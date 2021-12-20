В России за сутки выявили 27 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 27 022 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 10,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 27 022 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 2169 (8,0%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».

Всего в стране выявлено 10 241 812 человек в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2630, Санкт-Петербурге – 1958, Московской области – 1935.

Также за сутки зафиксировано 1019 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 298 222 человека.

Накануне в России выявили 27 967 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 945.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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