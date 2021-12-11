Продюсера CNN обвинили в сексуальных домогательствах к детям

Китай перестал отправлять товары в Литву

У Литвы после решения Вильнюса открыть официальное представительство Тайваня возникли проблемы не только с экспортом в Китай, но и с импортом из этой страны. Литва планирует перенаправлять грузы в Рижский порт.

Литовский предприниматель, который занимается автомобильным бизнесом и более 20 лет импортирует товары из Китая, столкнулся с помехами в деле импорта из Китая, передает Delfi.

10 декабря утром стало известно, что предприниматель не получит заказанные товары. В год эта компания импортирует 100 контейнеров, сейчас были заказаны два. «Надо начать говорить о весеннем сезоне, вчера мы как раз оплатили депозит – 10 тыс. долларов за один контейнер. За второй планировали перевести деньги позже. Но тут поступила информация: «После проверки, проведенной с логистической компанией, мы не можем завершить заполнение таможенной декларации. Мы не можем сейчас выслать товары в Литву, информируем, когда ситуация улучшится», – пояснил он.

По его словам, поставщик даже не предлагал иные варианты, только сообщил, чтобы забрали предоплату, и написал: «сообщим, когда сможем поставлять в Литву».

Предприниматель намерен заказывать товары через Рижский порт. Он добавил, что это возможно, этим занимается логистика. «Литовские компании, работающие в сфере логистики, которые всегда возили грузы через Клайпеду, меня удивили – две недели назад прислали предложение с перевозками через Рижский порт. Я сейчас понял почему. Мы только сегодня утром узнали, а другие уже давно так планируют. Я опасаюсь заторов в Риге, неясно, что будет, если вся Литва через Ригу поедет», – высказал он свои опасения.

Глава Литовско-китайской торговой ассоциации Рокас Радвилавичюс сказал, что это не единичный случай. «Это индивидуально. Поставщиков миллионы – одни отзывают, другие – нет. Но есть внутренние сигналы, что китайские банки реже финансируют китайские компании. Или не хотят переводить деньги – говорят, туда не будем переводить. Тогда литовцы указывают другие счета, если они есть. Или указывают счета юридических контор, которые работают по договору. Мы наблюдаем это с 1 декабря, время от времени такое случается. Литва то есть в таможенной системе, то ее там нет. Или есть, но литовские товары задекларировать в Китае не удается», – уточнил Радвилавичюс.

По его словам, логичный выход – перенаправление грузов в Рижский порт. Он подтвердил, что литовские грузы идут в польские порты и в Рижский порт. «Дорожает логистика, подорожают некоторые товары», – подчеркнул он.



Напомним, в связи с открытием представительства Тайваня в Литве китайские власти решили понизить дипломатические отношения с балтийской республикой до уровня поверенных в делах.

В начале декабря сообщалось, что литовские экспортеры не могут оформить свои товары через китайскую таможню, потому что власти КНР исключили Литву из таможенного реестра.

Ранее Литва открыла представительство Тайваня в Вильнюсе. Решение Вильнюса открыть официальное представительство Тайваня обернулось проблемами для литовских экспортеров. Они столкнулись с невозможностью растаможивания товаров в китайских портах – Пекин исключил Литву из своего таможенного реестра.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что, возможно, историческая миссия литовцев именно в том, чтобы показать миру, насколько далеко готов пойти Китай в отношении своих недругов.