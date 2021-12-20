Пенсионерку из Твери расчленили в Москве

В столице нашли расчлененное тело 67-летней пенсионерки из Твери, в убийстве женщины заподозрили местного 51-летнего жителя, сообщают СМИ.

О пропаже женщины сообщил ее внук в Твери: он заявил, что бабушка 13 декабря уехала в Москву и перестала отвечать на телефонные звонки, сообщает РЕН-ТВ.

Молодой человек сказал правоохранителям, где остановилась пенсионерка в Москве. Полиция приехала по адресу, дверь в квартиру оказалась заперта, ее пришлось вскрыть. На месте они увидели расчлененное тело женщины. С момента убийства прошло около суток.

С места преступления изъяли два ножа, сумку с вещами и документами, а также одежду. Возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемого ищут.

В ноябре петербуржца заподозрили в убийстве отца. По версии следствия, мужчина расчленил тело жертвы с помощью электролобзика.