Бизнес выступил против проверки на ВИЧ и наркотики иностранных специалистов

Десять деловых объединений, в том в числе Торговая палата США и Ассоциация европейского бизнеса считают, что закон, согласно которому иностранные специалисты должны проходить медицинский осмотр на инфекционные заболевания, передающиеся половым путем, сделает Россию менее привлекательной для бизнеса.

«Давно уже ни один законодательный акт не вызывал такой огромной волны непонимания, разочарования и возмущения среди тысяч иностранных менеджеров. Есть риск, что для важных России иностранных менеджеров страна во многом потеряет свою привлекательность как место работы», – пояснил председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп, передает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Он добавил, что письмо глав иностранных бизнес-ассоциаций направлено первому заместителю председателя правительства Андрею Белоусову и вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Авторы обращения просят упростить правила и не проверять иностранцев, которые приезжают в страну в качестве высококвалифицированных специалистов, а также обладателей вида на жительство.

Напомним, что в июле президент России Владимир Путин подписал закон, который предписывает проверять всех трудовых мигрантов, прибывающих в Россию, на наркотики, опасные инфекции и ВИЧ – и разрешает отказывать наркоманам и больным в проживании в России.

Документ вступит в силу 29 декабря.

Изначально законопроектом предлагалось, что иностранные граждане и лица без гражданства, которые хотят получить вид на жительство, разрешение на работу или трудовой патент в России, должны проходить медосмотры в государственном или муниципальном учреждении. Однако ко второму чтению были внесены уточняющие поправки о том, что иностранный гражданин для получения разрешения на проживание или вида на жительство должен пройти медосвидетельствование на наличие или отсутствие факта употребления им наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и ВИЧ-инфекции.