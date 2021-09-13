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13 сентября, понедельник | Последнее обновление — 12:42 | vz.ru
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Мишустин назвал историческими договоренности России и Белоруссии по 28 союзным программам
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Интеграционные договоренности России и Белоруссии можно назвать историческими, они выводят отношения двух стран на принципиально новый уровень, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.
Он напомнил, что на минувшей неделе главы кабминов России и Белоруссии одобрили 28 программ развития Союзного государства и основные направления реализации положений договора о создании этого объединения.
«Без преувеличения это решение можно назвать историческим. Интеграционные договоренности выводят российско-белорусские взаимоотношения на принципиально новый уровень, открывают дорогу для формирования единого экономического пространства, проведения общей макроэкономической политики, дают четкие ориентиры для совместной работы в самых разных сферах – от промышленности и энергетики до транспорта и АПК», – подчеркнул Мишустин, передает ТАСС.
До этого президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко достигли договоренности о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. Путин и Лукашенко также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто выиграет больше всего от тесного экономического сотрудничества двух стран.
Набиуллина оценила идею создания единой валюты для России и Белоруссии
На данный момент преждевременно говорить о создании единой валюты для России и Белоруссии, заявила глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина.
«Что касается единой валюты, мне кажется, об этом говорить преждевременно. Об этом сказал и президент России», – цитирует Набиуллину РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что создание единой валюты России и Белоруссии в рамках Союзного государства пока не обсуждается даже в перспективе.
В четверг президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле. Встреча была связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства.
Согласованы все 28 союзных программ, они будут утверждены до конца года. До 1 декабря 2023 года стороны подпишут документ по созданию объединенного рынка газа.
Кремль подтвердил предстоящий Высший госсовет с участием Путина и Лукашенко
Высший госсовет России и Белоруссии с участием президентов двух стран – Владимира Путина и Александра Лукашенко – планируется провести 4 ноября, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков заявил, что «Александр Григорьевич (Лукашенко) уже сказал, что (президенты) говорили о возможности собраться на Высший госсовет 4 ноября», эта дата действительно «предварительно взята за основу», передает ТАСС.
Он добавил, что после переговоров в Кремле и последовавшей за ними пресс-конференции 9 сентября лидеры двух стран «продолжали обсуждение вопросов двусторонних отношений и интеграции».
При этом вопросы признания Крыма и организации прямых рейсов туда из Белоруссии не обсуждались на данных переговорах. Песков сделал акцент на том, что «президент Путин никогда не поднимает сам эти вопросы».
Напомним, ежегодно 4 ноября в России отмечается государственный праздник – День народного единства.
В четверг Путин и Лукашенко провели переговоры в Кремле. Встреча была связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. Согласованы все 28 союзных программ.
Политолог Олег Матвейчев сказал газете ВЗГЛЯД, что «Россия и Белоруссия станут ближе, чем штаты в США».
В Белоруссии оценили итоги встречи Путина и Лукашенко
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Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко прошли результативно, как и ожидалось, заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
«Конечно, было у всех понимание, что эта встреча будет, президент назвал это прорывом, действительно максимально результативной», – сказала она в эфире телеканала «Россия 1».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко рассказал о политических и экономических договоренностях, которых удалось достичь. Москва и Минск согласовали 28 союзных программ.
С Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. О единой валюте говорить рано, сначала следует наладить единую макроэкономическую политику, уточнил президент России. Путин и Лукашенко также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто выиграет больше всего от тесного экономического сотрудничества двух стран.
Лавров назвал договоренности России и Белоруссии лучшим ответом на санкции
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Договоренности президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко являются лучшим ответом на санкционную политику Запада, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Все, что сделано сегодня по поручению президентов, – это лучший ответ на санкционную политику. Нам полагаться на то, что кто-то смилостивится и сменит гнев на милость, не с руки и бесперспективно», – заявил министр.
Видеозапись с выступлением Лаврова опубликована в телеграм-канале «Правительство России».
Он отметил, что встреча президентов в Москве и достигнутые договоренности были закреплены на заседании союзного совета министров, документы подписали председатели правительств. Окончательное одобрение состоится на заседании Высшего государственного совета, которое намечено на ближайшее время.
«Теперь у нас появляется дополнительная основа. Чем прочнее будет экономика Белоруссии, России и Союзного государства соответственно, тем увереннее мы будем действовать на международной арене», – добавил глава МИД.
Ранее глава российского государства Владимир Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко рассказал о политических и экономических договоренностях, которых удалось достичь. Москва и Минск согласовали 28 союзных программ.
С Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. О единой валюте говорить рано, сначала следует наладить единую макроэкономическую политику, уточнил президент России. Путин и Лукашенко также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства.
Кроме того, с сентября 2021 года до конца 2022 года Россия предоставит Белоруссии кредиты примерно на 630–640 млн долларов. В 2022 году цена на газ для Белоруссии останется на уровне 2021 года, при этом она не будет индексироваться на уровень долларовой инфляции. На 2022 год цена для Белоруссии – 128,5 доллара за тысячу кубов. До 1 декабря 2023 года стороны подпишут документ по созданию объединенного рынка газа.
Кремль анонсировал визит Путина в Минск
Президент России Владимир Путин намерен посетить с визитом Белоруссию в середине октября для участия в саммите стран СНГ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Да, такие планы есть», – цитирует ТАСС Пескова.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что его российский коллега Владимир Путин прибудет в Минск в октябре на саммит СНГ, который запланирован ориентировочно на 15 октября.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко рассказал о политических и экономических договоренностях, которых удалось достичь. Москва и Минск согласовали 28 союзных программ.
Боевые роботы «Платформа-М» впервые применили на учениях «Запад-2021»
На учениях «Запад-2021» на военных полигонах под Калининградом впервые применили ударные робототехнические комплексы «Платформа-М», вооруженные гранатометами, а также беспилотные летательные аппараты.
«При выполнении задач учения в рамках практических действий войск (сил) по ликвидации условных незаконных вооруженных формирований в городских условиях и нанесения ударов по стационарным и подвижным целям мотострелки и десантники применили дистанционно управляемые роботизированные ударные комплексы «Платформа-М» на гусеничном шасси, вооруженные четырьмя гранатометами и пулеметом Калашникова», – говорится в сообщении Минобороны.
Боевые роботы использовались, в том числе, для проведения разведки и проделывания проходов в минных полях, по легенде учения установленных представителями боевиков.
Также на учениях применили беспилотные летательные аппараты «Орлан» и «Форпост», для оценки эффективности поражения целей и корректировки огня артиллерийских и танковых подразделений, а также для разведки.
«За счет применения БПЛА существенно сокращается время поиска целей. Новейшая техника, установленная на беспилотных аппаратах, позволила отслеживать несколько целей одновременно, даже в условиях маскировки, а сами аппараты при этом оставались незамеченными», – подчеркнули в Минобороны.
Практические действия в рамках «Запада-2021» разыгрываются в Калининградской области на полигонах Хмелевка и Правдинский.
Совместные стратегические учения вооруженных сил Российской Федерации и Белоруссии проходят раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.
В пятницу совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии. Минобороны России сообщило о попытках Украины дискредитировать учения. Украина усилила охрану границы из-за учений «Запад-2021».
Белоруссия решила закупить российское оружие на 1 млрд долларов
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Белоруссия намерена закупить российское вооружение на сумму более чем 1 млрд долларов, обсуждаются перспективы поставок в республику комплексов С-400, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Сейчас комплексами С-300 полностью перекрыто западное направление Беларуси. Но у нас добавилось южное направление», – цитирует Лукашенко БелТА со ссылкой на издание «СБ. Беларусь сегодня».
Глава государства отметил, что во второй части переговоров в Кремле с президентом России Владимиром Путиным большое внимание было уделено вопросам обороны и безопасности.
«Затянула конкретика – от строительства объектов (в том числе космодром Восточный), заканчивая вопросом вооружений. Мы обсуждали эти проблемы», – отметил президент Белоруссии.
Ранее Лукашенко заявил, что на западе Союзного государства появились новые риски и угрозы, ситуация на границах стран ОДКБ обострилась.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко рассказал о политических и экономических договоренностях, которых удалось достичь. Москва и Минск согласовали 28 союзных программ.
С Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. О единой валюте говорить рано, сначала следует наладить единую макроэкономическую политику, уточнил президент России. Путин и Лукашенко также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто выиграет больше всего от тесного экономического сотрудничества двух стран.
Украина усилила охрану границы из-за учений «Запад-2021»
Киев усилил охрану границы с Белоруссией в связи с началом российско-белорусских военных учений «Запад-2021, заявил депутат от президентской фракции «Слуга народа», замглавы комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас.
«Сегодня в Белоруссии начались военные учения. На территории страны сейчас находится много российских военных и боевой техники. В связи с этим пограничники усилили охрану границы, в частности привлекли спецподразделения. Сейчас ситуация на границе спокойная», – заявил Ионушас, передает ТАСС.
По его словам, границу круглосуточно патрулируют наряды со служебными собаками, ведется мониторинг с постов наблюдения, задействована авиация, но все пункты пропуска, уточнил парламентарий, работают в обычном режиме. «Мы в профильном комитете постоянно наблюдаем за ситуацией. В Госпогранслужбе заверили, что делают все, чтобы не допустить провокаций и незаконного пересечения границы», – добавил депутат.
В пятницу совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии. Между тем Минобороны России сообщило о попытках Украины дискредитировать учения «Запад-2021».
Лукашенко рассказал о предстоящем визите Путина в Минск
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что его российский коллега Владимир Путин прибудет в Минск в октябре на саммит СНГ.
«Мы, чтобы не перегружаться по принятию решений (на переговорах в Москве), (договорились, что) перед Высшим госсоветом он (Путин) прилетит к нам в Минск, где-то 15 октября будет у нас саммит СНГ..., и мы обсудим конкретику», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко рассказал о политических и экономических договоренностях, которых удалось достичь. Москва и Минск согласовали 28 союзных программ.
С Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. О единой валюте говорить рано, сначала следует наладить единую макроэкономическую политику, уточнил президент России. Путин и Лукашенко также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто выиграет больше всего от тесного экономического сотрудничества двух стран.
В Белоруссии исключили потерю суверенитета из-за договора о Союзном государстве
Воплощение союзных программ в рамках Союзного государства России и Белоруссии не предполагает потери политического и экономического суверенитета стран, заявил белорусский премьер Роман Головченко.
«Ни одно из мероприятий, которое будет реализовываться в рамках союзных программ, не предполагает ограничений или потерю ни политического, ни экономического суверенитета Белоруссии», – сказал Головченко в эфире «Беларусь-1», передает ТАСС.
Он добавил, что Белоруссия обсуждает возможность создания собственного грузового порта и кооперацию с Россией в транспортировке нефтепродуктов и калийных удобрений.
«С учетом того, что мы в очень сжатые сроки выработали выгодную для нас схему транспортировки нефтепродуктов, мы найдем решение и по калийным удобрениям и по всей остальной белорусской продукции, которая отгружается через морские порты. Более того, мы очень серьезно в настоящее время рассматриваем вопрос создания собственного грузового морского терминала, анализируем перспективы приобретения или создания собственного грузового флота для того, чтобы минимизировать издержки на фрахт. Так что в этом направлении работаем очень серьезно», – заявил глава белорусского правительства.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко рассказал о политических и экономических договоренностях, которых удалось достичь. Москва и Минск согласовали 28 союзных программ.
С Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. О единой валюте говорить рано, сначала следует наладить единую макроэкономическую политику, уточнил президент России. Путин и Лукашенко также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто выиграет больше всего от тесного экономического сотрудничества двух стран.
Лукашенко заявил о новых рисках на западе Союзного государства
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На западе Союзного государства появились новые риски и угрозы, ситуация на границах стран ОДКБ обострилась, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время награждения участвующих в белорусско-российских учениях «Запад-2021» военнослужащих.
«Завершился первый этап совместных учений «Запад-2021». Это одно из важнейших мероприятий подготовки вооруженных сил, которое проводится на фоне непрекращающейся гибридной агрессии со стороны Запада в отношении Беларуси и России. Мы видим новые риски и вызовы на западе Союзного государства, обострение обстановки на границах государств – членов ОДКБ», – цитирует БелТА Лукашенко.
По его словам, армии России и Белоруссии готовы к выполнению задач по обеспечению безопасности Союзного государства, передает РИА «Новости».
«Ваши действия в ходе учения наглядно подтвердили высокую готовность армий наших государств и белорусского народа к совместным действиям по обеспечению их суверенитета и независимости. Мы в очередной раз убедились в дееспособности созданной системы территориальной обороны», – сказал он.
Также Лукашенко заявил, что Белоруссия не пойдет на контакт с Западом до тех пор, пока не будут сняты «безмозглые» санкции. По его словам, председатель Евросовета Шарль Мишель просил президента России Владимира Путина надавить на Белоруссию с целью изменения политики белорусского руководства. «Это несолидное поведение», – сказал Лукашенко.
В пятницу совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии. Минобороны России сообщило о попытках Украины дискредитировать учения. Украина усилила охрану границы из-за учений «Запад-2021».
Меркель назвала кризис с беженцами на границе с Белоруссией «гибридной атакой»
Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала миграционную ситуацию на польско-белорусской и литовско-белорусской границах гибридной атакой из-за ситуации с беженцами.
«Мы сейчас видим на восточной границе гибридные атаки, средства давления в виде беженцев. Это касается Литвы и Польши», – заявила канцлер, передает ТАСС.
По ее словам, в сложившейся ситуации необходимо оказывать гуманитарную помощь и одновременно защищать внешние границы, как это делалось в Греции.
Ранее сообщалось, что глава Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией. Кроме того, польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией. Также Польша направила правоохранителей для помощи Литве в охране границы с Белоруссией.
Спецподразделения России и Белоруссии провели учения на белорусском полигоне
Подразделения сил спецопераций России и Белоруссии провели совместные учения на полигоне белорусских ВВС и войск ПВО Домановский, сообщило белорусское минобороны.
«На 174-м учебном полигоне ВВС и войск ПВО боевые задачи выполняли подразделения сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии и России», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Эти маневры прошли в рамках российско-белорусских учений «Запад-2021». Учения продлятся до 16 сентября на полигонах обеих стран, всего в них принимает участие порядка 12 тыс. 800 военнослужащих, в том числе 2,5 тыс. российских и до 50 казахстанских.
На них задействуют до 350 единиц техники, включая 140 танков, порядка 110 единиц артиллерии и реактивных систем залпового огня, более 30 самолетов и вертолетов.
Учения начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии. Между тем Минобороны России сообщило о попытках Украины дискредитировать учения «Запад-2021».
В Кремле оценили перспективу создания единой валюты для России и Белоруссии
Создание единой валюты России и Белоруссии в рамках Союзного государства пока не обсуждается даже в перспективе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что «об этом пока речи не идет», пока такие перспективы «не просматриваются», передает ТАСС.
«Интеграция будет, конечно, дальше совершенствоваться, продолжаться в том виде, который будет наибольшим, наилучшим образом соответствовать интересам двух стран», – вместе с тем добавил представитель Кремля.
По его словам, днем ранее президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко говорили о том, что нужен прагматичный и реалистичный подход, передает РИА «Новости».
«Намечены задачи в практически доработанных и готовых к подписанию союзных программах, вот на этом мы и будем концентрироваться. Это является сегодня главными задачами дальнейшего завершения интеграционных процессов», – добавил Песков.
Напомним, в четверг Путин и Лукашенко провели переговоры в Кремле. Встреча была связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства.
Согласованы все 28 союзных программ, они будут утверждены до конца года. До 1 декабря 2023 года стороны подпишут документ по созданию объединенного рынка газа.
В будущем Россия и Белоруссия могут создать Союзный парламент. Также с Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике, интеграции платежных систем и гармонизации ДКП.
Лукашенко назвал очень серьезными новые договоренности с Москвой. В Минске также заявили о стратегической победе Путина в этих переговорах.
Политолог Олег Матвейчев сказал газете ВЗГЛЯД, что «Россия и Белоруссия станут ближе, чем штаты в США».
Путин решил посетить основной этап учений «Запад-2021» в Нижегородской области
Президент России Владимир Путин посетит Нижегородскую область, где пройдет основной этап совместных учений России и Белоруссии «Запад-2021» на полигоне Мулино, сообщила пресс-служба Кремля.
«13 сентября президент России В. В. Путин совершит рабочую поездку в Нижегородскую область, где на полигоне Мулино пройдет основной этап совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021», – сообщается на сайте Кремля.
Ранее СМИ сообщили, что на следующей неделе Путин планирует понаблюдать за учениями «Запад-2021» и провести совещание с членами правительства.
В пятницу совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии.
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