Лукашенко ответил на вопрос о пределах интеграции с Россией

Эксперт: Ответ Киева Минску «по полной программе» за Крым оплатят простые украинцы

«Разрыву отношений между Украиной и Белоруссией из-за Крыма будут рукоплескать Польша и весь Евросоюз», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. Ранее Киев пообещал действовать «по полной программе» в случае, если Минск «действительно» признает Крым российским.

«Думаю, Киев опубликует пару антибелорусских санкционных указов сразу после того, как Лукашенко посетит Крым. Киев будет отвечать прежде всего дипломатически – отношения Белоруссии и Украины в этой сфере сведутся к такому же охлаждению, как и с Россией. Послы уедут в свои страны на консультации, останутся консулы. Когда подойдет к концу срок каденций, вместо послов в Киеве и Минске будут работать временные поверенные», – пояснил политолог, экономист Иван Лизан.

По его словам, с экономическим ответом Киев торопиться не будет и станет искать пути диверсификации поставок товаров из Белоруссии. «Если с продукцией машиностроения это сделать будет достаточно просто, то с энергетикой все сложнее – Украина сильно зависима от импорта электроэнергии, светлых нефтепродуктов и удобрений из Белоруссии. Замещение поставок бензина и дизельного топлива из Белоруссии дорого обойдется Украине, потому что такого короткого транспортного плеча она больше нигде не найдет. Но Польша и Литва будут рукоплескать таким решениям Киева, ведь у них тоже есть свои мощности по нефтепереработке», – считает аналитик.

Кроме того, на Украину будут ввозить недостающие товары контрабандой, добавил собеседник. «При этом Зеленский, конечно, в украинском информационном пространстве будет обставлять все так, как будто это не вынужденная мера, а шаг вперед в направлении евроинтеграции. Ряд украинских СМИ будут называть Зеленского молодцом, не упоминая, что эта «евроинтеграция» оплачивается из карманов простых украинцев», – подчеркнул Лизан.

Помимо этого, необходимо учитывать то обстоятельство, что Лукашенко – человек с горячим нравом, отметил эксперт. «Белорусский лидер может резко отреагировать на такие шаги Киева и прервать переток электроэнергии на Украину в самом разгаре зимы. Так что Киев явно будет очень аккуратно подходить к экономическому разрыву с Белоруссией», – резюмировал политолог.

«Если Минск действительно признает полуостров российским, то Киев будет действовать «по полной программе», – заявил в понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что Крым – это не тот вопрос, в котором Киев «позволяет себе воздержание».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует отправиться в Крым, по этому вопросу есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным. Поездка на полуостров станет признанием полуострова российским, отметил Лукашенко. Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что крымчане будут рады видеть президента Белоруссии на крымской земле, чтобы он мог по достоинству оценить и уникальную природу полуострова, и памятники истории и культуры, и крымское гостеприимство.

В ноябре Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводился в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма. Заявление белорусского лидера о Крыме на заседании Высшего государственного совета является признанием его территорией России, подчеркнул председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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