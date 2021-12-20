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В России за сутки выявили 27 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 27 022 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 10,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 27 022 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 2169 (8,0%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».
Всего в стране выявлено 10 241 812 человек в 85 регионах.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2630, Санкт-Петербурге – 1958, Московской области – 1935.
Также за сутки зафиксировано 1019 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 298 222 человека.
Накануне в России выявили 27 967 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 945.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Названа сумма затрат на лечение пациента с коронавирусом в Москве
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Лечение одного пациента с коронавирусом в московском стационаре в среднем обходится около 240 тыс. рублей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Больные, которые находятся в реанимации – на них больше затраты, легкие больные – меньше затраты. Но если в среднем считать, то где-то около 240 тыс. рублей на человека. <...> Четверть миллиона – один больной в стационаре», – сообщил Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что пациенты со штаммом коронавируса «омикрон», которые прибыли в Россию из ЮАР, были вакцинированы, болезнь проходит в легкой форме.
6 декабря в России были выявлены два первых случая заражения штаммом «омикрон». «Омикрон» подтвердили у двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР. Тогда в ведомстве также сообщили, что еще у 10 россиян, прибывших из ЮАР, выявлен коронавирус, штаммы устанавливаются. 10 декабря сообщалось, что в России выделены четыре независимых полногеномных штамма «омикрон» от разных туристов, вернувшихся из других стран.
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Попова рассказала о штрафах за отказ от вакцинации против COVID
В России начали изучать опыт разных стран о штрафах за отказ от вакцинации против коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Мы изучаем опыт разных стран, посмотрим, насколько он эффективный, насколько применимый», – сказала Попова в фильме Наили Аскер-заде на канале «Россия 1», передает РИА «Новости».
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В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что «Спутник V» эффективен в борьбе с «омикроном», в ближайшее время специалисты дадут окончательное заключение, Россия готова поделиться препаратами с другими странами для бустерной вакцинации.
Режиссер «Мы из будущего» Андрей Малюков умер от COVID-19
Народный артист России и кинорежиссер Андрей Малюков умер от коронавируса в возрасте 73 лет, об этом сообщила актриса и режиссер Наталья Бондарчук.
«Сегодня, в день памяти святителя Николая, ушел из жизни мой любимый двоюродный брат, Народный артист РФ, кинорежиссер, сценарист, продюсер Андрей Малюков... В последние годы он тяжело болел, но унес его из жизни коронавирус», – написала она на своей странице в Facebook.
За свою карьеру Малюков снял такие фильмы, как «В зоне особого внимания», «Мы из будущего», «34-й скорый», телесериалы «Империя под ударом», «Спецназ», «Диверсант» и другие.
Собянин оценил вероятность введения новых ограничительных мер перед Новым годом
В случае введения новых ограничительных мер по борьбе с коронавирусом перед Новым годом, власти объявят о них заранее, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Жить – так, как мы живем, в тех ограничениях, которые есть, а если потребуется, то мы, конечно, заранее объявим», – сказал он в эфире «Россия 1».
Напомним, Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект об использовании для посещения общественных мест сертификатов c QR-кодами о прививке от COVID, перенесенной болезни или медотводе.
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В Роспотребнадзоре назвали условия закрытия границ
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России может принимать решения о закрытии границ по разным причинам, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Здесь, конечно, в первую очередь – условия эпидемиологического риска», – сказала она, отвечая на соответствующий вопрос, в эфире канала«Россия 1».
В пример Попова привела 2020 год, когда страна ограничила поездки в другие страны из-за рисков для здоровья граждан.
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В пятницу Попова заявила, что темп прироста инфицирования новым штаммом «омикрон» в мире пугает своей опасностью.
Ранее ВОЗ сообщила, что штамм коронавируса «омикрон» выявлен уже в 89 странах мира.
Бесплатные поставки «Спутника V» планируют начать с Африки
Россия может организовать первые безвозмездные поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» в страны Африки, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в программе «Москва. Кремль».
«Первые поставки могут быть направлены в страны Африки, там сейчас идет очень большая эпидемия «омикрона», – цитирует его РИА «Новости».
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Ранее сообщалось, что ВОЗ продолжает оценивать техническое досье российской вакцины «Спутник V» от коронавируса.
В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что «Спутник V» эффективен в борьбе с «омикроном», в ближайшее время специалисты дадут окончательное заключение, Россия готова поделиться препаратами с другими странами для бустерной вакцинации.
Трамп потребовал от Китая выплат репараций за последствия COVID-19
Бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox заявил, что Китай должен заплатить репарации, чтобы хотя бы частично компенсировать ущерб от коронавирусной пандемии.
«Они должны заплатить репарации, но у Китая нет денег на эти репарации. Я считаю, и речь не только о США, а обо всем мире, что ущерб составляет 60 трлн долларов. У Китая нет 60 трлн, но они должны что-то сделать, чтобы возместить ущерб», – цитирует его РИА «Новости».
Напомним, разведка США заявила, что вирус SARS-CoV-2 не является результатом разработки биологического оружия, власти Китая заранее не знали о существовании нового коронавируса до выявления штамма исследователями Уханьского института вирусологии среди населения КНР.
В конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае.
В ВОЗ назвали сроки инспекции на производство «Спутника V»
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) напоминает, что ожидает полный пакет документов по российской вакцине «Спутник V» в конце декабря, заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.
«Получение документов ожидается к концу декабря 2021 года. Нельзя ожидать, что инспекция пройдет до того, как данные будут получены и рассмотрены», – цитирует его РИА «Новости».
Язаревич подчеркнул, что заявление о сроках подачи документов было озвучено в ходе встречи представителей ВОЗ и РФПИ в Женеве в конце ноября.
Представитель ВОЗ добавил, что после получения и рассмотрения заявки и соответствующих ответов со стороны ВОЗ на проведенные проверки заявителю будет сообщено о том, нужно ли проведение инспекции на месте.
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Ранее в Кремле заявили, что ВОЗ может признать российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» уже через несколько месяцев.
Напомним, что ВОЗ продолжает оценивать техническое досье российской вакцины «Спутник V» от коронавируса, сообщила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.
В начале декабря в пресс-службе ВОЗ сообщали, что инспекция экспертов организации в Россию для оценки вакцины от коронавируса «Спутник V» состоится не ранее января 2022 года. В РФПИ заявили, что ВОЗ до сих пор не признала российскую вакцину из-за незначительных бюрократических вопросов.
В Кремле рассказали об обеспечении эпидбезопасности Путина
Вокруг президента России Владимира Путина работает необходимое количество специалистов, которые обеспечивают его эпидемиологическую безопасность, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия-1».
На вопрос, есть ли какой-то план, если все-таки кто-то заразит Путина, Песков сказал: «Ну, слушайте – он же Путин, кто его заразит?», сообщает РИА «Новости».
«Об этом не хочется ни думать, ни говорить, это первое, второе – именно поэтому вокруг него работает необходимое количество специалистов, и медиков, и так далее, которые обеспечивают его безопасность эпидемиологическую», – добавил Песков.
По его словам, именно поэтому все соблюдают необходимые правила эпидемиологической безопасности. «И именно поэтому президент – как ответственный гражданин Российской Федерации – привился, потом ревакцинировался, и еще принял участие в дополнительном эксперименте с этой назальной вакциной», – отметил Песков.
Он также добавил, что смертность от коронавируса высокая, и это трагедия, которая гнетет и Путина, и всех, кто работает в правительственном штабе по борьбе с инфекцией.
«Смертность – это, наверное, то, что больше всего гнетет и президента, и, конечно, всех, кто работает в правительственном штабе. Смертность действительно высокая, это трагедия», – сказал Песков.
Напомним, Путин на совещании с членами правительства рассказал, что на себе испытал назальную вакцину от коронавируса.
Главврач московской больницы назвала последствия COVID-19
Последствия после перенесенного коронавируса могут быть самыми разными, некоторые пациенты потеряли слух, некоторые – зрение, есть пациенты, которые полностью облысели, сообщила главный врач московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко.
«Вакцина не может убить. Никого. Она вообще совершенно про другое. Но говорить о том, что вакцины вредны, убивают, вызывают бесплодие – чего только ни приписывается – это все да, есть, только это есть от COVID-19. И бесплодие есть от COVID-19, и потеря слуха, и извращение качества жизни. У нас были пациенты, которые теряли слух, которые потеряли зрение. У нас, кстати говоря, очень многие, прошедшие реанимацию», – сказала Лысенко в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия 1», сообщает РИА «Новости».
По ее словам, в 52-й больнице также есть пациенты, которые до сих пор не могут восстановить обоняние. «Причем у них есть навязчивые запахи, а это отвратительное состояние, когда человеку все время пахнет тухлым... У нас есть пациенты, которые полностью облысели - и мужчины, и женщины», – отметила Лысенко.
Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала, что коронавирус провоцирует и ускоряет перестройки организма, характерные старению.
В Забайкалье предупредили о снижении численности населения из-за COVID-19
Губернатор Забайкалья Александр Осипов во время послания Законодательному собранию региона заявил, что население края может из-за коронавируса стать меньше миллиона.
«Есть регионы и беднее Забайкальского края, но где меньше, чем у нас, убийств, суицидов, пьянства, поножовщины, насильственных преступлений, наркомании и так далее. Еще недавно Забайкальский край по историческим меркам насчитывал численность населения 1,37 млн человек. Сейчас у нас уже немногим более миллиона человек. В плохом смысле благодаря вкладу коронавируса, есть риск уйти на численность (населения) региона менее миллиона человек. Это очень серьезный и очень опасный вызов. И хотя у нас есть на сегодня положительные тенденции уменьшения убыли населения Забайкальского края, особенно миграционного оттока, тем не менее ничто не позволяет нам расслабляться», – цитирует его РИА «Новости».
Он отметил, что в повышенной смертности по сравнению со среднероссийским уровнем и уровнем ДФО виноваты не только сердечно-сосудистые заболевания, онкологические, сахарный диабет и коронавирус, а в первую очередь внешние причины.
Напомним за минувшие сутки в России выявили 27 967 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 10,2 млн случаев заболевания.
Гинцбург исключил необходимость обновлять «Спутник V»
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что на сегодняшний день необходимости обновлять вакцину «Спутник V» нет, в случае потребности есть возможность в течение пары недель обновить препарат.
«Такой проблемы для тех, кто использует «Спутник V», как необходимость замены вакцинного штамма, в настоящее время точно не стоит. Что будет дальше в плане эволюции, к сожалению, никто вам не может ответить. Технологии, которые мы используем, нам позволяют, действительно, очень быстро создавать новые антигенные варианты вакцин, буквально за пару недель», – сказал Гинцбург в эфире «Россия 1».
По его словам, ревакцинироваться «Спутником V» можно каждые 6 месяцев и бесконечное количество раз. Также Гинцбург заявил, что исследование вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет займут около 3 месяцев.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи добавил, что клинические исследования препарата против COVID, который будет «давить» размножение вируса, планируется начать во второй половине 2022 года.
«Второй препарат, клинические исследования, которого начнутся, я думаю, во второй половине 2022 года, это низкомолекулярная химия, которая будет, непосредственно, давить размножение вируса у больных, которые уже находятся даже и на тяжелых стадиях, это совершенно тоже необходимый препарат, который будет фактически страховать, если заболевший не провакцинировался», – сказал он.
По его словам, клинические исследования коктейля из моноклональных антител для лечения COVID планируется начать 5-10 января и завершить за 2-3 месяца.
Гинцбург подчеркнул, что пандемия закончится, когда антитела будут у 70-75% населения. «Это можно сделать, если в течении 6 месяцев накроем всю российскую популяцию вакцинным препаратом», – сказал он.
Кроме того, по его словам, препарат от бактериальных осложнений у заразившихся COVID-19 Фтортиазинон проходит клинические испытания.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может признать российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» уже через несколько месяцев.
Напомним, что ВОЗ продолжает оценивать техническое досье российской вакцины «Спутник V» от коронавируса, сообщила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.
Ранее в пресс-службе ВОЗ сообщали, что инспекция экспертов организации в Россию для оценки вакцины от коронавируса «Спутник V» состоится не ранее января 2022 года. В РФПИ заявили, что ВОЗ до сих пор не признала российскую вакцину из-за незначительных бюрократических вопросов.
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Песков: ВОЗ признает «Спутник» через несколько месяцев
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может признать российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» уже через несколько месяцев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Я глубоко убежден, что буквально уже в течение нескольких месяцев... ВОЗ все-таки признает «Спутник», и удастся также потом продвинуться на этом пути с европейцами», – сказал Песков в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия 1», передает РИА «Новости».
Он также отметил, что можно долго рассуждать, что является причиной непризнания российской вакцины от COVID во всем мире – предвзятое отношение к стране или же бюрократия, но возникают трудности по предоставлению нужного набора информации из-за разных требований.
«На то, чтобы эти требования как-то поженить, нужно время», – добавил Песков.
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Напомним, что ВОЗ продолжает оценивать техническое досье российской вакцины «Спутник V» от коронавируса, сообщила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.
Ранее в пресс-службе ВОЗ сообщали, что инспекция экспертов организации в Россию для оценки вакцины от коронавируса «Спутник V» состоится не ранее января 2022 года. В РФПИ заявили, что ВОЗ до сих пор не признала российскую вакцину из-за незначительных бюрократических вопросов.
Столкновения противников COVID-ограничений с полицией произошли в Брюсселе
В Брюсселе акция протеста против коронавирусных ограничений переросла в столкновения с полицией, сообщают информационные агентства.
По данным полиции, в демонстрации «Марш за свободу. Действие третье» участвовало около 3,5 тыс. человек. Участники акции вышли на улицы с лозунгами «Руки прочь от нашей свободы», «Нет вакцинам», «Мое тело – мой выбор», «Ковид – спланированный геноцид», «Нет вакцинам для наших детей», «Вакцинации – нет, лечению – да», «Вакцинацизм» и «Диктатура масок». Некоторые участники начали кидать в полицейских петарды, булыжники и бутылки. Полиция в ответ применили слезоточивый газ, передает ТАСС.
Задержаны 55 человек. Один участник акции был доставлен в больницу. Составлено пять протоколов о причинении материального ущерба, передает РИА «Новости» со ссылкой на Belga.
Накануне акция против COVID-ограничений переросла в стычки с полицией в Лондоне, пострадали несколько полицейских.
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Гражданам Израиля запретили посещение Германии, США и еще восьми стран
Правительство Израиля утвердило запрет на посещение израильтянами из-за повышенного риска распространения коронавируса США, Турции, Германии, Бельгии, Венгрии, Италии, Канады, Марокко, Португалии и Швейцарии, сообщила канцелярия премьера.
«Кабинет министров одобрил расширение списка красных стран в соответствии с рекомендацией комиссии министерства здравоохранения по классификации государств с опасностью заражения коронавирусом. Италия, США, Бельгия, Германия, Венгрия, Марокко, Португалия, Канада, Швейцария и Турция будут определены как красные с полуночи 22 декабря [01.00 мск 22 декабря] при условии одобрения конституционной комиссией Кнессета (парламента)», – передает ТАСС заявление канцелярии.
Ранее министр туризма еврейского государства Йоэль Развозов сообщил, что иностранные туристы, привитые вакциной «Спутник V», после положительного результата серологического теста на антитела смогут получить в Израиле зеленый сертификат.
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