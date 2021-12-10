Москвича ранили ножом у входа в метро

Мужчину у входа на станцию московского метро «Славянский бульвар» на Покровской линии ранил неизвестный, потерпевшего госпитализировали, сообщили в ГУ МВД по столице.

«10 декабря около 10.30 мск в полицию от мужчины поступило сообщение об инциденте у входа на станцию метрополитена «Славянский бульвар». По предварительной информации, неизвестный причинил острым предметом травму заявителю и скрылся с места происшествия. Пострадавший направлен для оказания помощи в одну из московских больниц», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Там уточнили, что сейчас устанавливаются все причины произошедшего, подозреваемого ищут.

Между тем источник в правоохранительных органах сообщил, что причиной конфликта мог стать словесный конфликт. Сейчас проводится опрос потерпевшего.

«Предварительно, между мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого один из его участников нанес травму оппоненту. Точная причина будет установлена в ходе разбирательства», – пояснил собеседник.

Осенью на Арбатско-Покровской линии между станциями «Измайловская» и «Первомайская» произошел конфликт. По словам очевидцев, один из пассажиров заступился за девушку. После этого обвиняемые начали его избивать. Один из нападавших кричал находившимся рядом пассажирам, что если кто-то попытается помочь потерпевшему, его также ждет жестокое избиение.

После совершения преступления соучастники пытались скрыться с места происшествия, но были задержаны сотрудниками полиции за пределами станции. При этом один из них пытался лезвием канцелярского ножа причинить телесные повреждения правоохранителям, а другой, распылил в их сторону содержимое перцового баллончика.

Задержанные оказались уроженцами Дагестана, которые приехали в Москву на заработки. В момент нападения они находились в состоянии алкогольного опьянения. Двое нападавших оказались ранее судимы за кражу, еще один – по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Все подозреваемые арестованы решением суда.