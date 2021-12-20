Проект об ужесточении наказания для представителей власти за пытки внесен в Госдуму

В Госдуму внесен законопроект, направленный на ужесточение положений УК России, устанавливающих ответственность за пытки, организованные представителями власти, сообщил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Ставшие известными факты применения жестоких пыток к заключенным в системе ФСИН вызвали озабоченность широкой общественности и не могут остаться без внимания законодателей», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Крашенникова.

Отмечается, что надругательство над заключенными, унижение их человеческого достоинства нельзя оправдать никакими благими намерениями и социально значимыми целями.

Новым законопроектом вводится понятие «запугивание». А понятию «пытка» дано более детальное и четкое определение, соответствующее Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

«В частности, к целям осуществления пыток отнесено запугивание как способ контроля над личностью заключенного или принуждения другого лица к совершению каких-либо действий под страхом пытки», – сказал Крашенинников.

Также предложено приравнять к пыткам принуждение к даче показаний. Изменения для этого будут внесены в ст. 302 «Принуждение к даче показаний». «Это позволит привлекать к ответственности за пытки в том числе и сотрудников ФСИН России, а не только следователей или лиц, проводящих дознание, как это предусмотрено в нынешней редакции УК России», – заключил представитель Госдумы.

За совершение пыток представителей власти предложено лишать свободы до 12 лет.

«Теперь такие преступления наказываются лишением свободы до 12 лет, а это переводит их разряд особо тяжких», – заключил Крашенинников.

Отмечается, что таким образом получается увеличивать срок давности по таким деяниям, что позволяет эффективнее реализовать принцип неотвратимости наказания.

Напомним, в Саратовской области осенью начался скандал после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. В сообщении отмечалось, что пытки и истязания происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) № 1 УФСИН по Саратовской области. По факту сообщения начались проверки, было возбуждено и сейчас расследуется 12 уголовных дел.