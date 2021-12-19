В России за сутки выявили 27,9 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 27 967 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 10,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 27 967 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни».

Всего в стране выявлено 10 214 790 человек в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3 013, Санкт-Петербурге – 1 955, Московской области – 1 825.

Также за сутки зафиксировано 1 023 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 297 203 человека.

Накануне в России выявили 27 743 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 224.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.