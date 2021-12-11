Посол Украины упрекнул Германию в «обезображенном пацифизме»

Вряд ли новое правительство Германии откажется от «обезображенного пацифизма», из-за которого не продает Киеву оружие, заявил посол Украины в стране Андрей Мельник.

Мельника спросили, изменится ли, по его мнению, политика Германии при новом правительстве в вопросе поставок оружия на Украину – прежде Берлин «принципиально отказывал» Киеву в продажах. Посол заявил, что «главная линия аргументации» со стороны Берлина заключается в «неофициально» озвучиваемой позиции, согласно которой поставки оружия «могут спровоцировать дальнейшую военную эскалацию на линии размежевания, привести к более масштабным столкновениям», передает ZN.UA.

«Изменится ли это отношение Берлина при новом правительстве? Думаю, было бы слишком оптимистично ожидать, что у кабинета канцлера Олафа Шольца будет какой-то другой курс. Я очень хотел бы ошибаться, но боюсь, что эта железобетонная позиция, с моральной точки зрения, не выдерживающая критики, будет сохранена», – заявил он.

По словам Мельника, «это очень разочаровывает», так как для Киева «сейчас наступил момент истины, пришло время понять – кто является настоящим другом не только на словах, но и на деле». Однако на Украине «не теряют надежды». Посол «не уверен, что удастся быстро достичь радикальных перемен в том, чтобы Германия все же отошла от своей морально ничем не подкрепленной позиции», но надеется, что «некоторые шансы есть».

«Можно целую книгу написать о причинах такого отношения Германии к непредоставлению нам оружия. Я называю это обезображенным пацифизмом, который является частью ДНК германского общества после Второй мировой войны. Именно этот фактор сдерживает поставки вооружения», – сказал он.

Напомним, Мельник призвал нового канцлера ФРГ Олафа Шольца обеспечить «холодный душ» России, чтобы «предотвратить новую войну в Европе» и «прекратить оккупацию Крыма и Донбасса». Депутаты германского парламента избрали социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером, он получил 395 голосов.