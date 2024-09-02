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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Бежавшие либералы повторяют путь предателей

    Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в свое время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков ОПЕК ждут новые бунты

    Геополитическая премия в цене на нефть может как мгновенно расти, так и быстро падать. Сейчас эта премия во многом обеспечена ситуацией на Ближнем Востоке, но завтра может удесятериться в результате действий администрации США или еще каких-то событий. Или упасть.

    7 комментариев
    2 сентября 2024, 06:30 • Новости дня

    Путин: Западные страны развернули травлю российских журналистов

    Tекст: Вера Басилая

    На Западе, считающем себя эталоном свободы, развернули откровенную травлю российских корреспондентов, на которых без разбора вешают ярлык «кремлевских пропагандистов», заявил президент России Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор».

    «Практически во всех западных странах, где пытаются работать российские журналисты, им чинят различные препоны, запрещаются российские телеканалы, вводится прямая цензура против наших СМИ, информационных интернет-ресурсов. Конечно же, это противоречит демократическим принципам свободы слова и свободного распространения информации», – заявил Путин в интервью монгольской газете «Оноодор».

    Президент России отметил, что российские СМИ аргументированно доводят российскую точку зрения на актуальные современные проблемы, на происходящие в мире процессы.

    «Делают это уважительно и с соблюдением норм морали и этики, национального законодательства той или иной страны. И для того, чтобы спрятаться от неудобных фактов, от правдивой информации, на Западе, считающем себя эталоном свободы, развернули откровенную травлю российских корреспондентов, на которых без разбора вешают ярлык «кремлевских пропагандистов», – подчеркнул Путин.

    Он также отметил, что в России СМИ свободны, это твердо гарантировано Конституцией.

    «Мы убеждены в необходимости плюрализма и открытости в информационной сфере. Власти конструктивно взаимодействуют с телеканалами, новостными агентствами, газетами, интернет-порталами и другими организациями массовых коммуникаций вне зависимости от редакционной политики. Единственное требование к ним – соблюдение российского законодательства. Это должны понимать иностранные корреспонденты, аккредитованные в нашей стране», – отметил президент России.

    30 августа 2024, 15:39 • Новости дня
    Маск заявил о стремительном приближении США к банкротству
    Маск заявил о стремительном приближении США к банкротству
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Американский бизнесмен Илон Маск выразил мнение, что в ближайшее время США могут столкнуться с банкротством.

    Избыточные расходы правительства способствуют инфляции, заявил он, поэтому страна стремится к тому, чтобы стать банкротом, передает ТАСС со ссылкой на пост Маска.

    В конце июля Министерство финансов США сообщило, что государственный долг впервые в истории превысил 35 трлн долларов. По прогнозам бюджетного управления Конгресса, к 2034 году он может превысить 50 трлн долларов, что составит более 122% от ВВП.

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    30 августа 2024, 13:40 • Новости дня
    Кремль оценил угрозу визиту Путина в связи с участием Монголии в МУС

    В Кремле заверили, что участие Монголии в МУС не создает угрозу для визита Путина

    Кремль оценил угрозу визиту Путина в связи с участием Монголии в МУС
    @ Guenter Fischer/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Кремль не переживает из-за участия Монголии в Международном уголовном суде (МУС), поскольку у Москвы с Улан-Батором «прекрасный диалог», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Нет переживаний, у нас прекрасный диалог с нашими друзьями в Монголии», – передает ТАСС слова представителя Кремля.

    Песков заверил, что все аспекты официального визита Путина 3 сентября тщательно готовились.

    Ранее сообщалось, что Путин проведет официальный визит в Монголию по приглашению монгольского коллеги Ухнагийна Хурэлсуха, в ходе которого главы двух стран намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений «всеобъемлющего стратегического партнерства».

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    1 сентября 2024, 13:20 • Видео
    Майя Санду уничтожает пророссийских соперников

    В Молдавии запретили участвовать в выборах и проводить агитацию против вступления в ЕС оппозиционному блоку «Победа», учредительный съезд которого проходил в России. Президент Майя Санду намерена сохранить власть любой ценой, и Запад ее в этом полностью поддерживает.

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    31 августа 2024, 03:30 • Новости дня
    США отказались направлять подрядчиков на Украину для обслуживания F-16

    Wall Street Journal сообщила об отказе Белого дома направлять подрядчиков из США на Украину для обслуживания F-16

    США отказались направлять подрядчиков на Украину для обслуживания F-16
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американская администрация отклонила предложение военных направить на Украину подрядчиков из США, чтобы те обслуживали военную технику, в том числе истребители F-16, сообщили чиновники.

    Разведка решила, что такой шаг окажется слишком рискованным. США надеются, что Европа «возьмет на себя большую часть» работы по обслуживанию F-16. Однако в Белом доме допускают, что в будущем американских подрядчиков направят на Украину, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

    Напомним, на Украине крушение F-16 и гибель подполковника Алексея Меся, который проходил обучение в США, вызвали скандал. Стало известно, что F-16 мог быть сбит полученным Украиной комплексом Patriot. Инцидент произошел в понедельник во время отражения массированного удара со стороны Вооруженных сил России.

    СМИ сообщали, что первые 10 из обещанных 79 истребителей доставили на Украину 31 июля. При этом до конца года у ВСУ должно появиться порядка 20 самолетов данной модели.

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    30 августа 2024, 14:15 • Новости дня
    У детей судьи Верховного суда Татарстана нашли гражданство США

    У детей судьи Верховного суда Татарстана Юсупова нашли гражданство США

    У детей судьи Верховного суда Татарстана нашли гражданство США
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дети судьи Верховного суда Татарстана Ризвана Юсупова оказались американскими гражданами, семья заявляла, что они рождены в Казани, пытаясь скрыть факт гражданства, пишут Telegram-каналы.

    Ризван и Эльвира Юсупова родили детей в Соединенных Штатах, но заявляли, что роды проходили на территории Татарстана, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Детей зарегистрировали через консульство, теперь судье Юсупову грозит лишение должности. Он сам отказался общаться со следствием и ожидает отставки. В отношении Эльвиры Юсуповой и их сына Гаяза за сокрытие информации о втором гражданстве заведено уголовное дело.

    Кроме того, старшая дочь судьи Наиля живет в Нидерландах.

    В Сети также опубликовали фотографии американского паспорта одного из сыновей Юсупова.

    В 2023 году украинское Минобороны подтверждало, что дети главы ведомства Рустема Умерова проживают в США.

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    1 сентября 2024, 02:26 • Новости дня
    Киев передал США список возможных целей в России для атак американским оружием

    Министр обороны Украины Умеров сообщил о переданном Вашингтону списке возможных целей в России для ударов оружием США

    Киев передал США список возможных целей в России для атак американским оружием
    @ U.S. Army/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Украина передала США список целей в России, по которым Киев хочет нанести удары американским оружием, если Вашингтон снимет ограничения на его использование, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

    «Мы объяснили, какие возможности нам нужны для защиты украинских граждан», – приводит «Российская газета» со ссылкой на СNN слова Умерова.

    Он заявил, что просьба Киева о снятии ограничений рассматривается в Вашингтоне, и выразил надежду, что США услышали Украину.

    СNN, комментируя запрет США на дальнобойные удары американским оружием, заявил, что сейчас не ожидается ослабления ограничений на использование ракет ATACMS, несмотря на неоднократные просьбы украинского лидера Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    Кроме того, как сообщил CNN со ссылкой на представителя американской администрации, «США дали ясно понять, что Киеву не стоит ожидать значительных поставок ATACMS», поскольку число таких ракет «на американских складах ограничено, а производство занимает много времени», передает ТАСС.

    Напомним, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США сейчас не планируют снимать ограничения для вооруженных сил Украины на удары «вглубь России» американским оружием.

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    31 августа 2024, 14:25 • Новости дня
    СМИ: Путин подарил Ким Чен Ыну 24 орловских рысака

    Times: Путин подарил Ким Чен Ыну 24 орловских рысака

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин подарил главе Северной Кореи Ким Чен Ыну 24 лошади породы орловский рысак, пишет The Times.

    По данным издания, 19 жеребцов и пять кобыл перевезли через узкую сухопутную границу с Приморским краем, передает RT.

    Газета подчеркивает, что орловский рысак является любимой породой лошадей Ким Чен Ына.

    Напомним, в июне президент России Владимир Путин посетил КНДР по приглашению Ким Чен Ына. Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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    30 августа 2024, 19:20 • Новости дня
    Китай призвал США не усугублять конфронтацию на Украине

    Китай призвал США совместно работать над прекращением конфликта на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтону и Пекину совместно нужно работать над прекращением кризиса на Украине, а не усугублять конфронтацию, заявил заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан.

    Если США хотят положить конец боевым действиям на Украине, им следует приложить усилия с заинтересованными сторонами, включая Китай, сказал Гэн Шуан, передает РИА «Новости». Пока же американская сторона «уклоняется от своих обязанностей и создает конфронтационную ситуацию».

    Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Пекин и Вашингтон не достигли прогресса в обсуждении украинского кризиса.

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    30 августа 2024, 11:30 • Новости дня
    Захарова: США дали Украине карт-бланш на удары по России

    Спикер МИД Захарова: США дали Украине карт-бланш на удары по России

    Захарова: США дали Украине карт-бланш на удары по России
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова заявила, что США предоставили Украине неограниченные полномочия на проведение военных операций на российской территории.

    Согласно ее официальному комментарию на сайте ведомства, Вашингтон фактически стал стороной конфликта и стремится к эскалации напряженности.

    Захарова подчеркнула, что администрация Байдена готова пойти на новые уступки киевскому режиму и предоставить ему доступ к еще более мощному вооружению.

    Также дипломат отметила, что подобные действия США свидетельствуют о том, что Вашингтон не заинтересован в мирном урегулировании конфликта и стремится нанести стратегическое поражение России.

    «Эскалационный курс США становится все более вызывающим», – указала она.

    Дипломат также обратила внимание на то, что США ведут закрытые переговоры с киевским режимом о расширении зоны военных действий.

    Захарова призвала международное сообщество осудить действия США и Украины, направленные на дестабилизацию ситуации в регионе.

    В заключение Захарова заверила, что Россия будет принимать все необходимые меры для защиты своей безопасности и интересов.

    Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал снять с Киева ограничения на применение западного оружия. Однако страны ЕС не пришли к единому мнению по ударам ВСУ по территории России.

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    30 августа 2024, 19:47 • Новости дня
    МУС допустил принятие мер в отношении Монголии из-за визита Путина

    Tекст: Кристина Цыцура

    Ассамблея государств, подписавших Римский статут Международного уголовного суда, должна предпринять необходимые действия в случае, если какая-либо страна откажется сотрудничать.

    Так в пресс-службе МУС прокомментировали возможные меры в отношении Монголии после сообщений о готовящемся визите президента России Владимира Путина, сообщает «Лента.ру».

    Отмечается, что в случае отказа от сотрудничества «ассамблея должна будет принять любые меры, которые посчитает нужными».

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 3 сентября посетит Монголию. МУС 17 марта 2023 года выдал ордер на арест Путина.


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    30 августа 2024, 20:52 • Новости дня
    Украина потребовала от Монголии арестовать Путина

    Tекст: Кристина Цыцура

    МИД Украины обратился к властям Монголии с призывом арестовать президента России Владимира Путина, заявление опубликовано на сайте ведомства. Ранее в Кремле заявили, что у Москвы нет переживаний относительно хода официального визита российского лидера в Монголию, а все аспекты тщательно готовились.

    В украинском МИД призвали Монголию выполнить обязательства перед Международным уголовным судом (МУС). «Призываем монгольские власти выполнить обязательный международный ордер на «арест»», – говорится в сообщении ведомства, передает «Лента.ру».

    При этом в Улан-Баторе заявили, что не будут арестовывать Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что нет переживаний в связи с участием Монголии в МУС, и у России «прекрасный диалог с нашими друзьями в Монголии».

    В свою очередь, в МУС допустили принятие мер в отношении этой страны.

    В августе 2024 года Верховная рада Украины приняла решение о ратификации Римского статута Международного уголовного суда. Целью этих действий эксперты назвали желание Киева «присоединиться к гонителям МУС против России и нападать в общем хоре».

    В марте 2023 года МУС в нарушение норм международного права выдал «ордер на арест» президента России, а также уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка в связи с событиями на Украине.

    Официальные лица в Москве не раз подчеркивали, что Россия не является участником Римского статута и не признает в связи с этим никакие решения МУС.

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    30 августа 2024, 09:25 • Новости дня
    Путин наградил Лукашенко орденом

    Путин наградил Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного

    Путин наградил Лукашенко орденом
    @ Дмитрий Азаров/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении белорусского коллеги Александра Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

    На сайте Кремля указано, что белорусский президент награждается за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Россией и Белоруссией.

    «За большой личный вклад в создание и эффективную деятельность Союзного государства наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного Александра Лукашенко», – говорится в сообщении.

    Ранее Лукашенко заявил, что у него нет разногласий с коллегой Владимиром Путиным касательно будущего Союзного государства.

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    1 сентября 2024, 13:21 • Новости дня
    Песков рассказал об отношении Путина к Харрис

    Песков: Путин считает Харрис предсказуемым кандидатом, как и Байдена

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Слова президента России Владимира Путина о предсказуемости главы США Джо Байдена также относятся и к кандидату на этот пост Камале Харрис, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Он напомнил, что у Москвы нет предпочтительного кандидата на пост президента США, но демократ на этой должности был бы более предсказуемым, передает РИА «Новости».

    То, что Путин говорил о предсказуемости Байдена, относится практически ко всем демократам, в том числе и к госпоже Харрис, подчеркнул Песков.

    При этом Песков отметил, что в период президентства Байдена США своим давлением переполнили чашу терпения России.

    Ранее Путин на вопрос о том, кто для России предпочтительнее – Байден или Дональд Трамп, ответил, что Байден более предсказуем.

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    2 сентября 2024, 04:55 • Новости дня
    Путин назвал политику Запада главной причиной трагедии на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Главная причина трагедии на Украине в целенаправленной антироссийской политике коллективного Запада во главе с США, заявил президент России Владимир Путин в интервью газете «Оноодор» в преддверии визита в Монголию.

    «Главная причина нынешней трагедии на Украине – это целенаправленная антироссийская политика коллективного Запада во главе с США. На протяжении десятилетий они добивались полного контроля над Украиной. Финансировали там националистические и антироссийские организации, планомерно насаждали концепцию, что Россия якобы является вечным врагом Украины, главной угрозой еe существования. По сути, Украина стала разменной монетой в реализации геополитических амбиций Запада», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Он напомнил, что в 2014 годы американцы и их сателлиты организовали на Украине вооруженный государственный переворот, идеологами и основными участниками которого выступили радикальные неонацистские группировки, которые впоследствии стали определять весь государственный курс Киева.

    «Долгие годы миллионы мирных жителей Донбасса подвергались геноциду, обстрелам и блокаде со стороны киевского режима. На Украине официальной идеологией стала ненависть ко всему русскому. Вводились все новые ограничения на русский язык, каноническое православие подвергалось гонениям, а теперь и прямым запретам», – отметил Путин.

    По словам президента, сегодня происходит закономерный итог разрушительной стратегии Запада в отношении Украины. Он подчеркнул, что западные элиты продолжают оказывать сегодняшнему режиму масштабную политическую, финансовую и военную поддержку, рассматривая его в качестве орудия борьбы с Россией.

    «Мы все это видим и продолжим последовательное выполнение всех поставленных задач в рамках специальной военной операции для обеспечения безопасности России, наших граждан», – подчеркнул президент России.

    Президент России Владимир Путин дал интервью газете «Оноодор» в преддверии визита в Монголию.

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    31 августа 2024, 13:24 • Новости дня
    Пашинян сообщил Путину о предпочении прямых переговоров с Баку

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян в беседе с российским президентом Владимиром Путиным указал на предпочтение ведения прямых переговоров с Баку.

    «По нашему мнению, правильно в двустороннем формате продолжать, и я открыто сказал об этом и президенту России», – передает ТАСС его слова.

    Также Пашинян добавил, что прямые переговоры с Баку дают позитивные результаты. В частности, были достигнуты договоренности в декабре прошлого года и в апреле этого года.

    Пашинян заверил, что готов встретиться с Алиевым на границе для продолжения переговоров.

    «Когда созреет момент для проведения встречи на высшем уровне, это можно организовать на армяно-азербайджанской границе», – заключил он.

    Газета ВЗГЛЯД сделала пять выводов из визита Путина в Баку.

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    31 августа 2024, 02:56 • Новости дня
    Трамп призвал «ладить с Россией»

    Трамп пообещал закончить «войны за рубежом» и призвал «ладить с Россией»

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что «ладить с Россией – это умно», а также пообещал закончить «войны за рубежом».

    Как заявил Трамп в Пенсильвании, «ладить с Россией – это хорошо, а не плохо». Он заявил, что будет добиваться «безопасности границ» США, «положит конец бесконечным войнам за рубежом», а также «победит коррупцию в правительстве» и вернет свободу слова, передает ТАСС со ссылкой на RSBN.

    Напомним, Трамп в своей новой книге «Спасти Америку» заявил, что «хорошо ладил» с президентом России Владимиром Путиным во время своего президентского срока.

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      Национализм оказался лучшим другом глобализма

      Идея «украинства» – трагический пример того, как под национально-освободительными флагами ведется работа по растворению собственной национальной культуры и своеобразия в «мировой всепошлости». Погибать и убивать за идеи «незалежности» для того, чтобы превратиться в колонию – судьба истинно трагическая.

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    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Бежавшие либералы повторяют путь предателей

      Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в свое время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.

      16 комментариев
    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      ОПЕК ждут новые бунты

      Геополитическая премия в цене на нефть может как мгновенно расти, так и быстро падать. Сейчас эта премия во многом обеспечена ситуацией на Ближнем Востоке, но завтра может удесятериться в результате действий администрации США или еще каких-то событий. Или упасть.

      7 комментариев
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