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Дмитрию Муратову вручили Нобелевскую премию
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В Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира 2021 года главному редактору российской «Новой газеты» Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе.
Церемония прошла в ратуше Осло, журналисты получили медаль и диплом из рук председателя Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен, передает ТАСС.
Российский журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года. Муратова поздравили и в Кремле, и в Белом доме.
Президент России Владимир Путин высказал поздравления Муратову лично.
Сам главред «Новой газеты» заявил, что Нобелевская премия мира – это награда не его, а издания.
Путин рассказал, как вычищал из правительства сотрудников ЦРУ
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В середине 1990-х в качестве советников, официальных сотрудников правительства Российской Федерации, сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, заявил президент России Владимир Путин.
«Вот смотрите – середина 1990-х – начало 2000-х годов. В начале 2000-х я уже там вычистил всех, но в середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства Российской Федерации, сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления США», – передает РИА «Новости» слова Путина на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
«Их потом в США привлекали к уголовной ответственности, что они, будучи сотрудниками ЦРУ и работая у нас, нарушали американское законодательство, участвовали в приватизации», – подчеркнул президент. По его словам, «это только один пример» попыток вмешательства в дела России. «На самом деле их гораздо больше», – указал Путин.
По его словам, «по этой линии все находилось под известным контролем определенных стран». «На наших объектах ядерного оружейного комплекса сидели американские специалисты, приходили туда на работу каждый день с утра до вечера – стол стоял и флаг американский. Они там жили и работали. Им не нужны были такие тонкие инструменты вмешательства в нашу политическую жизнь, поскольку они и так все контролировали», – уверен глава государства.
Он подчеркнул, что, «конечно, ситуация изменилась, страна стала другой, она стала более самостоятельной, более суверенной, растут возможности вооруженных сил, и отношение к России начало меняться».
Путин призвал вспомнить, «как складывалось отношение к первому президенту России Борису Николаевичу [Ельцину]». «Все было хорошо, его с удовольствием все похлопывали по плечу. Стоило ему только поднять голос в защиту Югославии и неправовых действий – а мы с вами понимаем, что в этом абсолютно неправовые действия, нарушающие международное право в отношении Югославии, когда проходят бомбардировки без всякой санкции Совета Безопасности ООН, это грубейшее нарушение международного права – стоило только Борису Николаевичу Ельцину в защиту международного права и прав народов Югославии на то, чтобы к ним относились цивилизованно, сразу же отношение и к России изменилось, и к нему лично», – констатировал Путин.
«Поэтому, как только Россия стала заявлять о своих интересах, о том, что они у нее есть, стала повышать свой суверенитет, экономику и возможности вооруженных сил, потребовались другие инструменты влияния на нашу внутриполитическую жизнь, в том числе достаточно тонкие инструменты через различные организации, которые получают финансирование из-за границы», – убежден российский лидер. На его взгляд, «ничего здесь нового не придумали, с 1938 или 1937 года действует в Штатах такой закон, применяется до сих пор, <...> и в том числе в отношении наших организаций», – заметил Путин.
Глава государства категорически не согласился с Резником, заметившим, что «Россия стала враждебной всему миру». «Это не так! Россия вообще не становилась враждебной никакой части мира. Определенная часть мира считает нас своими противниками», – указал Путин.
«Мы что ли в своих институциональных документах стратегического характера записали, что мы кого-то объявляем противником? Нет! Это нас объявляют!» – пояснил российский лидер.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), комментируя выступление режиссера Александра Сокурова, заявил, что Россия является многонациональной и многоконфессиональной страной, а не Московией, которой ее хотело бы сделать НАТО.
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Американцев шокировали недоступные для них трудовые права россиян
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Пользователь американского сайта Reddit из России рассказал жителям США о правах в сфере трудового законодательства, которые есть у российских граждан, но нет у американцев.
Россиянин рассказал, что он живет в городе-миллионике в пяти часах езды от Москвы и на сайте зарегистрировался в основном из-за мемов, однако его шокировала статья о правах американцев, и он решил рассказать, как обстоят дела с трудовым законодательством в России.
«Ребята, я просто в шоке. Вы действительно должны быть на баррикадах прямо сейчас с такими условиями работы. Позвольте мне объяснить, почему это так, простыми фактами», – написал пользователь на Reddit.
Он пояснил, что в России «каждый работник, от посудомойки и кассира до топ-менеджеров, имеет следующие права»: «14 дней отпуска каждые шесть месяцев. 21 день для опасных профессий, два месяца для школьных учителей (логично летние каникулы)», – начал рассказывать американцам россиянин.
Он перечислил права, касающиеся оплаты больничного, оплаты сверхурочной и ночной работы и условий увольнения. Также россиянин объяснил американцам особенности отпуска по уходу за ребенком в России.
«Вы – самая богатая страна в мире. Ваши компании безумно богаты, и они обращаются со своими работниками как с дерьмом», – отметил россиянин, обращаясь к американским пользователям сайта.
Он призвал граждан США создавать союзы, отстаивать свои права, увольняться и просить других уволиться, если условия очень плохие.
В комментариях многие поблагодарили россиянина за такое просвещение и согласились, что права сотрудников в России во многом лучше.
«Спасибо вам от одного выгоревшего американского рабочего, солидарен с вами», – написал один из пользователей.
«Таким образом, в России права трудящихся лучше, чем в Штатах. Круто», – отметили в комментариях.
«Да, это безумие, что самая богатая страна в мире не может гарантировать элементарную охрану труда или бесплатное медицинское обслуживание. Слава богу, я живу не в США», – прокомментировал пост пользователь с ником FutureDeadAlcoholic.
«Американская пропаганда говорит, что вы должны работать, чтобы заработать как можно больше денег, не помогайте своему сообществу или своему соседу, просто служите себе, зарабатывайте деньги и еще больше денег. Вот почему американские миллиардеры не будут платить своим работникам справедливую заработную плату, достаточную только для того, чтобы они могли оставаться богатыми и сосредоточиться на прибыли», – объяснили в комментариях.
«Это правда? (…) Бьюсь об заклад, теперь он расскажет нам, что у него есть перерыв и обед», – отметил еще один читатель. Сам автор текста ответил ему: «У меня они есть (перерывы и обед)! Обед – 60 минут и перерывы – 5x15 минут в 9-часовую смену».
«Как вы думаете, как наша страна стала такой богатой? Это всегда была эксплуатация. Люди просто наконец-то заметили, потому что компании отняли у них все преференции», – добавили американцы.
Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что только за последние месяцы цена на жилье в ряде регионов США выросла на десятки процентов. Происходящее будет иметь большие последствия для всего, что принято называть американской мечтой – поскольку собственный дом является едва ли не главной ее составляющей.
Стала известна позиция нового канцлера Германии по «Северному потоку – 2»
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Администрация нового канцлера Германии Олафа Шольца поддерживает проект газопровода «Северный поток – 2», но может заблокировать его в случае гипотетического военного конфликта между Россией и Украиной, сообщили источники Financial Times.
В материале отмечается, что в целом новое руководство Германии поддерживает проект. Однако, как утверждают близкие к новому правительству ФРГ источники издания, «администрация Шольца рассмотрит возможность остановки «Северного потока – 2» в случае вторжения». Как уточняется, такая мера рассматривается в рамках более широкого списка возможных западных санкций против России, передает РИА «Новости».
В среду главой МИД Германии назначили выступающую против «Северного потока – 2» Анналену Бербок, которая является сопредседателем партии «Союз-90»/«Зеленые». В тот же день стало известно, что Германия и США договорились о закрытии Берлином проекта газопровода «Северный поток – 2» в случае «вторжения» России на Украину.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе.
Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
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Летчик ВКС спас самолет с десантниками после отказа двигателя
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Летчик воздушно-космических сил России (ВКС) спас военно-транспортный самолет с отказавшим двигателем, посадив его на неподготовленную площадку под Псковом.
В Минобороны пояснили, что на аэродроме Кресты в Псковской области проводились плановые учебно-тренировочные полеты самолетов военно-транспортной авиации с десантированием подразделений ВДВ, передает ТАСС.
«После взлета легкого военно-транспортного самолета на высоте более 100 метров пропала тяга двигателя, самолет перестал набирать высоту и начал терять скорость. На борту находилось десять военнослужащих ВДВ и три члена экипажа. В условиях ограниченного времени командир воздушного судна старший лейтенант Максим Кабаков грамотно оценил обстановку, доложил руководителю полетами о нештатной ситуации в воздухе и готовности произвести вынужденную посадку вне аэродрома на площадку, подобранную с воздуха», – рассказали в ведомстве.
«После получения разрешения командир воздушного судна успешно выполнил аварийную посадку на неподготовленную площадку, благодаря профессиональным действиям летчика никто из экипажа и личного состава, находившегося на борту, не пострадал», – добавили в Минобороны.
Самолет не поврежден, сразу после проведения технического осмотра и обслуживания воздушное судно продолжит использоваться по назначению.
Старший лейтенант Максим Кабаков за проявленное мужество будет представлен к награде.
В 2010 году Ту-154, следовавший из аэропорта Полярный (Якутия) в Домодедово (Москва), совершил аварийную посадку на военном аэродроме «Ижма» в Коми из-за отказа бортового электрооборудования. При аварийной посадке все выжили, экипаж Ту-154М был представлен к награде.
Украинские зенитчики сбили свой же беспилотник
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Плохо обученные зенитчики ВСУ в ходе тренировки сбили украинский беспилотный летательный аппарат, сообщил офицер пресс-службы управления народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.
«Вчера при проведении тренировки маневренных групп 38-го и 1129-го зенитно-ракетных полков в районе населенного пункта Лисичанск из-за ошибки оператора был сбит украинский беспилотник «Лелека-100», – говорится в релизе.
Офицер, отвечающий за подготовку расчетов, чтобы уйти от ответственности за слабую подготовку состава, пытается договориться с разведчиками, предоставившими беспилотник. Он хочет восстановить его за счет оператора.
Ранее сообщалось, что украинский солдат погиб в драке, начавшейся из-за обвинений в краже алкоголя, его сослуживец ранен. Конфликт произошел 6 декабря. Командование пытается скрыть данный факт.
Напомним, власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулировать конфликт должны в рамках Минских соглашений, подписанных 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы.
В Раде предупредили о провокации Украины, США и Британии против России
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Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что Украина, США и Британия готовят военную провокацию в адрес России.
«Все более становится ясно, что Украина со своими западными партнерами – США и Великобританией – готовят на конец января военную провокацию с Россией», – приводит мнение Кивы РИА «Новости».
Парламентарий отметил, что Киев и его партнеры пытаются таким образом «убить двух зайцев»: Запад получит повод наложить на Россию новые санкции и попробовать заблокировать «Северный поток – 2», а Украина сможет «списать свои провалы, голод и холод <…> на войну». Кива назвал сообщения западных СМИ о гипотетической «российской агрессии» в конце января первым этапом этой провокации, подчеркнув, что именно в этот период Украину ждет «пик экономического краха».
«Уверен, что Россия давно готова к подобным сценариям и в ближайшее время мы увидим контрмеры и контраргументы, а впоследствии и [президента Украины Владимира] Зеленского за столом переговоров, который будет выторговывать в первую очередь свою индульгенцию», – уверен политик.
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Ранее стало известно, что новый канцлер Германии Олаф Шольц поддерживает газопровод «Северный поток – 2», но может заблокировать проект в случае гипотетического военного конфликта между Россией и Украиной. В среду Германия и США договорились о закрытии проекта «Северный поток – 2» в случае «вторжения» России на Украину.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе.
Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
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Учительница: Абитуриенты из киргизских регионов не знают русский и таблицу умножения
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На русском языке говорит подавляющее число жителей Бишкека, где в большинстве школ преподавание ведется на русском, но в южных регионах страны ситуация удручающая, рассказала газете ВЗГЛЯД одна из учительниц Киргизии. Проблему владения мигрантами из стран СНГ русским языком затронул Владимир Путин на встрече с правозащитниками.
«Уровень владения русским языком этническими киргизами остается удовлетворительным только в крупных городах на севере страны, прежде всего в Бишкеке, где по-русски говорят 99% горожан», – рассказала на условиях анонимности одна из педагогов в киргизской столице.
По ее словам, желание жителей Бишкека знать русский язык огромно. При этом в школах, где преподавание ведется исключительно на русском языке, до 99% учеников составляют этнические киргизы. «Из 97 муниципальных школ города только четыре чисто киргизские, такие цифры говорят сами за себя», – говорит учительница. Она отмечает, что миграции киргизов в богатый Казахстан «мешают нюансы взаимоотношений двух народов», поэтому все, кто ищет для себя лучшей участи, стремятся выучить русский язык и уехать на заработки в РФ.
«Многие понимают, что киргизский язык нужен только до границы, а дальше потребуется язык, на котором будут разговаривать все – то есть русский. Уровень владения английским языком в Киргизии нижайший», – говорит собеседница, которая работает в местной системе образования без малого 40 лет.
Тем не менее, в последние годы «под большим прессингом» в русскоязычных школах открываются киргизские классы, «хотя даже этнические киргизы идут туда очень неохотно». «Традиционно считается, что школы на киргизском языке дают более низкий уровень образования. На юге страны есть области, где русский язык не знают вообще. Такая картина характерна для городов Нарын или Талас, где осталась всего одна школа с преподаванием на русском», – говорит педагог.
Одна из проблем Киргизии – разный уровень образования между регионами. Поэтому один и тот же учебник может быть для Бишкека слабым пособием, а для региона – трудным. «Дети, приезжающие из регионов для поступления в вузы Бишкека, часто не знают даже таблицу умножения. И уровень владения русским языком у них соответственный. Если в Чуйской долине по-русски говорят худо-бедно, то чем дальше от Бишкека, тем ниже этот показатель», – отметила учительница.
В четверг президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил, что мигранты из стран СНГ, желающие приехать в Россию, еще в своей стране должны готовиться к работе в России. «Здесь нужно действовать совместно с коллегами из СНГ, нужно заниматься тем, чтобы те люди, которые хотели бы приехать к нам на работу, уже готовились к этой поездке в нашу страну и к работе здесь, у себя на родине изучали язык, наше законодательство, знали бы свои права, обычаи наших людей», – отметил Путин.
Судьба русского языка стала одной из главных тем парламентских выборов в Киргизии в конце ноября. Скандал вызвало появление законопроекта, ограничивающего использование русского языка. Согласно законопроекту, в системе образования (от детсада до вузов) государственный язык планируется сделать основным языком обучения и воспитания. Это при том, что сейчас в республике существует множество русскоязычных детских садов и школ.
Захарова посмеялась над Нуланд из-за заявления о Свердловске и Екатеринбурге
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Официальный представитель МИД Мария Захарова удивилась уровню знаний заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о России и ее гражданах после комментария американского политика о Екатеринбурге.
Захарова написала в Telegram, что Нуланд «считает, что Свердловск и Екатеринбург – это два одновременно существующих города».
«Неделю назад до этого откровения Виктория Нуланд заявила, что многие россияне хотели бы жить в такой стране, как Украина. Это же надо так разбираться в России», – отметила она.
Ранее Нуланд заявила, что «Украина хочет быть больше похожей на Париж или Берлин, чем на Свердловск и Екатеринбург, во всяком случае, как они выглядят сейчас», передает Ura.ru со ссылкой на портал C-SPAN.
Она также заявила, что жители восточной части Украины якобы хотели бы иметь с Европой более тесные отношения и жить по-европейски. По ее словам, в последние восемь-десять лет Украина стала более независимой и суверенной.
Отметим, что Нуланд является помощником государственного секретаря по делам Европы и Евразии, владеет русским языком.
Во вторник она выступила с утверждением, что Россия якобы готова двинуть против Украины «примерно 100 батальонных тактических групп или практически все боеготовые наземные силы России к западу от Урала».
При этом Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Осенью Нуланд посетила Москву и, по словам Захаровой, уехала с «конкретным заданием» по улучшению двусторонних отношений. Политолог-американист Малек Дудаков заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «целью переговоров с Нуланд было не налаживание двусторонних отношений, а скорее донесение точек зрения, в том числе – по Украине и по работе дипломатических миссий».
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Нижегородца отдали под суд за изнасилование и убийство морпеха США
Правоохранители завершили расследование уголовного дела об изнасиловании и убийстве 34-летней американки в Нижегородской области, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Следователи установили, что 15 июня 2021 года обвиняемый остановил машину на обочине и предложил девушке, которая являлась студенткой из США, подвезти ее. Злоумышленник вывез попутчицу в безлюдное место в районе деревни Калинкино, изнасиловал, а затем два раза ударил ножом в шею.
Пострадавшая от полученных повреждений скончалась на месте. Кроме того, преступник похитил у жертвы имущество на сумму свыше 83 тыс. рублей.
«Для обеспечения заявленного матерью погибшей гражданского иска на имущество обвиняемого стоимостью более 270000 рублей наложен арест», – передает ФАН слова Петренко.
В настоящее время преступник находится под стражей. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.
Известно, что погибшая переехала в Россию в 2019 году. Она училась в магистратуре юридического факультета в Университете имени Лобачевского.
Напомним, в июне в СК сообщили, что в Нижегородской области пропала студентка из Соединенных Штатов, следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
Корабль ВМС Украины взял курс на Керченский пролив
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Корабль управления «Донбасс» ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет, сообщили в ФСБ России.
«9 декабря текущего года в 09.12 корабль управления «Донбасс» ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. Заявок в соответствии с обязательными постановлениями в морском порту Керчь, утвержденными приказом Министерства транспорта РФ от 21 октября 2015 г. № 313, на прохождение Керчь-Еникальским каналом украинской стороной подано не было», – приводит текст сообщения РИА «Новости».
Отмечается, что в 13.45 сопровождающий его корабль береговой охраны ПС ФСБ России предупредил о необходимости соблюдения российского законодательства (в части, касающейся подачи необходимых заявок на прохождение Керченским проливом). Получен ответ, что следовать через Керченский пролив не планирует.
«В настоящее время «Донбасс» находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания», – добавили в ФСБ.
Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины в ходе провокации нарушили границу России и были задержаны. 7 сентября 2019 года моряков передали Украине в рамках обмена задержанных и осужденных лиц. В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав применить в отношении России временные меры для немедленного освобождения судов и моряков.
В Крыму призвали Киев не нагнетать обстановку по инциденту в Керченском проливе, подчеркнув, что все претензии украинской стороны на Керченский пролив – сплошная профанация. «Россия в свое время совершила акт доброй воли, отпустив украинских моряков на свободу, однако киевские власти ничего не поняли и ничему не научились», – отметил заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.
В среде мигрантов рассказали о зарабатывающих по 200 тысяч в месяц приезжих
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В Федерации мигрантов России сообщили, что прибывающие на работу в Россию иностранцы могут получать по 200 тыс. рублей, но работать приходится в тяжелых условиях – до 20 часов в день.
«В сфере строительства из-за пандемии не хватает рабочих и узконаправленных специалистов, например, сварщиков. Средняя зарплата в час у них семь с половиной долларов. Около 200 тыс. в месяц выходит, это хорошая зарплата. 8-часовой рабочий день», – об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал руководитель комитета экономики и финансов Федерации мигрантов России Илия Биниаминов.
По словам Биниаминова, мигранты более трудолюбивы, чем россияне. Отмечается, что приезжие могут работать по 20 часов. а не восемь.
Ранее сообщалось, что в Минтруде заявили о корректировке оплаты труда шахтеров до конца года. Это произошло после того, как президент России Владимир Путин, заслушав доклад о заработной плате горняков, выразил недовольство плохим анализом ситуации.
Вопрос подняли после ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, где при взрыве метана погибли 46 горняков и пять горноспасателей.
Путин обвинил НАТО в стремлении сделать Россию Московией
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Россия является многонациональной и многоконфессиональной страной, а не Московией, которой ее хотела бы сделать НАТО, заявил президент России Владимир Путин на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), комментируя выступление режиссера Александра Сокурова.
«Разве русский народ заинтересован в разложении и распаде Российской Федерации, разве это будет Россия, которая создавалась как многонациональная и многоконфессиональная страна? Вы хотите превратить нас в Московию? Ну, в НАТО это хотят сделать», – приводит слова российского лидера ТАСС.
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Напомним, 8 декабря Путин после переговоров с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом раскритиковал НАТО за недружественную позицию по отношению к России. «[Эта] структура настроена к нам, мягко говоря, недружественно, кроме того и объявляет Россию своим противником», – отметил российский лидер. Он подчеркнул, что расширение НАТО на восток за счет Украины – один из важнейших вопросов безопасности России, так как за принятием Украины в НАТО последует размещение там угрожающего России оружия.
7 декабря глава российского государства Владимир Путин заявил президенту США Джо Байдену в ходе переговоров в формате видеоконференции, что Москва «серьезно заинтересована» в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений. В Кремле отмечали, что НАТО постепенно подминает под себя Украину, для России это «красная линия».
Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Байден обещал Путину обсудить с членами НАТО вопрос продвижения Североатлантического альянса на восток.
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Путин призвал не беспокоиться за российскую армию
Не нужно беспокоиться за нашу армию – с ней все в порядке, она развивается, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
«Что касается нашей армии. Не беспокойтесь за нашу армию. С ней все в порядке. Она развивается», – приводит слова главы государства РИА «Новости».
Президент отметил, что в такой сложной организации не может не быть проблем, но если сравнить сегодняшнюю армию России с тем, какой она была в 90-е, то выводы очевидны.
«Достаточно почитать только характеристики нашей армии со стороны тех, кто объявляет нас противниками, чтобы понять, какую дорогу развития прошла наша армия, где она находится сейчас и на что нам рассчитывать в ближайшее время», – добавил он.
В четверг начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что свыше 95% пусковых установок наземных стратегических ядерных сил (СЯС) России готовы к боевому применению. Он также сообщил, что в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) продолжается перевооружение на комплексы «Ярс», а также приводятся в готовность к боевому применению очередные пусковые установки ракетного комплекса «Авангард».
Герасимов сообщил, что испытания корабельного ракетного комплекса «Циркон», в рамках которых подтверждена возможность стрельбы гиперзвуковой ракетой как с надводного корабля, так и с атомной подводной лодки из подводного положения, успешно завершаются.
Кроме того, он заверил, что Россия совершенствует боевой потенциал Воздушно-космических сил (ВКС). «Приоритет отдается таким вооружениям, как Су-57, Су-35С и Су-34, а также зенитным ракетным комплексам С-400, С-350 и «Панцирь-С», – добавил глава Генштаба. Помимо этого, отметил Герасимов, с учетом роста напряженности вблизи государственной границы России наращиваются боевые возможности Воздушно-десантных войск (ВДВ).
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов также заверил в готовности пресекать провокации Киева в Донбассе.
Бросивший в лужу клиентку водитель такси в Москве оказался ее мужем
Водитель такси в Москве и избитая им девушка оказались семейной парой, тем не менее мужчина на время проверки отстранен от работы, заявили в службе сервиса такси.
«Ситуация произошла не на заказе. В ходе проверки выяснилось, что это была семейная ссора. Мы против любого проявления насилия и грубости, поэтому на время разбирательства временно закрыли водителю доступ к сервису», – пояснили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе «Яндекс Go».
Ранее в соцсетях появились кадры, на которых водитель «Яндекс.Такси» в ходе конфликта с потенциальной пассажиркой в Москве ударил садившуюся в салон девушку дверцей машины, схватил ее за волосы, выволок из автомобиля и толкнул в лужу на проезжей части дороги.
Напомним, в сентябре правительство внесло в Госдуму законопроект, который запретит водителям с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления работать таксистами, а также водителями общественного транспорта. Ранее Минтранс предложил ввести ответственность служб заказа такси перед пассажирами, связанную с возникновением ущерба для пассажира и его имущества, вреда здоровью и жизни пассажира.
Автоюрист оценил лайфхак для покупки нового автомобиля в салоне без допуслуг
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При покупке автомобиля автосалоны навязывают массу дополнительных услуг, которые прописывают в договоре купли-продажи, на что имеют полное право. Отказ от них грозит человеку даже после внесения предоплаты остаться без новой машины, рассказал газете ВЗГЛЯД адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.
Пользователь Сети поделился историей о том, как ему удалось обмануть систему и приобрести новый Volkswagen Polo у официального дилера. По его словам, в мае он пришел в автосалон, выбрал желаемую машину, пообещал, что возьмет ее в кредит на их условиях, а свой старый автомобиль отдаст дилеру в трейд-ин, внес предоплату, после чего ему необходимо было подождать три месяца. Как только машина была готова, мужчина внес за нее наличными недостающую сумму, отказавшись от кредита и трейд-ина, и уехал из салона на новом авто без каких-либо переплат по кредиту и потери денег при продаже авто через трейд-ин.
«Автосалоны, конечно, всегда требуют подписать кучу документов при покупке машины. Но нужно внимательно читать то, что предлагают на подпись, а то очень часто там оказываются договора-допсоглашения, в которых указано, что цена покупки будет ниже, но при условии одновременно приобретения кредитного продукта, страхования всего, чего только можно и так далее. Все это стоит огромных денег, а в случае отказа от этих услуг они требуют вернуть скидку, сделанную на машину», – говорит Радько.
Более того, если человек подписал договор купли-продажи автомобиля, внес предоплату, дождался желаемого автомобиля, то просто так отказаться от всех дополнительных услуг у него вряд ли получится, продолжает юрист.
«Человек же подписывает то, что он покупает автомобиль, пользуясь кредитом, покупая страховку и так далее. Соответственно, если человек от всего этого откажется, то автосалон тут же скажет, что не может продать автомобиль, вернет предоплату и даже, возможно, выплатит пени. Просто скажет, что этой машины нет, потому что ее не успели произвести», – рассказывает эксперт.
По его словам, сейчас купить автомобиль даже с минимальными какими-то допуслугами вряд ли получится. В настоящее время автосалоны продают машины на своих условиях. Если кого-то они не устраивают, то автомобиль достается другому покупателю. «Я бы советовал всем, кто намерен покупать автомобиль, подождать хотя бы полгода-год, пока автосалоны окончательно не разорятся от своих амбиций. Тогда останутся только добропорядочные, где можно будет взять машину в более-менее желаемой комплектации», – заключил Радько.
Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД Радько рассказал, что договор купли-продажи автомобилей не является публичным, а значит, дилер не обязан заключать его на тех условиях, которые озвучены публично для всех желающих, поэтому покупатель никак не может противостоять навязыванию ненужных ему дополнительных опций.