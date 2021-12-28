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Глава «Севмаша»: В мире нет аналогов АПЛ типа «Акула»
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Ни один флот мира не обладает атомными подводными лодками (АПЛ), подобными стратегическому ракетоносцу «Дмитрий Донской» проекта 941 типа «Акула», и в ближайшем будущем обладать не будет, заявил гендиректор северодвинского предприятия «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко.
«Считаю, что АПЛ «Дмитрий Донской» – это грандиозный атомоход. Такой проект могла реализовать только великая страна. Ни один другой флот мира не обладает подобными кораблями и в ближайшем будущем обладать не будет», – цитирует ТАСС Будниченко.
Он также рассказал, что для строительства серии ракетоносцев проекта 941 на «Севмаше» провели масштабную реконструкцию: был построен эллинг, который до сих пор остается самым крупным крытым сооружением для строительства АПЛ в Европе. Корабелы успешно освоили передовой модульно-агрегатный метод строительства АПЛ, позволивший сократить сроки строительства этих подводных кораблей.
Подводные лодки проекта 941 «Акула» – серия советских тяжелых атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения. Разработка проекта позиционировалась как ответ на строительство США подводных ракетоносцев проекта «Огайо». Ракетоносные крейсеры проекта 941 до настоящего времени являются самыми крупными подводными лодками в мире.
При создании «Акул» много внимания было уделено комфорту экипажа. На борту у всех кораблей серии имелись сауна, бассейн, солярий и спортивный зал. Согласно открытым публикациям, длина крейсера проекта 941 составляет 170 метров, ширина – 23,3 метра. Надводное водоизмещение подлодки – 23,2 тыс. тонн, подводное – 48 тыс. тонн. Максимальная глубина погружения – до 500 метров. Надводная скорость – 13 узлов (24 км/ч), подводная – до 27 узлов (50 км/ч). Автономность плавания – 120 суток, экипаж – 163 человека. Дальность плавания не ограничена.
Всего с 1976 по 1989 год было построено шесть субмарин проекта из десяти запланированных первоначально. Все ракетоносцы несли службу в составе Северного флота СССР и России.
ТК-208 «Дмитрий Донской» был заложен 30 июня 1976 года, спущен на воду 23 сентября 1980 года и передан ВМФ СССР 29 декабря 1981 года.
29 декабря исполняется 40 лет с того дня, когда был подписан приемный акт тяжелого атомного подводного ракетного крейсера «Дмитрий Донской» (ТК-208), на котором испытывались межконтинентальные баллистические ракеты «Булава». АПЛ до сих пор находится в составе Северного флота.
Издание National Interest выбрало пять «самых продвинутых» образцов вооружений, созданных в Советском Союзе. На второе место после автомата Калашникова поместили подлодку проекта 941 «Акула», которая составляла основу советского ядерного сдерживания на море. Эти субмарины были почти втрое крупнее американских класса «Лос-Анджелес» и почти на десять тонн тяжелее лодок типа «Огайо». В СССР были построены шесть «Акул», из них продолжает использоваться только одна подлодка – «Дмитрий Донской».
Санду назвала условие объединения Молдавии и Румынии
Объединение Молдавии и Румынии возможно, если большинство граждан Молдавии поддержит эту идею, заявила президент страны Майя Санду.
Санду сказала, что «есть много людей, которые поддерживают эту идею, но есть и другая часть общества, которая напугана идеей объединения». По ее мнению, для воплощения в жизнь столь «большого проекта» требуется «поддержка подавляющего большинства в обществе», передает ТАСС со ссылкой на Pro TV.
«Посмотрим, как будут развиваться события», – сказала Санду, добавив, что власти Молдавии и Румынии реализуют политику по сближению двух стран в гуманитарной, энергетической и других сферах.
Социологические опросы свидетельствуют, что за объединение Молдавии и Румынии выступают 20–40% молдаван, многие из которых разочарованы молдавскими политическими элитами.
Напомним, Санду также заявила, что Молдавия не планирует вступать в НАТО, нейтральный статус государства зафиксирован в конституции.
МИД счел «фантастикой» заявления о возможности США ограничить конвертацию рубля
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Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский опроверг возможность ограничения конвертации рубля со стороны США в рамках санкций.
По словам Биричевского, «это какие-то крайне экзотические меры». В МИДе заявили, что «вряд ли нечто подобное имело место в истории». Кроме того, добавил Биричевский, «сложно себе представить, каким образом это может быть реализовано», передает РИА «Новости».
Биричевский признал, что можно «попытаться запретить каким-то отдельным участникам финансового рынка определенные операции в американской юрисдикции или с американскими компаниями, что, в общем-то, часто бывает». Однако, по его словам, «каким-либо образом ограничить конвертируемость рубля как российской национальной валюты – это что-то из разряда фантастики».
Напомним, агентство Bloomberg со ссылкой на источники заявило, что Соединенные Штаты и Евросоюз рассматривают возможность введения санкций, которые направлены на осложнение конвертации рублей в доллары, евро и британские фунты на случай «вторжения» России на Украину. Глава Сбербанка Герман Греф назвал слухи про ограничение конвертации рубля «небылицей и чушью несусветной».
Умер актер Виталий Быков
Советский и белорусский актер кино и театра Виталий Быков, сыгравший в фильмах «В июне 41-го», «Кортик» и других, скончался на 81-м году жизни, сообщил Национальный академический театр имени Горького.
«Коллектив Национального академического драматического театра имени Максима Горького понес большую утрату – на 81-м году жизни скончался актер Виталий Михайлович Быков. Мы потеряли талантливого артиста. Его уход – тяжелая и невосполнимая утрата для всех нас», – цитирует сообщение театра РИА «Новости».
Быков родился в 1941 году в Латвии. В 1964 году он окончил Ленинградский госинститут театра, музыки и кино по специальности «актер драматического театра и кино».
Он начал работу в Национальном академическом драматическом театре имени Горького с марта 1972 года. Быков на сцене сыграл более 60 ролей. Снимался в фильмах, среди которых «Кортик», «Бронзовая птица», «Знак беды» и «В июне 41-го».
Военный эксперт оценил амбиции Польши «справиться с Россией и без НАТО»
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Мы можем спокойно и беспрепятственно расстреливать Польшу как хотим и откуда хотим. Вся территория Польши абсолютно уязвима, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее в Польше заявили, что победят Россию без помощи НАТО, если Москва не будет применять ядерное оружие.
«Россия имеет огромное преимущество перед Польшей. Хотя бы потому, что превосходит ее элементарно в численности вооруженных сил, причем – в несколько раз», – пояснил доктор военных наук Константин Сивков.
По его словам, польская армия укомплектована устаревшими танками – Leopard 2 модификации A4. «В случае прямого боевого столкновения они даже близко не смогут соперничать с нашими модернизированными Т-72Б3. А «седьмую» версию Leopard поляками еще не дали западные партнеры», – напомнил собеседник.
Эксперт добавил, что силы ПВО Польши представлены американскими ЗРК Patriot, но они по всем характеристикам хуже российских систем противовоздушной обороны. «К тому же их у Польши немного. Так что от атак российских ракет они территорию Польши не защитят», – отметил аналитик.
«Про наше превосходство в авиации и говорить нечего – и технически, и количественно Воздушно-космические силы России нельзя даже сравнивать с воздушными силами Польши», – подчеркнул он. Сивков отметил, что Вашингтон мог передать Варшаве еще оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS, но об этом данных нет.
«Наверное, единственное, в чем Польша превосходит Россию – это противотанковые ракетные комплексы пятого поколения Javelin, предоставленные опять же американцами. Наши «Корнеты» – это ПТРК второго поколения. Но о том, что это преимущество может решить исход в мало-мальски важном военном столкновении, смешно даже говорить», – сказал эксперт.
Сивков также сказал, что при сопоставлении военной мощи ВС России и Польши даже не стоит упоминать про флот и наличие у Москвы гиперзвукового
оружия. «В целом мы можем спокойно и беспрепятственно расстреливать Польшу как хотим и откуда хотим. Вся территория Польши абсолютно уязвима для российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер
», гиперзвуковых ракет «Кинжал
», крылатых ракет «Калибр
», – подчеркнул собеседник.
Кроме того, по его словам, важное значение имеет и глубина оперативно-стратегического построения группировок войск. «Для России эта глубина составляет до тысячи километров, Польша не имеет такой территории. Кстати, в прямом военном столкновении Польшу «раскатает» и Белоруссия, имеющая преимущество по танкам, авиации и средствам ПВО», – резюмировал Сивков.
Ранее польский эксперт по геополитике Яцек Бартосяк в интервью wPolityce заявил, что Польша в состоянии одержать военную победу над Россией при отказе Москвы от применения ядерного оружия и реформировании Варшавой армии.
По его мнению, Польша в этом случае справится без союзников по НАТО. Журналист уточнил, действительно ли Бартосяк считает, что достаточно создать армию нового образца, чтобы появился шанс для военной победы, передает РИА «Новости».
Он добавил, что в гипотетическом конфликте с современными вооруженными силами Польши российская армия очень быстро одержит верх. При этом Бартосяк высказал опасения, что Россия способна помешать планам Варшавы создать боеспособные войска.
«Возможно, это уже происходит, ведь они потребовали от США согласиться на взаимные гарантии по Европе, которые фактически заблокируют возможности развития польской армии в том направлении, в каком нам бы хотелось. Именно это на самом деле подразумевают российские требования к американцам», – подчеркнул эксперт.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам, и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Чуть ранее президент Польши Анджей Дуда заявил
, что страны НАТО ни в коем случае не должны поддаваться на «шантаж» со стороны России с требованием к альянсу прекратить поддержку бывших республик СССР, он уверен, что ответом на это может быть встречный ультиматум.
«Если кто-то приходит к вам домой и начинает стучать в двери и угрожать, говорит, что нападет на вас, если вы не откроете и не отдадите ему деньги, но даже если вы даже немного приоткроете двери, чтобы дать ему деньги, на вас все равно нападут и ворвутся к вам домой... Никогда нельзя поддаваться на такие ультиматумы и шантаж», – сказал глава польского государства.
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В Польше назвали условия для военной победы над Россией
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Польша в состоянии одержать военную победу над Россией при отказе Москвы от применения ядерного оружия и реформировании Варшавой армии, заявил в интервью wPolityce эксперт по геополитике Яцек Бартосяк.
По его мнению, Польша в этом случае справится без союзников по НАТО. Журналист уточнил, действительно ли Бартосяк считает, что достаточно создать армию нового образца, чтобы появился шанс для военной победы, передает РИА «Новости».
«Да, только чтобы все удалось, нужно многое сделать», – заявил эксперт.
Он добавил, что в гипотетическом конфликте с современными вооруженными силами Польши российская армия очень быстро одержит верх. При этом Бартосяк высказал опасения, что Россия способна помешать планам Варшавы создать боеспособные войска.
«Возможно, это уже происходит, ведь они потребовали от США согласиться на взаимные гарантии по Европе, которые фактически заблокируют возможности развития польской армии в том направлении, в каком нам бы хотелось. Именно это на самом деле подразумевают российские требования к американцам», – подчеркнул эксперт.
Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам, и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
До этого МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
В Совфеде объяснили требование России разговора с военными НАТО
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«Западные военные реально поймут, чем Россия может ответить, если НАТО не пойдет нам навстречу», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее Москва потребовала от альянса, чтобы на переговорах по гарантиям безопасности присутствовали военные представители блока.
«Простые политики, к сожалению, многие вещи просто не воспринимают, поэтому участие именно военных специалистов НАТО в переговорах необходимо. Только они смогут грамотно оценить наши предложения по вопросам безопасности», – пояснил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
В российской делегации также будут профессиональные военные, уточнил собеседник. «Они поговорят с иностранными коллегами на понятном обеим сторонам языке. Нам очевидны угрозы, которые исходят от военной структуры НАТО в адрес России, но нужно, чтобы их поняли военные эксперты альянса», – сказал сенатор.
«В результате они доведут опасения Москвы до своего политического руководства. Так что все это – не для красного словца. Необходимо максимальное взаимопонимание», – подчеркнул он.
«Нам действительно важно, чтобы силы НАТО представляли в том числе профессиональные военные, поскольку на встрече будут обсуждаться военно-технические аспекты стратегической безопасности», – уточнил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. «Насколько хорошо в этой связи до них будут доходить наши аргументы – это уже другой вопрос», – добавил бывший замглавы российского МИД.
Во вторник замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил
, что переговоры с США по гарантиям безопасности могут состояться 10 января, а с НАТО – 12 января. «Именно эти даты рассматриваются, но окончательной договоренности нет», – отметил дипломат.
Для Москвы, по его словам, крайне важно получить от альянса подтверждение, что в делегации блока на переговорах будут военные представители. «Мы туда выезжаем в межведомственном формате, наше Министерство обороны будет представлено на очень солидном уровне. И нам важно, чтобы военные провели профессиональный разговор», – сказал замглавы МИД.
Ранее официальный представитель дипведомства Мария Захарова отмечала, что главными вопросами на предстоящих переговорах являются нерасширение НАТО и непоявление у границ России угрожающих безопасности вооружений.
Напомним, что в декабре МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины, также Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии.
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Премьер-министр Эстонии: Когда посещаю Украину, говорю по-русски
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призналась, что использует русский язык во время поездок на Украину.
«Решусь ли я дать интервью на русском? Нет. По той простой причине, что будучи адвокатом, я усвоила: если ты владеешь темой, но при этом не владеешь языком и даешь консультацию или интервью на языке, на котором запинаешься, то складывается впечатление, что ты некомпетентна. Поэтому в Эстонии я не решаюсь говорить по-русски. Но когда я, скажем, посещаю Украину, то говорю по-русски», – приводит ее слова портал ERR.
Премьер Эстонии добавила, что у нее была «прекрасная учительница», ей очень нравились уроки русского языка.
Ранее Каллас заявила, что Запад не должен давать России право голоса по вопросу расширения НАТО.
Во Франции умер один из знаменитых братьев-близнецов Богдановых
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В Париже на 72 году жизни умер один из двух знаменитых братьев Богдановых, шоумен русского происхождения Григорий «Гришка» Богданов, сообщает AFP со ссылкой на его агента.
«Окруженный любовью своей семьи и своих близких, Гришка Богданов мирно скончался 28 декабря 2021 года», – говорится в сообщении агентства, передает РенТВ.
Братья Григорий и Игорь Богдановы – французские братья-близнецы русского происхождения. Они родились от союза русского аристократа и графини с австрийскими и чешскими корнями 29 августа 1949 года в Сен-Лари. Богдановы прославились в 1970-е годы как ведущие различных научно-популярных программ. В соцсетях близнецы стали популярны за счет необычной внешности – ярко выраженных скул и подбородков. Братья публично отрицали, что прибегали к пластическим операциям, передает ТВ Центр.
Братья не воспринимали свои пластические операции, как нечто вредящее их организму. Для Гриши и Игоря это лишь образ, который они считают своей настоящей инопланетной внешностью.
Личная жизнь у родных братьев сложилась по-разному. Григорий так и не создал семью, а вот у Игоря было три жены, и от браков у него осталось шестеро детей. Нынешняя жена младше Игоря на сорок лет.
Энергетики: Киев в канун Нового года останется без света
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В Киеве и Киевской области с 28 по 31 декабря пройдут плановые отключения электричества из-за ремонтных работ на подстанциях и воздушных линиях, сообщается на сайте группы компаний «ДТЭК» (принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову).
Согласно списку адресов, это коснется различных районов украинской столицы и области, в частности без света останутся десятки жилых домов, офисов и других общественных учреждений. Отмечается, что временное отключение электроэнергии будет происходить с 13.00 до 19.00 (с 14.00 до 20.00 мск), сообщает РИА «Новости».
Напомним, глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах предупредил, что на Украине начнутся веерные отключения света, которые затронут не только регионы, но и Киев. О возможности веерных отключений электричества заявил и мэр Киева Виталий Кличко. В то же время, по данным минэнерго Украины, за неделю запас угля на украинских ТЭС снизился на 21,1% и составил 378 тыс. тонн, при этом гарантированные запасы должны находиться на уровне 758,3 тыс. тонн.
Ранее на Украине отключили 90% мощностей государственных ТЭС.
Санду собралась добиваться присоединения Молдавии к ЕС
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что намерена добиваться присоединения Молдавии к Евросоюзу (ЕС).
Санду заявила телеканалу Pro TV, что, на ее взгляд, «присоединение Молдавии к ЕС реально» и «многое зависит от нас», однако «существуют и внешние вызовы, и риски, которые могут вмешаться и затормозить реформы, отвлекая наши силы», передает «Интерфакс».
На вопрос о том, не пострадают ли отношения Молдавии с Москвой Санду ответила, что такой риск существует, «но мы уважаем выбор других стран, и хотим, чтобы наш выбор тоже уважали».
«Тот факт, что мы продвигаемся в сторону ЕС, не значит, что мы не можем иметь конструктивных и прагматичных отношений с Россией. Есть примеры стран ЕС, которые поддерживают добрые отношения с Россией», – заявила она.
Ранее Санду заверила в отсутствии планов вступать в НАТО и назвала условие объединения Молдавии и Румынии.
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В Госдуме предложили отменить новогодние каникулы и запретить чиновникам выезжать за рубеж
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Из-за роста смертности в дни новогодних каникул их необходимо отменить, а взамен предложить россиянам присоединить эти дни к своим отпускам, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
«ЛДПР выступает за то, чтобы сохранить число выходных дней для граждан, но вместо всеобщих фиксированных каникул лучше добавить всем гражданам к 28 обычным отпускным дням еще 15, и пусть они сами выберут, когда их взять. Кто-то на Новый год каникулы себе сохранит – имеет право, пожалуйста. А другой на майские праздники лишнюю неделю отдохнет. Тем более в это время многие едут на дачу готовить огород. Другой человек в декабре возьмет неделю, чтобы в отпуск поехать», – заявил Жириновский РИА «Новости».
По его словам, некоторым нужно предложить добавлять себе по одному-два выходных каждую вторую неделю. Он подчеркнул, что новогодние каникулы – это период экстремального скачка смертности.
«Десять дней новогоднего «локдауна» провоцируют людей на пьянство, растет число бытовых преступлений, драк и т. п. Огромные потери в экономике, которая фактически стоит в этот период», – сообщил парламентарий.
В свою очередь депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев предложил запретить чиновникам выезжать за рубеж в период праздников по случаю Нового года для развития внутреннего туризма.
«Я считаю, что будет правильно, если на наших новогодних праздниках чиновники будут отдыхать в России. Так они смогут понять болевые точки в сфере туризма в каждом конкретном регионе и уже работать над тем, чтобы эти проблемы были сведены к нулю. Отдых для наших граждан должен быть дешевле, комфортнее и приятнее», – отметил Хамзаев.
Он отметил, что многие его коллеги по Госдуме, которые также планируют провести новогодние праздники в России, поддержали его инициативу. Хамзаев напомнил, что многие чиновники говорят о чувстве патриотизма, однако не акцентируют внимание на внутренние возможности страны, объясняя это тем, что сервис слабый и все дорого.
«А кто должен решать этот вопрос? Этот вопрос должны решать чиновники, для нас, для людей», – сказал он.
Ранее главный психиатр Москвы Георгий Костюк на городском фестивале психопросвещения «PSYFEST 2021: сезонное обострение» заявил, что Новый год в тихой семейной обстановке, без стремления произвести впечатление – вот залог праздника без дополнительного стресса.
Израиль нанес удар по порту в Латакии
Порт в сирийской Латакии подвергся воздушной атаке Израиля, начался пожар, сообщило государственное телевидение Сирии.
В сообщении говорится, что «израильский враг совершил воздушную атаку ракетами со стороны Средиземного моря». Целью атаки стала «контейнерная площадка в торговом порту в Латакии». В результате израильской атаки начались «пожары», был нанесен «большой материальный ущерб». Для отражения атаки были задействованы сирийские системы ПВО, передает РИА «Новости».
Порт находится в 15 км от базы российских ВКС в Хмеймиме и служит морскими воротами Сирии. Через него в Сирию поступают товары первой необходимости и продовольствие, передает ТАСС.
Напомним, Израиль регулярно наносит ракетные авиаудары по Сирии, в основном по пригородам Дамаска. Опасения Израиля связаны с тем, что Тегеран устанавливает в Сирии свои ракеты, которые способны с территории САР достичь израильских городов. Поставки из Ирана в Сирию сопровождаются ракетными атаками Израиля.
Стали известны обстоятельства гибели Егора Просвирнина
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В последнюю неделю главный редактор запрещенного Роскомнадзором издания «Спутник и погром» Егор Просвирнин болел, мучился бессонницей и пребывал в мрачном настроении, при этом ни о каком сознательном сведении счетов с жизнью не могло быть и речи, сообщили в Telegram-канале издания «Спутник и погром» (запрещено в России).
«Последнюю неделю Егор болел, страдал бессонницей и находился в сумрачном состоянии духа. Однако ни о каком суициде не было и речи. Несмотря на отказ нашей платежной системы и массу других рабочих проблем, главный редактор не планировал капитуляций ни в каком виде, а планы на следующий год были поистине масштабными, если не грандиозными», – говорится в официальном заявлении издания (заблокированного как «ресурс националистического толка»).
Отмечается, что в жизни Просвирнина в последнее время было немало проблем, он не планировал сдаваться, к Новому году публицист написал «яростное» обращение к русским.
Авторы публикации отмечают, что гибель националиста не носит и криминального характера. После того как его супруга вышла из дома около 15.00, он заперся на щеколду и в квартиру больше никто не заходил. Полиция не обнаружила никаких следов борьбы.
«Так что же именно произошло 27 декабря? Егор решил заглушить физическую боль и экзистенциальную тоску алкоголем, как это делают почти все из нас в такие минуты. Пускай и почти все из нас знают, что так делать нельзя. В районе 12 часов дня произошла обычная бытовая ссора с супругой. Марина Просвирнина покинула квартиру в районе 15 часов дня, а Егор заперся изнутри. Еще через полтора часа Марине позвонил арендодатель и сообщил, что под балконом на Тверском бульваре лежит тело мужчины. Марина вместе с матерью Егора Викторией Викторовной тут же приехали на место. К нашему общему ужасу оказалось, что погибший – Егор Просвирнин», – говорится в сообщении.
По данным ресурса, в квартире Просвирнина не обнаружено никаких предсмертных записок ни полицией, ни адвокатом, ни родными и близкими Егора.
«Все известные нам обстоятельства его смерти говорят о том, что это был несчастный, трагический, чудовищный случай. Егор не планировал кончать жизнь самоубийством, а его смертельный полет с четвертого этажа дома на Тверской – это страшная, но случайность», – отмечают в издании.
27 декабря Просвирин выпал из окна пятого этажа в центре Москвы, он был голый, с ножом и газовым баллончиком. Его смерть подтвердила супруга. Сообщалось, что в момент происшествия он был в состоянии наркотического опьянения.
Жена Просвирнина Марина Урусова сообщила, что причиной гибели главного редактора издания «Спутник и погром» мог стать конфликт на бытовой почве. По данным «Рен ТВ», фактической причиной гибели Просвирнина стала черепно-мозговая травма от удара головой об асфальт.
В 2017 году сайт «Спутник и погром» был заблокирован Роскомнадзором как «ресурс националистического толка», также против главреда ресурса Егора Просвирнина было возбуждено уголовное дело.
Капитана ВМФ обвинили в хищении 497 млн рублей
Бывший начальник службы развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения управления кораблестроения ВМФ капитан 1-го ранга Вадим Мовчан обвиняется в хищении более 497 млн рублей, выделенных Минобороны, следует из постановления 235-го гарнизонного военного суда.
«В отношении бывшего начальника службы развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения управления кораблестроения ВМФ капитана 1-го ранга Вадима Мовчана возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»)», – сказано в документе, передает «Коммерсант».
Офицер обвиняется в том, что с сентября 2013 по декабрь 2017 года на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Саратовской и Мурманской областей он совместно с руководителем ОАО «Завод «Электроприбор» Муталибом Эмиралиевым и главой АО «Союз-М» Замиром Ахмедовым и другими лицами «совершил хищение денежных средств Министерства обороны России в размере 497 732 711 рублей 29 копеек».
Отмечается, что Мовчан, узнав о возбуждении в отношении него уголовного дела, встретился в Санкт-Петербурге с заместителем начальника службы эксплуатации ракетного вооружения ВМФ, привлеченного по данному уголовному делу в качестве эксперта для производства комплексной комиссионной военно-технической судебной экспертизы, и попросил отразить в экспертном заключении данные, которые позволили бы ему избежать уголовного преследования.
«Причастность Мовчана к совершению инкриминируемого преступления, по мнению следствия, подтверждается собранными доказательствами, в том числе результатами ОРД (оперативно-разыскной деятельности), заключением эксперта, актами ревизии и проверок, протоколами осмотров, показаниями свидетелей, обвиняемых и иными доказательствами», – отмечается в постановлении.
Ранее обвиняемого в хищении свыше 500 млн рублей, направленных на поставку и пошив формы для полиции, арестовали по решению Басманного суда Москвы.
Депутата Рашкина лишили водительских прав
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Депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина лишили прав на управление транспортным средством.
«Дело было рассмотрено в закрытом судебном заседании... Вынесено постановление о назначении административного наказания в виде лишения водительского удостоверения сроком на один год шесть месяцев и штрафа в сумме 30 тыс. рублей», – цитирует сообщение судебного участка № 1 Лысогорского района Саратовской области РИА «Новости».
Рашкина признали виновным по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».
Также ему предъявлено обвинение по статье «Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору».
Ранее сообщалось, что СК просит суд запретить депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину покидать место проживания с вечера до утра и общаться с иными фигурантами его уголовного дела.
2 декабря депутат от КПРФ Валерий Рашкин подал в Тверской суд Москвы иск к Госдуме и председателю думской комиссии по этике Отари Аршбе за то, что его адвокатов не пустили на заседание.
Следствие просило о наложении следующих запретов: посещать охотничьи угодья, отправлять и получить корреспонденцию, использовать любые средства связи и интернет, общаться со свидетелями по уголовному делу и иными фигурантами уголовного дела, а также покидать место жительства без письменного разрешения следователя с 23.00 до 7.00.
До этого стало известно о возбуждении уголовного дела против депутата о незаконной охоте. Ему грозит штраф до 1 млн рублей или в размере зарплаты осужденного за три–пять лет, либо лишение свободы на три–пять лет. Дополнительно он может быть лишен права занимать определенные должности на срок до трех лет.
Валерия Рашкина лишили депутатской неприкосновенности. Генпрокурор Игорь Краснов обращался к Госдуме с просьбой дать согласие на возбуждение уголовного и административного дел на депутата.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как КПРФ выставляет убийство лося охотой на Рашкина.