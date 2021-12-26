Столтенберг предложил провести заседание Совета Россия – НАТО 12 января

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России созвать заседание Совета Россия – НАТО (СРН) 12 января, сообщили в пресс-службе альянса.

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, являясь председателем Совета Россия – НАТО, принял решение созвать встречу СРН 12 января 2022 года. Мы находимся в контакте с Россией относительно этой встречи», – сообщили ТАСС в пресс-службе альянса.

Российский сенатор Алексей Пушков ранее прокомментировал предстоящий Совет Россия – НАТО, отметив, что Россия будет в одиночестве против 30 стран-членов альянса, все они настроены против позиции России. Сенатор добавил, что, во-первых, США пока выразили лишь готовность обсудить проблему – не более того. «И по Украине, и по ряду других проблем они – наши противники, и не скрывают этого. Во-вторых, их союзники по альянсу будут вынуждены ориентироваться на американскую позицию, только КОГДА И ЕСЛИ будет достигнута конкретная договоренность между Москвой и Вашингтоном на двусторонней основе».

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Совет Россия – НАТО должен пройти 12 января, соответствующее решение принял генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что главными вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО являются нерасширение НАТО и непоявление у границ России угрожающих безопасности вооружений.



Напомним, что в декабре МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД