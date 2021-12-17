В России за сутки выявили 27,7 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 27 743 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 10,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 27 743 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 2106 (7,6%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».

Всего в стране выявлено 10 159 389 человек в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2755, Санкт-Петербурге – 1984, Московской области – 1452.

Также за сутки зафиксировано 1080 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 295 104 человека.

Накануне в России выявили 28 486 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 743.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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