В Совфеде объяснили требование России разговора с военными НАТО

«Западные военные реально поймут, чем Россия может ответить, если НАТО не пойдет нам навстречу», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее Москва потребовала от альянса, чтобы на переговорах по гарантиям безопасности присутствовали военные представители блока.

«Простые политики, к сожалению, многие вещи просто не воспринимают, поэтому участие именно военных специалистов НАТО в переговорах необходимо. Только они смогут грамотно оценить наши предложения по вопросам безопасности», – пояснил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

В российской делегации также будут профессиональные военные, уточнил собеседник. «Они поговорят с иностранными коллегами на понятном обеим сторонам языке. Нам очевидны угрозы, которые исходят от военной структуры НАТО в адрес России, но нужно, чтобы их поняли военные эксперты альянса», – сказал сенатор.

«В результате они доведут опасения Москвы до своего политического руководства. Так что все это – не для красного словца. Необходимо максимальное взаимопонимание», – подчеркнул он.

«Нам действительно важно, чтобы силы НАТО представляли в том числе профессиональные военные, поскольку на встрече будут обсуждаться военно-технические аспекты стратегической безопасности», – уточнил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. «Насколько хорошо в этой связи до них будут доходить наши аргументы – это уже другой вопрос», – добавил бывший замглавы российского МИД.

Во вторник замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил , что переговоры с США по гарантиям безопасности могут состояться 10 января, а с НАТО – 12 января. «Именно эти даты рассматриваются, но окончательной договоренности нет», – отметил дипломат.

Для Москвы, по его словам, крайне важно получить от альянса подтверждение, что в делегации блока на переговорах будут военные представители. «Мы туда выезжаем в межведомственном формате, наше Министерство обороны будет представлено на очень солидном уровне. И нам важно, чтобы военные провели профессиональный разговор», – сказал замглавы МИД.

Ранее официальный представитель дипведомства Мария Захарова отмечала, что главными вопросами на предстоящих переговорах являются нерасширение НАТО и непоявление у границ России угрожающих безопасности вооружений.

Напомним, что в декабре МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины, также Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии.

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