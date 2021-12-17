Под Уфой из-за погоды произошли три ДТП с участием 15 машин

В Татарстане спилили православный крест на сельском кладбище

Крест на могиле православного жителя Набережных Челнов, похороненного осенью в райцентре Актаныш, спилили. Родственники усопшего заявили, что в местной администрации их призвали не восстанавливать крест, сообщают СМИ.

Крест убрали с могилы умершего в сентябре Виктора Смирнова. Семья мужчины считает, что это дело рук местных радикально настроенных вандалов, родственники усопшего обратились в администрацию района, однако, по их словам, там попытались уговорить не ставить крест заново, а местный участковый якобы предложил перезахоронить Смирнова в другом месте, передает «Вечерняя Казань».

«В прошлом году Виктор тяжело перенес ковид, видимо, он дал осложнение на сердце. Во время болезни зять сказал (жене) Римме, что хочет быть похоронен в Актаныше (...) Когда Вити не стало, моя сестра позвонила смотрителю кладбищ в Актаныше Илдусу Хусаинову, сказала, что нужно место для православного захоронения. В Актаныше два кладбища, с разных сторон села. Мы сначала хотели похоронить Витю на том кладбище, где наш отец похоронен, но нам сразу сказали, что оно только для мусульман. Тогда взяли разрешение на захоронение на другом кладбище, где уже есть могилы православных усопших. Похороны прошли 27 сентября. И когда гроб уже закопали, смотритель кладбища нам заявил, что не рекомендует ставить на могилу крест, так как местные мусульмане могут его снести (...) Мы удивились таким требованиям, но все-таки поставили деревянный крест, зная, что действуем законно», – рассказала родственница Смирнова Ирина Грегоржевская.

В октябре родственники приехали на могилу и обнаружили, что крест спилен. Жена Смирнова обратилась в полицию, а Грегоржевская пошла в администрацию района в надежде, что местные власти помогут разобраться в ситуации.

Женщина также написала о происшествии в актанышские паблики в соцсетях, пообещав вознаграждение за информацию о вандалах, однако в ответ получила море негатива.

«Многие комментарии были оскорбительными и разжигающими межнациональную рознь. Были, конечно, и слова поддержки, но мало. Я зафиксировала все радикальные высказывания и написала заявление в полицию. Вскоре нас с сестрой пригласили на встречу в администрацию района. Там были замглавы Актанышского района Райхан Галимянова, руководитель исполкома Актанышского сельского поселения Ильнур Хузин и имам-мухтасиб Актанышского района Руслан-хазрат Муртазин. Местные чиновники признали, что кладбище, на котором похоронен Виктор, не конфессиональное мусульманское, а общественное, но всячески уговаривали нас не возвращать крест на могилу. Говорили, что Актаныш – это чисто татарский район, что здесь всеми силами стараются сохранить татарский язык и существующую «национальную чистоту». Более того, Галимянова сказала, что и глава Актанышского района Энгель Фаттахов против того, чтобы на кладбище устанавливали кресты. Мы, в свою очередь, высказали свои предложения по урегулированию ситуации, в частности, предложили местным властям объявить населению, что кладбище общественное, что люди других конфессий тоже имеют право быть здесь захороненными и их нельзя дискриминировать. Предложили также создать отдельные зоны на кладбище для мусульман и православных, чтобы не возникало конфликтных ситуаций, установить видеонаблюдение. Нам пообещали принять меры и попросили не поднимать шум в СМИ и соцсетях. Мы ждали-ждали, но никаких действий со стороны актанышских властей не последовало. В ноябре мы поставили на могиле Виктора новый крест, поменьше размером», – рассказала Грегоржевская.

По ее словам, виновных в осквернении могилы так и не нашли, уголовное дело приостановили. Кроме того, участковый «просто предложил перезахоронить Виктора где-нибудь в другом месте».

«В нашей семье тоже есть представители разных конфессий, я, к слову, сама мусульманка, но мы все друг друга уважаем. Власти района просто обязаны что-то предпринять в этой ситуации и разграничить участки на кладбище, чтобы не допускать дискриминации и обеспечить мусульманам возможность быть захороненными отдельно от представителей других конфессий», – подчеркнула женщина.

В администрации Актанышского района подтвердили, что советовали родственникам покойного Виктора Смирнова не устанавливать православный крест на могиле: «Смотритель кладбища в устном порядке объяснил о нежелательности установки креста, аргументировав тем, что на территории района проживают преимущественно мусульмане, также и на кладбище погребены в основном мусульмане. Была достигнута договоренность, что будет установлена мемориальная плита, на которой будет изображен крест».

«Однако в сентябре родственниками был установлен деревянный крест (без плиты) над могилой. Через несколько дней неустановленные лица спилили крест. Родственники обратились в полицию. 07.11.2021 возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ, 06.12.2021 уголовное дело приостановлено. Родственники В.А. Смирнова обратились в администрацию Актанышского района, было принято решение о восстановлении надгробия. Родственники покойного установили новый деревянный крест, и администрация района взяла на себя обязательство по его сохранности. Весной договорились установить новый надгробный камень с православной символикой», – сообщили в пресс-службе района.

Замглавы Актанышского района Райхан Галимянова заявила, что на кладбище, где похоронен Смирнов, «действительно есть захоронения христиан, но их родные там кресты не устанавливали, по прошествии необходимого времени они ставили сразу памятники».

«Когда я просила близких покойного не устанавливать крест заново, это был лишь совет, чтобы избежать повторного вандализма и не усугублять ситуацию еще больше. На сегодняшний день крест стоит нетронутый, мы наблюдаем за этим. Безусловно, то, что произошло, очень жестоко и недопустимо. Проводить разъяснительную работу среди населения планируем на сходах граждан по итогам года. Это будет в конце января – начале февраля», – заключила она.

Глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал ситуацию в Telegram: «Полагаю, что является необходимым тщательное расследование обстоятельств происшедшего со стороны правоохранительных органов и надлежащее обеспечение права на захоронение, в том числе установку могильного креста».

«На большинстве кладбищ, расположенных в России, рядом производятся захоронения представителей всех традиционных религий нашей страны согласно принятым обычаям, в том числе с установкой религиозных символов. Убежден, что это является гарантией межрелигиозного мира и взаимного уважения. Не сомневаюсь также в том, что подобного мнения придерживаются главы всех традиционных религий России», – подчеркнул он.