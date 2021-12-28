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Россия потребовала участия военных представителей НАТО в переговорах по безопасности
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В России подтверждают, что переговоры с США по гарантиям безопасности могут состояться 10 января, а с НАТО – 12 января, но окончательной и полной договоренности по всем аспектам будущих консультаций нет, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. Он отметил, что для Москвы крайне важно получить подтверждение от НАТО, что в делегации альянса на переговорах по гарантиям безопасности будут военные представители.
Рябков заявил, что может подтвердить, что «именно эти даты рассматриваются, но окончательной договоренности нет», передает РИА «Новости».
Говоря о возможных переговорах с НАТО по гарантиям безопасности 12 января, он подтвердил, что эта дата прорабатывается.
«У нас нет окончательной, полной договоренности по всем аспектам, но альтернативные даты тоже не рассматриваются», – пояснил Рябков.
Он отметил, что для Москвы крайне важно получить подтверждение от НАТО, что в делегации альянса на переговорах по гарантиям безопасности будут военные представители.
«Мы туда выезжаем в межведомственном формате, наше Министерство обороны будет представлено на очень солидном уровне. И нам важно, чтобы военные провели профессиональный разговор», – добавил Рябков.
Он напомнил, что накануне в Минобороны России прошел брифинг для военных атташе стран НАТО, где были «даны оценки, указано на те тревожные, весьма тревожные моменты, которые мы наблюдаем в поведении западных стран и Североатлантического альянса в целом».
«Все это требует углубленного рассмотрения», – добавил замминистра.
Он также сообщил, что Россия передала США свои соображения по повестке дня переговоров по гарантиям безопасности, однако «сейчас видим ссылки на неназванных представителей администрации США о том, что предполагают они обсуждение и Украины, и контроля над вооружениями».
«Что такое контроль над вооружениями? Это некая абстракция (...) Мы исходим из того, что обсуждаться должны проекты, которые представлены российской стороной: проект двустороннего договора о гарантиях безопасности с США и проект многостороннего соглашения с НАТО. Вот повестка дня, на этом нужно сосредоточиться. Ради этого запускаются переговоры, и коллеги в Вашингтоне должны именно из этого исходить», – отметил Рябков.
Ранее агентства AFP и Reuters сообщили со ссылкой на представителя Белого дома, что переговоры России с США пройдут 10 января, консультации РФ и НАТО 12 января, а 13 января состоится встреча представителей России с ОБСЕ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил накануне, что переговоры с США по гарантиям безопасности состоятся «сразу после новогодних каникул».
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Совет Россия – НАТО должен пройти 12 января, соответствующее решение принял генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что главными вопросами на предстоящих переговорах являются нерасширение НАТО и непоявление у границ России угрожающих безопасности вооружений.
Напомним, что в декабре МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины, также Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии.
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В Минобороны заявили о подготовке НАТО к вооруженному конфликту с Россией
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НАТО готовится к крупномасштабному вооруженному конфликту с Россией, заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве.
«Военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности с Россией», – приводит его слова РИА «Новости».
По его словам, в доктринальных документах НАТО последних лет Российская Федерация прямо, «без каких-либо экивоков определена в качестве главного источника угроз коалиционной безопасности».
Фомин подчеркнул, что «Римская декларация до сих пор остается в силе».
«В ней, в частности, определено, что Россия и альянс не рассматривают друг друга как противника. Эта установка была подтверждена на саммите Совета Россия – НАТО в 2010 году в Лиссабоне», – уточнил он.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в качестве председателя Совета Россия – НАТО принял решение созвать совещание Совета 12 января 2022 года.
Российский сенатор Алексей Пушков ранее прокомментировал предстоящий Совет Россия – НАТО, отметив, что Россия будет в одиночестве против 30 стран – членов альянса, все они настроены против позиции России. Сенатор добавил, что, во-первых, США пока выразили лишь готовность обсудить проблему – не более того. «И по Украине, и по ряду других проблем они наши противники и не скрывают этого. Во-вторых, их союзники по альянсу будут вынуждены ориентироваться на американскую позицию, только КОГДА И ЕСЛИ будет достигнута конкретная договоренность между Москвой и Вашингтоном на двусторонней основе».
МИД счел «фантастикой» заявления о возможности США ограничить конвертацию рубля
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Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский опроверг возможность ограничения конвертации рубля со стороны США в рамках санкций.
По словам Биричевского, «это какие-то крайне экзотические меры». В МИДе заявили, что «вряд ли нечто подобное имело место в истории». Кроме того, добавил Биричевский, «сложно себе представить, каким образом это может быть реализовано», передает РИА «Новости».
Биричевский признал, что можно «попытаться запретить каким-то отдельным участникам финансового рынка определенные операции в американской юрисдикции или с американскими компаниями, что в общем-то часто бывает». Однако, по его словам, «каким-либо образом ограничить конвертируемость рубля как российской национальной валюты – это что-то из разряда фантастики».
Напомним, агентство Bloomberg со ссылкой на источники заявило, что Соединенные Штаты и Евросоюз рассматривают возможность введения санкций, которые направлены на осложнение конвертации рублей в доллары, евро и британские фунты на случай «вторжения» России на Украину. Глава Сбербанка Герман Греф назвал слухи про ограничение конвертации рубля «небылицей и чушью несусветной».
Москва призвала НАТО отозвать обещание принять в альянс Украину и Грузию
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НАТО должна официально отозвать принятое в 2008 году решение о возможности принятия в альянс Украины и Грузии, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Мы говорим совершенно твердо, что мы требуем официального отзыва решения бухарестского саммита [НАТО] восьмого года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО», – сказал он в интервью журналу «Международная жизнь».
«Мы говорим, что дальнейшее расширение НАТО надо в принципе исключить», – добавил Рябков.
Замминистра отметил, что всю деятельность Североатлантического альянса «надо откатить на позиции, существовавшие на момент подписания Основополагающего акта Россия – НАТО», передает РИА «Новости».
При этом Рябков пояснил, что для России вопрос о вхождении Украины в НАТО важнее, чем для Киева.
«После всех этих десятилетий геополитического освоения пространства, где у России давно прочно и неоспоримо существуют жизненные интересы, ...вопрос о перспективе вхождения Украины в НАТО имеет для нас по меньшей мере столь же важное, если не большее значение, чем для самой Украины», – сказал он.
Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Лавров: Западу нельзя верить на слово
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Западные страны после распада СССР не оправдали доверие России, это показало, что им нельзя верить на слово, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Все то, что было в наших отношениях с Западом в период исчезновения СССР и выстраивания новых отношений, об этом президент не раз говорил, конечно, это был совершенно беспрецедентный уровень доверия, уровень желания дружить, стать чуть ли не союзниками, как Владимир Владимирович вспоминает периодически. Но все это, мы прекрасно понимаем, было ошибкой. Верить на слово этим людям нельзя», – сказал он в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».
Кроме того, Лавров уточнил, что переговоры с США по гарантиям безопасности состоятся сразу после новогодних каникул.
«Именно с Соединенными Штатами мы будем проводить основной раунд переговоров (по гарантиям безопасности), который состоится сразу по завершении новогодних каникул», – сказал министр.
Он заявил, что «главное, как сказал президент, чтобы не было болтовни, чтобы не заболтали наши предложения в бесконечных дискуссиях, чем Запад славится».
Глава МИД пояснил, что России не нужны «бесконечные переговоры, в ходе которых Запад опять что-то начнет двусмысленно объяснять, а потом обязательно обманет».
Между тем Лавров добавил, что Москва ждет ответа от НАТО, будут ли их военные представители включены в делегацию на переговорах с Россией по гарантиям безопасности.
«В отношении НАТО – мы предупредили их, что поскольку с 2014 года они заморозили практические мероприятия по военной линии и лишь ограничивались периодическими звонками по телефону начальнику Генерального штаба, мы сказали, что разговор будет иметь смысл, только с прямым участием военных», – сказал он.
«В нашей делегации военные на высоком уровне будут представлены. Попросили их подтвердить, правильно ли мы понимаем, что с их стороны будет сделано то же самое. Ждем ответа», – сказал министр.
Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Байден подписал оборонный бюджет США без санкций против «Северного потока – 2»
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Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год, предусматривающий средства на «сдерживание» России, но без санкций против «Северного потока – 2», сообщил Белый дом.
«Документ подписан в качестве закона», – цитирует сообщение РИА «Новости». Оборонный бюджет США на 2022 год предполагает 768 млрд долларов ассигнований.
Отмечается, что в документ не попало упоминание санкций против «Северного потока – 2». В согласованный вариант не попало и предложение об ограничительных мерах против 35 россиян, «близких» к руководству страны. Также там нет упоминания о санкциях против суверенного долга России. Оборонный бюджет предполагает затраты в 4 млрд долларов на инициативу военного сдерживания России в Европе.
Принятый оборонный бюджет предполагает выделение 300 млн долларов в качестве военной помощи Украине, из которых не менее 75 млн долларов должны быть потрачены на летальные средства и сопутствующие услуги. Сумма, вошедшая в компромиссный вариант законопроекта, на 50 млн долларов превысила запрос американской администрации.
Ранее члены палаты представителей Конгресса США проголосовали за проект оборонного бюджета на 2022 финансовый год (начался 1 октября) объемом около 770 млрд долларов.
До этого из оборонного бюджета исключили санкции против российского суверенного долга, а также санкции против «Северного потока – 2». Кроме того, из согласованного проекта оборонного бюджета США исключено положение о возможности санкций в отношении 35 россиян. При этом он предусматривает выделение 4 млрд долларов на Европейскую инициативу по сдерживанию, которая направлена против России. На военную помощь Украине выделяют 300 млн долларов, еще 150 млн – на «сотрудничество в области безопасности со странами Балтии».
МИД не увидел реальных перспектив отключения России от SWIFT
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Совершенно непонятно, как американцы собираются реализовывать свои угрозы отключить Россию от международной межбанковской системы SWIFT, заявил глава департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
Биричевский подчеркнул, что «SWIFT – это международная частная компания со штаб-квартирой в Бельгии». При этом он признал, что «рычаги давления у США по-прежнему велики», в связи с чем в Москве «готовы к любым неожиданностям». Но «никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT не просматривается». Биричевский отметил, что «эта риторика периодически то затихает, то появляется с новой силой»
Кроме того, директор департамента экономического сотрудничества МИДа рассказал, что Россия «работает партнерами над тем, чтобы снижать долю доллара в международных расчетах», с рядом государств «уже реально переходит на взаиморасчеты в национальных валютах», передает РИА «Новости».
Биричевский назвал некоторые «ключевые элементы повседневной работы ведомств экономического блока, а также МИД России». В их число он включил «сокращение использования доллара» в отечественных международных резервах и внешних расчетах, «смещение внимания на альтернативные американскому рынки капитала, обеспечение надежных и защищенных каналов передачи финансовой информации, увеличение доли взаимных платежей в национальных валютах с основными торговыми партнерами».
Напомним, МИДе уже обозначили план действий на случай отключения России от SWIFT. В Кремле подчеркнули, что Москва принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада. ЦБ указал на отсутствие заявлений от руководства SWIFT по возможному отключению России.
США озвучили даты переговоров с Россией
Белый дом и Совет нацбезопасности США назвали даты планируемых переговоров с Россией.
Сообщается, что 10 января США и Россия проведут переговоры, посвященные контролю над вооружениями и ситуации на Украине, 12 января состоится встреча Россия–НАТО, а 13 января встретятся представители России и «регионального органа безопасности ОБСЕ, в который входят США», передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в качестве председателя Совета Россия – НАТО принял решение созвать совещание Совета 12 января 2022 года. Швейцария предложила принять у себя саммит Россия – НАТО.
Швейцария предложила принять у себя саммит Россия – НАТО
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Швейцария готова предоставить свои услуги для проведения в стране саммита Россия – НАТО, запланированного на 12 января, если это потребуется, заявил официальный представитель Федерального департамента по иностранным делам (МИД Швейцарии) Валентин Кливаз.
«Швейцария готова предоставить свои добрые услуги, если они полезны и требуются. Это включает также выполнение Швейцарией роли страны-хозяйки, или оказание помощи в организации конференций и встреч», – цитирует РИА «Новости» слова Кливаза.
Он отметил, что из-за «конфиденциальности МИД не комментирует конкретные события или запросы» от сторон.
Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что точная дата проведения Совета Россия – НАТО еще будет подтверждаться и переподтверждаться.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в качестве председателя Совета Россия – НАТО принял решение созвать совещание Совета 12 января 2022 года.
Российский сенатор Алексей Пушков ранее прокомментировал предстоящий Совет Россия – НАТО, отметив, что Россия будет в одиночестве против 30 стран – членов альянса, все они настроены против позиции России. Сенатор добавил, что, во-первых, США пока выразили лишь готовность обсудить проблему – не более того. «И по Украине, и по ряду других проблем они наши противники и не скрывают этого. Во-вторых, их союзники по альянсу будут вынуждены ориентироваться на американскую позицию, только КОГДА И ЕСЛИ будет достигнута конкретная договоренность между Москвой и Вашингтоном на двусторонней основе».
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Кремль спросили о введении «самых сильных» санкций против России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать заявление вице-президента США Камалы Харрис, пообещавшей ввести против России санкции, которых еще не было.
«До нее это уже несколько раз обещал господин Байден (президент США Джо Байден)», – цитирует ТАСС Пескова.
Ранее вице-президент США Камала Харрис в эфире телеканала CBS заявила, что Россию могут ждать санкции, которых еще не было, из-за ситуации на Украине.
Напомним, что президент Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки SkyNews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
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В МИД подтвердили серьезность угрозы ракетного кризиса
Россия подтверждает наличие угрозы нового ракетного кризиса, в связи с этим крайне важно серьезно отнестись к предложениям Москвы по гарантиям безопасности, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
У него поинтересовались, не «сильно» ли его заявление о возможности угрозы повторения ракетного кризиса, подобного Карибскому.
«Нет, не слишком сильно», – передает ответ Рябкова РИА «Новости».
Замминистра при этом пояснил, что Карибский кризис «нельзя воспроизвести в том виде, в каком он случился», в том числе потому, что «человечество, включая Москву и Вашингтон, тоже учится, накоплен опыт в сфере контроля над вооружениями».
«Я не хотел бы, чтобы мы разбирали эскалационный сценарий, я считаю, что мы близки к той черте, за которой дипломатия, при всей ее востребованности и навыках, будет играть подчиненную роль. Сейчас, мне кажется, политико-дипломатические средства должны быть применены прежде всего для урегулирования этой ситуации», – сказал Рябков.
«А как ее урегулировать – мы сказали. И призываем к этому отнестись предельно серьезно, не выискивать в наших предложениях чего-то запросного, избыточного», – заявил дипломат интервью изданию «Международная жизнь».
Говоря о предложениях России по безопасности, замглавы МИД уточнил, что адресаты их услышали.
«Сейчас мы настаиваем на получении правовых, юридически обязывающих гарантий безопасности, как об этом было заявлено президентом (РФ Владимиром Путиным) неоднократно... Президента услышали все – и у нас, и за границей, в Вашингтоне, в Киеве, в натовских столицах – где угодно», – сказал он.
Рябков добавил, что Москва не озвучивает контрмеры в случае игнорирования США и НАТО предложений по гарантиям безопасности, чтобы не ослабить свою позицию.
«Не буду заниматься спекуляциями и хочу пояснить логику, почему мы этого не делаем. Ну, во-первых, когда вопрос стоит настолько серьезно, как он стоит уже длительное время и как он сформулирован в наших предложениях и в нашем подходе, сказать, что может составить «план Б» в конкретном плане – значит ослабить собственную позицию и облегчить решение этой задачи оппонентам, а называя вещи своими именами, противникам», – заявил дипломат.
«На каждый момент времени решение может быть разное. Оно складывается из совокупности факторов. Итоговый вектор предсказывать не берусь», – пояснил заместитель министра.
Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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В Минобороны заявили об опасности провокаций НАТО у границ России
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Целенаправленные провокации НАТО вблизи российских границ могут с высокой вероятностью перерасти в вооруженный конфликт, заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин.
«В последнее время альянс перешел к практике прямых провокаций, сопряженных с высоким риском перерастания в вооруженное противостояние», – пояснил Фомин на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве, передает РИА «Новости».
В качестве примера он привел попытку британского эсминца УРО «Дефендер» 23 июня 2021 года проникнуть в территориальные воды России в районе мыса Фиолент у побережья Крыма.
«Показательно, что действия корабля Военно-морских сил Великобритании обеспечивал американский стратегический разведывательный самолет RC-135», – отметил Фомин.
По его словам, в Черноморском регионе по сравнению с 2020 годом интенсивность задействования разведывательной авиации выросла более чем на 60%. Количество самолетовылетов увеличилось с 436 до 710.
Стратегические бомбардировщики В-IB и В-52Н ВВС СIIIA 92 раза против 78 в 2020 году совершали полеты в воздушном пространстве Причерноморья с выходом на условный рубеж применения оружия, сообщил Фомин.
«Минимальное приближение к границе России в западной части Крыма составило 15 километров», – отметил он.
По словам представителя министерства, увеличиваются масштабы и интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки по планам НАТО в Черноморской зоне. «Всего в текущем году командование Объединенными Вооруженными силами НАТО провело именно в Черном море 15 учений. В 2020 году их было восемь», – уточнил Фомин.
Присутствие в акватории Черного моря кораблей и вспомогательных судов внерегиональных государств НАТО, по его словам, «фактически приобрело постоянный характер». «С января по декабрь текущего года совершено 30 заходов кораблей НАТО, в 2020 году их было 23. Суммарная продолжительность пребывания составила более 400 суток, в 2020 году – 359», – подчеркнул он.
По его данным, в Балтийской морской зоне в 2021 году странами НАТО совершено более 1200 самолетовылетов и свыше 50 выходов боевых кораблей на морскую разведку. В регионе в 2021 году командование Объединенных Вооруженных сил НАТО провело более 20 мероприятий оперативно-боевой подготовки.
«При этом в коалиционную деятельность активно вовлекаются нейтральные государства и наши ближайшие соседи: Финляндия и Швеция», – отметил Фомин.
Он также подчеркнул, что после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности НАТО фактически проигнорировало инициативу президента России Владимира Путина о введении моратория на развертывание в Европе новых ракет средней и меньшей дальности и возможности разработки взаимных верификационных мер для снятия имеющихся озабоченностей.
«Развертывание таких ракет в Европе вряд ли повысит безопасность НАТО», – резюмировал Фомин.
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Ранее сообщалось, что авиация НАТО отрабатывает боевую тактику на гражданских самолетах России. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин подтвердил, что российский самолет с 160 людьми на борту, летевший из Екатеринбурга в Сочи, был вынужден сменить курс из-за неопознанного воздушного судна. Это не первый инцидент подобного рода за последнее время.
В начале октября авиалайнер, летевший рейсом Анапа – Москва над побережьем Черного моря, обнаружил следовавший прямо по курсу и не выходивший на связь неопознанный летательный аппарат, который был идентифицирован как американский разведывательно-ударный беспилотник Reaper. В середине того же месяца с летевшим из аэропорта Раменское в Шарм-эш-Шейх пассажирским Boeing опасно сблизился самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135.
Во вторник министр обороны Сергей Шойгу заявил, что США наращивают военное присутствие у российских границ, в странах Восточной Европы размещены американские подразделения численностью около 8 тыс. военных.
В Кремле дали разъяснения по вопросу проведения Совета Россия-НАТО
Точная дата проведения Совета Россия – НАТО еще будет подтверждаться и переподтверждаться, предстоит сформировать экспертный состав делегаций, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это будут важные переговоры и весьма, и весьма ответственные. Детали пока дорабатываются по дипломатическим каналам. Безусловно, будет подтверждаться и переподтверждаться дата, будет формироваться экспертный состав делегаций, и от этого многое будет зависеть», – передает его слова РИА «Новости».
Песков, отвечая на вопрос, готова ли Россия предоставить США и НАТО дополнительные гарантии, напомнил, что это Россия поставила вопрос о гарантиях безопасности.
«Об этом договорились президент Путин и президент Байден во время своего последнего видеообщения. И президент Путин сказал, что Россия в семидневный срок, в течение недели, сформулирует точно свою позицию. Россия сформулировала свою позицию, вот теперь давайте дождемся, какая именно позиция будет сформулирована в ответ. Говорить иное было бы сейчас преждевременно», – сказал представитель Кремля.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России созвать заседание Совета Россия – НАТО (СРН) 12 января.
В декабре МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Лавров назвал НАТО проектом по освоению земли после развала СССР
Глава МИД Сергей Лавров назвал НАТО геополитическим проектом по освоению бесхозной земли, оставшейся после развала Организации варшавского договора и СССР.
«НАТО сейчас чисто геополитический проект по освоению территории, которая оказалась бесхозной после исчезновения Варшавского договора и после распада Советского Союза. Вот, чем они занимаются», – приводит его слова в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live» РИА «Новости».
Он отметил, что «то, что они сейчас уже замахнулись, как сказал (президент России Владимир) Путин, на порог нашего дома, конечно, это нас не может оставить безразличными».
Лавров также отверг возможность вступления России в НАТО.
«Конечно, нет. Я такую ситуацию не вижу», – ответил он на соответствующий вопрос.
Ранее Лавров заявил, что Запад после распада СССР не оправдал доверие России, это показало, что ему нельзя верить на слово.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
МИД: Россия должна быть готовой к «неадекватностям» США
Россия всегда должна быть готова к проявлению неадекватного поведения Соединенных Штатов и рассчитывать в этой ситуации только на себя, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.
«Регулярно фиксируем факты непредсказуемого поведения США и их союзников. В результате мы должны быть всегда готовыми к любым всплескам «неадекватности» и полагаться в основном только на собственные силы и возможности», – цитирует РИА «Новости» дипломата.
По его словам, Соединенные Штаты постоянно пытаются подавить неугодные или несогласные с американским видением мира страны.
«Вашингтон активно использует национальный законодательный инструментарий и вводит все новые пакеты нелегитимных односторонних ограничений, которые противоречат как международному праву, так и принципам свободной торговли», – отметил Биричевский.
Также он добавил, что если США ограничат импорт смартфонов и автозапчастей в Россию, неизвестно, чьи потери в этом случае еще будут больше – российских производителей и потребителей или американских экспортеров, «чьи возможности присутствия на нашем рынке будут в очередной раз ограничены их же собственными властями».
«Мы, к сожалению, уже давно привыкли, что все чаще политики игнорируют интересы предпринимателей. Ну и конечно, все эти меры абсолютно не соответствуют нормам и правилам ВТО и подрывают основы международной торговой системы», – добавил он.
Напомним, МИДе уже обозначили план действий на случай отключения России от SWIFT. В Кремле подчеркнули, что Москва принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада. ЦБ указал на отсутствие заявлений от руководства SWIFT по возможному отключению России.
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Россия заключила первые экспортные контракты на новый АК-19 под патрон НАТО
Россия подписала первые экспортные контракты на новый автомат Калашникова АК-19, созданный под патрон НАТО, сообщила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Валерия Решетникова.
«К этому изделию проявлен большой интерес. Кроме того, в 2021 году уже заключены первые контракты на экспортные поставки АК-19», – заявила она РИА «Новости».
По ее словам, завод в Венесуэле по выпуску автоматов «Калашникова» и патронов к ним планируется запустить в 2022 году.
Отмечается, что на предприятии также будут производиться патроны для знаменитого оружия. Решетникова подчеркнула, что, несмотря на санкции Вашингтона и санитарно-эпидемиологическую обстановку, строительство завода, осуществляющееся совместно с венесуэльскими партнерами, находится на финальной стадии.
В ведомстве добавили, что специалисты из России уже начали подготовку технологического оборудования и монтаж сборочных линий. Завод будет производить на территории Венесуэлы автоматы Калашникова АК-103 и боеприпасы к ним.
Ранее Россия и Индия подписали контракт о совместном производстве более 600 тыс. автоматов АК-203 на предприятии в городе Корва (штат Уттар-Прадеш).