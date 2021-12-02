Расчеты БРК «Бастион» заступили на дежурство на Курилах

Расчеты берегового противокорабельного ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота (ТОФ) начали дежурство на острове Матуа на Курилах, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.

«Расчеты берегового ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота впервые развернуты и заступили на дежурство на острове Матуа. На этом отдаленном острове в центральной части Курильской гряды ракетчики Тихоокеанского флота будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами», – передает ТАСС сообщение флота.

Отмечается, что технику, личный состав и материальные средства доставили на островную зону большие десантные корабли Приморской флотилии разнородных сил ТОФ.

«На территории острова силами подразделений материально-технического обеспечения флота развернут автономный военный городок, в котором завершены работы по благоустройству помещений, предназначенных для круглогодичного несения службы и проживания личного состава», – пояснили в пресс-службе.

В ТОФ подчеркнули, что для эксплуатации и обслуживания техники смонтировано оборудование технических постов, развернуты хранилища техники и материальных средств, оборудованы подъезды к стартовым позициям.

«Личный состав приступил к несению дежурства и выполнению плановых мероприятий боевой подготовки», – говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре расчеты береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал» уничтожили корабли «противника» в Арктике. В июле расчеты БРК «Бал» ТОФ провели стрельбы по кораблям условного противника на Камчатке. В феврале 2019 года десять новых БРК «Бал»поступили на вооружение Тихоокеанского флота. В том же месяце дивизион БРК «Бал» поступил на базу Каспийской флотилии в Дагестане. Кроме того, в ноябре 2016 года Россия разместила береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» на Курилах.

В октябре источник в ОПК сообщил, что дальность стрельбы берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал» после испытаний новой ракеты увеличилась вдвое и превысила 500 км.

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