Путин: Западные страны развернули травлю российских журналистов

Tекст: Вера Басилая

«Практически во всех западных странах, где пытаются работать российские журналисты, им чинят различные препоны, запрещаются российские телеканалы, вводится прямая цензура против наших СМИ, информационных интернет-ресурсов. Конечно же, это противоречит демократическим принципам свободы слова и свободного распространения информации», – заявил Путин в интервью монгольской газете «Оноодор».

Президент России отметил, что российские СМИ аргументированно доводят российскую точку зрения на актуальные современные проблемы, на происходящие в мире процессы.

«Делают это уважительно и с соблюдением норм морали и этики, национального законодательства той или иной страны. И для того, чтобы спрятаться от неудобных фактов, от правдивой информации, на Западе, считающем себя эталоном свободы, развернули откровенную травлю российских корреспондентов, на которых без разбора вешают ярлык «кремлевских пропагандистов», – подчеркнул Путин.

Он также отметил, что в России СМИ свободны, это твердо гарантировано Конституцией.

«Мы убеждены в необходимости плюрализма и открытости в информационной сфере. Власти конструктивно взаимодействуют с телеканалами, новостными агентствами, газетами, интернет-порталами и другими организациями массовых коммуникаций вне зависимости от редакционной политики. Единственное требование к ним – соблюдение российского законодательства. Это должны понимать иностранные корреспонденты, аккредитованные в нашей стране», – отметил президент России.