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Монахини украинского монастыря научились тушить пожары
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Первая в Украине добровольная пожарная команда, в состав которой войдут послушницы Свято-Троицкого женского Мотронинского монастыря, начала работу в селе Мельники Медведевской сельской территориальной общины Черкасской области.
О создании команды сообщает агентство «Униан» со ссылкой на ГСЧС Украины.
«В новосозданной пожарной команде на вызовы будут выезжать пятеро добровольцев – игуменья Илария, две послушницы монастыря Лариса и Кристина и два водителя пожарного автомобиля», – говорится в посте.
Помимо обеспечения пожарной безопасности монастыря и реагирования на ЧС, защищать члены команды будут жителей семи сел и двух поселков, так как ближайшая пожарная часть находится на расстоянии 20 км, добавили в пресс-службе.
Добровольцы уже прошли специальные учения, во время которых отработали упражнения по боевому развертыванию, подаче воды и оказанию первой домедицинской помощи.
Адвокат: Порошенко покинул страну надолго
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В офисе президента Украины знали о том, что экс-глава государства Петр Порошенко, которому объявили о подозрении в государственной измене, надолго покинет страну, сообщил адвокат Порошенко Илья Новиков.
«На самом деле они прекрасно знали, что он собирается улетать, и явно подгадывали свои планы под это. Порошенко 100% вернется в Украину. Но не тогда, когда этого хотят в прокуратуре. Парламентские каникулы, конец декабря – начало января, единственное время в году, когда он может куда-то поехать с семьей. И про программу международных встреч узнать тоже было довольно просто», – написал он в Facebook.
Из слов адвоката можно понять, что Порошенко вернется на Украину не скоро. При этом экс-президенту пришла повестка на допрос на 23 декабря.
Ранее Порошенко объявили о подозрении в государственной измене. Кроме того, на Украине заявили, что бывший президент Украины Петр Порошенко использовал свои полномочия на посту главы государства для разрыва контрактов на поставку угля из ЮАР и способствовал подписанию контрактов на поставку угля с территорий Донбасса.
Порошенко в пятницу вечером отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу. В этот день Государственное бюро расследований (ГБР) попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. Как говорит ГБР, дело возбуждено по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации. Порошенко сумел увернуться от вручения ему повестки, сел в автомобиль и уехал в аэропорт, после чего вылетел самолетом в Турцию.
Государственное бюро расследований Украины публиковало
видео, на котором Порошенко пытаются лично вручить повестку по делу о закупке угля из Донбасса.
Украина потребовала заставить Газпром продавать больше газа
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Компания «Нафтогаз Украины» подала в Еврокомиссию жалобу на Газпром, в которой утверждает, что российская компания злоупотребляет доминирующим положением на европейском рынке газа.
«НАК «Нафтогаз Украины» 21 декабря обратилась в Европейскую комиссию с жалобой на злоупотребление российским Газпромом доминирующим положением на европейском рынке газа. Национальная компания подала ходатайство Генеральному директорату по конкуренции (Directorate General for Competition) о принятии немедленных мер по нормализации ситуации», – говорится на сайте украинской компании.
Также Нафтогаз сообщает, что компания «просит Европейскую комиссию принять комплекс немедленных обеспечительных мер. В частности, Нафтогаз просит ЕК обязать Газпром выставить на продажу через электронную платформу значительные объемы газа для поставки на украинско-российской границе или, по крайней мере, на границе Украины и стран ЕС».
Ранее министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка заявил, что Еврокомиссия (ЕК) должна разобраться, имеет ли Газпром отношение к дефициту газа на европейском рынке.
Киев представил предложения по урегулированию в Донбассе
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Партнерам Украины переданы комплексные инициативы – 10 шагов, реализация которых сможет разблокировать мирный процесс в Донбассе, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
По информации пресс-службы, глава офиса президента во вторник проинформировал украинских послов странах ЕС о ходе переговоров в рамках минского процесса и в «нормандском формате» о прекращении войны и урегулировании ситуации в Донбассе.
«Андрей Ермак отметил, что в последнее время эти переговоры продвигаются довольно сложно, но Украина пытается разными путями сдвинуть этот процесс. В частности, украинская сторона инициировала в рамках ТКГ ряд ключевых инициатив: возвращение в режим прекращения огня, взаимное освобождение удерживаемых лиц и открытие пунктов пропуска. Также были подготовлены и переданы партнерам комплексные инициативы – 10 шагов, реализация которых сможет разблокировать мирный процесс», – приводит РИА «Новости» сообщение офиса Зеленского.
Он напомнил, что руководство США приняло для себя решение включиться в процесс урегулирования на востоке Украины. «При этом это не угрожает существованию «нормандского формата». Это параллельный трек. Аналогичные вопросы мы обсудили сегодня с Великобританией. Такую же роль готова играть Турция», – цитирует Ермака пресс-служба.
Также, по его словам, активную позицию по этому вопросу сейчас занимает президент Франции Эммануэль Макрон и руководство Европейского Союза, в частности, президент Европейского совета Шарль Мишель.
Ранее США и Британия отправили на Украину специалистов по кибербезопасности для «защиты от России».
Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».
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Непреодолимое препятствие для вступления в НАТО нашли на Украине
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Акт провозглашения независимости Украины противоречит желанию сегодняшних властей страны вступить в НАТО и может помешать евроатлантическим стремлениям Киева, сообщили местные СМИ.
«Внеблоковый статус лежит в самой основе государственности Украины. Когда 16 июля 1990 года Верховный Совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины, то в разделе «Внешняя и внутренняя безопасность» было четко указано: «Украинская ССР торжественно провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, не участвующим в военных блоках», – передает РИА «Новости» текст материала издания «Страна.ua».
Издание подчеркивает, что в принятом 24 августа 1991 года Акте провозглашения независимости Украины основанием для документа названа Декларация о суверенитете, что таким образом подтвердило внеблоковый статус страны.
Правовая преемственность между основополагающими для бывшей советской республики документами сохранилась и с принятием в 1996 году первой украинской конституции, которая ссылается на Акт провозглашения независимости страны.
«В итоге все основные документы, на которых базируется создание и само существование Украины как государства, основаны на Декларации о суверенитете Украины 1990 года, который запрещает государству вступать в какие-либо военные союзы. Поскольку НАТО является военным и политическим союзом, то вступать в него тоже запрещено», – заключает портал.
В материале также подчеркивается, что даже после внесения изменений в основной закон страны в 2019 году, когда в тексте конституции полноправное членство в НАТО было названо стратегическим курсом государства, из документа не исчезла ссылка на Акт о независимости 1991 года.
Россия распространила 16 декабря среди стран – членов Североатлантического альянса проект соглашения о гарантиях безопасности России и НАТО.
Напомним, согласно проекту соглашения, страны НАТО принимают обязательства, исключающие дальнейшее расширение альянса, в том числе присоединение Украины и других государств. В проекте говорится, что Россия предлагает США не использовать территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга. Также, согласно договору, Россия предлагает США взять на себя обязательство не создавать военные базы на территории стран, ранее входивших в СССР, и не использовать их военную инфраструктуру.
Кроме того, Россия предлагает НАТО отказаться от ведения любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии, говорится в проекте соглашения. Россия предлагает НАТО работать над предотвращением морских и авиаинцидентов в Черном и Балтийском морях.
Ранее НАТО не стала отвечать на сделанные ранее Москвой предложения по деэскалации, альянс не представил никаких инициатив по возобновлению работы Совета Россия – НАТО.
Инвесторы стали выводить деньги с Украины
Экс-министр экономики Украины, действующий советник главы офиса украинского президента Тимофей Милованов утверждает, что инвесторы начинают выводить деньги с Украины из-за «риска ситуации с Россией».
По мнению Киева, это «основной риск» для Украины. «Вот часто поднимается вопрос о возможной войне. И вот если войны не будет, а мне кажется, что ее не будет, то и никакой проблемы с курсом не будет, так как макроэкономическая ситуация в Украине относительно хорошая», – приводит слова Милованова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Дом».
Однако, как заявил Милованов, «если нагнетать», то «люди начнут паниковать». Он подчеркнул, что «прежде всего, будут паниковать иностранные инвесторы, они потихоньку будут выводить деньги». По его словам, «уже сейчас это происходит, они выводят потихонечку деньги, но немного». Речь идет о «нескольких миллиардах гривен».
«И поэтому мы видим, что курс относительно стабильный», – сказал он, добавив, что в краткосрочной перспективе больших рисков для Украины нет, Нацбанк контролирует ситуацию, резервы НБУ «в шесть раз больше, чем они были, например, в 2014 или 2015 году». Милованов сказал, что на Украине «сейчас, вообще, прекрасная ситуация», «больших рисков нет». Он заявил, что сам «доллары не покупает». «Может быть, я ошибаюсь, ну вот я зарплату получил и ее держу в гривне», – сказал он.
Напомним, ЕС несколько лет обсуждает «Стратегический компас» – общую стратегию в области обороны и безопасности на ближайшие пять–десять лет. Киев, США и европейские страны считают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. В российском посольстве в Вашингтоне заявили, что Россия не представляет угрозы для какой-либо страны, а войска передвигаются по своей территории законно.
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Шойгу заявил о подготовке американскими ЧВК провокации с химикатами в Донбассе
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Частные военные компании США, находящиеся в Донецкой области, готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины, заявил министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны с участием президента Владимира Путина.
«Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», – передает РИА «Новости» его слова.
По данным Минобороны, более 120 сотрудников американских частных военных компаний присутствуют в Донецкой области, они оборудуют огневые позиции, готовят украинский спецназ.
По словам Шойгу, «установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области». «Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям», – сказал министр.
Ранее на заседании Путин оценил значение присутствия российских военных в Сирии, отметив, что оно вносит ощутимый вклад в укрепление стабильности в этой стране.
На Западе рассказали о «леденящей душу» перспективе Украины в войне с Россией
В случае войны с Россией Украина столкнется в черноморском регионе с ракетами «Калибр», которым вряд ли сможет что-либо противопоставить, пишет Forbes.
Автор материала Дэвид Экс утверждает, что в случае войны между Украиной и Россией «ожидайте, что новый фронт откроется (...) на море». По его мнению, «влияние морских сражений может тянуться далеко вглубь материка, некоторые украинские лидеры даже могут оказаться под обстрелом», передает РИА «Новости».
«Эта леденящая душу перспектива объясняется тем, что Россия быстро модернизирует свой Черноморский флот», – указал он.
Экс пишет, что Россия активно занимается постройкой новых кораблей, подлодок и «возможно, самого главного» – ракет «Калибр», которые могут преодолевать многие сотни километров. Он приводит мнение британских экспертов Сидхарта Каушала и Сэма Крэнни-Эванса, которые в своем исследовании для лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований указали на «значительную рекапитализацию» Черноморского флота.
Он также считает, что к 2014 году российский флот в Черном море был «по-настоящему слабым»: почти все основные корабли были построены еще в советские времена. Однако после воссоединения с Крымом началась радикальная модернизация, и за семь лет Черноморский флот преобразился.
«В 2014 году Черноморскому флоту не хватало ракет для удара по сухопутным целям. Сегодня треть кораблей флота способны выпускать ракеты «Калибр». Для помощи в запуске ракет используются беспилотники и пилотируемые самолеты-разведчики», – подчеркивает автор.
В среднем, как отмечает Экс, корабли Черноморского флота не очень большие, при этом даже корветы вооружены «Калибрами».
По его словам, в данный момент потенциал Украины в предотвращении атак с моря ограничен: «Киев приобретает новые противокорабельные ракеты наземного базирования, а также беспилотники Bayraktar TB2, которые помогают обнаруживать цели. Однако наступательный потенциал Черноморского флота растет быстрее и эффективнее, чем оборонные возможности украинского».
Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину.
В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».
На Украине рассказали о неудавшейся попытке стать «второй Польшей»
Украинский аналитик Алексей Кущ резко высказался о желании страны превратиться во «вторую Польшу» и угодить Вашингтону.
«Вся наша внешняя политика была построена на идее стать для США второй Польшей, то есть на желании войти в группу стран-стратегов. Но США не нужна вторая Польша, у них уже есть первая», – написал он в статье для «Главреда».
Аналитик также обеспокоен риском возникновения глобальных геополитических конфликтов, в которых Украина будет принимать участие исключительно в качестве «прокси-страны». По его словам, «такие страны сходят со сцены в первых актах пьесы, как Меркуцио в шекспировской «Ромео и Джульетте».
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты готовят новые потенциальные пакеты дополнительной военной помощи Украине.
Украинская актриса объяснила, почему не надо бояться «вторжения» России
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Президент России Владимир Путин считает украинцев братским народом, поэтому не стоит бояться «вторжения» России, заявила актриса, заслуженный деятель искусств Украины Любовь Титаренко.
«Путин не нападет, Украина, не переживайте. Он не враг. И Россия любит Украину, там живет наш братский народ, такой же, как живет братский народ в Белоруссии», – заявил она в интервью политологу Александру Семченко, передает РИА «Новости».
По ее словам, российский лидер поднял авторитет своей страны на мировой арене. Без его участия не решается ни один вопрос.
«Байден любой вопрос решает по звонку или при встрече, в первую очередь не с Макроном или Шольцем, а именно с Путиным», – отметила Титаренко.
Артистка также прокомментировала ситуацию в Донбассе, назвав происходящее позором Украины, которая в течение восьми лет допускает там смерти детей и стариков.
Напомним, Киев считает, что Москва готовит вторжение на территорию Украины. Российская сторона не раз отвергала подобные заявления.
Порошенко объявили о подозрении в госизмене
Экс-президенту Украины Петру Порошенко объявили о подозрении в государственной измене, заявил руководитель штаба партии Порошенко «Европейская солидарность» Александр Турчинов.
Документ «подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова (которая решила уехать на неделю в командировку в США), а ее заместитель Алексей Симоненко», передает «Страна.ua».
Ранее в «Европейской солидарности» сообщали, что экс-президент отправился в заранее запланированную поездку в Турцию и Польшу.
Государственное бюро расследований Украины публиковало видео, на котором Порошенко пытаются лично вручить повестку по делу о закупке угля из Донбасса.
Премьер Украины оценил уровень запаса газа
Запасов газа в украинских ПХГ достаточно, чтобы пройти отопительный сезон, заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«К отопительному сезону Украина готовилась и была готова, он начался абсолютно вовремя, без срывов, без саботажа и продолжается... Есть нюансы, как и всегда, во время любого отопительного сезона, есть ремонты, есть погодные условия... В целом у нас абсолютно достаточно запасов газа... По запасам угля нужно смотреть на контекст мирового экономического кризиса и энергетического кризиса, когда угля не хватает никому... Сегодня мы понимаем, что на Украину морским путем едет уголь, что мы поднимаем добычу украинских шахт. Сегодня мы видим, что ежемесячно при нужде в 1,7-1,9 млн тонн мы обеспечиваем 2-2,3 млн тонн угля, то есть будет и уже происходит процесс накопления угля», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Шмыгаля, правительство не исключает рисков и форс-мажоров во время отопительного сезона.
«Относительно газа, его абсолютно достаточно в хранилищах, чтобы и население, и промышленность прошли этот отопительный сезон. Конечно, перед нами стоят вызовы – обеспечить модернизацию страны с точки зрения энергосбережения, с точки зрения прохождения следующего отопительного сезона. Мы не исключаем риски и форс-мажоры, которые могут быть каждый отопительный сезон. Мы отдаем себе отчет, что при определенных погодных условиях, при определенных действиях со стороны России могут быть разные факторы, но эти риски были при каждом отопительном сезоне. Правительство понимает, как отвечать на эти вызовы», – добавил премьер.
Шмыгаль также сообщил, что в следующем году цена на газ «будет пересматриваться компанией «Нафтогаз» и будет формироваться на следующий годовой период. В зависимости от того, какой будет динамика цены на газ на мировых рынках, от того, сколько газа будет на Украине, как мы будем поднимать собственную добычу, и будет формироваться годовой продукт».
Ранее сообщалось, что кабмин страны готовится перевести ТЭС и ТЭЦ на газ из-за дефицита угля на складах и проблем с импортом электроэнергии из Белоруссии. Украина уже использовала из подземных хранилищ почти все запасы газа.
Белый дом назвал решающие стороны в вопросе членства Украины в НАТО
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США считают, что только НАТО и Киев должны решать вопрос о возможном членстве Украины в альянсе, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Что касается членства в НАТО или вступления в НАТО, <...> то, касаясь их (России) предложения, с точки зрения президента США Джо Байдена и администрации, право суверенных государств выбирать свои партнерства и союзы является одним из основных принципов европейской безопасности», – цитирует ТАСС Псаки.
Она отметила, что США поддерживают стремление стран вступать в НАТО и выполнять конкретные требования по членству в альянсе.
«Отношения НАТО с Украиной – вопрос, который должны решать только Украина и 30 союзников по НАТО», – добавила Псаки.
Ранее украинские СМИ сообщили, что акт провозглашения независимости Украины противоречит желанию сегодняшних властей страны вступить в НАТО и может помешать евроатлантическим стремлениям Киева.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что утвержденная стратегия внешнеполитической деятельности Украины исключает внеблоковый статус Украины.
Тимошенко дала подозреваемому в госизмене Порошенко два совета
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Лидер партии «Батькивщина», бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко поделилась с экс-президентом Петром Порошенко личным опытом, как реагировать на «политические репрессии».
«Я бы хотела дать Петру Алексеевичу несколько советов. Учитывая, что вы знаете мою историю, что я прошла через все эти политические репрессии – причем наихудшего уровня. Первый совет. Если он верит в свою правоту и если в душе, на сердце у него все спокойно по поводу всех этих событий, категорически ему нельзя выезжать из страны. Никуда не нужно бежать, не нужно никуда уезжать. Если внутри чувствуешь, что ты прав, нужно оставаться на своей родной земле, у себя дома, проходить все правосудные/неправосудные суды и доказывать, что ты не нарушал закон и что твоя позиция честная», – цитирует Тимошенко сайт телеканала «Украина 24».
Также она призвала Порошенко не сдаваться.
«Второй совет. Безусловно, суды неправосудны, они зависимы... Но нельзя категорически сдаваться – это очень важно. Если за тобой правда, нужно идти в ЕСПЧ, все инстанции судов, добиваться, чтобы все это было публично, и бороться. Поэтому я советую Петру Алексеевичу набраться мужества, уверенности, смелости. Если он считает, что он прав, пусть идет вперед и доказывает», – добавила она.
Ранее Порошенко объявили о подозрении в государственной измене. Кроме того, на Украине заявили, что бывший президент Украины Петр Порошенко использовал свои полномочия на посту главы государства для разрыва контрактов на поставку угля из ЮАР и способствовал подписанию контрактов на поставку угля с территорий Донбасса.
Порошенко в пятницу вечером отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу. В этот день Государственное бюро расследований (ГБР) попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. Как говорит ГБР, дело возбуждено по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации. Порошенко сумел увернуться от вручения ему повестки, сел в автомобиль и уехал в аэропорт, после чего вылетел самолетом в Турцию.
Депутат ДНР: Киев может отравить воду в Донбассе, вода уже пахнет химикатами
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«Украина может отравить или перекрыть воду, которая поступает на территорию ДНР, в этом случае республике грозит гуманитарная катастрофа», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский. О возможной провокации с химикатами в Донбассе предупредил министр обороны России Сергей Шойгу.
«Вся вода поступает в республику с территории Украины. И уже несколько недель наблюдался странный запах воды, ощущалось присутствие аммиака и других химикатов. В связи с этим мы не исключаем какой-то провокации со стороны Украины», – говорит депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский.
Рано или поздно Украина перекроет водоснабжение ДНР, предположил депутат. Собеседник признал, что отключение или отравление воды станет для республики «очень проблемным моментом, вплоть до гуманитарной катастрофы», потому что местные очистные сооружения не справятся с очисткой водных ресурсов. «В Киеве могут пойти по крымскому сценарию (Украина перекрыла подачу воды в Крым). И сейчас мы можем ожидать чего угодно. Мы давно знаем, что американские инструкторы обучают украинские подразделения специального назначения. Американцы готовят их к боям в городской инфраструктуре. Среди инструкторов есть представители Канады, Великобритании и Польши», – добавил политик.
О том, что частные военные компании США, находящиеся в Донецкой области, готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины, заявил во вторник министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны с участием президента Владимира Путина. «Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», – уточнил министр.
По результатам лабораторных исследований, сообщили на этой неделе в Минздраве ДНР, на санитарно-химические показатели в питьевой воде распределительных сетей на административных территориях городов Горловки, Енакиево, Донецка, Макеевки в настоящее время не выявлено отклонений по органолептическим показателям.
Посол Украины в Германии пожаловался на игнорирование немцами Киева
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Представители немецких властей в кулуарных беседах часто игнорируют интересы Киева, из-за чего «отдельные» вопросы украинским дипломатам приходится поднимать «публично», заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.
Как заявил дипломат, Германия, «возможно, и по праву», является великой культурной нацией. По его словам, для Киева это означает, что немцы могут себе позволить игнорировать «легитимные интересы или просьбы» от других государств, в том числе и Украины, и делают это «очень часто».
«И мы с этим сталкиваемся, к сожалению, буквально ежедневно, когда ты приходишь куда-либо в МИД или другое министерство, ведомство канцлера, высказываешь свою позицию, свои аргументы, обращаешься с просьбой: «Поддержите, пожалуйста, есть такое дело». И очень часто ответ, который ты слышишь: «Ну хорошо, спасибо, что пришли, но вот у нас есть такая линия, мы не будем ее менять», – передает РИА «Новости» слова Мельника в интервью центру Ukrainian Prism.
Он заявил, что украинским дипломатам не остается ничего другого, как выносить «отдельные» вопросы «в публичную плоскость». «Но если потом эти самые вопросы, которые мы перед этим задавали и на которые мы, так скажем, получали ответ «иди гуляй, мы лучше знаем», ставятся экспертами, представителями немецких СМИ, то тогда нужно давать аргументы, и это делать публично», – сказал Мельник.
При этом в ФРГ, по признанию украинского посла, к такому подходу «еще не привыкли». Как утверждает дипломат, Германия живет «по старым меркам и лекалам», когда «все делается подковерно, в закрытых кабинетах», а решения, которые имеют важное значение, «принимаются непублично в узком кругу». «Берлин – это для нас определенный полигон, площадка для испытания того, что может работать, а что нет», – добавил он.
Накануне Мельник сообщил, что позиция ФРГ по поставкам Киеву оборонительного вооружения осталась прежней с приходом нового правительства. По его словам, шансы на то, что она изменится, «минимальны». При этом посол не исключил, что в переговорах с Германией о поставках вооружений возможности для Украины еще больше сузятся.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в том, что оно заблокировало приобретение Киевом оружия через НАТО.
Напомним, 11 декабря Мельник заявил, что вряд ли новое правительство Германии откажется от «обезображенного пацифизма», из-за которого не продает Киеву оружие.