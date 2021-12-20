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ЕС обещал учесть ситуацию вокруг Украины в проекте «Стратегического компаса»
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В обновленном проекте стратегической оборонной концепции Евросоюза «Стратегический компас» будут учитываться ситуации вокруг Украины и Белоруссии, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель сообщил, что в январе 2022 года представит проект «на неформальной встрече министров иностранных дел и обороны Евросоюза в Бресте» во Франции «с тем, чтобы он был одобрен в марте», передает РИА «Новости».
По его словам, ситуации вокруг Украины и Белоруссии продемонстрировали «те виды угроз, с которыми сталкивается Европа: гибридная тактика, политика с позиции силы, запугивание и дезинформация». Боррель сказал, что «это не только затрагивает отдельные страны и общества, но и принципы европейской безопасности».
Он считает, что ЕС должен срочно «укрепить свой потенциал и свои средства для действий в сфере безопасности», странам нужно иметь больше возможностей и больше согласованности в оборонной сфере. По его словам, «это будет вкладом в усилия НАТО по защите восточных границ».
Напомним, ЕС несколько лет обсуждает «Стратегический компас» – общую стратегию в области обороны и безопасности на ближайшие пять–десять лет. Киев, США и европейские страны считают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. В российском посольстве в Вашингтоне заявили, что Россия не представляет угрозы для какой-либо страны, а войска передвигаются по своей территории законно.
В России удивились списку «успехов» США и ЕС по итогам 2021 года
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«Когда политики и пресс-секретари начинают говорить о рутинных и процедурных вещах – это указывает на отсутствие реальных успехов», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее Белый дом назвал соглашение AUKUS успехом года, а в ЕС главным успехом сочли остановку потока мигрантов из Белоруссии.
«США и ЕС называют своими успехами нечто очень процедурное, что невозможно посчитать и оценить объективно. Что такое «налаживание отношений» с другими лидерами и странами, о чем сказала Джейн Псаки? Это нечто эфемерное. Целью внешней политики государства являются взаимоотношения с другими странами в интересах собственных граждан, а также победы в горячих и холодных конфликтах. То есть цели и успехи осязаемы», – пояснил политолог-американист Малек Дудаков.
«А когда политики, пресс-секретари, чиновники и аппаратчики удивительным образом начинают говорить о таких процедурных вещах – это указывает на отсутствие реальных успехов. Внешняя политика США в первые месяцы президентства Байдена ассоциируется лишь с катастрофой в Афганистане, где Вашингтон получил унизительное и очень болезненное поражение», – добавил собеседник.
«На этом фоне о каких-то успехах говорить не приходится. Ну вот что такое «взаимоотношения в Индо-Тихоокеанском регионе»? Да, там были некие договоренности по усилению обороны Тайваня, но это также процедурный момент. И пока военного конфликта с Китаем из-за Тайваня нет, мы не можем знать точно, способна ли Америка защитить своего союзника», – продолжил эксперт.
«То же самое касается и ЕС. Искусственный кризис на границе Польши и Белоруссии должен был быстро разрешиться и стать обычной рутинной работой для чиновников. В остальном же им похвастаться действительно нечем. Мы видим растущую глубину противоречий между странами ЕС, между странами НАТО – в том числе из-за создания альянса AUKUS, споры по отношениям с США, «Северному потоку – 2» и по тому же Афганистану, где страны ЕС были шокированы поведением Вашингтона. Поэтому такого рода заявления вызывают лишь улыбку», – сказал Дудаков.
«Что касается России, то у нас есть тактические успехи. Москве дважды удалось снизить накал страстей вокруг Украины путем переговоров между Владимиром Путиным и Джо Байденом. Сам по себе женевский саммит – это также успех. И в целом Байден в таком режиме общался с Россией чаще, чем со своими союзниками по НАТО. В США понимают, что без России обеспечить международную безопасность невозможно. Это, казалось бы, тоже процедурная история, но учитывая геополитический контекст – ее можно назвать успехом», – резюмировал Дудаков.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки перечислила три главных внешнеполитических успеха администрации за год. Главным успехом она назвала восстановление лидирующей роли США в международных организациях и объединение мировых лидеров для достижения прогресса в решении серьезных проблем времени.
Вторым успехом она назвала разрешение торговых споров. И еще одним успехом стало сотрудничество США с союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе по вопросам обороны. «В Индо-Тихоокеанском регионе мы разработали новые платформы, как AUKUS», – написала пресс-секретарь Белого дома.
В то же время глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал остановку потока мигрантов из Белоруссии в ЕС «главным успехом европейской дипломатии» в 2021 году.
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В СБУ заявили о критической ситуации в энергетике Украины
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Украина находится на грани энергетического кризиса из-за критически низких запасов угля, это может стать причиной остановки теплогенерирующих предприятий, сообщают местные СМИ со ссылкой на отчет СБУ.
Одним из негативных явлений при прохождении отопительного сезона стало «непринятие надлежащих мер по накоплению угля» на складах ТЭС и ТЭЦ. По состоянию на 1 декабря на складах имелось 486 тыс. тонн угля при плане в 2,6 млн, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Зеркало недели».
В отчете СБУ указано, что под угрозой остановки оказались несколько регионов, которые обеспечиваются расположенными там ТЭС и ТЭЦ. Так, Славянская ТЭС имеет запасов угля в 50 раз ниже необходимого, Луганская ТЭС – в четыре раза ниже, Черниговская ТЭЦ – в пять раз ниже нормы. У Дарницкой ТЭЦ запасов вообще нет.
В СБУ предупредили, что подобная ситуация создает угрозу энергетической безопасности государства и надежному прохождению отопительного сезона. Отмечается, что ситуация может стать причиной роста социальной напряженности среди населения и дискредитировать органы власти.
Ранее сообщалось, что кабмин страны готовится перевести ТЭС и ТЭЦ на газ из-за дефицита угля на складах и проблем с импортом электроэнергии из Белоруссии. Украина уже использовала из подземных хранилищ почти все запасы газа.
На Украине зафиксировали рекордный за 11 лет отток населения
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Число граждан, выехавших с Украины и не вернувшихся, с 2011 по 2020 год составило 2,6 млн. В текущем году страну покинули более 600 тыс. украинцев, сообщает сервис мониторинга «Опендатабот», предоставляющий доступ к государственным данным из основных публичных реестров для граждан и бизнеса.
«За десять месяцев 2021 года страну покинули и все еще не въехали свыше 600 тыс. украинцев. Это самый большой показатель за последние 11 лет», – передает ТАСС сообщение.
По данным ресурса, в первой половине 2010-х годов Украину ежегодно покидали около полумиллиона человек, но после 2014 года это число заметно снизилось. «Единственный год с положительным сальдо – коронавирусный 2020-й, когда вернувшихся домой украинцев было на 80 тыс. больше, чем выехавших. В целом с 2011 по 2020 год в страну не вернулись 2,6 млн граждан Украины», – отмечает ресурс.
Согласно прогнозу «Опендатабота», если в декабре 2021 года не случится массового возвращения украинцев домой, то совокупное отрицательное сальдо за 11 лет составит более 3,3 млн человек.
Напомним, что с 2014 года около 1,7 млн граждан Украины обратились к России за получением статуса беженца, убежища или гражданства.
Ранее стало известно, что число жителей самопровозглашенной ДНР, которые уже получили гражданство России, превышает 350 тыс. человек.
Белорусские пограничники сообщили о просьбе польским военным политического убежища
Военнослужащий из Польши, охранявший границу с Белоруссией, попросил политического убежища в республике, заявил белорусский Государственный пограничный комитет.
«В связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Республике Беларусь», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение погранведомства.
Ранее сообщалось, что примерно 120 беженцев из центра временного пребывания, размещенного в транспортно-логистическом центре у белорусско-польской границы, отправились домой по программе помощи Международной организации по миграции (МОМ).
Польский генерал призвал расстрелять попросившего убежище в Белоруссии солдата
Бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак в интервью порталу wPolityce заявил, что польского солдата Эмиля Чечко, сбежавшего в Белоруссию, необходимо расстрелять.
«Преступник, дезертир. Пуля в голову и разжалование. Извините, но иначе и быть не может», – цитирует его Lenta.ru.
По его словам, Чечко в условиях войны перешел на сторону условного врага. В связи с этим десять лет тюрьмы, которые ему грозят по уголовному обвинению прокуратуры, нельзя считать достаточным наказанием.
Ранее военнослужащий из Польши, охранявший границу с Белоруссией, попросил политического убежища в республике, заявил белорусский Государственный пограничный комитет.
До этого лагерь у границы Белоруссии и Польши покинули 120 беженцев.
Власти Перу назначили Украине штраф за срыв поставок Ан-178
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Начался процесс наложения штрафных санкций за срыв сроков поставки Украиной транспортного самолета Ан-178.
Процесс власти Перу начали 24 октября. За каждый из первых двух месяцев просрочки штраф составит 5 тыс. долларов, за третий, четвертый и пятый – 35 тыс. долларов, между пятым и двенадцатым месяцами – по 70 тыс. долларов. По истечении года заказчик расторгнет контракт, который был подписан в ноябре 2019 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на испанское издание Infodefensa.
Ранее сообщалось, что якобы украинская сторона дезинформировала перуанцев, обещая отсутствие проблем с поставками российских элементов для Ан-178. Самолет на деле готов лишь на 40%, так как для него нет российских комплектующих.
«Укроборонпром» в лице компании «Спецтехноэкспорт» ранее выиграл тендер МВД Перу и заключил с Лимой контракт стоимостью около 65 млн долларов.
Ан-178 – это украинский самолет на базе Ан-158 грузоподъемностью 18 тонн.
Ранее Россия предложила Перу замену украинским Ан-178.
В Раде предположили побег Порошенко в Москву
Бывший президент Украины может попытаться сбежать из страны и правосудия в Москву, считает депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин.
«Порошенко, похоже, прочел мой пост на ФБ [Facebook] и быстро рванул в аэропорт. Рейс Киев-Стамбул. Оттуда на Москву?» – написал депутат в своем Facebook.
Он прикрепил к посту фото из киевского аэропорта Борисполь, на котором Порошенко стоит в очереди в терминале.
Накануне Порошенко покинул страну и отбыл с турне в Турцию и Польшу после того, как Государственное бюро расследований попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса, это подтвердила партия Порошенко «Европейская солидарность».
В заявлении партии, опубликованном в Facebook, говорится, что Порошенко «отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу».
Напомним, следователи Государственного бюро расследований Украины пытались на улице вручить Порошенко повестку о вызове на допрос по делу о содействии терроризму за организацию поставок угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса, по которому проходит глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.
Повестку вручить не удалось, так как бывший глава государства проигнорировал следователей.
Зеленский подписал закон об упрощении получения гражданства ряду граждан РФ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, упрощающий получение гражданства страны воевавшим в Донбассе и ряду категорий граждан России, сообщается на сайте главы государства.
«Зеленским…подписан закон «О внесении изменений в закон Украины «О гражданстве Украины» по упрощенному приобретению гражданства Украины отдельными категориями лиц» №1941-ІХ, принятый 14 декабря. Упрощенная процедура приобретения гражданства предусмотрена для лиц, которые проходили или проходят службу в рядах Вооруженных сил Украины, имеют выдающиеся заслуги перед Украиной или представляют государственный интерес, являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и подверглись преследованиям за политические убеждения», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Ранее Верховная рада Украины приняла законопроект, упрощающий порядок предоставления украинского гражданства россиянам, якобы подвергшимся преследованиям по политическим убеждениям, а также иностранцам, участвовавшим в силовой операции в Донбассе на стороне Киева.
Напомним, что с 2014 года около 1,7 млн граждан Украины с 2014 года обратились к России за получением статуса беженца, убежища или гражданства.
На Украине рассказали о неудавшейся попытке стать «второй Польшей»
Украинский аналитик Алексей Кущ резко высказался о желании страны превратиться во «вторую Польшу» и угодить Вашингтону.
«Вся наша внешняя политика была построена на идее стать для США второй Польшей, то есть на желании войти в группу стран-стратегов. Но США не нужна вторая Польша, у них уже есть первая», – написал он в статье для «Главреда».
Аналитик также обеспокоен риском возникновения глобальных геополитических конфликтов, в которых Украина будет принимать участие исключительно в качестве «прокси-страны». По его словам, «такие страны сходят со сцены в первых актах пьесы, как Меркуцио в шекспировской «Ромео и Джульетте».
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты готовят новые потенциальные пакеты дополнительной военной помощи Украине.
Киев назвал «грандиозными» возможные санкции Запада против России
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Страны Запада должны внести ясность в свои слова о возможных санкциях, которые введут в случае «вторжения» России на Украину, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.
Кулеба опасается, что отсутствие «в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе» подробностей по санкциям даст Москве повод сомневаться в решительности Запада. Киев призывает западные страны утвердить пакет санкций, предусматривающий отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. «Из моих неофициальных бесед я знаю, что они обсуждают крайнюю меру в виде отключения России от SWIFT. Это будет грандиозно», – сказал он.
Кроме того, по мнению Киева, «вторжение» России на Украину должно грозить ограничениями на операции с российским суверенным долгом и рестрикциями в отношении активов представителей ближайшего окружения президента России Владимира Путина, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Кулеба считает, что США и Великобритания должны «действовать самостоятельно», если ЕС предложит менее жесткие меры, и не подстраиваться под Брюссель. При этом Кулеба сказал, что «сразу забеспокоится», если увидит, как «США что-то удерживают из-за нежелания вызвать раздражение Москвы». Он «считает это совершенно неправильной и неразумной линией поведения», но подчеркнул, что «пока такого не было».
Напомним, институты и лидеры стран политического Запада не пришли к единому мнению о том, какими должны быть возможные санкции против России. План США со сверхжесткими санкциями пока не прошел благодаря Берлину и Парижу. Киев считает, что нужно не наказывать Россию санкциями в случае «нападения», а ввести самые жесткие санкции уже сейчас, чтобы предотвратить «вторжение». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».
Пекари на Украине предупредили о проблемах с поставками хлеба из-за стоимости газа
Украинские пекари из ассоциации «Укрхлебпром» заявили президенту Владимиру Зеленскому о необходимости поставок газа по льготным ценам из-за дорожающего производства, в ином случае деятельность предприятий станет убыточной.
Рост цен на газ, сырье и другие расходы делают хлебопекарный бизнес убыточным, за год цены на газ для предприятий выросли почти в 10 раз, передает «Экономическая правда» со ссылкой на заявление ассоциации.
В январском контракте стоимость 1 тыс. кубометров газа прописана в размере 1,9 тыс. долларов (52 тыс. гривен).
Совладелец HD-group Сергей Чекальский отметил, что при таких контрактах часть рынка уже работает без прибыли или даже в убыток. В январе же при прогнозируемых ценах на газ некоторые предприятия не смогут выплачивать зарплату.
Цену на хлеб поднять не могут, они фиксированы контрактами с ритейлерами на определенное время.
«Такое положение вещей в ближайшее время неотвратимо спровоцирует перебои в производстве хлеба и его поставках в торговые заведения, неизбежно возникновение социального напряжения в обществе и других негативных последствий экономического и социального характера», – говорится в письме.
Мигранты рассказали о схеме переброски из Белоруссии в Германию
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Беженцы с Ближнего Востока попадают из Белоруссии в Польшу, проходя через лес на границе, а после их забирает местный водитель и везет в Германию, рассказали мигранты, которым удалось попасть в Европу.
«Их привезли к границе на такси, как ранее и обещали в турфирме. Белорусские пограничники пропустили их на нейтральную полосу. Там они провели три дня, прячась в лесу, после чего смогли попасть на нейтральную полосу уже с польской стороны. Дальше были шесть дней с ночевками в лесу, во время которых они искали способ пробраться в страну», – передает РБК слова мигрантов.
По их словам, большую часть поймали пограничники, в итоге в Польшу смогли добраться только 10 человек. «Что с другими? Их депортировали обратно в Белоруссию, где они сейчас – не знаю, у нас с ними нет контакта», – сказал один из мигрантов.
Отмечается, что сразу попасть в Германию у мигрантов не вышло, пришлось еще три дня провести в Польше. Они ждали машину, которая отвезет их к конечному пункту назначения. Водителем был местный поляк, услуги которого были оплачены беженцами еще в Ираке. В итоге беженцев отвезли в Германию, где они попали в распределительный центр для мигрантов.
Ранее лагерь у границы Белоруссии и Польши покинули 120 беженцев. власти Литвы объявили, что будут платить мигрантам по 1 тыс. евро за решение вернуться добровольно в свои родные страны. Позже в Литве призвали открыть въезд беженцам с нетрадиционной ориентацией.
Порошенко покинул Украину после попытки предъявления ему обвинения
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу покинул страну и отбыл с турне в Турцию и Польшу после того, как Государственное бюро расследований попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса, подтвердила партия Порошенко «Европейская солидарность».
В заявлении партии, опубликованном в Facebook, говорится, что Порошенко «отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу».
В субботу и воскресенье Порошенко проведет в Турции ряд встреч, в частности с Константинопольским патриархом Варфоломеем.
В партии также сообщили, что 20-21 декабря в Польше Порошенко примет участие в международной конференции по теме «Россия – Украина – НАТО».
Напомним, следователи Государственного бюро расследований Украины пытались на улице вручить Порошенко повестку о вызове на допрос по делу о содействии терроризму за организацию поставок угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса, по которому проходит глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.
Повестку вручить не удалось, так как бывший глава государства проигнорировал следователей.
В октябре «Европейская солидарность» заявила, что утверждения о причастности Порошенко к «схемам поставки» угля из ДНР и ЛНР являются попыткой отвлечь внимание от офшорного скандала вокруг действующего главы государства Владимира Зеленского.
Украинские СМИ со ссылкой на «досье Пандоры» сообщали, что Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.
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Песков: Минску повезло, что Россия рядом
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Белоруссия становится жертвой агрессивного поведения, Минску повезло, что Россия рядом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала RTVI.
По его словам, если бы не было поддержки Белоруссии со стороны России, у них было бы хуже, чем на Украине, передает РИА «Новости».
«Да, в Белоруссии есть люди, которые считают: «да, Господи, оставили бы вы нас, мы пошли бы туда». Но вас бы превратили бы неизвестно во что, ну даже не в Украину, было бы хуже», – отметил Песков.
«Вы не забывайте, что он (Александр Лукашенко, президент Белоруссии - прим.ВЗГЛЯД) сейчас находится пол гигантским международным давлением. И Белоруссия, действительно, становится жертвой очень-очень агрессивного поведения… И белорусам повезло, что есть мы. Я убежден, что белорусам повезло, что есть мы рядом, и то, что мы рядом, все-таки им помогает устоять от этого агрессивного отношения к ним», – подчеркнул пресс-секретарь Путина.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусско-российский союз будет более мощным, продуманным и продвинутым интеграционным объединением, чем Евросоюз.
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В Белоруссии заявили о готовности разместить ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО
Белоруссия рассматривает возможность размещения на своей территории ядерного оружия при угрозе со стороны НАТО, заявил в интервью RT Arabic глава МИД страны Владимир Макей.
«То, о чем заявил президент Лукашенко, о том, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Белоруссии ядерного вооружения, – это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши», – приводит РИА «Новости» слова Макея.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия предложит разместить РФ ядерное оружие на своей территории, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что высказывание Лукашенко стоит воспринимать как предостережение, которое продиктовано, прежде всего, той безрассудной политикой, которую проводит Запад.