Новое правительство Германии впервые в истории оказалось гендерно равным

Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц сдержал предвыборное обещание назначить в свое правительство столько же женщин, сколько мужчин, они будут руководить всеми делами, связанными с безопасностью и дипломатией. Таким образом, новое правительство Германии впервые стало гендерно нейтральным.

Голосование депутатов немецкого бундестага по кандидатуре нового канцлера ФРГ прошло в Берлине в среду. Впервые за 16 лет Германией будет управлять мужчина, но, вместе с тем, в стране появится первая женщина-министр иностранных дел и первая женщина-министр внутренних дел. Кроме того, появится третья женщина-министр обороны подряд, передает The New York Times.

«Женщины и мужчины составляют по половине населения, поэтому женщины также должны получить половину власти. Я очень горжусь тем, что нам удалось это реализовать», – сказал Шольц.

Бундестаг сначала избирает нового канцлера, а потом приводит к присяге его самого и членов нового правительства Германии, сформированного из представителей трех партий – Социал-демократической партии Германии (СДПГ), либеральной Свободной демократической партии (СвДП) и партии «Союз-90/Зеленые». По их политическим цветам – красный, желтый, зеленый – новую правительственную коалицию в ФРГ называют «светофором», передает Deutsche Welle.

Новое правительство будет больше чем прежнее, за счет того, что сферой строительства, которая раньше относилась к полномочиям МВД, теперь будет заниматься отдельное ведомство. В результате число членов кабинета министров, включая самого канцлера, увеличилось с 16 до 17.

Перед выборами и в ходе коалиционных переговоров Шольц обещал, что его правительство «будет, как минимум, наполовину состоять из женщин». Однако 17 не делится пополам, поэтому Шольц исключил самого себя из этой арифметики. Из 16 же министров половину теперь составляют женщины.

Средний возраст – 50,4 лет. Правительство Шольца моложе, чем все четыре правительства Ангелы Меркель в те моменты, когда они приступали к исполнению своих обязанностей – средний возраст ее министров в 2018 году был 51,2 года.

Самые молодые в новом правительстве – «зеленые» Анналена Бербок и Анне Шпигель, обеим по 40 лет. Первая стала министром иностранных дел, вторая – министром по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи. Самый «взрослый» член нового кабинета министров – сам Олаф Шольц, ему 63 года.

Почти все представители СДПГ в правительстве Меркель сохранили за собой министерские портфели. Кристина Ламбрехт из СДПГ уступила место министра юстиции либералу, а сама стала уже третьей женщиной подряд на посту главы Минобороны. Свенья Шульце, руководившая министерством охраны окружающей среды и ядерной безопасности, перешедшим к «зеленым», теперь возглавляет министерство по вопросам экономического сотрудничества и развития.

Таким образом социал-демократы Ламбрехт и Шульце оказались во главе ведомств, которые наряду с «зеленым» МИД, будут участвовать в выработке внешнеполитического курса Германии, основные направления которого так или иначе определяет канцлер.

Самая яркая и противоречивая фигура в новом немецком правительстве – министр здравоохранения социал-демократ Карл Лаутербах. 58-летний врач-эпидемиолог, он постоянный гость телевизионных ток-шоу, в которых запоминающимся голосом цитирует научные исследования о коронавирусе, предостерегает от легкомысленного поведения в условиях пандемии и требует ужесточения карантинных мер.

Министром внутренних дел впервые стала женщина – 51-летняя Нэнси Фезер.

«Зеленый» Джем Оздемир назначен министром сельского хозяйства, он первый министр федерального правительства с миграционным бэкграундом: его родители-гастарбайтеры приехали из Турции в начале 1960-х, когда Германия остро нуждалась в рабочих руках. Он родился в 1965 году в городе Бад Урах под Штутгартом в Баден-Вюртемберге и считает себя коренным швабом. В 1994 году он стал в бундестаге первым депутатом турецкого происхождения, а с 2008 до 2018 года был одним из двух сопредседателей этой партии. В 2014 году вокруг него разгорелся скандал: в Сети появилось видео с Оздемиром и кустом марихуаны у него на балконе. Заведенное на политика дело было «за незначительностью правонарушения» закрыто, а сам он позднее утверждал, что растение попало в кадр неслучайно. Он также заявлял, что собирался поддержать политическое требование своей партии о легализации каннабиса. Теперь же новое правительство намерено и в самом деле легализовать продажу и употребление марихуаны.

О начале голосования в среду объявила президент бундестага Барбель Бах. Кандидатуру будущего главы правительства формально внес в парламент президент – Франк-Вальтер Штайнмайер.

При этом Ангелу Меркель приветствовали стоя и продолжительными аплодисментами: с приветствием к ней обратилась в начале заседания Бас, после депутаты стали аплодировать, многие встали с мест. Экс-канцлер тоже поднялась со своего кресла, приветствуя собравшихся, передает РИА «Новости».

Президент исследовательского института Берлинского центра социальных наук WZB и эксперт по гендерным вопросам и неравенству Ютта Альмендингер отметила, что Германия изменилась за последние несколько лет, и экс-канцлер Меркель сыграла в этом большую роль, потому Шольц, в некотором смысле, последовал зову времени.

«Меркель всегда проводила свою гендерную политику в тайне. Она абсолютная феминистка. Тот факт, что она не объявила об этом публично, связан с тем фактом, что она, вероятно, потеряла бы свою власть», – добавила Альмендингер.

Ранее Шольц заявил о планах остаться на посту канцлера больше одного срока. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждать России от нового канцлера ФРГ.