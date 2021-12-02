Лукашенко ответил на вопрос о пределах интеграции с Россией

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2 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 05:56  |  vz.ru
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Россия обойдется без Украины в поставках водорода в Европу

Нефтегазовая Россия вливается в мировой водородный тренд REUTERS/Christian Charisius
Российский президент хочет показать Европе, что Россия «готовится к изменениям в энергетике, а не спряталась в пещере со своим нефтегазом». Так эксперты оценивают задание Владимира Путина тщательно изучить вопрос экспорта водорода в ЕС на базе действующих трубопроводов. Ранее о желании поставлять это топливо в ЕС заявляла Украина. Есть ли шанс у Киева откусить кусок водородного пирога? Подробности...
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Россия нашла ответ на развертывание сил НАТО у своих границ

«Цирконы» прошли успешные испытания в акватории Белого моря Минобороны РФ/ТАСС
Если на Украине будут развернуты ударные комплексы с подлетным временем ракет до Москвы в несколько минут, то России найдется чем ответить. Об этом объявил во вторник Владимир Путин. Одновременно сенсационное заявление сделал Александр Лукашенко: Минск может предложить Москве разместить ядерное оружие на своей территории. Что Россия готова предпринять в связи со стягиванием сил НАТО к своим границам? Подробности...
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Россия получит ядерное преимущество над НАТО

Новый «Белый лебедь» способен нанести врагу неотвратимые удары на море и на суше Марина Лысцева/ТАСС
Российские военные планируют испытать Ту-160М новой сборки – обновленный вариант стратегического ракетоносца с изменяемой геометрией крыла, известного как «Белый лебедь». Разработку «Туполева» успели оценить не только в наших ВКС, но и за океаном. Какие свойства «стратега» вызвали беспокойство американцев и какие вооружения он сможет нести, помимо традиционных? Подробности...
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Почему Лукашенко решился на признание Крыма

Александр Лукашенко сказал то, что от него давно желали услышать president.gov.by
Официальный Киев в бешенстве: Александр Лукашенко, который очень долго отказывался называть Крым российским, наконец-то публично признал этот факт. Почему президент Белоруссии решился на этот шаг именно сейчас – и какие последствия это будет иметь для Крыма, для России в целом и для официального Минска? Подробности...
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«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
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Россия и Китай теснят Британию в Горном Бадахшане

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Из десяти основных маршрутов афганского наркотрафика семь проходят через Горный Бадахшан. Этот наркотранзит контролируется полевыми командирами, а также британской военной разведкой МИ-6 и военной разведкой ДИС. Подробности...

Система психоневрологических интернатов – это позор России

Анна Федермессер
Анна Федермессер, президент фонда помощи хосписам «Вера»
Я не понимала: как могут жить в психоневрологических интернатах тысячи умирающих в голодной нищете больных сирот, дурачков и стариков, если государство выделяет на их достойную жизнь столько денег? Да очень просто. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

Как либералам и патриотам найти путь друг к другу

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, президент гильдии сценаристов Союза кинематографистов России
Наша история – травма, а не правда. Поэтому ее и переписывают. Травма искажает оптику. Травмированные советской властью либералы и травмированные девяностыми патриоты – объединенные одной повесточкой близнецы-братья. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев
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Британская империя опять сократилась

Украина требует репараций от Германии

«Омикрон» перепугал планету

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Сибирячки встретили приход зимы в купальниках и катанием на сап-досках

Жители Новосибирска устроили акцию «Белые пляжи Сибири» в честь прихода зимы. Несмотря на мороз, сибирячки организовали заплыв на сап-досках в купальниках и провели фотосессию на фоне Оби. Акция проходит уже несколько лет и приобрела популярность
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Умер певец и композитор Александр Градский

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
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Российские школьники установили абсолютный рекорд на Международной олимпиаде по астрономии

Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Лукашенко ответил на вопрос о пределах интеграции с Россией

    		    2 декабря 2021, 05:56
    Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    У интеграции России и Белоруссии нет никаких пределов, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

    «Ни у одного процесса нет никаких пределов. Философски звучит, но это так. Никаких пределов нет», – сказал Лукашенко в интервью РИА «Новости» в ответ на соответствующий вопрос.

    Говоря о возможности создания единой валюты, глава республики отметил, что Россия и Белоруссия к этому пока не подошли. «Это более высокий уровень интеграции, к которому мы не подошли. Подойдем – будем решать», – отметил Лукашенко. При этом он выразил мнение, что вопрос о единой валюте пока не следует поднимать, к нему нужно прийти постепенно.

    Напомним, 4 ноября президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета утвердили 28 союзных программ. Как отметил премьер-министр России Михаил Мишустин, интеграционные договоренности России и Белоруссии можно назвать историческими, они выводят отношения Москвы и Минска на принципиально новый уровень.

    В сентябре президенты России и Белоруссии объявили о старте экономической интеграции двух стран. Путин после переговоров с Лукашенко рассказал о политических и экономических договоренностях, которых удалось достичь лидерам России и Белоруссии. В частности, с Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. О единой валюте говорить рано, сначала следует наладить единую макроэкономическую политику, уточнил президент России. Путин и Лукашенко также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства. Газета ВЗГЛЯД разбирала, кто больше выиграет от интеграции  экономик России и Белоруссии.

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    Эксперт: Ответ Киева Минску «по полной программе» за Крым оплатят простые украинцы
    		    1 декабря 2021, 11:46
    Фото: Петр Сивков/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Разрыву отношений между Украиной и Белоруссией из-за Крыма будут рукоплескать Польша и весь Евросоюз», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. Ранее Киев пообещал действовать «по полной программе» в случае, если Минск «действительно» признает Крым российским.

    «Думаю, Киев опубликует пару антибелорусских санкционных указов сразу после того, как Лукашенко посетит Крым. Киев будет отвечать прежде всего дипломатически – отношения Белоруссии и Украины в этой сфере сведутся к такому же охлаждению, как и с Россией. Послы уедут в свои страны на консультации, останутся консулы. Когда подойдет к концу срок каденций, вместо послов в Киеве и Минске будут работать временные поверенные», – пояснил политолог, экономист Иван Лизан.

    По его словам, с экономическим ответом Киев торопиться не будет и станет искать пути диверсификации поставок товаров из Белоруссии. «Если с продукцией машиностроения это сделать будет достаточно просто, то с энергетикой все сложнее – Украина сильно зависима от импорта электроэнергии, светлых нефтепродуктов и удобрений из Белоруссии. Замещение поставок бензина и дизельного топлива из Белоруссии дорого обойдется Украине, потому что такого короткого транспортного плеча она больше нигде не найдет. Но Польша и Литва будут рукоплескать таким решениям Киева, ведь у них тоже есть свои мощности по нефтепереработке», – считает аналитик.

    Кроме того, на Украину будут ввозить недостающие товары контрабандой, добавил собеседник. «При этом Зеленский, конечно, в украинском информационном пространстве будет обставлять все так, как будто это не вынужденная мера, а шаг вперед в направлении евроинтеграции. Ряд украинских СМИ будут называть Зеленского молодцом, не упоминая, что эта «евроинтеграция» оплачивается из карманов простых украинцев», – подчеркнул Лизан.

    Помимо этого, необходимо учитывать то обстоятельство, что Лукашенко – человек с горячим нравом, отметил эксперт. «Белорусский лидер может резко отреагировать на такие шаги Киева и прервать переток электроэнергии на Украину в самом разгаре зимы. Так что Киев явно будет очень аккуратно подходить к экономическому разрыву с Белоруссией», – резюмировал политолог.

    «Если Минск действительно признает полуостров российским, то Киев будет действовать «по полной программе», – заявил в понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что Крым – это не тот вопрос, в котором Киев «позволяет себе воздержание».

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует отправиться в Крым, по этому вопросу есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным. Поездка на полуостров станет признанием полуострова российским, отметил Лукашенко. Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что крымчане будут рады видеть президента Белоруссии на крымской земле, чтобы он мог по достоинству оценить и уникальную природу полуострова, и памятники истории и культуры, и крымское гостеприимство.

    В ноябре Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводился в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма. Заявление белорусского лидера о Крыме на заседании Высшего государственного совета является признанием его территорией России, подчеркнул председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.

    Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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    Коментарии (5)
    Кулеба пригрозил Лукашенко действием «по полной программе» за признание Крыма
    		    1 декабря 2021, 07:43
    Фото: John Macdougall/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Если Минск действительно признает полуостров российским, то Киев будет действовать «по полной программе», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

    «Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе», – приводит РИА «Новости» текст заявления главы МИД Украины, которое цитирует «Укринформ». Кулеба подчеркнул, что Крым – это не тот вопрос, в котором Киев «позволяет себе воздержание».

    Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует отправиться в Крым, есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным. Поездка на полуостров станет признанием полуострова российским, отметил Лукашенко. Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что крымчане будут рады видеть президента Белоруссии на крымской земле, чтобы он мог по достоинству оценить и уникальную природу полуострова, и памятники истории и культуры, и крымское гостеприимство.

    В ноябре Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводился в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма. Заявление белорусского лидера о Крыме на заседании Высшего государственного совета является признанием его территорией России, подчеркнул председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.

    Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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    Коментарии (58)
    В Белоруссии задержали 11 человек за комментарии о гибели российских десантников

    1 декабря 2021, 14:08

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Правоохранительные органы Белоруссии задержали 11 человек, которые оставили оскорбительные комментарии в соцсетях и мессенджерах в связи с гибелью двух российских десантников на учениях в республике в ноябре нынешнего года, сообщил начальник отдела Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД республики Вячеслав Орловский.

    «Вчера (30 ноября) сотрудниками Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД задержаны 11 граждан, которые разместили в сети Интернет кощунственные, оскорбительные и вызывающие отвращение от степени цинизма комментарии с связи с недавней трагической гибелью на учениях двух российских десантников», – передает ТАСС слова представителя ведомства.

    Напомним, 12 ноября в Минобороны России сообщили, что двое российских военных погибли в результате десантирования в ходе внезапной проверки боевой готовности под Гродно в Белоруссии. В ведомстве сообщили, что из-за «внезапного сильного порыва ветра у земли» произошло «схождение» двух парашютистов, у них «погасли купола». 

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    Мигрантам на белорусской границе разрешили просить убежище только в трех странах ЕС

    1 декабря 2021, 16:54

    Текст: Алексей Дегтярев

    Беженцы на границе Европейского союза и Белоруссии не смогут просить убежища в большинстве европейских стран, сообщил еврокомиссар Маргаритис Схинас.

    Мигранты смогут просить убежище лишь в Польше, Латвии, Литве или в самой Белоруссии.

    «Если они не запрашивают убежище в одной из трех стран, они могут также запросить убежище в самой Белоруссии, потому что Белоруссия присоединилась к Женевской конвенции (о статусе беженцев – прим. ВЗГЛЯД). Или же они могут уехать домой», – цитирует Схинаса РИА «Новости».

    Между тем вице-президент Еврокомиссии Илва Йохансон отметила, что нелегальные мигранты в ЕС «не имеют возможности выбирать страну, где запрашивать убежище». «Если вы незаконно прибыли на территорию ЕС и не хотите запрашивать убежище (в стране прибытия), от вас могут потребовать выехать», – сказала она.

    При этом могут быть исключения, если у мигранта могут быть проблемы на родине.

    «Это касается тех, к примеру, кто при возвращении может столкнуться с проблемами на родине, например, белорусских оппозиционеров. То есть, это индивидуальные частные случаи, для всех остальных правило таково, что вы не имеете права выбирать, где запрашивать убежище, если вы незаконно прибыли в ЕС», – отметила она.

    Ранее глава МВД Польши Мариуш Каминьский подписал распоряжение о запрете на пребывание посторонних лиц в граничащей с Белоруссией зоне сроком на три месяца.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель заверил, что Минск постарается решить проблему беженцев на границе с Польшей до конца 2021 года. Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал Меркель и назвал разговор врио канцлера ФРГ с Лукашенко «вкладом в легитимизацию его режима, хотя борьба за свободную Белоруссию идет уже 15 месяцев».

    Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия не собирается принимать 2 тыс. мигрантов из Белоруссии, о чем ранее заявлял президент республики Александр Лукашенко.

    В МИД России возложили ответственность за мигрантов на границе Белоруссии на НАТО.

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    Россия и Белоруссия согласовали цену на газ на 2022 год
    		    1 декабря 2021, 16:39
    Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Правительство Белоруссии подписало с Газпромом протокол о цене на газ в 2022 году – он будет поставляться в республику по 128,52 доллара за тысячу кубометров, что соответствует цене поставок в текущем году, сообщила пресс-служба белорусского министерства энергетики.

    «Первого декабря 2021 года в Санкт-Петербурге состоялась встреча министра энергетики Республики Беларусь Виктора Каранкевича и посла Республики Беларусь в Российской Федерации Владимира Семашко с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. По итогам встречи подписан протокол между Газпромом и правительством Беларуси о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2022 году», – говорится в сообщении пресс-службы, передает РИА «Новости»

    Отмечается, что уровень цены на газ для Беларуси на 2022 год согласован исходя из условий текущего года – 128,52 доллара за тысячу кубометров.

    Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что цена на российский природный газ для Белоруссии на 2021 год составит 128,5 доллара за тысячу кубометров. При этом он отметил, что цена за российский газ могла бы быть «более справедливой».

    В конце 2020 года глава Газпрома Алексей Миллер и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич подписали протокол, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию в 2021 году.

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    Лукашенко пообещал «быть с Россией» в случае агрессии Украины
    		    1 декабря 2021, 09:33
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Если Россия окажется перед агрессией Украины, то Минск займет сторону Москвы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Лукашенко заявил, что «если мы, не дай бог, окажемся, если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины, мы в теснейшей связке – экономически, юридически, политически будем с Россией, это – главное», передает РИА «Новости».

    Подчеркивается, что Минск никогда не будет «на стороне того националистического угара, который сегодня происходит на Украине».

    «Я буду делать все для того, чтобы Украина стала нашей. Она – наша Украина, там народ наш. Это не эмоции, это мое твердое убеждение», – подчеркнул глава белорусского государства.

    Ранее Украина пригрозила Белоруссии за признание Крыма российским. Лукашенко заявлял, что планирует отправиться в Крым, есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным.

    Поездка на полуостров станет признанием полуострова российским, отметил Лукашенко. Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что крымчане будут рады видеть политика.

    Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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    Лукашенко заявил о готовности всех пусковых площадок для ядерных МБР в Белоруссии
    		    1 декабря 2021, 17:44
    Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
    Текст: Елизавета Булкина

    Все пусковые площадки для ядерных межконтинентальных баллистических ракет в республике, за исключением одной, сохранены и готовы к использованию, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Почему я стал врагом для Запада? Не потому, что я диктатор. Потому что все площадки, на которых стояли «Тополя», кроме одной, полностью сохранены и до сих пор готовы к использованию», – передает его слова РИА «Новости».

    Лукашенко добавил, что «Борис Николаевич (Ельцин) прежде всего требовал: надо взорвать эти площадки, потому что Запад давил, американцы давили на него, он на меня».

    «Я сказал – нет. Но когда давление было чрезвычайным, чтоб вы знали, я это могу доказать и показать, мы взорвали одну площадку, это было в лесу, площадки не просто там 10 сантиметров, это колоссальная [площадь]. И крона там, которая закрывала. У нас не шахты, у нас наземные, и они стояли полностью в закрытых таких хранилищах – я это все сохранил. Американцы мне постоянно задавали вопросы, западники – зачем? Я до сих пор на эти вопросы не отвечал», – сказал глава Белоруссии.

    После распада СССР на белорусской территории находились десятки зарядов к стратегическим межконтинентальным ракетам «Тополь» и более тысячи тактических ядерных боеголовок. Вывод Минском ядерного оружия стал результатом Договора о нераспространении ядерного оружия.

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    Как вы отнесетесь к идее Лукашенко разместить российское ядерное оружие в Белоруссии?



    Обсуждение:  10 комментариев

    Напомним, Лукашенко заявил, что белорусская сторона предложит российской разместить ядерное оружие на своей территории, если натовское ядерное оружие появится в Польше.

    Глава МИД Сергей Лавров отметил, что заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном размещении на территории страны российского ядерного оружия вызвано безрассудной политикой Запада.

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    Лукашенко пригрозил остановкой транзита при закрытии Польшей границы
    		    1 декабря 2021, 10:18
    Фото: president.gov.by
    Текст: Евгения Шестак

    Белоруссия готова остановить транзит энергоносителей в случае закрытия Польшей границы, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

    «Слушайте, когда меня будут душить поляки или еще какие-то там, я буду смотреть на какие-то контракты? Бросьте вы, о чем вы говорите», – сказал белорусский президент в интервью РИА «Новости».

    По его словам, Белоруссия «не очень-то часто ездит в Евросоюз». Он отметил, что интерес для страны представляет Россия, Китай и Восток.

    «А если я закрою? Что будет с этим потоком тогда, который в основном в Россию, Китай идет через нас?» – спросил Лукашенко.

    Также Лукашенко отметил, что у России с Украиной южная граница закрыта, то есть они через Украину не пройдут, через «Прибалтику нам на плечах носить – дорог нет».

    «Поэтому, прежде чем делать с их стороны заявления, надо мозги свои куриные взять в руки и подумать, что ты бряцаешь», – сказал он, предложив польской стороне закрыть границу и посмотреть, кто больше получит ущерба от этого. 

    «Кому ты в ущерб закроешь? Сам себе? А потом, ты закроешь... Тогда вы подумайте, как вы энергоносители будете покупать у России», – сказал Лукашенко.

    Ранее глава МВД Польши Мариуш Каминьский подписал распоряжение о запрете на пребывание посторонних лиц в граничащей с Белоруссией зоне сроком на три месяца.

    Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в разговоре с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель заверил, что Минск постарается решить проблему беженцев на границе с Польшей до конца 2021 года. Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал Меркель и назвал разговор врио канцлера ФРГ с Лукашенко «вкладом в легитимизацию его режима, хотя борьба за свободную Белоруссию идет уже 15 месяцев».

    Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия не собирается принимать 2 тыс. мигрантов из Белоруссии, о чем ранее заявлял президент республики Александр Лукашенко.

    В МИД России возложили ответственность за мигрантов на границе Белоруссии на НАТО.

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    Лукашенко: У Белоруссии есть комплекс С-400

    1 декабря 2021, 18:59

    Текст: Алексей Дегтярев

    Белорусская сторона намерена попросить оставить в стране российский комплекс С-400, который сейчас находится в учебном центре, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

    «Создали эти (учебные) центры. Это же уже в развитие этой программы. Для чего центры? Для того чтобы мы изучили новое вооружение, которое сейчас появилось в России. Допустим, «Искандер». У нас «Полонез» похожее, но «Искандер» – это дальнобойное оружие. Мы его не знаем, оно должно быть», – сказал Лукашенко в интервью РИА «Новости».

    Он пояснил, что необходимо обучать военных пользоваться новым вооружением.

    «Создали центр, обучаем, еще один центр по С-400. Россия поставила в этот центр С-400, мы должны его видеть, изучать», – подчеркнул глава белорусского государства.

    «Я хочу попросить президента (России Владимира Путина), чтобы он и остался, этот комплекс, здесь», – сказал он, пояснив, что комплекс боеспособный.

    В сентябре Лукашенко заявлял, что Россия в ближайшее время поставит Минску «десятки» самолетов, вертолетов, средства противовоздушной обороны (ПВО) и, возможно, зенитные ракетные системы С-400.

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    Лавров отреагировал на заявление Лукашенко о размещении ядерного оружия России

    1 декабря 2021, 12:53

    Текст: Елизавета Булкина

    Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном размещении на территории страны российского ядерного оружия вызвано безрассудной политикой Запада, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Я бы это заявление воспринимал как очень серьезное предостережение, которое продиктовано прежде всего той безрассудной политикой, которую проводит Запад», – передает его слова ТАСС.

    Напомним, Лукашенко заявил, что белорусская сторона предложит российской разместить ядерное оружие на своей территории, если натовское ядерное оружие появится в Польше.

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    Лукашенко: Зеленский случайный человек в политике

    1 декабря 2021, 18:39

    Текст: Кристина Цыцура

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал украинского лидера Владимира Зеленского случайным человеком в политике.

    Случайно попавшим в политику Лукашенко также назвал Александра Турчинова – бывшего первого вице-премьера Украины. Президент Белоруссии заявил, что именно Турчинов был у власти на Украине перед обострением ситуации в Донбассе.

    «Но я считаю, что в политике это абсолютно случайный человек, как и Володя Зеленский сегодня оказался совершенно случайным человеком, хотя он глава государства», – сказал Лукашенко в интервью РИА «Новости».

    Ранее Зеленский ответил на вопрос о втором президентском сроке. Политик заявил, что еще не определился, будет ли баллотироваться. По словам украинского лидера, решение он примет позже, выслушав мнение своей семьи и исходя из поддержки общества.

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    Песков оценил слова Лукашенко о возможном прекращении транзита газа в ЕС

    1 декабря 2021, 14:49

    Текст: Евгения Шестак

    В Кремле не хотят даже рассуждать о гипотетической ситуации прекращения Белоруссией транзита газа в Европу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, на Минск оказывается беспрецедентное давление, это не может не приводить к жесткой ответной реакции, сообщает РИА «Новости».

    «Нет, это позиция по-прежнему президента Белоруссии, суверенного, независимого государства», – ответил Песков на вопрос о том, согласованы ли заявления Лукашенко по российскому газу с Москвой.

    Он добавил, что президент России Владимир Путин уже заявлял, что Белоруссия и ее президент Александр Лукашенко становятся объектами беспрецедентного давления со стороны целого ряда западных стран. Это и приводит к очень жесткой ответной реакции со стороны Белоруссии, в этом плане глава российского государства выразил понимание жестких ответов своего белорусского коллеги.

    «Но с другой стороны, конечно, президент рассчитывает, что это никоим образом не приведет к срыву выполнения наших обязательств перед европейскими получателями газа, тем более в это непростое для европейцев время», – подчеркнул Песков. 

    Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова остановить транзит энергоносителей в случае закрытия Польшей границы. 

    Накануне глава МВД Польши Мариуш Каминьский подписал распоряжение о запрете на пребывание посторонних лиц в граничащей с Белоруссией зоне сроком на три месяца.

    Напомним, Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия не собирается принимать 2 тыс. мигрантов из Белоруссии, о чем ранее заявлял президент республики Александр Лукашенко.

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    Польша обвинила Белоруссию в обстреле прожекторов на границе

    1 декабря 2021, 11:51

    Текст: Евгения Шестак

    Установленные на границе с Белоруссией прожекторы обстреляли из пневматического оружия в районе Тересполя, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

    «В районе Тересполя были обстреляны осветительные мачты, установленные солдатами Войска польского на границе с Белоруссией. Прожекторы были уничтожены в результате выстрелов из пневматического оружия. Обстрел был произведен с территории Белоруссии», – цитирует РИА «Новости» Блащака. 

    По его словам, стрельба велась с территории Белоруссии. Также он отметил, что в министерство национальной обороны будет вызван атташе обороны для дачи объяснений по поводу инцидента в районе Тересполя. 

    Ранее глава МВД Польши Мариуш Каминьский подписал распоряжение о запрете на пребывание посторонних лиц в граничащей с Белоруссией зоне сроком на три месяца.

    Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в разговоре с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель заверил, что Минск постарается решить проблему беженцев на границе с Польшей до конца 2021 года. Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал Меркель и назвал разговор врио канцлера ФРГ с Лукашенко «вкладом в легитимизацию его режима, хотя борьба за свободную Белоруссию идет уже 15 месяцев».

    Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия не собирается принимать 2 тыс. мигрантов из Белоруссии, о чем ранее заявлял президент республики Александр Лукашенко.

    В МИД России возложили ответственность за мигрантов на границе Белоруссии на НАТО.

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    Лавров: Белоруссии не надо принимать законов для признания Крыма российским

    1 декабря 2021, 14:12

    Текст: Елизавета Булкина

    Минску нет необходимости принимать какие-то законы, чтобы признать Крым российским регионом, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Для этого не надо ничего делать, никаких законов принимать не надо... Если кому-то не до конца это было понятно, президент Лукашенко ясно сказал, что Крым - часть России де-факто и де-юре. Де-факто был всегда, а де-юре стал после референдума в 2014 году», – передает его слова РИА «Новости».

    В ноябре Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводился в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма.

    Заявление белорусского лидера о Крыме на заседании Высшего государственного совета является признанием его территорией России, подчеркнул председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.

    Лукашенко заявил, что планирует отправиться в Крым, есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным. Поездка на полуостров станет признанием полуострова российским, отметил он.

    Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Минск действительно признает полуостров российским, то Киев будет действовать «по полной программе».

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    Власти Литвы предложили ввести режим ЧП на границе с Польшей

    1 декабря 2021, 16:12

    Текст: Алексей Дегтярев

    Литовское правительство попросило парламент страны объявить чрезвычайное положение на литовско-польской границе из-за ситуации с мигрантами.

    «Правительство Литвы заявило в среду, что оно обратится к парламенту страны с просьбой объявить ЧП на границе с Польшей с 10 декабря», – цитирует сообщение Reuters РИА «Новости».

    Инициатива литовских властей связана с мерами по предотвращению незаконного ввоза мигрантов.

    Ранее глава МВД Польши Мариуш Каминьский подписал распоряжение о запрете на пребывание посторонних лиц в граничащей с Белоруссией зоне сроком на три месяца.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель заверил, что Минск постарается решить проблему беженцев на границе с Польшей до конца 2021 года. Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал Меркель и назвал разговор врио канцлера ФРГ с Лукашенко «вкладом в легитимизацию его режима, хотя борьба за свободную Белоруссию идет уже 15 месяцев».

    Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия не собирается принимать 2 тыс. мигрантов из Белоруссии, о чем ранее заявлял президент республики Александр Лукашенко.

    В МИД России возложили ответственность за мигрантов на границе Белоруссии на НАТО.

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