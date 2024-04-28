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    Шольц: С ракетами Taurus на Украину надо будет отправить немецких военных
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева На «передке» есть только сейчас

    Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле. Жизнь там настолько острее, что, кажется, за сутки проживаешь недели и даже месяцы. Острее там всё – дружба, благодарность, признательность...

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Прекращение транзита газа через Украину на руку России

    Война на энергетическом фронте с точки зрения результативности, возможно, не уступает войне на земле. Так же, как и движение войск на карте, она переформатирует геополитическую реальность на европейском континенте и способствует ускорению переформатирования мира.

    9 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Иран преподает уроки выживания

    Непрестанное состояние борьбы и древняя история выработали у иранской элиты уверенность в том, что любое взаимодействие с внешними партнерами может быть основано только на четком понимании выгоды каждого.

    8 комментариев
    28 апреля 2024, 10:42 • Новости дня

    Россия ограничила экспорт минеральных удобрений

    Tекст: Кристина Цыцура

    С 1 июня по 30 ноября Россия ограничит экспорт минеральных удобрений.

    Решение о продлении квот на вывоз удобрений из страны было принято по поручению президента РФ. Это позволит сохранить достаточные объемы продукции на внутреннем рынке и обеспечит продовольственную безопасность государства, передает РИА «Новости».                              

    Общий объем экспортной квоты составит более 19,7 млн тонн. Распределением квот между экспортерами займется Минпромторг. Ограничения не коснутся поставок удобрений в Абхазию и Южную Осетию.


    27 апреля 2024, 20:18 • Новости дня
    ЕС призвал Россию отменить решение по Bosch и Ariston

    В ЕС отреагировали на решение о передаче во временное управление компаний из Европы

    Tекст: Кристина Цыцура

    Европейский союз выступил с требованием к России пересмотреть решение о передаче под временное управление активов ряда немецких и итальянских компаний, об этом говорится в заявлении, распространенном в субботу внешнеполитической службой ЕС.

    «Евросоюз призывает Россию отменить эти меры и найти взаимоприемлемые решения в сотрудничестве с затронутыми европейскими компаниями», – передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

    Напомним, что 27 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО «Газпром бытовые системы» российских «дочек» компаний Ariston и BSH Hausgerate (марки – Bosch и Siemens).

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему было принято такое решение и стоит ли Москве реагировать на недовольство им в западных странах.

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    27 апреля 2024, 17:07 • Новости дня
    В США обнаружили погубившую все великие империи проблему

    WP: США могут повторить судьбу Римской империи, если не решат свои проблемы

    В США обнаружили погубившую все великие империи проблему
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США могут повторить судьбу Римской империи и других великих держав, если не решат свои внутренние проблемы, заявил колумнист газеты The Washington Post (WP) Дэвид Игнатиус.

    Он прокомментировал доклад аналитического центра RAND (деятельность признана нежелательной на территории РФ), заказанный одной из структур Пентагона. В докладе проводится анализ исторических примеров падения великих держав, таких как Римская империя, Османская империя и Советский Союз, передает Lenta.ru.

    Автор доклада отмечает, что все эти империи пали из-за внутренних проблем, таких как политическая нестабильность, экономический спад и социальные волнения. Игнатиус пишет, что США сейчас также сталкиваются с этими проблемами.

    «Подумайте об Испании Габсбургов, Римской, Османской и Австро-Венгерской империях или Советском Союзе. Когда великие державы теряли позиции превосходства или лидерства из-за внутренних факторов, они редко обращали эту тенденцию вспять», – указал автор.

    Игнатиус добавил, что Соединенные Штаты все еще могут поменять тенденцию и удержать свой статус великой державы. Однако он подчеркнул, что для этого «американцам необходимо объединиться» для решения проблем и найти новых политических лидеров, которые могут объединить страну.

    Ранее журналист Такер Карлсон также предупреждал, что США может грозить судьба Римской империи, поскольку одной из причин ее падения стало присутствие неграждан в легионах.

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    27 апреля 2024, 18:20 • Новости дня
    На аэродроме Остафьево в Москве подожгли вертолет
    На аэродроме Остафьево в Москве подожгли вертолет
    @ МЧС России/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Неизвестные лица в ночь на 26 апреля подожгли вертолет на аэродроме Остафьево на юго-западе Москвы, сообщили СМИ со ссылкой на источники в МВД и территориальном отделе полиции.

    Пожар зафиксировали на стоянке «Северная». Как указал источник, неизвестными лицами был совершен поджог вертолета, в 03:09 мск на месте работали две спасательные машины аэропорта Остафьево, площадь возгорания – примерно 30 кв. м. По его словам, вертолет, принадлежавший ГКУ «Московский авиационный центр», был зачехлен и стоял на стоянке, передает РБК.

    Отмечается, что на месте происшествия следователи обнаружили канистры с горючей жидкостью, монтировку, сумку для сменной обуви, пару перчаток и обрывки колючей проволоки. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

    Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщал о задержании в Самарской области пытавшихся поджечь вертолет Ми-8 на военном аэродроме подростков. Они занимались поджогом релейных шкафов. Кроме того, в Смоленской области трех несовершеннолетних задержали после поджога релейных шкафов, они заявили, что сделали это, выполняя задание, полученное в мессенджере.

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    27 апреля 2024, 19:23 • Новости дня
    В ФРГ отреагировали на призыв Китая к расследованию подрыва «Северных потоков»

    МИД ФРГ ушел от ответа на призыв Китая к расследованию подрыва «Северных потоков»

    В ФРГ отреагировали на призыв Китая к расследованию подрыва «Северных потоков»
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Германии стандартным ответом отреагировало на призыв КНР к скорейшему началу международного расследования под эгидой ООН теракта на газопроводе «Северный поток».

    В МИД ФРГ в ответ на просьбу прокомментировать инициативу Китая заявили, что расследование подрыва «Северных потоков» уже ведется генеральной прокуратурой Германии, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что этот ответ является стандартным за все время расследования инцидента. За последние более чем полтора года официальные ведомства ФРГ не обнародовали никакую информацию о ЧП.

    Ранее заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан заявил, что Китай призывает как можно скорее начать международное расследование теракта на газопроводе «Северный поток».

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    27 апреля 2024, 17:48 • Новости дня
    Американские бомбы GLSDB оказались бесполезны на Украине

    Interia: Бомбы GLSDB оказались бесполезны на Украине из-за российской РЭБ

    Американские бомбы GLSDB оказались бесполезны на Украине
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американские специальные бомбы большой дальности GLSDB, которые были отправлены ВСУ, продемонстрировали свою неэффективность из-за российских систем РЭБ, которые их подавляют, сообщили польские СМИ.

    Как пишет Interia, Украина стала первой, кто заполучил их в свой арсенал, бомбы были переданы в феврале этого года, но только они оказались совершенно бесполезными, передает РИА «Новости».

    По данным издания, бомбы GLSDB основаны на GPS-навигации, которую успешно подавляют российские средства радиоэлектронной борьбы. По этой причине на данный момент украинские военные перестали применять это оружие.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские системы ПВО смогут справиться с высокоточными управляемыми реактивными снарядами GLSDB, которые Запад поставляет для нужд ВСУ.

    В конце января Пентагон подтвердил, что собирается передать Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB, которые представляют собой адаптированные к выстрелам из РСЗО авиабомбы.

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    27 апреля 2024, 14:14 • Новости дня
    Эксперты объяснили, как хуситы сбивают американские беспилотники MQ-9 Reaper
    Эксперты объяснили, как хуситы сбивают американские беспилотники MQ-9 Reaper
    @ Master Sgt. Robert W. Valenca/U.S. Air Force

    Tекст: Анастасия Куликова

    Боевики «Ансар Аллах» уже не в первый раз сбивают MQ-9 Reaper. Главная уязвимость этих американских дронов – их заметность для систем ПВО, сказали газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов и эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов. Ранее стало известно о сбитии хуситами очередного MQ-9 Reaper.

    «Американский беспилотник MQ-9 Reaper – весьма серьезный аппарат с большими возможностями. Он имеет очень хорошую оптику с внушительной дальностью обнаружения, а также средства радиоэлектронной разведки. Кроме того, зачастую на дрон устанавливаются радиолокационные станции бокового обзора. Все это обеспечивает комплексную и весьма эффективную разведку», – говорит военный эксперт Максим Климов.

    Впрочем, Reaper также способен наносить удары по наземным целям, но только в условиях практически полного отсутствия противовоздушной обороны, добавил он. Собеседник объясняет: главная уязвимость аппаратов – их достаточно высокая заметность. «Дрон является простой аэродинамической целью. В зоне действия ПВО он не выживет», – уточнил аналитик.

    В то же время Климов не исключает, что в операции против Reaper хуситы задействовали двухступенчатый беспилотник, вторая ступень которого представляет зенитную ракету. Он напомнил, что это не первый случай, когда боевики «Ансар Аллах» смогли сбить американский дрон. «С этим их можно только поздравить», – подчеркнул спикер.

    В данном контексте военный эксперт напомнил, что цена одного Reaper составляет примерно 30 млн долларов. «Более того, к этому нужно прибавить стоимость эксплуатации. Для американцев потерять дорогую матчасть, а не личный состав – более приемлемый вариант. Ведь беспилотники выполняют задачи, которые находятся в зоне повышенного риска, потери неминуемы», – считает Климов.

    Помимо Йемена, MQ-9 сбивали в Ливии и Сирии, указал аналитик. Кроме того, был случай, когда американский беспилотник упал в Черном море в результате инцидента с российскими истребителями Су-27 в марте 2023 года. «Тогда аппарат вел разведку. Эта деятельность продолжается сейчас как в Черном, так и в Красном морях», – сказал военный эксперт.

    Однако у России не получится перенять опыт хуситов в борьбе с Reaper. «Дело в том, что боевики «Ансар Аллах» зачастую действуют вне правового поля», – пояснил собеседник. Климов указал: американские разведывательные аппараты в Черном море летают над международными водами, их уничтожение приведет к неблагоприятным для Москвы международным последствиям.

    Об уязвимости разведывательно-ударных беспилотников Reaper говорит и эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов. «Это достаточно крупные, хорошо видимые для радиолокационных средств обнаружения аппараты. При этом они малоскоростные и неманевренные. Совокупность этих факторов делает их несложными целями для средств ПВО», – указал он.

    Собеседник напомнил, что БПЛА Reaper использовались американскими военными в ходе всех конфликтов последних почти двух десятков лет, а также применялись в отдельных операциях ЦРУ. «Как правило, использовался полный функционал: ведение длительной разведки над заданным районом, выявление целей и их поражение бортовым вооружением», – уточнил специалист.

    Сейчас США также используют Reaper в числе прочих пилотируемых и беспилотных средств разведки вблизи наших границ на Черном море, добавил Федутинов. «В данном случае они применяются в исключительно разведывательном варианте. Тем не менее их использование, очевидно, связано с решением Украины собственных военных задач. Информационное обеспечение всех ударов по территории Крыма производится с непосредственным участием США и ряда стран НАТО. В этом вопросе они буквально балансируют на грани casus belli», – подчеркнул он.

    «К сожалению, мы на подобное участие этих стран в конфликте отвечаем главным образом дипломатически», – считает спикер. Федутинов в этой связи вспомнил события, повлекшие потерю одного из Reaper над акваторией Черного моря. «Это привело к тому, что США пересмотрели зоны патрулирования этих дронов, несколько отодвинув их от наших границ. Сейчас все возвращается обратно. Чтобы память наших визави не подводила, необходимо, чтобы такие вещи повторялись чаще», – заключил эксперт.

    Ранее йеменские хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper. Об этом сообщили представители движения «Ансар Алла». Цель была поражена в воздушном пространстве провинции Саада. Кроме того, с помощью противокорабельных ракет им удалось нанести удар по британскому нефтяному танкеру Andromeda Star.

    С осени прошлого года Штаты потеряли уже третий БПЛА над Йеменом. Издание CBS News пишет, что стоимость одного экземпляра равна примерно 30 млн долларов. Подчеркивается, что американские дроны, базирующиеся в регионе, призваны защищать международную торговлю в акватории Красного моря.

    Так, MQ-9 Reaper был уничтожен хуситами в ноябре. Тогда представитель движения Яхья Сариа сообщил, что силами ПВО удалось сбить беспилотник Штатов, «осуществлявший враждебные разведывательные действия» над территориальными водами страны для «поддержки израильского режима».

    В феврале заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что хуситы сбили второй дрон. По ее словам, ликвидация аппарата происходила с помощью ракеты класса «земля-воздух». Обломки БПЛА Штатам обнаружить не удалось. Между тем, по данным открытых источников, всего йеменским повстанцам начиная с 2019 года удалось сбить четыре MQ-9 Reaper.

    Напомним, американский аппарат является модульным разведывательно-ударным дроном, разработанным компанией General Atomics Aeronautical Systems. В настоящий момент БПЛА стоит на вооружении в ВВС США, Британии, Италии, Турции и Франции. Первый экспериментальный полет состоялся в 2001 году.

    MQ-9 Reaper создавался на основе MQ-1 Predator. От предшественника он отличается большей скоростью. Турбовинтовой двигатель позволяет дрону преодолевать 400 км/ч. Максимальная высота движения – 15 тыс. метров. Наибольшая продолжительность непрерывного полета – 24 часа.

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    27 апреля 2024, 17:23 • Новости дня
    Блогера-самбиста с Украины арестовали за избиения жителей Ростовской области

    В Ростовской области отправили в СИЗО избивавшего людей блогера-самбиста

    Блогера-самбиста с Украины арестовали за избиения жителей Ростовской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Суд Ростовской области отправил под стражу 17-летнего подростка, который нападал на прохожих на улицах, сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

    В сообщении говорится, что судом по ходатайству следователя в отношении подростка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, передает «Рен-ТВ».

    В настоящее время юноша находится под арестом. С ним проводят следственные действия, устанавливают другие эпизоды его противоправной деятельности.

    Накануне полиция Ростова-на-Дону начала проверку после того, как в Сети появились видеозаписи, на которых переехавший с Украины блогер-самбист избивает людей.

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    27 апреля 2024, 21:56 • Новости дня
    Скончался народный артист России Василий Решетников
    Скончался народный артист России Василий Решетников
    @ Красноярский драматический театр им. Пушкина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Народный артист России Василий Решетников ушел из жизни на 75-м году после продолжительной болезни.

    О смерти актера сообщил Красноярский драматический театр им. Пушкина, передает «Московский комсомолец».

    «Артист нашего театра, народный артист РФ, один из самых любимых и ярких артистов Красноярского края. Обаятельный, светлый, легкий, открытый и отзывчивый человек», – говорится в сообщении на сайте учреждения.

    Решетников родился в 1950 году, является выпускником Красноярского училища искусств. Среди театральных работ актера – роли в постановках «Темные аллеи», «Тихий шорох уходящих шагов», «Матренин двор», «Ромео и Джульетта», «Чайка». Кроме того, он снялся в спортивной драме «Начни сначала».

    На прошлой неделе стало известно о смерти актера Юрия Омельченко. Он скончался в больнице от повторного инсульта в возрасте 48 лет.

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    27 апреля 2024, 16:59 • Новости дня
    Россия уничтожает переданное Киеву вооружение НАТО еще до попадания на фронт

    Welt: Российская армия уничтожает поставленное Западом Киеву вооружение до его попадания на фронт

    Россия уничтожает переданное Киеву вооружение НАТО еще до попадания на фронт
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска уничтожают вооружение, полученное Киевом от западных союзников, еще до того, как оно попадет в руки ВСУ, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.

    «Кажется, Вооруженные силы России нацелились теперь на железную дорогу. <…> Отмечается, что удар был нанесен по военной технике», – отметил Ваннер, передают «Известия».

    ВС России удается уничтожать поступающие на Украину западные вооружения благодаря хорошей работе разведки, добавил журналист.

    Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Россия наносит удары по военным объектам и логистическим маршрутам на Украине, чтобы затруднить доставку американского оружия украинским войскам.

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    27 апреля 2024, 21:04 • Новости дня
    Арестован бывший подчиненный экс-замглавы Минобороны Иванова

    Суд арестовал бывшего подчиненного экс-замглавы Минобороны Иванова за растрату

    Tекст: Валерия Городецкая

    Басманный суд Москвы арестовал бывшего подчиненного экс-заместителя министра обороны России Тимура Иванова, следует из картотеки суда.

    Экс-подчиненный Иванова Антон Филатов занимал руководящие должности в ряде подведомственных Минобороны компаний, он арестован по делу о растрате в особо крупном размере, передает ТАСС.

    Напомним, Иванов подозревается в получении взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны, он арестован. Сообщалось, что ему могут быть предъявлены новые обвинения.

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    27 апреля 2024, 21:36 • Новости дня
    Шольц объяснил невозможность отправки ракет Taurus на Украину без немецких военных
    Шольц объяснил невозможность отправки ракет Taurus на Украину без немецких военных
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Олаф Шольц отверг возможность передачи дальнобойных ракет Taurus Киеву, так как в этом случае надо будет отправить на Украину военных бундесвера.

    Об этом Шольц заявил на мероприятии Социал-демократической партии Германии в Люнебурге, передает ТАСС.

    По словам немецкого канцлера, Taurus является тем оружием, которое можно поставить только при условии полного контроля за его использованием. В таком случае Германия будет напрямую вовлечена в конфликт, считает Шольц, так как это потребует отправки на украину немецких солдат.

    «В этой войне не будет немецких солдат и не будет военных НАТО. Мы не будем действовать с немецкими солдатами внутри Украины и не будем проводить военные действия за ее пределами, такие как управление целями и тому подобное», – сказал он.

    Ранее Шольца призвали пересмотреть отказ поставлять Киеву ракеты Taurus.

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    27 апреля 2024, 20:25 • Новости дня
    В МИД объяснили проверки иностранных граждан на российской границе

    Захарова: Проверки на российской границе связаны с сохранением террористической угрозы

    В МИД объяснили проверки иностранных граждан на российской границе
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия ужесточила пограничный контроль в связи с сохранением террористической угрозы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    В комментарии Захаровой по поводу въезда граждан Таджикистана на территорию России, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что ситуация на сухопутных участках российско-казахстанской границы, где осуществляется пропуск иностранных граждан, связана с повышенными мерами безопасности, которые РФ обязана предпринимать после масштабного теракта в «Крокусе» и в связи с сохранением террористической угрозы, передает ТАСС.

    По ее словам, этим вызвана необходимость проверочных мероприятий, осуществляемых российскими органами пограничного контроля на пунктах пропуска, которые проводятся вне зависимости от гражданства лиц, пересекающих границу.

    Захарова подчеркнула, что российские пограничники находятся в «прямом контакте с иностранными партнерами» для «урегулирования возникающих вопросов в духе добрососедства», а также «партнерского взаимодействия в вопросах безопасности и борьбы с терроризмом».

    Дипломат также пояснила, что информация в СМИ о количестве «застрявших» у погранпереходов автотранспортных средств преувеличена. По ее словам, на данный момент их общее число не превышает 30, а при организации прохождения границы приоритетное внимание погранслужба уделяет детям, женщинам и лицам пожилого возраста.

    Ранее сообщалось, что Таджикистан официально выразил обеспокоенность сложностями, с которыми сталкиваются его граждане при пересечении границы с Россией.

    Коментарии (6)
    27 апреля 2024, 12:20 • Новости дня
    МИД Италии вызвал посла России из-за передачи Газпрому активов Ariston Thermo Group
    МИД Италии вызвал посла России из-за передачи Газпрому активов Ariston Thermo Group
    @ aristongroup.com

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Италии вице-премьер Антонио Таяни поручил вызвать посла России в Риме Алексея Парамонова для объяснений в связи с решением российского правительства передать российские активы итальянской Ariston Thermo Group в управление компании «Газпром бытовые системы».

    По его словам, власти Италии в этой связи требуют объяснений, передает РИА «Новости».

    Также Таяни отметил, что Италия работает с Брюсселем и Германией над совместным ответом на действия России.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россия деликатно спровадила немцев от месторождений газа.

    Коментарии (11)
    27 апреля 2024, 14:46 • Новости дня
    Bloomberg: Россия ударами по тылу Украины мешает поставкам оружия из США
    Bloomberg: Россия ударами по тылу Украины мешает поставкам оружия из США
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Россия наносит удары по военным объектам и логистическим маршрутам на Украине, чтобы затруднить доставку американского оружия украинским войскам, пишет Bloomberg.

    По данным издания, Российская армия одерживает верх на некоторых участках фронта и значительно усилила продвижение, в то время как истощенные затяжной войной украинские силы ждут поставок американской техники, передает РИА «Новости».

    Как подтвердили американские чиновники, удары России по тыловым объектам на Украине создают трудности для поставок оружия.

    При этом представитель администрации США отметил Bloomberg, что Штаты и их союзники полны решимости продолжать поддерживать Украину.

    Ранее стало известно, что ВСУ отвели от линии соприкосновения предоставленные США танки Abrams. По информации Associated Press, одной из причин такого решения стала возросшая возможность российских дронов быстро обнаруживать и уничтожать эту технику с тыла.

    Коментарии (16)
    27 апреля 2024, 21:12 • Новости дня
    Таджикистан рекомендовал гражданам на время воздержаться от поездок в Россию
    Таджикистан рекомендовал гражданам на время воздержаться от поездок в Россию
    @ Олег Давыдов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство иностранных дел Таджикистана рекомендовало гражданам республики временно воздержаться от поездок в Россию.

    В ведомстве подчеркнули, что из-за сохранения террористической угрозы и в целях обеспечения безопасности граждан Таджикистана рекомендуется временно воздержаться от поездок на территорию России на всех видах транспорта без острой необходимости, передает ТАСС.

    В субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ужесточила пограничный контроль в связи с сохранением террористической угрозы.

    Ранее сообщалось, что Таджикистан официально выразил обеспокоенность сложностями, с которыми сталкиваются его граждане при поездках в Россию.

    Коментарии (32)
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