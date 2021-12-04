Шольц заявил о планах остаться на посту канцлера больше одного срока

Размер выручки Booking.com в России раскрыли через суд

Крупнейшей сервис по бронированию отелей Booking.com в 2018 году заработал в России 11,3 млрд рублей, выяснилось из полного текста решения Арбитражного суда Москвы, вынесенного по судебному разбирательству между сервисом и Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

Данные о своей выручке в России Booking.com раскрыл впервые. Сведения о доходах в рамках разбирательства о злоупотреблении доминирующим положением на российском рынке предоставила сама компания. Данные были использованы для расчета штрафа за нарушение, передает РБК.

В России у Booking.com есть собственное юрлицо, ООО «Букинг.ком Русиа», но оно осуществляет только маркетинговые услуги и оказывает поддержку нидерландской Booking.com B.V. при онлайн-бронировании на территории России.

В 2018 году выручка по РСБУ этого юрлица составила 737,6 млн руб. Основной доход от работы в России получает напрямую нидерландская Booking.com B.V.

Штраф по статье КоАП РФ «Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке» рассчитывается по специально установленной формуле. Из материалов суда следует, что ФАС рассчитывала административный штраф исходя «от одной сотой до пятнадцати сотых размера суммы выручки» Booking.com в России. Дело было заведено в 2019 году, поэтому ведомство при расчете исходило из сведений о выручке Booking.com за 2018 год.

Размер штрафа увеличили из-за двух отягчающих обстоятельств: нарушение длилось более одного года и продолжалось, несмотря на требование ФАС прекратить противоправные действия.

Головная компания сервиса Booking.com – зарегистрированная в США и торгующаяся на Нью-Йорской фондовой бирже Booking Holdings – в своей отчетности не раскрывает данные о доходах в отдельных странах за исключением США и Нидерландов.

Отмечается, что на российский рынок в 2018 году могло приходиться около 1,2% всей выручки Booking Holdings (компании помимо Booking.com принадлежит сервис проката автомобилей Rentalcars.com, поисковик туров Kayak, сервис по заказу столиков в ресторанах OpenTable).

Выручка Booking Holdings за тот год составила 14,5 млрд долларов, а выручка Booking.com в России, исходя из средневзвешенного курса доллара к рублю за 2018 год, – 180,4 млн долларов. Выручка в Нидерландах, где находится штаб-квартира самого сервиса Booking.com, составила тогда 11,1 млрд долларов (76,5% от всей выручки холдинга), в США – 1,6 млрд долларов (11%).

Основные доходы Booking Holdings получает в виде комиссии от агентской деятельности: их платили отели и другие поставщики туристических услуг за бронирования путешествий через принадлежащие холдингу платформы. Агентские вознаграждения принесли Booking Holdings в 2018 году около 72% всей годовой выручки, или 10,4 млрд долларов.

Почти весь агентский доход холдинг получает от бронирования жилья через сервис Booking.com, указано в отчетности головной компании.

Также Booking Holdings получает доходы от продаж – они складываются из сумм, которые компания получает непосредственно от путешественников во время бронирования жилья или аренды автомобиля за вычетом того, что причитается поставщикам туристических услуг (в 2018 году – 2,9 млрд долларов).

Кроме того, зарабатывает холдинг и на рекламе (в основном через платформу Kayak) – в 2018 году она принесла около 1 млрд долларов.

Средний размер комиссии на глобальном уровне у Booking.com составляет 15%, отель платит ее в случае, если клиент заехал и оплатил бронирование, пояснял глава компании в России Алексей Матушкин.

По оценке, которую приводила ФАС, три года назад Booking.com занимал в денежном выражении 80% российского рынка агрегаторов информации о средствах размещения. Из этого следует, что через все подобные платформы в 2018 году россияне могли забронировать жилье на 94,1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что суд подтвердил выводы ФАС о незаконных действиях Booking.com. Также суд отклонил апелляцию сервиса по делу о незаконных действиях с ценами.