хоть и ввели обязательную вакцинацию для пожилых, но местные власти стараются «не нагнетать обстановку» специальными санкциями для этой категории граждан. «У нас введена система QR-кодов. Рекомендовано людям, которые не вакцинированы, максимально ограничить контакты, сидеть дома, использовать волонтерские центры или организации по доставке еды», – сказал в беседе с газетой ВЗГЛЯД губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. – «У гражданина есть возможность пойти в магазин и обслужить себя, если у тебя есть QR-код. QR-код тебе выдается в тех условиях, когда ты вакцинируешься. Если нет, тебя обеспечат едой волонтеры, родственники и центры доставки».
15 октября главный санитарный врач Пермского края обнародовал постановление, в котором расширяется круг лиц, подлежащих обязательной прививке от COVID-19. Помимо сотрудников МВД, волонтеров и других групп риска в число тех, кому необходима обязательная вакцинация, включены лица от 60 лет и старше.
Вводить какие-то санкции для тех, кто не привился, нет смысла, отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный. «Достаточно уже того, что система в целом ориентирована так – и в России, и за рубежом, – что везде все равно требуются QR-коды или свидетельство того, что человек переболел», – подчеркнул глава региона.
«Для поездок в общественном транспорте у нас QR-код не требуется, но требуется соблюдать предписания Роспотребнадзора, необходимо наличие маски. А вот для общепита мы требуем, чтобы проверяли QR-коды, и это можно понять. Для магазинов – не требуем, там только масочный режим. А учреждения культуры у нас в этот период проводят все мероприятия дистанционно» – отметил собеседник.
«На сегодняшний момент в нашем округе привито достаточно большое количество людей, мы не в «отстающих», не в «красной зоне». Мы приближаемся к коллективному иммунитету – констатировал глава НАО. – С другой стороны, люди все равно болеют, сейчас у нас довольно высокий для небольшого округа уровень заболеваемости, и мы делаем все возможное, чтобы защитить здоровье людей».
Еще в начале пандемии в автономном округе были предприняты шаги, мотивирующие людей к вакцинации, отметил Бездудный. «Два отгула для привившихся – самая эффективная и популярная мера мотивации в регионе, – рассказал губернатор. – У нас уже год действует правило: тот, кто прививается, получает отгул в день, когда привился, и на следующий день. Если у организма человека будет какая-то реакция на прививку, он сможет не ходить в это время на работу и находиться дома».
В Петербурге (где, по решению главного санврача города, обязательной прививке подлежат граждане старше 60, а также хронические больные) медики будут убеждать пройти обязательную вакцинацию от коронавируса, а не принуждать их, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. «Не будет никто отлавливать... С ними попытаются созвониться либо участковые врачи, либо медицинские сестры и пригласить на вакцинацию», – цитировало Лисовца РИА Новости.
По решению управлений Роспотребнадзора, обязательная вакцинация для лиц старше 60 лет принята в ряде российских регионов – Башкирии, Ненецком автономном округе, Пермском и Краснодарском крае, Кемеровской области, Адыгее и Петербурге. Ранее обязательные прививки для граждан категории «60+» уже были введены: в Ставропольском крае, Татарстане, Иркутской, Белгородской, Амурской и Калужской областях, Ханты-Мансийском автономном округе.
В пятницу правительство направило в Госдуму законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах и общественном транспорте.
Инфекционист назвал возможные сценарии развития коронавируса
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Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью радио Sputnik рассказал о том, что может произойти с коронавирусом SARS-CoV-2 в долгосрочной перспективе.
Как отметил специалист по особо опасным инфекциям, варианты дальнейшей эволюции SARS-CoV-2 ученые просчитывают, в том числе, основываясь на знаниях о развитии других вирусов, передает РИА «Новости».
«Атипичная пневмония (SARS) и MERS (ближневосточный респираторный синдром) – их просто нет, никто не может их найти, они пропали. У них не произошло мутаций, которые позволили бы им дальше жить. Думаю, они просто погибли в природе», – сказал Жемчугов.
Существует и другой вариант эволюции вирусов: в ходе мутаций они могут потерять агрессивность и поселиться в организме тех или иных животных, не нанося им вреда, продолжил врач. «Например, такое можно сказать про вирус Эбола: он не убивает больших летучих мышей, на которых живет, а их иммунитет не губит вирус. Но если человек контактирует с кровью (носителя вируса), у него начинается заболевание, происходит вспышка (болезни, вызванной вирусом) Эбола», – пояснил ученый.
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Как отметил специалист по особо опасным инфекциям, у коронавируса есть три варианта развития. «Первый вариант – коронавирус SARS-CoV-2 может найти нового хозяина, с которым будет достигнут «иммунный консенсус». Второй вариант – он может пропасть, как SARS и MERS. Третий вариант, самый плохой для человечества, – он будет все время паразитировать на человеке, как второй вирус гриппа», – объяснил Жемчугов.
Самым надежным способом защиты от коронавируса остается вакцинация.
В минувшую пятницу президент Владимир Путин не исключил возможности появления новых, более опасных штаммов коронавирусной инфекции. Между тем директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что российская вакцина «Спутник V» защищает от всех вариантов коронавируса, в том числе от нового вида штамма «дельта». Как считает ученый, оптимальный период до ревакцинации от коронавируса составляет полгода.
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В Минтрансе рассказали о разработке схемы проверки QR-кодов у пассажиров
Из 58 млн пассажиров только 30% путешествующих привиты, Министерство транспорта разрабатывает схему проверки QR-кодов, которая позволит не задерживать людей, сообщил на брифинге в правительстве глава ведомства Виталий Савельев.
«С августа 2020 года по август 2021 года авиационным воздушным транспортом перевезено 90 млн человек, из которых уникальных пассажиров всего 34 млн. В железнодорожном транспорте при 84 млн перевезенных пассажиров (тоже за этот период, с августа по август) – 24 млн уникальных пассажиров. То есть тех, кто совершил поездки в этот период, всего 58 млн человек. Из этих 58 млн пассажиров привитых: 29,5%, то есть около 30% это примерно 18 млн человек», – передает его слова ТАСС.
Больших сложностей с введением QR-кодов на воздушном и железнодорожном транспорте не будет, хотя в случае авиакомпаний придется совместить внутренние системы бронирования с сайтом Госуслуг.
«Авиация фактически восстанавливается, железная дорогая по пассажирским перевозкам восстановилась, я думаю больших сложностей здесь не будет. Конечно, у каждой авиакомпании есть свои системы бронирования, их надо будет совмещать с системой госуслуг, чем мы сейчас и занимаемся. Председателем правительства Михаилом Мишустиным создана рабочая группа, которую возглавляет Татьяна Алексеевна, где мы будем отрабатывать все те нюансы, всю логистику, которую мы должны будем осуществлять, чтобы быстро и оперативно, без каких либо задержек и проблем, могли реализовывать решения, которые будут приняты, в рамках этих двух законов», – сказал министр.
Он уточнил, что Минтранс разрабатывает схему проверки QR-кодов, которая позволит не задерживать пассажиров.
«Мы начинаем работать с авиакомпаниями, мы начинаем работать с РЖД, и мы сейчас отрабатываем технологию, как можно быстро, не сбивая ритма и логистики для пассажиров, проверять ту медицинскую документацию, которая будет предъявляться, чтобы их на посадке», – заявил он.
Ранее правительство направило в Госдуму законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах и общественном транспорте. Предложение выдвинуто в качестве экстренной меры на фоне сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом.
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До этого в РЖД заявили, что детали введения QR-кодов для железнодорожного транспорта сейчас разрабатываются, их будут определять при помощи положений законодательства. Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что проводится подготовка проектов законов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.
Газета ВЗГЛЯД писала, что QR-коды, вероятно, станут обязательными для любых поездок на общественном транспорте, поезде или самолете.