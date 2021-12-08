Шольца избрали новым канцлером Германии

Полицейский рассказал о задержании стрелка в МФЦ

Злоумышленника, который устроил стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, задержал старший лейтенант полиции Георгий Домолаев. Как рассказал сам Домолаев, он услышал «хлопки» и заметил убегавшего к выходу из здания преступника. Полицейский сумел догнать и обезвредить стрелявшего. О том, что происходило в МФЦ до этого, рассказали в мэрии Москвы.

Мужчину, открывшего стрельбу в московском МФЦ, удалось задержать старшему лейтенанту полиции Георгию Домолаеву. Он рассказал телеканалу РенТВ подробности случившегося: «Я был на рабочем месте, услышал звуки пожарной сигнализации и характерные хлопки. Я выбежал в коридор и увидел гражданина, убегающего в сторону выхода МФЦ. Приняв решение его задержать, я выбежал следом за ним».

По словам Домолаева, при задержании злоумышленник оказал сопротивление. На поясе у преступника были нож и огнестрельное оружие. Полицейский обезвредил стрелявшего и дождался прибытия коллег. Как сообщили в МВД, Домолаева представят к государственной награде.

События, по словам вице-мэра Москвы Анастасии Раковой, развивались следующим образом. Во вторник в 15.00 в центр госуслуг Рязанского района для получения паспорта пришел мужчина. В зоне ресепшен мужчина открыл стрельбу. В результате двое сотрудников (администратор и охранник) скончались, еще четыре человека пострадали. Среди них сотрудник ГБУ «Жилищник», сотрудник МФЦ и двое посетителей, в том числе девочка десяти лет.

На место происшествия незамедлительно прибыли пять бригад скорой медицинской помощи. Врачи начали оказывать пострадавшим экстренную медицинскую помощь. В результате происшествия две женщины и один мужчина доставлены в НИИ Склифосовского, девочка десяти лет – в детскую Морозовскую больницу. Их состояние оценивается как тяжелое.

На место были незамедлительно вызваны правоохранительные органы и проведена эвакуация посетителей и сотрудников. По словам Раковой, столичные офисы «Мои документы» оборудованы тревожными кнопками, сигнал с которых в случае кризисных ситуаций (таких как террористическая угроза, пожары и другие техногенные происшествия) напрямую поступает в правоохранительные органы. Также в каждом центре госуслуг работают охранники, которые в случае необходимости вызывают оперативные службы.

СМИ первоначально сообщали о том, что стрелком оказался Сергей Глазов, бывший военный, находившийся на службе до 2010 года. СМИ и телеграм-каналы распространили фото задержанного. Однако позднее мужчина, который был изображен на фото, опроверг свое участие в инциденте. «Я вот собираю кухню, что там говорят, это все ложь», – заявил он в своем видеобращении, обнародованном в соцсетях.

На ваш взгляд После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг? Да

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Как сообщают СМИ, на допросе открывший стрельбу в московском МФЦ вел себя неадекватно, не мог объяснить мотивы, говорил про коронавирус и «всемирный заговор».

По мнению генерал-майора полиции в отставке Владимира Ворожцова, причиной трагедии могло стать неумение служб безопасности МФЦ работать с психически неуравновешенными людьми. Он заявил газете ВЗГЛЯД, что в государственных учреждениях работают охранники по договору, все они обязаны пройти соответствующее обучение. Но для предотвращения подобных актов следует, по мнению эксперта, учить персонал так, чтобы охранники умели выявлять граждан с психическими отклонениями и не создавали ситуации, когда неуравновешенные люди доходят до агрессивного состояния и фактически террористического поведения.