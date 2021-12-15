Главного инженера по капстроительству «Алроса» задержали по делу о взятке

Главного инженера управления капитального строительства крупнейшего в мире производителя алмазов в каратах «Алроса» задержали по подозрению в коррупции, сообщили в компании.

«Алроса» сообщает о задержании по подозрению в коррупционном преступлении представителя одной из подрядных компаний, а также главного инженера управления капитального строительства «Алросы». Операция по задержанию была проведена в среду, 8 декабря, в Мирном сотрудниками УФСБ по Республике Саха (Якутия)», – сообщается на сайте компании.

Подозреваемых задержали с поличным. Отмечается, что задержание позволило пресечь возможное преступление.

Дело возбуждено по статье «Получение взятки в особо крупном размере за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица», сообщается на сайте Следственного комитета.

В отношении представителя коммерческой организации также возбуждено уголовное дело по статье о даче взятки.

«Согласно материалам уголовного дела, главный инженер управления капитального строительства с целью незаконного обогащения лично получил взятку в особо крупном размере в сумме более 4 млн рублей от представителя коммерческой организации. Деньги были получены им за способствование заключению дополнительного соглашения между АК «Алроса» и коммерческим предприятием», – указали в СК.

Подозреваемый в получении взятки и подозреваемый в ее даче арестованы, обоим предъявлено обвинение.