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В России за сутки выявили 27,9 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 27 967 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 10,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 27 967 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни».
Всего в стране выявлено 10 214 790 человек в 85 регионах.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3 013, Санкт-Петербурге – 1 955, Московской области – 1 825.
Также за сутки зафиксировано 1 023 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 297 203 человека.
Накануне в России выявили 27 743 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 224.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
СМИ: Тимура Батрутдинова госпитализировали с поражением легких
Комик Тимур Батрутдинов госпитализирован с поражением легких на 25-50% из-за коронавируса.
По данным Starhit, коронавирусной инфекцией звезда Comedy Сlub заразился в начале декабря, однако позже его состояние ухудшилось. На КТ у комика обнаружили поражение легких 25-50%.
Между тем представитель Батрутдинова отказалась комментировать ФАН новость о его госпитализации. На вопрос журналистов о состоянии комика она бросила трубку.
Ранее певца Серова выписали из больницы после коронавируса.
Названа категория людей, которые тяжело перенесут омикрон-штамм
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Самую большую опасность омикрон-штамм представляет для тех людей, которые никогда не болели коронавирусом и не вакцинировались, рассказал вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
Перенесенный ранее COVID-19 или прививка будут способствовать легкому течению болезни при заражении штаммом «омикрон».
«Это способ нашей иммунной системы получить апдейт к «омикрону» тоже. А вот те пациенты, которые не переболели, у них могут быть серьезные последствия», - цитирует специалиста «URA.RU».
Отмечается, что новому штамму коронавируса сложнее проникать в организмы тех, кто еще ни разу не столкнулся с инфекцией, так как таким людям удалось в течение двух лет продержаться в иммунологическом буфере за счет переболевших и вакцинированных COVID-19.
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Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».
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Названы необычные симптомы штамма «омикрон»
Британские исследователи из ZOE COVID Study опубликовали список симптомов, указывающих на омикрон-штамм коронавируса.
Ученые нашли отличительные особенности нового штамма. Речь идет о частом чихании, насморке, головной боли, повышенной утомляемости, а также першении в горле. Из необычных симптомов встречается потеря аппетита, передает РИА «Новости».
По данным ведущего научного сотрудника ZOE Тима Спектора, уже к Рождеству «омикрон» будет доминировать в Великобритании. Специалисты также предположили, что заражением этим штаммом будет выше всех чисел, которые ранее фиксировали.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».
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Германия признала Британию зоной распространения мутаций коронавируса
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Великобритания с 20 декабря вносится в список стран и регионов, в которых широко распространены мутации коронавируса, сообщил подчиняющийся минздраву Германии Институт Роберта Коха.
До Великобритании в указанный немецкий список входили только африканские страны: Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, Эсватини, ЮАР. Великобритания попала в него из-за штамма «омикрон». Прибывающим из Великобритании придется проходить 14-дневный карантин, даже если они привиты от коронавируса, передает ТАСС.
Напомним, власти Лондона объявили чрезвычайное положение из-за «омикрона». Ожидается, что уже к Рождеству «омикрон» будет доминировать в Великобритании. Высказывалось предположение, что «омикрон» может иметь искусственное происхождение из британских лабораторий.
В Великобритании выявлено почти 25 тыс. случаев заражения «омикроном», из них 10 тыс. – за последние сутки. Как минимум один человек стал жертвой нового штамма. В Лондоне на него приходится примерно 83% всех новых случаев коронавируса.
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Российские эксперты оценили «необычный» симптом «омикрона»
Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович и педиатр, профессор кафедры педиатрии МОНИКИ имени Владимирского Елена Мескина прокомментировали исследование, проведенное британскими учеными, выявившими «необычный» симптом штамма коронавируса «омикрон» – потерю аппетита.
Попович указала, что «COVID-19 вызывает усталость, а следовательно, понижение настроения, с которым может быть связана потеря аппетита». Она не считает, что «это специфический симптом, на основании которого можно ставить диагноз». Попович подчеркнула, что у пациентов болезнь протекает по-разному, «единственное, что было общего у всех предыдущих штаммов – это поражение легких». «У «омикрона» вроде бы бронхиты, а не воспаление легких», – сказала она.
По ее словам, при поражении кровеносной системы COVID-19 похож на васкулит (воспаление и некроз стенок сосудов), при этом возможно большое количество симптомов, передает РБК.
Мескина заверила, что «пациенты при заражении любым штаммом теряют аппетит». Она «не знает, почему это выплыло именно для «омикрона». Заболевшие теряют чувство вкуса и обоняния, поэтому у больного не может быть хорошего аппетита. По словам Мескиной, такой симптом наблюдается при любой инфекции.
Напомним, британские исследователи из ZOE COVID Study опубликовали список симптомов, указывающих на омикрон-штамм коронавируса. Указывается, что из необычных симптомов встречается потеря аппетита.
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Вакцины Pfizer и AstraZeneca показали низкую эффективность против «омикрона»
Предварительные результаты исследований действия вакцин Pfizer и AstraZeneca указали на их пониженную эффективность против нового штамма коронавируса «омикрон» по сравнению с «дельта», сообщается в документе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«Результаты (исследований) из Англии указывают на значительное снижение эффективности действия вакцины против симптоматического заболевания «омикрон» по сравнению с «дельта» (вариантом) после двух доз Pfizer-BioNTech Comirnaty, либо AstraZeneca Vaxzevria», – говорится в документе ВОЗ, передает РИА «Новости».
Отмечается, что спустя две недели после бустерной дозы вакцины от компании Pfizer эффективность действия препарата против нового штамма повышается.эти данные имеют предварительный характер.
Ранее все одобренные в США вакцины показали низкую эффективность против «омикрона». Речь идет о вакцинах Moderna, Pfizer/BioNTech (по две дозы) и Johnson & Johnson (одна доза).
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация «Спутником V» и ревакцинация через шесть месяцев дают полную защиту от штамма «омикрон».
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Власти Лондона объявили чрезвычайное положение из-за «омикрона»
Мэр Лондона Садик Хан объявил чрезвычайное положение в связи с ростом числа случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса, наблюдается рост числа заболевших.
«После консультаций со специалистами я принял решение объявить сегодня чрезвычайное положение [в городе]», – цитирует ТАСС Хана.
По его словам, в последние дни в Лондоне «наблюдается рост числа случаев госпитализации инфицированных коронавирусом».
Согласно правительственным данным, за последнюю неделю показатели госпитализации в британской столице выросли на 28% по сравнению с предыдущим семидневным периодом.
По данным британского Агентства по здравоохранению, по состоянию на 17 декабря в Великобритании за сутки зафиксировано более 93 тысяч новых заражений COVID-19 (максимальный показатель за пандемию). Общее число заражений штаммом «омикроном» на 18 декабря превышает 24 тыс.человек.
Ранее сообщалось, что штамм коронавируса «омикрон» выявлен почти в 90 странах.
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В Голландии решили ввести жесткий карантин из-за «омикрона»
Жесткий карантин вводится в Нидерландах, чтобы предотвратить слишком быстрое распространение варианта коронавируса «омикрон», заявил в и. о. премьер-министра страны Марк Рютте.
«Нидерланды опять вынуждены закрыться. Это необходимо из-за новой волны с омикрон-вариантом», – цитирует ТАСС Рютте.
С 19 декабря будут закрыты бары, рестораны, а также магазины (за исключением тех, что продают товары первой необходимости) и другие общественные места, школы закроются с 20 декабря, ограничения продлятся по меньшей мере до 14 января.
Ранее мэр Лондона Садик Хан объявил чрезвычайное положение в связи с ростом числа случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса.
До этого сообщалось, что штамм коронавируса «омикрон» выявлен почти в 90 странах.
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В Египте ужесточили правила въезда в страну для непривитых туристов
Туристам, прибывающим в Египет, необходимо предоставить сертификат о вакцинации от коронавируса или тест на антиген, сделанный за сутки до приезда на курорт.
«Согласно обновленным правилам Минздрава Египта, прибывающим в республику пассажирам нужно либо предоставить сертификат о полной вакцинации от ковида, либо оригинальную справку с ПЦР-тестом и QR-кодом, либо с тестом на антиген, сделанным не ранее чем за 24 часа до прибытия», – говорится в сообщении туроператора TUI Россия, передает «Интерфакс».
ПЦР-тест должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до прибытия в Египет. Срок отсчитывается от даты и времени забора биоматериала в лаборатории. В справке, оформленной с оригинальной печатью в сертифицированной лаборатории, должно быть указано точное время и дата сдачи теста, QR-код. Документ должен быть на английском или арабском языке, также необходимо указать метод тестирования (тип RT-PCR).
Также туристу необходимо иметь при себе копию справки с ПЦР-тестом, которая сдается в аэропорту. Справка потребуется всем непривитым пассажирам в возрасте от 12 лет.
Для российских туристов, вакцинированных «Спутником V» правила не изменились: въезд возможен через 14 дней после получения второго компонента вакцины, справка должна быть на английском языке с QR-кодом.
Всего в Египте за время пандемии COVID-19 выявили 373,5 тыс. случаев коронавируса, более 21,2 тыс. инфицированных скончались.
Ранее в минздраве Египта сообщили, что обнаружили в стране первые случаи заражения «омикроном», инфицированные находятся в изоляции.
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Мясников предостерег от самолечения больных COVID-19
Больные с положительным тестом на COVID-19 не должны лечиться самостоятельно и принимать некоторые препараты, заявил в эфире телеканала «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников.
«COVID вызывает два заболевания, не одно. Это банальное ОРЗ, которое вообще не лечится <…> и COVID-вирусная пневмония с определенным процентом смертности», – приводит РИА «Новости» слова медика.
Он предупредил, что больные с положительным тестом на COVID-19, страдающие от ОРЗ, не должны принимать лекарства, разжижающие кровь, в случаях, когда нет воспаления легких. Бездумное применение этих препаратов без назначения врачей приводит к нарушению мозгового кровообращения и к желудочно-кишечным кровоизлияниям, отметил доктор.
Также специалист предостерег и от самолечения стероидными гормонами. По его мнению, они предназначены только для интубированных пациентов.
Мясников заключил, что не стоит назначать себе самостоятельно лечение, «начитавшись и наслушавшись». По его мнению, лучше предотвратить вирус при помощи вакцины.
Ранее была названа категория людей, которые тяжело перенесут омикрон-штамм.
Акция против COVID-ограничений переросла в стычки с полицией в Лондоне
В результате стычек с участниками акции протеста против коронавирусных ограничений в Лондоне пострадали несколько полицейских, сообщили правоохранительные органы Великобритании.
На акцию вышли несколько тысяч человек, они требовали не ужесточать коронавирусные ограничения. Между ними и полицией произошли стычки. Кроме того, был причинен материальный ущерб одному из магазинов в центре Лондона – его закидали яйцами, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.
Как сообщает канал, «демонстранты кричали «Позор вам», когда они столкнулись с полицией, некоторые офицеры получили незначительные травмы, сопровождая полицейского мотоциклиста», передает РИА «Новости».
Напомним, власти Лондона объявили чрезвычайное положение из-за «омикрона». По данным ведущего научного сотрудника ZOE Тима Спектора, уже к Рождеству «омикрон» будет доминировать в Великобритании. Специалисты также предположили, что заражением этим штаммом будет выше всех чисел, которые ранее фиксировали. Высказывалось предположение, что «омикрон» может иметь искусственное происхождение из британских лабораторий.
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Власти Австрии запретили въезд в страну не привитым от COVID-19
Из-за угрозы распространения штамма «омикрон» власти Австрии разрешили с 20 декабря въезд в страну только привитым от коронавируса и переболевшим, сообщил в субботу МИД страны.
Также въезжающим необходимо при себе иметь отрицательный результат ПРЦ-теста на коронавирус.
«С 20 декабря для въезда из всех стран вводится обязательное правило «2П+» (привит, переболел и наличие ПЦР-теста). Если отрицательный результат анализа отсутствует, то требуется немедленный карантин», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Исключение сделано лишь для людей с наличием бустерной, то есть третьей дозы вакцины, для беременных, для лиц с противопоказаниями к вакцине, транзитных пассажиров, школьников и для поездок по работе в международные организации. Им всем будет достаточно отрицательного теста.
Граждане без прививки и не болевшие коронавирусом, должны пройти электронную регистрацию и соблюдать 10-дневный карантин. После этого необходимо будет сделать ПЦР-тест. Минздрав Австрии пояснил, что ограничения вводятся для предотвращения распространения омикрон-штамма коронавируса.
Ранее сообщалось, что власти Египта ужесточили правила въезда. Теперь необходимо предъявлять сертификат о вакцинации от коронавируса или тест на антиген, сделанный за сутки до приезда на курорт.
Требования в странах начали ужесточать из-за распространения омикрон-штамма.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
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Штамм коронавируса «омикрон» выявлен почти в 90 странах
Всемирная организация здравоохранения сообщила, что штамм коронавируса «омикрон» выявлен уже в 89 странах мира.
«По состоянию на 16 декабря 2021 года вариант «омикрон» был обнаружен в 89 странах во всех шести регионах ВОЗ», – цитирует заявление ВОЗ РИА «Новости».
В организации подчеркнули, что «омикрон» распространяется значительно быстрее штамма «дельта» в странах с документально подтвержденной передачей вируса внутри сообществ. По данным ВОЗ, там число случаев увеличивается вдвое за полтора – три дня.
Также штамм быстро распространяется в странах с высоким уровнем популяционного иммунитета, однако точные причины этого пока неизвестны.
В субботу стало известно о выявлении первого случая заражения «омикроном» на Украине.
В Норвегии разрешили проводить вакцинацию от COVID в аптеках
Норвежские власти предоставили возможность муниципалитетам использовать аптеки для вакцинации населения от COVID-19, сообщается в пресс-релизе правительства.
«Желающие этого муниципалитеты могут воспользоваться аптеками для проведения вакцинации от коронавируса», – приводит РИА «Новости» сообщение норвежских властей.
Сообщается, что фармацевты норвежских аптек имеют право заказывать вакцины от коронавируса, а также обучаться проведению вакцинации.
По словам министра здравоохранения Норвегии Ингвильд Кьеркол, ведомство установило ставку возмещения расходов для аптек, которые будут оказывать помощь муниципалитетам в вакцинации.
До этого премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил что, наиболее действенной мерой для предотвращения распространения вируса является вакцинация, поэтому правительство обратилось к министерству обороны королевства и аптекам, которые будут оказывать поддержку в вакцинации населения.
Ранее власти Норвегии запретили ресторанам и кафе продавать алкоголь из-за пандемии, вернули требование ношения масок в общественных местах при невозможности соблюдать дистанции и ограничили число участников мероприятий.
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Bloomberg заподозрило власти США в завышении числа вакцинированных американцев
Указанное Федеральными центрами по контролю и профилактике заболеваний США число американцев, привитых первой дозой вакцины от COVID-19, завышено на несколько миллионов человек, заявило Bloomberg.
Bloomberg ссылается на статистические данные и представителей местных властей. Отмечается, что по версии ЦКПЗ, первую дозу вакцины получили 72,5% населения США – это около 240 млн человек. Полную вакцинацию прошли 61,3%, то есть 203 млн человек. Разрыв в 11 процентных пунктов (37 млн человек) «значительно больше, чем в других развитых странах», передает ТАСС.
Агентство полагает, что такая ситуация «отражает недоучет полностью и частично вакцинированных в официальной статистике». Власти штатов полагают, что ЦКПЗ «регулярно и ошибочно фиксирует в качестве первой дозы вакцины ее второй компонент или бустерную» третью дозу. В результате число частично привитых американцев оказывается выше. Реальный масштаб недоучета неизвестен, но число американцев, которые не получили даже первую дозу, может оказаться больше на несколько миллионов.
Напомним, как следует из оценок университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано свыше 50 млн инфицированных, свыше 806 тыс. человек стали жертвами коронавируса.
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