Мишустин назвал историческими договоренности России и Белоруссии по 28 союзным программам

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13 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 12:42  |  vz.ru
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Аномальный рост цен убивает мечты Америки

Американская недвижимость еще никогда не стоила так дорого Adam Cairns/Imagn Content Services/Reuters
Только за последние месяцы цена на жилье в ряде регионов США выросла на десятки процентов. По некоторым данным, найти дом дешевле двухсот тысяч долларов (порядка 15 млн рублей) в Америке уже почти невозможно. Происходящее будет иметь большие последствия для всего, что принято называть американской мечтой – поскольку собственный дом является едва ли не главной ее составляющей. Подробности...
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Европа навсегда попрощается с «меркелизмом»

Как метод политической борьбы, «меркелизм» уникален, свойственен одной лишь Меркель Focke Strangmann/EPA/ТАСС
Чем ближе уход Ангелы Меркель с поста канцлера на почетную пенсию, тем чаще в СМИ и речах немецких политиков проскальзывает слово «меркелизм». Чаще о нем говорят, как о чем-то, что хотелось бы сохранить. Но что такое «меркелизм»? Каковы его отличительные особенности? И почему надеждам на «меркелизм без Меркель» не суждено сбыться?  Подробности...
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Китай опять стал источником коронавирусной угрозы

В настоящее время проводится секвенирование вирусного генома 19 образцов ROMAN PILIPEY/ЕРА/ТАСС
Появление нового очага распространения коронавируса в Китае спровоцировало прогнозы о новой глобальной пандемии. На этом фоне глава Белого дома Джо Байден объявил о принудительной вакцинации значительной массы населения. Должна ли Россия перенять опыт США для недопущения нового «коронакризиса». Подробности...
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Украина нашла способ превратиться в Польшу

Украинский язык неоднократно предлагали перевести на латиницу Петр Сивков/ТАСС
«Нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу», – заявил не кто-нибудь, а целый секретарь СНБО Украины. Это не первая за последние столетия попытка внедрить иной алфавит на современной украинской территории, но у нее всегда находились могущественные противники. И как ни странно, реализация этой идеи могла бы пойти России только на пользу. Подробности...
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Каким должно быть наказание для убийц детей

Подозреваемый ранее был осужден за сексуальное насилие над детьми кадр из видео
Россию всколыхнула трагедия в Кузбассе – две десятилетние школьницы, пропавшие накануне, обнаружены мертвыми. Подозреваемый признался в их изнасиловании и убийстве на месте преступления. Подозреваемый ранее уже был судим за сексуальное насилие. Какие меры должно предпринять государство, чтобы не допустить новых убийств и изнасилований детей? Подробности...
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Байден подружил арабов с турками

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
В этой новой конфигурации вовлеченной в региональные процессы России придется заново откалибровать свою внешнюю политику на Ближнем Востоке. Но и Турция, и монархии Персидского залива еще долго вынуждены будут прислушиваться к Москве. Подробности...

«Северный поток – 2» изменил географию Европы

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Хотела Украина изменить свое несчастное географическое положение, избавиться от российского соседа, и вот мы видим, что она уже близка к цели, потому что скоро протяженная российско-украинская граница может стать непроницаемой даже для молекул газа. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Зачем Гитлер похитил Муссолини

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
12 сентября 1943 года группа диверсантов-эсэсовцев совершила дерзкое похищение основателя фашизма Бенито Муссолини из горного отеля в Италии. Этот момент стал эффектным, но ничего не изменившим жестом со стороны Гитлера. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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Путин и Лукашенко возродили Союзное государство

Уничтожить репетиторов ради детей

Обсуждение: 10 комментариев

Провал ЦРУ на Украине

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В Иркутской области разбился пассажирский самолет, есть жертвы

В воскресенье вечером пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку примерно в 500 км от Иркутска. На месте крушения найдены два черных ящика. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В качестве основных версий катастрофы рассматривают ошибку пилотирования и отказ техники
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Газопровод «Северный поток – 2» полностью построен

Строительство газопровода «Северный поток – 2», против которого активно выступали США и несколько стран Восточной Европы, было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки планируется начать в начале октября, однако перед этим предстоит получить сертификат от немецкого регулятора
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Трагически погиб при исполнении служебного долга глава МЧС Евгений Зиничев

Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь режиссера Александра Мельника. Министр находился в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    ввод санкций


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    по дороге в Европу


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    Мишустин назвал историческими договоренности России и Белоруссии по 28 союзным программам

    13 сентября 2021, 12:32

    Текст: Алина Назарова

    Интеграционные договоренности России и Белоруссии можно назвать историческими, они выводят отношения двух стран на принципиально новый уровень, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

    Он напомнил, что на минувшей неделе главы кабминов России и Белоруссии одобрили 28 программ развития Союзного государства и основные направления реализации положений договора о создании этого объединения.

    «Без преувеличения это решение можно назвать историческим. Интеграционные договоренности выводят российско-белорусские взаимоотношения на принципиально новый уровень, открывают дорогу для формирования единого экономического пространства, проведения общей макроэкономической политики, дают четкие ориентиры для совместной работы в самых разных сферах – от промышленности и энергетики до транспорта и АПК», – подчеркнул Мишустин, передает ТАСС.

    До этого президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко достигли договоренности о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. Путин и Лукашенко также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто выиграет больше всего от тесного экономического сотрудничества двух стран. 


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    Набиуллина оценила идею создания единой валюты для России и Белоруссии

    10 сентября 2021, 16:06

    Текст: Алексей Дегтярев

    На данный момент преждевременно говорить о создании единой валюты для России и Белоруссии, заявила глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина.

    «Что касается единой валюты, мне кажется, об этом говорить преждевременно. Об этом сказал и президент России», – цитирует Набиуллину РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что создание единой валюты России и Белоруссии в рамках Союзного государства пока не обсуждается даже в перспективе.

    В четверг президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле. Встреча была связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства.

    Согласованы все 28 союзных программ, они будут утверждены до конца года. До 1 декабря 2023 года стороны подпишут документ по созданию объединенного рынка газа.

    Коментарии (40)
    Кремль подтвердил предстоящий Высший госсовет с участием Путина и Лукашенко

    10 сентября 2021, 15:09

    Текст: Наталья Ануфриева

    Высший госсовет России и Белоруссии с участием президентов двух стран – Владимира Путина и Александра Лукашенко – планируется провести 4 ноября, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что «Александр Григорьевич (Лукашенко) уже сказал, что (президенты) говорили о возможности собраться на Высший госсовет 4 ноября», эта дата действительно «предварительно взята за основу», передает ТАСС.

    Он добавил, что после переговоров в Кремле и последовавшей за ними пресс-конференции 9 сентября лидеры двух стран «продолжали обсуждение вопросов двусторонних отношений и интеграции».

    При этом вопросы признания Крыма и организации прямых рейсов туда из Белоруссии не обсуждались на данных переговорах. Песков сделал акцент на том, что «президент Путин никогда не поднимает сам эти вопросы».

    Напомним, ежегодно 4 ноября в России отмечается государственный праздник – День народного единства.

    В четверг Путин и Лукашенко провели переговоры в Кремле. Встреча была связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. Согласованы все 28 союзных программ.

    Политолог Олег Матвейчев сказал газете ВЗГЛЯД, что «Россия и Белоруссия станут ближе, чем штаты в США».

    Коментарии (94)
    В Белоруссии оценили итоги встречи Путина и Лукашенко
       12 сентября 2021, 12:16
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко прошли результативно, как и ожидалось, заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

    «Конечно, было у всех понимание, что эта встреча будет, президент назвал это прорывом, действительно максимально результативной», – сказала она в эфире телеканала «Россия 1»

    Напомним, глава российского государства Владимир Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко рассказал о политических и экономических договоренностях, которых удалось достичь. Москва и Минск согласовали 28 союзных программ.

    С Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. О единой валюте говорить рано, сначала следует наладить единую макроэкономическую политику, уточнил президент России. Путин и Лукашенко также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто выиграет больше всего от тесного экономического сотрудничества двух стран.

    Коментарии (16)
    Лавров назвал договоренности России и Белоруссии лучшим ответом на санкции
       10 сентября 2021, 20:28
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Договоренности президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко являются лучшим ответом на санкционную политику Запада, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Все, что сделано сегодня по поручению президентов, – это лучший ответ на санкционную политику. Нам полагаться на то, что кто-то смилостивится и сменит гнев на милость, не с руки и бесперспективно», – заявил министр.

    Видеозапись с выступлением Лаврова опубликована в телеграм-канале «Правительство России».

    Он отметил, что встреча президентов в Москве и достигнутые договоренности были закреплены на заседании союзного совета министров, документы подписали председатели правительств. Окончательное одобрение состоится на заседании Высшего государственного совета, которое намечено на ближайшее время.

    «Теперь у нас появляется дополнительная основа. Чем прочнее будет экономика Белоруссии, России и Союзного государства соответственно, тем увереннее мы будем действовать на международной арене», – добавил глава МИД.

    Ранее глава российского государства Владимир Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко рассказал о политических и экономических договоренностях, которых удалось достичь. Москва и Минск согласовали 28 союзных программ.

    С Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. О единой валюте говорить рано, сначала следует наладить единую макроэкономическую политику, уточнил президент России. Путин и Лукашенко также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства.

    Кроме того, с сентября 2021 года до конца 2022 года Россия предоставит Белоруссии кредиты примерно на 630–640 млн долларов. В 2022 году цена на газ для Белоруссии останется на уровне 2021 года, при этом она не будет индексироваться на уровень долларовой инфляции. На 2022 год цена для Белоруссии – 128,5 доллара за тысячу кубов. До 1 декабря 2023 года стороны подпишут документ по созданию объединенного рынка газа.

    Коментарии (25)
    Кремль анонсировал визит Путина в Минск

    12 сентября 2021, 17:01

    Текст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин намерен посетить с визитом Белоруссию в середине октября для участия в саммите стран СНГ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Да, такие планы есть», – цитирует ТАСС Пескова.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что его российский коллега Владимир Путин прибудет в Минск в октябре на саммит СНГ, который запланирован ориентировочно на 15 октября.

    Напомним, глава российского государства Владимир Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко рассказал о политических и экономических договоренностях, которых удалось достичь. Москва и Минск согласовали 28 союзных программ.

    Коментарии (6)
    Боевые роботы «Платформа-М» впервые применили на учениях «Запад-2021»

    11 сентября 2021, 12:45

    Текст: Вера Басилая

    На учениях «Запад-2021» на военных полигонах под Калининградом впервые применили ударные робототехнические комплексы «Платформа-М», вооруженные гранатометами, а также беспилотные летательные аппараты.

    «При выполнении задач учения в рамках практических действий войск (сил) по ликвидации условных незаконных вооруженных формирований в городских условиях и нанесения ударов по стационарным и подвижным целям мотострелки и десантники применили дистанционно управляемые роботизированные ударные комплексы «Платформа-М» на гусеничном шасси, вооруженные четырьмя гранатометами и пулеметом Калашникова», – говорится в сообщении Минобороны.

    Боевые роботы использовались, в том числе, для проведения разведки и проделывания проходов в минных полях, по легенде учения установленных представителями боевиков.

    Также на учениях применили беспилотные летательные аппараты «Орлан» и «Форпост», для оценки эффективности поражения целей и корректировки огня артиллерийских и танковых подразделений, а также для разведки.

    «За счет применения БПЛА существенно сокращается время поиска целей. Новейшая техника, установленная на беспилотных аппаратах, позволила отслеживать несколько целей одновременно, даже в условиях маскировки, а сами аппараты при этом оставались незамеченными», – подчеркнули в Минобороны.

    Практические действия в рамках «Запада-2021» разыгрываются в Калининградской области на полигонах Хмелевка и Правдинский.

    Совместные стратегические учения вооруженных сил Российской Федерации и Белоруссии проходят раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

    В пятницу совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии. Минобороны России сообщило о попытках Украины дискредитировать учения. Украина усилила охрану границы из-за учений «Запад-2021».

    Коментарии (11)
    Белоруссия решила закупить российское оружие на 1 млрд долларов
       12 сентября 2021, 13:55
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Дарья Григоренко

    Белоруссия намерена закупить российское вооружение на сумму более чем 1 млрд долларов, обсуждаются перспективы поставок в республику комплексов С-400, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Сейчас комплексами С-300 полностью перекрыто западное направление Беларуси. Но у нас добавилось южное направление», – цитирует Лукашенко БелТА со ссылкой на издание «СБ. Беларусь сегодня».

    Глава государства отметил, что во второй части переговоров в Кремле с президентом России Владимиром Путиным большое внимание было уделено вопросам обороны и безопасности.

    «Затянула конкретика – от строительства объектов (в том числе космодром Восточный), заканчивая вопросом вооружений. Мы обсуждали эти проблемы», – отметил президент Белоруссии.

    Ранее Лукашенко заявил, что на западе Союзного государства появились новые риски и угрозы, ситуация на границах стран ОДКБ обострилась.

    Напомним, глава российского государства Владимир Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко рассказал о политических и экономических договоренностях, которых удалось достичь. Москва и Минск согласовали 28 союзных программ.

    С Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. О единой валюте говорить рано, сначала следует наладить единую макроэкономическую политику, уточнил президент России. Путин и Лукашенко также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто выиграет больше всего от тесного экономического сотрудничества двух стран.

    Коментарии (20)
    Украина усилила охрану границы из-за учений «Запад-2021»

    10 сентября 2021, 15:16

    Текст: Алина Назарова

    Киев усилил охрану границы с Белоруссией в связи с началом российско-белорусских военных учений «Запад-2021, заявил депутат от президентской фракции «Слуга народа», замглавы комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас.

    «Сегодня в Белоруссии начались военные учения. На территории страны сейчас находится много российских военных и боевой техники. В связи с этим пограничники усилили охрану границы, в частности привлекли спецподразделения. Сейчас ситуация на границе спокойная», – заявил Ионушас, передает ТАСС.

    По его словам, границу круглосуточно патрулируют наряды со служебными собаками, ведется мониторинг с постов наблюдения, задействована авиация, но все пункты пропуска, уточнил парламентарий, работают в обычном режиме. «Мы в профильном комитете постоянно наблюдаем за ситуацией. В Госпогранслужбе заверили, что делают все, чтобы не допустить провокаций и незаконного пересечения границы», – добавил депутат.

    В пятницу совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии. Между тем Минобороны России сообщило о попытках Украины дискредитировать учения «Запад-2021».

    Коментарии (42)
    Лукашенко рассказал о предстоящем визите Путина в Минск
       12 сентября 2021, 14:21
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что его российский коллега Владимир Путин прибудет в Минск в октябре на саммит СНГ.

    «Мы, чтобы не перегружаться по принятию решений (на переговорах в Москве), (договорились, что) перед Высшим госсоветом он (Путин) прилетит к нам в Минск, где-то 15 октября будет у нас саммит СНГ..., и мы обсудим конкретику», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, глава российского государства Владимир Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко рассказал о политических и экономических договоренностях, которых удалось достичь. Москва и Минск согласовали 28 союзных программ.

    С Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. О единой валюте говорить рано, сначала следует наладить единую макроэкономическую политику, уточнил президент России. Путин и Лукашенко также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто выиграет больше всего от тесного экономического сотрудничества двух стран.

    Коментарии (3)
    В Белоруссии исключили потерю суверенитета из-за договора о Союзном государстве

    11 сентября 2021, 20:40

    Текст: Алексей Дегтярев

    Воплощение союзных программ в рамках Союзного государства России и Белоруссии не предполагает потери политического и экономического суверенитета стран, заявил белорусский премьер Роман Головченко.

    «Ни одно из мероприятий, которое будет реализовываться в рамках союзных программ, не предполагает ограничений или потерю ни политического, ни экономического суверенитета Белоруссии», – сказал Головченко в эфире «Беларусь-1», передает ТАСС.

    Он добавил, что Белоруссия обсуждает возможность создания собственного грузового порта и кооперацию с Россией в транспортировке нефтепродуктов и калийных удобрений.

    «С учетом того, что мы в очень сжатые сроки выработали выгодную для нас схему транспортировки нефтепродуктов, мы найдем решение и по калийным удобрениям и по всей остальной белорусской продукции, которая отгружается через морские порты. Более того, мы очень серьезно в настоящее время рассматриваем вопрос создания собственного грузового морского терминала, анализируем перспективы приобретения или создания собственного грузового флота для того, чтобы минимизировать издержки на фрахт. Так что в этом направлении работаем очень серьезно», – заявил глава белорусского правительства.

    Напомним, глава российского государства Владимир Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко рассказал о политических и экономических договоренностях, которых удалось достичь. Москва и Минск согласовали 28 союзных программ.

    С Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. О единой валюте говорить рано, сначала следует наладить единую макроэкономическую политику, уточнил президент России. Путин и Лукашенко также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто выиграет больше всего от тесного экономического сотрудничества двух стран.

    Коментарии (1)
    Лукашенко заявил о новых рисках на западе Союзного государства
       12 сентября 2021, 13:24
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Евгения Шестак

    На западе Союзного государства появились новые риски и угрозы, ситуация на границах стран ОДКБ обострилась, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время награждения участвующих в белорусско-российских учениях «Запад-2021» военнослужащих.

    «Завершился первый этап совместных учений «Запад-2021». Это одно из важнейших мероприятий подготовки вооруженных сил, которое проводится на фоне непрекращающейся гибридной агрессии со стороны Запада в отношении Беларуси и России. Мы видим новые риски и вызовы на западе Союзного государства, обострение обстановки на границах государств – членов ОДКБ», – цитирует БелТА Лукашенко. 

    По его словам, армии России и Белоруссии готовы к выполнению задач по обеспечению безопасности Союзного государства, передает РИА «Новости»

    «Ваши действия в ходе учения наглядно подтвердили высокую готовность армий наших государств и белорусского народа к совместным действиям по обеспечению их суверенитета и независимости. Мы в очередной раз убедились в дееспособности созданной системы территориальной обороны», – сказал он. 

    Также Лукашенко заявил, что Белоруссия не пойдет на контакт с Западом до тех пор, пока не будут сняты «безмозглые» санкции. По его словам, председатель Евросовета Шарль Мишель просил президента России Владимира Путина надавить на Белоруссию с целью изменения политики белорусского руководства. «Это несолидное поведение», – сказал Лукашенко.

    В пятницу совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии. Минобороны России сообщило о попытках Украины дискредитировать учения. Украина усилила охрану границы из-за учений «Запад-2021».

    Коментарии (1)
    Меркель назвала кризис с беженцами на границе с Белоруссией «гибридной атакой»

    11 сентября 2021, 17:29

    Текст: Вера Басилая

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала миграционную ситуацию на польско-белорусской и литовско-белорусской границах гибридной атакой из-за ситуации с беженцами.

    «Мы сейчас видим на восточной границе гибридные атаки, средства давления в виде беженцев. Это касается Литвы и Польши», – заявила канцлер, передает ТАСС.

    По ее словам, в сложившейся ситуации необходимо оказывать гуманитарную помощь и одновременно защищать внешние границы, как это делалось в Греции.

    Ранее сообщалось, что глава Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией. Кроме того, польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией. Также Польша направила правоохранителей для помощи Литве в охране границы с Белоруссией.

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    Спецподразделения России и Белоруссии провели учения на белорусском полигоне

    10 сентября 2021, 21:45

    Текст: Алексей Дегтярев

    Подразделения сил спецопераций России и Белоруссии провели совместные учения на полигоне белорусских ВВС и войск ПВО Домановский, сообщило белорусское минобороны.

    «На 174-м учебном полигоне ВВС и войск ПВО боевые задачи выполняли подразделения сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии и России», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

    Эти маневры прошли в рамках российско-белорусских учений «Запад-2021». Учения продлятся до 16 сентября на полигонах обеих стран, всего в них принимает участие порядка 12 тыс. 800 военнослужащих, в том числе 2,5 тыс. российских и до 50 казахстанских.

    На них задействуют до 350 единиц техники, включая 140 танков, порядка 110 единиц артиллерии и реактивных систем залпового огня, более 30 самолетов и вертолетов.

    Учения начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии. Между тем Минобороны России сообщило о попытках Украины дискредитировать учения «Запад-2021».

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    В Кремле оценили перспективу создания единой валюты для России и Белоруссии

    10 сентября 2021, 13:05

    Текст: Наталья Ануфриева

    Создание единой валюты России и Белоруссии в рамках Союзного государства пока не обсуждается даже в перспективе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что «об этом пока речи не идет», пока такие перспективы «не просматриваются», передает ТАСС.

    «Интеграция будет, конечно, дальше совершенствоваться, продолжаться в том виде, который будет наибольшим, наилучшим образом соответствовать интересам двух стран», – вместе с тем добавил представитель Кремля.

    По его словам, днем ранее президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко говорили о том, что нужен прагматичный и реалистичный подход, передает РИА «Новости».

    «Намечены задачи в практически доработанных и готовых к подписанию союзных программах, вот на этом мы и будем концентрироваться. Это является сегодня главными задачами дальнейшего завершения интеграционных процессов», – добавил Песков.

    Напомним, в четверг Путин и Лукашенко провели переговоры в Кремле. Встреча была связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства.

    Согласованы все 28 союзных программ, они будут утверждены до конца года. До 1 декабря 2023 года стороны подпишут документ по созданию объединенного рынка газа.

    В будущем Россия и Белоруссия могут создать Союзный парламент. Также с Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике, интеграции платежных систем и гармонизации ДКП.

    Лукашенко назвал очень серьезными новые договоренности с Москвой. В Минске также заявили о стратегической победе Путина в этих переговорах.

    Политолог Олег Матвейчев сказал газете ВЗГЛЯД, что «Россия и Белоруссия станут ближе, чем штаты в США».

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    Путин решил посетить основной этап учений «Запад-2021» в Нижегородской области

    12 сентября 2021, 15:52

    Текст: Евгения Шестак

    Президент России Владимир Путин посетит Нижегородскую область, где пройдет основной этап совместных учений России и Белоруссии «Запад-2021» на полигоне Мулино, сообщила пресс-служба Кремля.

    «13 сентября президент России В. В. Путин совершит рабочую поездку в Нижегородскую область, где на полигоне Мулино пройдет основной этап совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021», – сообщается на сайте Кремля. 

    Ранее СМИ сообщили, что на следующей неделе Путин планирует понаблюдать за учениями «Запад-2021» и провести совещание с членами правительства. 

    В пятницу совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии. 

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