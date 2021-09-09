Путин назвал цену на газ для Белоруссии Россия обещала Белоруссии около 640 млн долларов кредитов Россия и Белоруссия договорились о единой макроэкономической политике 9 сентября 2021, 22:25

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

С Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике, интеграции платежных систем и гармонизации ДКП, о единой валюте говорить рано, сообщил президент России Владимир Путин. Как пояснил Путин, прежде, чем говорить о единой валюте, следует наладить единую макроэкономическую политику, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что единую макроэкономическую политику России и Белоруссии будут определять экономические ведомства двух стран, передает ТАСС. Напомним, президенты России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле, встреча двух лидеров связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства.

Белоруссия приостановила прокачку российской нефти в Европу из-за Украины 9 сентября 2021, 12:08

Фото: БелТа/ТАСС

Текст: Алина Назарова

«Белнефтехим» до 13 сентября приостановил прокачку нефти по «Дружбе» в направлении Словакии и Венгрии из-за приема нефти по трубопроводу «Одесса – Броды», сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин. «До 13 сентября «Белнефтехим» остановил прокачку по магистральному нефтепроводу «Дружба» в направлении на Будковице и Фенешлитке, запустив ее в реверс из-за приема партии нефти по нефтепроводу «Одесса – Броды» на территорию Белоруссии», – сказал он, передает ТАСС. Нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка – северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву. Нефтепровод «Одесса – Броды» – нефтепровод, построенный в 2001 году между городом Одессой на Черном море и городом Броды в Львовской области Украины, где осуществлена стыковка с нефтепроводом «Дружба», качающим нефть из России в Европу. По нефтепроводу «Одесса – Броды» предполагалось транспортировать каспийскую и казахстанскую нефть в обход турецких проливов из порта Южный под Одессой на НПЗ Восточной и Центральной Европы. В Белоруссии начали боевое дежурство российские и белорусские ВВС и ПВО 9 сентября 2021, 16:15 Текст: Алексей Дегтярев

На боевое дежурство на территории Белоруссии заступили белорусские и российские подразделения ВВС и ПВО в составе учебно-боевого центра совместной подготовки, сообщило белорусское минобороны. «На совместное боевое дежурство в составе недавно созданного учебно-боевого центра совместной подготовки Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии и России заступили зенитные ракетные и авиационные подразделения вооруженных сил двух стран», – цитирует сообщение белорусского ведомства ТАСС. В среду в Белоруссию в рамках создания центра подготовки двух государств прибыли самолеты Су-30СМ ВКС России. Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно 9 сентября 2021, 09:45

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин присвоил министру по чрезвычайным ситуациям России Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно, сообщает пресс-служба Кремля. «Президент России Владимир Путин своим указом присвоил генералу армии Зиничеву Е.Н. звание Героя Российской Федерации (посмертно) за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга», – говорится в сообщении Кремля. В среду глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев погиб при исполнении служебного долга. Министр находился на межведомственных учениях в Норильске. Там же присутствовал и Александр Мельник – сотрудничавший с МЧС кинорежиссер (известен картинами «Новая Земля» и «Территория») и сценарист. Зиничев в момент трагедии был на берегу рядом с Мельником, который вел съемку и сорвался со скалы. Зиничев попытался его спасти, но ударился о камень и не выжил. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы ведомства. Прощание с погибшим главой МЧС пройдет в пятницу в Москве. Путин поддержал предложение «Единой России» присвоить звание «Город трудовой доблести» 9 сентября 2021, 15:00

Фото: Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поддержал предложение секретаря генсовета «Единой России», первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака и согласился присвоить почетное звание «Город трудовой доблести» еще 11 городам. «Мы проделали всю необходимую работу, провели голосование с целью определения новых претендентов. … Все предложенные города достойны почетного звания, «Единая Россия» просит вас поддержать предложение о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» 11 городам», – заявил Турчак, передает ТАСС. Путин поддержал эту инициативу, также предложив добавить в список Бологое (Тверская область). Президент сообщил, что соответствующий указ будет подписан в ближайшее время, передает РИА «Новости». «Позвольте мне подвести итоги и назвать города, которые по решению нашего оргкомитета будут удостоены почетного звания «Город трудовой доблести». Соответствующий указ будет подписан в самое ближайшее время», – сказал президент. Он поздравил с присвоением почетного звания жителей 12 городов России: Оха (Сахалинская область), Ступино (Московская область), Кострома (Костромская область), Лысьва (Пермский край), Сызрань (Самарская область), Мончегорск (Мурманская область), Воркута (Коми), Алдан (Якутия), Бологое (Тверская область), Чита (Забайкальский край), Дзержинск (Нижегородская область) и Кемерово (Кемеровская область). Глава государства также сообщил, что список городов трудовой доблести в России будет пополняться. «В нашей стране практически каждая семья, каждый населенный пункт, все внесли свой вклад в Великую Победу. Поэтому, конечно, список городов трудовой доблести мы будем пополнять», – сказал Путин. Почетное звание «Город трудовой доблести» было учреждено главой государства в марте 2020 года. Звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность. В 2020 году звание получили 20 городов. В 2021 году Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» еще 12 городам. Путин: Россия не допустит оправдания развязавших Вторую мировую войну преступников 9 сентября 2021, 15:16 Текст: Алина Назарова

Россия никогда не допустит оправдания и обеления чудовищных планов преступников, развязавших Вторую мировую войну, заявил президент Владимир Путин на заседании российского организационного комитета «Победа». «Мы помним и об уроках Второй мировой войны. И оправдания, и обеления преступников, их чудовищных планов, грозивших всему человечеству, мы никогда не допустим», – сказал Путин, передает ТАСС. По его словам, в России никогда не позволят «забыть и тем более оболгать беспрецедентный, массовый героизм наших предков – и на полях сражений, и в глубоком тылу, где также ковалась Победа». Ранее Путин заявил, что российская сторона помнит о вкладе стран антигитлеровской коалиции в победу над нацизмом и чтит подвиги участников Северных конвоев. Путин анонсировал подписание документа о создании единого рынка газа с Белоруссией 9 сентября 2021, 21:46

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Россия и Белоруссия до 1 декабря 2023 года подпишут документ по созданию объединенного рынка газа, сообщил президент России Владимир Путин. «До 1 декабря 2023 года будет подписан документ о создании объединенного рынка газа в рамках союзного государства», – сказал Путин после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, передает РИА «Новости». Кроме того, по его словам, предусмотрено заключение договора об объединении рынков нефти и нефтепродуктов, а также договора о едином рынке электроэнергии. Также он рассказал, что цена на российский газ для Белоруссии на 2022 год сохранится на уровне текущего года. Ранее первый вице-премьер белорусского правительства Николай Снопков сообщил, что подготовлена союзная программа создания единого рынка газа Белоруссии и России. Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле 9 сентября 2021, 18:33 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко начали переговоры в Кремле, встреча двух лидеров связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. Путин сообщил, что попросил приехать Лукашенко, чтобы подвести итоги работы по формированию Союзного государства за последнее время. «Уважаемый Александр Григорьевич, очень рад вас видеть. Я попросил вас подъехать для того, чтобы подвести итоги того, что было сделано за последнее время в формировании программ развития Союзного государства», – приводит РИА «Новости» слова Путина. Он отметил, что в этом направлении на экспертном и на правительственном уровнях на протяжении долгого времени велась напряженная работа. В свою очередь Лукашенко заявил, что рассчитывает на окончательное принятие 28 союзных программ в ходе высшего Госсовета в конце октября, передает ТАСС. Путин предложил главе Белоруссии дать возможность кабминам финализировать ряд договоренностей двух стран, также он заявил, что в постковидный период нужно найти дополнительные ресурсы для развития экономик стран. «В постковидный период очень важно найти дополнительные ресурсы для эффективности экономик... повышения конкурентноспособности. Но мне кажется, мы на правильном пути. Сейчас обсудим это все, поговорим», – заявил президент России. Ранее сообщалось, что президенты России и Белоруссии подпишут 9 сентября все дорожные карты интеграции, а часть переговоров проведут за рабочим обедом. Названа дата одобрения пакета новых интеграционных документов России и Белоруссии 9 сентября 2021, 21:09

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Совет министров Союзного государства России и Белоруссии планирует одобрить новый пакет интеграционных документов, включая проект декрета Высшего государственного совета, на заседании 10 сентября, сообщила пресс-служба правительства России. «Председатель правительства России Михаил Мишустин и государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев обсудили подготовку к заседанию Совета министров Союзного государства, которое состоится 10 сентября в Минске», – говорится в сообщении, передает ТАСС. Сообщается, что «на предстоящем заседании Совета министров планируется одобрить новый пакет интеграционных документов, включая проект декрета Высшего государственного совета», после чего документы отправятся на утверждение президентам России и Белоруссии». Ранее президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко начали переговоры в Кремле, встреча двух лидеров связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. Президенты России и Белоруссии подпишут 9 сентября все дорожные карты интеграции, а часть переговоров проведут за рабочим обедом. Путин назвал «турбулентной» обстановку в мире 9 сентября 2021, 16:07 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС, который прошел в режиме видеоконференции, заявил, что обстановка в мир остается крайне турбулентной. «Тесное партнерство стран БРИКС востребовано, учитывая, что обстановка в мире остается крайне турбулентной», – приводит его слова РИА «Новости». Он также отметил, что авторитет БРИКС растет, и его роль в международных делах повышается. «Это логичный результат того, что за 15 лет совместной деятельности БРИКС удалось наладить эффективное взаимодействие по всему спектру актуальных вопросов глобальной и региональной повестки», – добавил глава государства. Также он заявил, что глобальная безопасность подвергается серьезным испытаниям, вспыхивают застарелые конфликты. «Заметно деградировала система стратегической стабильности. Не только не прекращаются, но и вспыхивают с новой силой застарелые региональные конфликты», – сказал президент. Глава государства подчеркнул, что важно развивать и укреплять многополярность в мире. «Важно поддерживать и развивать на глобальном уровне взаимоуважительное, конструктивное и эффективное взаимодействие, укреплять формирующуюся многополярную систему, состоящую из самостоятельных центров экономического роста и политического влияния, в число которых, безусловно, входит и БРИКС», – приводит слова Путина ТАСС. Ранее Кремль анонсировал участие Путина в саммите БРИКС. Путин заявил о согласовании всех 28 союзных программ России и Белоруссии 9 сентября 2021, 21:44

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Согласованы все 28 союзных программ России и Белоруссии, они будут утверждены до конца года, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко. «Заседание высшего совета Союзного государства России и Белоруссии, на котором планируется утвердить союзные программы, пройдет до конца года. Все 28 программ согласованы», – цитирует ТАСС Путина. «В согласованных документах речь идет об интеграции валютных систем, принципах взимания косвенных налогов, борьбе с терроризмом», – добавил российский лидер. По его словам, переговоры с президентом Белоруссии были насыщенными и конструктивными. «Коротко проинформируем вас о результатах сегодняшней работы. Переговоры с президентом Белоруссии, как и всегда, впрочем, были насыщенными и конструктивными, что в полной мере отвечает характеру отношений между нашими странами», – приводит РИА «Новости» слова президента. «В конечном итоге это [интеграция] придаст мощный импульс, стимул дальнейшему росту экономик двух стран, будет способствовать увеличению производительности труда, послужит интересам крупного, среднего и малого бизнеса, поможет в создании дополнительных рабочих мест. Российские и белорусские деловые круги получат возможность расширить свою активность на территории Союзного государства, в том числе путем создания новых совместных предприятий, увеличения своих экспортных возможностей», – отметил президент России. Ранее сообщалось, что совет министров Союзного государства России и Белоруссии планирует одобрить новый пакет интеграционных документов, включая проект декрета Высшего государственного совета, на заседании 10 сентября. Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле, встреча двух лидеров связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. Путин заявил о создании общего платежного пространства в рамках Союзного государства 9 сентября 2021, 21:52

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба

президента РФ/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александор Лукашенко договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого пространства в рамках Союзного государства. «Определены общие ориентиры формирования в перспективе единой денежно-кредитной политики. Осуществление валютного регулирования, интеграция национальных платежных систем и создание общего платежного пространства в рамках Союзного государства», – приводит ТАСС слова Путина. Ранее сообщалось, что совет министров Союзного государства России и Белоруссии планирует одобрить новый пакет интеграционных документов, включая проект декрета Высшего государственного совета, на заседании 10 сентября. Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле, встреча двух лидеров связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. Сообщения о подготовке саммита Путина и Байдена назвали фейком 9 сентября 2021, 14:08

Фото: kremlin.ru

Текст: Алина Назарова

Сообщения украинских СМИ о якобы подготовке нового саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не соответствуют действительности, заявил высокопоставленный информированный источник, близкий к дипломатическим кругам. «Вы что, доверяете украинским информресурсам? Я – нет. Это фейк», – сказал источник РИА «Новости». Ранее интернет-издание «Страна.ua», попавшее под санкции на Украине, со ссылкой на неназванного представителя американских дипломатических кругов сообщило, что Москва и Вашингтон обсуждают встречу Путина и Байдена в октябре. Лидеры уже встречались в июне в Женеве. По итогам саммита стороны договорились о проведении консультаций по вопросам стратегической стабильности, которые уже идут. Российскую межведомственную делегацию возглавляет замглавы МИД Сергей Рябков, американскую – первый замгоссекретаря Уэнди Шерман. В июле лидеры также поговорили по телефону. Лукашенко прибыл в Москву 9 сентября 2021, 11:33

Фото: Андрей Стасевич/БелТА/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву, во второй половине дня в Кремле пройдут переговоры белорусского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным. Главы государств обсудят 28 союзных программ, подготовленных правительствами двух стран, а также иные актуальные вопросы двусторонней повестки дня и международную проблематику, передает БелТА. Указывается, что одной из тем будет ситуация в Афганистане, в том числе в связи с предстоящими в середине сентября саммитами Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе. На данный момент на правительственном уровне консенсус найден по всем 28 союзным программам, стороны вышли на финишную прямую. Президентам предстоит оценить проделанную работу и решить, готовы ли программы к подписанию в том виде и в тех конструкциях, в которых они на данный момент представлены. Отмечается, что основной акцент в документах сделан на устойчивости экономического развития государств. Ранее сообщалось, что президенты России и Белоруссии подпишут 9 сентября все дорожные карты интеграции. Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным 9 сентября 2021, 10:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву, где у него пройдут переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщили белорусские СМИ. Как передает ТАСС со ссылкой на БелТА, самолет главы государства вылетел из национального аэропорта Минск. Ранее Лукашенко заявил, что в ходе переговоров с российским лидером обсудит ситуацию в Афганистане. Напомним, главы государств решили провести встречу в Москве 9 сентября, эту дату они согласовали во время телефонного разговора. Сообщалось, что президенты России и Белоруссии подпишут все дорожные карты интеграции. Путин не исключил создания Союзного парламента России и Белоруссии 9 сентября 2021, 22:07 Текст: Антон Антонов

В будущем Россия и Белоруссия могут создать Союзный парламент, заявил глава российского государства Владимир Путин. Он не исключил такой возможности, но отметил, что пока данный вопрос не обсуждался, передает ТАСС. Напомним, президенты России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле, встреча двух лидеров связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства.