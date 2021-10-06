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Всех подозреваемых в избиении пассажира в метро Москвы арестовали
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Все подозреваемые по делу об избиении пассажира в московском метро арестованы по решению суда, сообщила прокуратура Москвы.
«Заключен под стражу третий фигурант уголовного дела об избиении мужчины в московском метро», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
26-летний подозреваемый арестован до 5 декабря 2021 года.
Ранее в столичном ГУ МВД сообщали, что после избиения пассажира на Арбатско-Покровской линии метро были задержаны трое молодых людей. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. В СК попросили передать дело об избиении пассажира из полиции. Также там отмечали, что дело по статье о хулиганстве может быть переквалифицировано на статью о покушении на убийство.
В ГУ МВД по Москве уточнили, что нападавшими оказались приезжие от 21 до 26 лет, трое из них привлекались к уголовной ответственности ранее.
В Германии пригрозили оператору «Северного потока – 2» разбирательством
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Федеральное сетевое ведомство Германии пригрозило оператору «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG «немедленным разбирательством», если компания не сможет подтвердить соответствие газопровода требованию законодательства Евросоюза.
Регулятор отметил, что все технические условия для запуска «Северного потока – 2» выполнены, поэтому в ближайшее время первая нитка газопровода может быть введена в эксплуатацию.
В связи с этим Федеральное сетевое ведомство потребовало от Nord Stream 2 AG передать полные сведения и при необходимости привести доказательства, что при эксплуатации первой ветки трубопровода будут выполнены и соблюдены все предписания, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Собеседник агентства уточнил, что это касается вопросов «недискриминационного доступа к сети и интеграции инфраструктуры в рынок Германии».
«Федеральное сетевое агентство однозначно сохраняет за собой право начать надзорное производство, в том числе о недобросовестных практиках, против Nord Stream 2 AG, если сомнения о соблюдении всех регулярных требований не будут сняты», – добавил он.
Ранее в Германии заявили, что запуску «Северного потока – 2» могут помешать процесс сертификации, газовая директива ЕС, а также немецкая партия «Зеленые».
Напомним, во вторник Компания Nord Stream 2 AG – оператор проекта «Северный поток – 2» – подала апелляцию на решение суда Германии об отказе исключить газопровод из-под газовой директивы Евросоюза (ЕС).
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МИД ответил на призыв сенаторов США выслать из страны 300 российских дипломатов
В МИД России на призыв американских сенаторов к президенту Джо Байдену выслать из страны 300 российских дипломатов в случае, если российская сторона откажется расширить штат американского посольства в Москве, ответили, что США, видимо, добиваются закрытия своих загранучреждений в России.
«Кто предлагает подобные шаги, видимо, добивается закрытия американских загранучреждений в России. Они должны осознавать, что ответственность за это будет лежать на них», – рассказал собеседник ТАСС.
В дипведомстве также отметили, что в Вашингтоне нет такого количества российских дипломатов.
Как ранее сообщили РИА «Новости», сенаторы США обратились к президенту Джо Байдену с просьбой выслать из страны 300 российских дипломатов в случае, если российская сторона откажется расширить штат американского посольства в Москве, говорится в письме, опубликованном во вторник на сайте сенатора-республиканца Марко Рубио.
Также среди подписавших письмо фигурируют сенаторы Марк Уорнер (демократ от штата Виргиния), Джим Риш (республиканец от штата Айдахо) и Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси).
По утверждениям сенаторов, «более 400 российских дипломатов разбросаны по всей территории США, в то время как дипломатическое присутствие США в России сейчас ограничено примерно 100 американскими гражданами». Авторы отмечают, что «такая несоразмерность в дипломатическом присутствии недопустима».
Ранее стало известно, что в связи с тем, что США «не выдают визы», численный состав российского генконсульства в Нью-Йорке сократился «фактически в три раза».
Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что диалог Москвы и Вашингтона по восстановлению нормальной работы посольств «топчется на месте», США в визовых вопросах пытается прибегнуть к неприличному давлению, пытаясь выторговать себе односторонние преимущества.
Путин заявил о невыгодности увеличения транзита газа через Украину
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Дальнейшее наращивание транзита газа через украинские газотранспортные сети невыгодно, заявил президент России Владимир Путин.
Поставки через новые системы дешевле, заявил глава государства, передает ТАСС.
Он отметил, что Газпром за девять месяцев увеличил прокачку газа через Украину.
«Наши контрактные обязательства по поставкам через ГТС Украины – 40 млрд кубических метров газа в год, и за девять месяцев текущего года Газпром увеличил эти поставки, эту прокачку через транспортную систему Украины более чем на 8%», – заявил Путин.
По его словам, российская сторона превысит свои обязательства по поставкам газа через территорию Украины.
Президент подчеркнул, что поставки по новым трубопроводам в 5,6 раза уменьшают объем парниковых выбросов в атмосферу. Также Путин указал, что Москва видит спекуляции вокруг транзита газа через украинскую территорию.
Ранее в среду стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров, после чего упала более чем на 300 долларов. Днем ранее стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1330 долларов.
В начале октября премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Киев не планирует вести переговоры с Москвой по заключению прямого контракта для закупки природного газа.
В Польше призвали НАТО вмешаться в ситуацию с «Северным потоком – 2»
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НАТО и ЕС должны задуматься о противостоянии «вызовам», которые «может принести» российский газопровод «Северный поток – 2», заявил президент Польши Анджей Дуда в ходе Варшавского форума по безопасности.
По мнению Дуды, Запад должен сделать выводы из допущенных ошибок, включая провал миссии в Афганистане и постройку «Северного потока – 2», который, по мнению президента Польши, «является ошибкой стратегического значения для всего трансатлантического сообщества», передает РИА «Новости» со ссылкой на Polskie Radio 24.
По утверждению Дуды, речь идет не только о возможности «перекрытия Россией поставок газа на Украину, в Словакию или (их запуск) в обход Польши. «Речь идет о чем-то большем, о предоставлении россиянам возможности стратегического шантажа всего нашего сообщества, шантажа, выходящего далеко за рамки энергетических вопросов», – заявил президент.
При этом, по его мнению, «сегодня в ЕС и НАТО необходимо подумать о том, как противостоять политическим, энергетическим и военным угрозам и вызовам, которые может принести «Северный поток – 2».
Накануне замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач допустил, что транспортировка газа через «Северный поток – 2» может обходиться Европе дешевле транзита через Украину. В связи с этим он призывал ЕК заняться этим вопросом.
В понедельник оператор «Северного потока – 2» начал заполнение первой нитки газопровода. Немецкая Die Welt опубликовала материал, посвященный началу закачки газа в первую нитку газопровода «Северный поток – 2», публикация вызвала активный отклик читателей.
«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – Газпромом. Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что у достроенного газопровода остаются две польско-украинские проблемы.
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Западные СМИ отреагировали на полет первого киноэкипажа на МКС
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Зарубежные СМИ прокомментировали первый в истории полет киноэкипажа на МКС в составе космонавта Антона Шкаплерова, актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко на космическом корабле «Союз МС-19».
«Запуск фильма «Вызов» ставит Россию на путь победы над Соединенными Штатами в космической гонке», – пишет Reuters.
Агентство объясняет это опережением запуска ракеты SpaceX с Томом Крузом на борту, актер должен был сняться в голливудском фильме, передает «Комсомольская правда».
«Свет, камера, взлет: запущен корабль «Союз» с российской съемочной группой, которая снимет первый полнометражный космический фильм», – написали в The Washington Post.
Читателям напомнили о космической гонке между США и Россией, а также рассказали, как проходила подготовка непрофессиональных космонавтов – Юлии Пересильд и Клима Шипенко.
«Триумф над НАСА и SpaceX», – охарактеризовало российский проект французское издание Liberation.
Британские СМИ, ссылаясь на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина, заметили, что полет киноэкипажа повысит статус России в космической гонке.
Вы бы согласились полететь в космос?
«Россия в этом году объявила, что возобновляет свою программу космического туризма, чтобы доставлять на МКС платных авантюристов. После десятилетнего перерыва Россия отправит на МКС двух японских туристов», – напоминает The Sun.
Издание Guardian отметило достижения СССР в освоении космоса, указав, что у страны множество рекордов: «Первый спутник, первая собака в космосе, первый мужчина, первая женщина».
Во вторник корабль «Союз МС-19» долетел до МКС по двухвитковой схеме и состыковался со станцией. Киноэкипаж уже высадился на станции.
Ракета-носитель «Союз-2.1.а» с кораблем «Союз МС-19» стартовала с Байконура во вторник, в 11.55 мск. Корабль не смог пристыковаться к модулю «Рассвет» на МКС в автоматическом режиме, причаливание пришлось выполнять в телеоператорном режиме. На корабле прибыли космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, они займутся съемками первого художественного фильма в космосе о женщине-враче.
Лидеров стран ЕС обязали прибыть на саммит без электронных устройств
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Глава Евросовета Шарль Мишель потребовал от глав государств и правительств 27 стран Евросоюза прийти на неформальный саммит Евросоюза без мобильных телефонов и электронных устройств во избежание утечки информации, сообщил пресс-секретарь Мишеля Баренд Лейтс.
«Чтобы обеспечить конфиденциальность дискуссии о роли ЕС в мире председатель Европейского совета потребовал, чтобы дискуссия во вторник вечером проходила без любых электронных устройств», – приводит слова Лейтса ТАСС.
Как сообщил сам Мишель по прибытии на встречу во вторник вечером, в ходе рабочего ужина главы государств ЕС обсудят отношения с Китаем, США, последствия создания оборонного союза Вашингтона, Лондона и Канберры (AUKUS), ситуацию в Афганистане, а также перспективы усиления роли ЕС на мировой арене и повышение стратегической автономии Евросоюза.
«Мы хотим повысить стратегическую автономию ЕС, но также укреплять наши связи с нашими союзниками, мы также хотим подготовить совместную декларацию о сотрудничестве с НАТО», – сказал Мишель.
Мишель проигнорировал вопросы журналистов о ситуации на энергетическом рынке ЕС, где с начала сентября цена на газ выросла более чем вдвое.
В воскресенье американский политик Патрик Бьюкенен предсказал закат Европы. Ранее в тот же день МИД отреагировал на призыв президента Финляндии к ЕС о диалоге с Россией.
Напомним также, 16 сентября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС намерен создать собственную армию, чтобы не полагаться на США в вопросах обороны. Между тем в начале сентября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение, что создание вооруженных сил ЕС может разобщить Европу и ослабить НАТО.
В Германии призвали поставить на место посла Украины в Берлине
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Украина не войдет в Евросоюз и НАТО при нынешнем правительстве Германии, однако все может измениться при работе нового кабинета министров, куда наверняка войдут представители партии «Зеленые», сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее украинский посол Андрей Мельник призвал Берлин помочь Украине попасть в ЕС и НАТО из-за «темных страниц прошлого».
«Украина очень активно поддерживается в Германии партией «Зеленые», рядом политиков ФРГ, антироссийски настроенными СМИ, а также государственными деятелями Польши. Они очень активны в переписывании истории и в попытках нового прочтения итогов и хода Второй мировой войны», – сказал немецкий политолог Александр Рар.
По его словам, эти силы нельзя недооценивать, ведь с ними работают профессиональные историки. «Они хотят поставить знак равенства между большевизмом и национал-социализмом, приравнять Сталина к Гитлеру. Цель украинских властей, и Мельника в том числе – убедить Берлин признать, что Вторую мировую войну развязали Германия и СССР, а главным пострадавшим от нападения гитлеровских войск была Украина. Потому ее нужно сейчас экономически поднимать и защищать от «агрессии России», – указал собеседник.
Другой целью Украины является попытка усилить свою национальную идентичность и просто получить больше внимания Запада, для чего Киеву нужно постоянно поддерживать антироссийские проекты.
«Украинские власти при поддержке ряда западных политиков постоянно поддерживают тезис: «Украина – это анти-Россия». В целом немецкие власти Мельника пока игнорируют, потому что он ведет себя слишком нагло. Однако Берлин должен не просто не слышать посла, а ставить его на место. Раньше власти ФРГ при необходимости одергивали даже американского дипломатического представителя. И меня удивляет, почему сейчас Берлин не отвечает главе украинского посольства», – признался Рар.
Впрочем, как будет себя вести следующее правительство, в состав которого наверняка войдут «Зеленые», сложно прогнозировать. «Все может измениться даже в худшую сторону. На это Мельник и рассчитывает. Киев допускает, что «Зеленые» будут носить Мельника на руках и приобщаться к его требованиям», – заключил аналитик.
В понедельник посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью RND выступил с критикой политики Германии в сфере исторической памяти, призвав Берлин поспособствовать вступлению Украины в ЕС и НАТО из-за «темных страниц прошлого».
Мельник назвал участие президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в памятных мероприятиях в Бабьем Яру хорошим жестом. «Однако это только первый шаг на очень долгом пути к историческому примирению между Украиной и Германией», – приводит слова дипломата РИА «Новости».
Мельник выразил мнение, что Украина входит в число стран, наиболее пострадавших от преступлений нацистов, однако, по словам дипломата, Украина «все еще почти полностью отсутствует в топографии немецкой памяти». «Наши огромные жертвы по-прежнему игнорируются немецкой политикой и общественностью», – заявил посол Украины в Берлине.
Поэтому неудивительно, что из-за текущей «разделенной» исторической политики Германии в украинском обществе растет сильное чувство несправедливости, добавил Мельник. Также он напомнил о недавнем опросе общественного мнения, согласно которому 61% украинцев высказались за требование репараций от Германии за совершенные военные преступления.
«Люди в Киеве справедливо ожидают от немецкой политики, что наконец будут сделаны правильные выводы из этих темных страниц прошлого и Украину интегрируют как в ЕС, так и в НАТО», – добавил посол.
В сентябре украинский президент Владимир Зеленский заявлял о способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО. При этом в начале сентября бывший посол США в Киеве Джон Хербст отмечал, что Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшее десятилетие из-за значительного противодействия внутри альянса в связи с опасениями вызвать негативную реакцию со стороны России. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не США.
В июле Зеленский говорил, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».
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Брошенная жена Саакашвили удивилась роману мужа с украинским депутатом
Сандра Руловс, теперь уже отвергнутая жена экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, не знала, что тот образовал новую семью с депутатом Верховной рады Украины Елизаветой Ясько, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Саакашвили – политический заключенный, его надо освободить. Что касается видео (о том, что Саакашвили и Ясько объявляют себя влюбленной парой), не скрою, его содержание было для меня неожиданным, а форма – полностью неприемлемой».
Ясько находится в Грузии и требует освобождения Саакашвили.
У Руловс и экс-президента Грузии Саакашвили, арестованного 1 октября, двое сыновей, один живет в США, второй с матерью в Тбилиси.
Цена на газ в Европе резко упала
Стоимость фьючерсов на газ в Европе упала более чем на 200 долларов в течении 10 минут, до 1679 долларов за тысячу кубометров, следует из данных Ice Futures.
Минутами ранее цена на газ в Европе достигала 1937 долларов за тысячу кубов. Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF на 11.41 мск составила 1765,8 доллара за тысячу кубометров, что на 27,4% выше расчетной цены вторника, сообщает РИА «Новости».
Ранее в среду стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров. Днем ранее стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1330 долларов.
За день до этого цена на газ в Европе падала на фоне новостей о начале тестирования первой нитки газопровода «Северный поток – 2».
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Россия и страны ОПЕК отвергли просьбу США увеличить добычу нефти
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Соединенные Штаты попросили Россию и страны ОПЕК о помощи из-за рекордных цен на энергоносители, однако экспортеры нефти отвергли призывы Белого дома резко увеличить добычу, утверждает обозреватель британской Express Кейт Уитфилд.
«Россия и государства ОПЕК отвергли призывы Белого дома резко увеличить добычу нефти, чтобы помочь Вашингтону справиться с растущим топливным кризисом», – передает РИА «Новости» текст статьи.
По мнению Уитфилд, это приведет к растущему дефициту энергоносителя и росту цен на него. Колумнист предположила, что дорогая нефть может подорвать процесс постпандемийного восстановления экономик США, Великобритании и Китая.
Во вторник мировые цены на нефть продолжили расти после значительного скачка в понедельник на фоне решения альянса ОПЕК+ придерживаться плана снижения ограничений на добычу.
Напомним, в конце августа нефтяникам пришлось сократить добычу в Мексиканском заливе почти на 91% в связи с приближением урагана «Ида». Кроме того, 23 августа на нефтедобывающей платформе Ku-Alpha компании Pemex в Мексиканском заливе произошел взрыв. Помимо этого, в начале июля на платформе Ku-Charly нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе вспыхнул сильный подводный пожар.
Украинцев предупредили о срыве отопительного сезона
Украине грозит срыв отопительного сезона из-за отказа руководства страны от поставок по льготной цене из России, заявили в украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь».
«Отказ власти от прямых поставок газа по льготной цене (из России – прим. ВЗГЛЯД) – это ключевой элемент тарифного геноцида, ведь такое решение ударит по благосостоянию каждой украинской семьи. Уже сегодня отопительный сезон на Украине под угрозой срыва. Не сумев накопить необходимое количество энергоресурсов и обеспечить их доступность для населения, правительство пытается переложить ответственность за высокие коммунальные тарифы на местные власти», – говорится в заявлении на сайте партии.
Вместе с тем официальное руководство страны по-прежнему бездействует и игнорирует риски, с которыми Украина может столкнуться через несколько месяцев, с наступлением холодов.
Ранее на Украине определились с планом спасения от холодов. Чтобы преодолеть дефицит газа зимой, компания НАК «Нафтогаз Украины» получит 48 млрд гривен (1,8 млрд долларов) от оператора газотранспортной системы (ГТС). Вся сумма должна быть выплачена до конца года.
Эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что даже если Нафтогаз эти получит деньги, то закачивать газ в хранилища будет уже поздно, так как отопительный сезон уже на носу.
Посольство РФ обратилось к властям Франции после задержания судна с россиянами
Российское посольство во Франции обратилось к властям страны после сообщений о задержании судна в Дюнкерке, на борту которого, возможно, есть россияне, сообщил пресс-секретарь посольства Александр Макогонов.
«Посольству известно о задержании экипажа судна в порту Дюнкерка. Обратились к французским властям за официальной информацией по данному вопросу», – сообщил представитель дипмиссии РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщали, что в порту Дюнкерка задержали экипаж судна, в том числе якобы российских моряков, на борту судна нашли более 1 т кокаина.
Капитаном судна, по данным прессы, был гражданин Румынии, экипаж состоял из 20 человек, в числе которых – россияне, украинцы, филиппинцы и граждане Эфиопии.
Эксперт указал на виновника энергетического кризиса в Европе
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«Европейцы предполагали, что на спотовом рынке газа всегда будет профицит предложения и конкуренция между продавцами, однако они не учли многие факторы», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе.
«Евросоюз собственными руками создал этот энергетический кризис», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Во-первых, европейцы постоянно настаивали на необходимости отойти от практики заключения долгосрочных контрактов с поставщиками энергоносителей и переходе на развитие спотового (краткосрочного) рынка, – пояснил он. – Во-вторых, в случае подписания долгосрочных контрактов цена на газ все равно была привязана не к стоимости нефти, а к биржевой цене газа».
Тем самым в Европе десятилетиями формировался газовый рынок с определенными рисками. «Однако теперь, когда стоимость фьючерса на газ резко выросла, они решили провести расследование и выяснить, кто в этом виноват. Но в этом сами европейцы и виноваты», – добавил эксперт.
По словам Юшкова, в Европе изначально предполагали создать так называемый «рынок покупателя», где предложение превышало бы спрос. «В таком случае поставщики газа должны были бы стоять в очереди и конкурировать за право продавать газ в Европе, за счет чего должна была снижаться цена, – уточнил он. – А теперь, когда весь СПГ ушел на азиатские рынки, а собственная добыча упала, в Европе вопреки ожиданиям сложился «рынок продавца», когда покупатели конкурируют между собой за доступные объемы газа. В результате очень сильно выросла цена».
«Они этого не учли. По их предположениям, на рынке газа в Европе всегда должен был быть профицит предложения и конкуренция между продавцами», – отметил собеседник. Согласно предположениям эксперта, таким образом ЕС в очередной раз намекает на то, что Россия манипулирует ценами на газ по политическим мотивам.
«Однако в этом плане Газпром сложно уличить, потому что он выполняет все свои долгосрочные контракты и даже поставляет дополнительные объемы европейцам, хотя не обязан этого делать, – указал Юшков. – Судя по всему, 2021 год станет вторым по объемам поставок российского газа в Европу, поэтому здесь крайне сложно в чем-то обвинить Россию».
Тем не менее, по мнению эксперта, в результате расследования ЕС может пожурить европейские компании за спекуляции СПГ. «Зачастую они получали большую прибыль, отправляя СПГ на танкерах в Азию вместо того, чтобы направить его на внутреннее потребление согласно долгосрочным контрактам. А поскольку в Азии цены гораздо выше, то даже с учетом дополнительной перегрузки и доставки они все равно зарабатывали больше», – рассказал он.
По мнению Юшкова, рыночная модель торговли газом в Европе едва ли претерпит существенные изменения. «Евросоюз не признает свои ошибки и не извлечет уроков из текущего энергетического кризиса, – уверен он. – Тем не менее, европейцы могут договориться о создании резервных запасов газа, которые можно будет использовать в случае дефицита. Кроме того, они могут отсрочить вывод из эксплуатации атомных электростанций, потому что не будь их, энергетический кризис был бы значительно глубже».
Также эксперт отметил краткосрочные выгоды для России от текущего энергетического кризиса в Европе. «С одной стороны, на фоне высоких цен от экспортных поставок газа значительно увеличивается бюджет. С другой стороны, в долгосрочной перспективе мы можем наблюдать снижение спроса, из-за чего могут снизиться и объемы поставок российского газа в Европу. Европейские компании могут не захотеть покупать газ по таким высоким ценам, – предполагает Юшков. – Кроме того, возможно, нынешняя ситуация остудит часть европейских сторонников перехода от долгосрочных контрактов к спотовому рынку. В этом случае у них появятся предсказуемые цены и гарантии получения необходимых объемов газа».
Ранее Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе. Об этом говорится в совместном заявлении пяти стран ЕС, опубликованном журналистом Bloomberg Хавьером Бласом.
Они также призвали установить общие правила по объемам запасов газа, чтобы смягчить скачки цен. В заявлении предлагается повысить координацию при покупках, чтобы улучшить общие позиции.
Позже зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что энергетический кризис в ЕС вызвали неблагоприятные рыночные условия, когда спрос на энергоресурсы достиг максимума за 25 лет. Он также отметил, что несмотря на рост цен на газ и электричество, ЕС не отступит от своих климатических задач и требований, которые «высечены в камне».
В среду стоимость фьючерсов на газ в Европе упала более чем на 200 долларов в течении 10 минут, до 1679 долларов за тысячу кубометров, следует из данных Ice Futures. При этом минутами ранее цена на газ в Европе достигала 1937 долларов за тысячу кубов. Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF на 11.41 мск составила 1765,8 доллара за тысячу кубометров, что на 27,4% выше расчетной цены вторника, сообщает РИА «Новости».
Накануне президент России Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе. Тем временем в Газпроме предсказали холодную зиму, подчеркнув, что поставки газа на внутренний рынок России будут приоритетными.
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Столтенберг отказал России в праве блокировать принятие Украины в НАТО
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Россия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО, заявил генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг на семинаре Джорджтаунского университета и Института Брукингса в Вашингтоне.
«Только члены НАТО, Грузия и Украина вправе принимать решение об их вступлении. Ни у России, ни у кого бы то ни было еще нет права вето на это решение», – приводит слова Столтенберга РИА «Новости».
«Не могу сказать, когда это произойдет... Очевидно, что это не случится завтра», – добавил он. Он призвал страны НАТО расширить поддержку претендентов по вопросу вступления в альянс и сообщил, что обсуждал этот вопрос с президентом США Джо Байденом.
Ранее Столтенберг выступил за диалог НАТО с Россией при продолжении сдерживания.
В сентябре украинский президент Владимир Зеленский заявлял о способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО. При этом в начале сентября бывший посол США в Киеве Джон Хербст отмечал, что Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшее десятилетие из-за значительного противодействия внутри альянса в связи с опасениями вызвать негативную реакцию со стороны России. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не США.
В конце августа президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала «восстановление территориальной целостности Украины» предпосылкой для принятия страны в НАТО. В свою очередь глава представительства НАТО на Украине Александр Винников утверждал, что боевые действия в Донбассе не мешают Украине стать членом НАТО, так как нет нормы, которая не позволяла бы вступление страны в альянс во время войны на ее территории.
В июле Зеленский говорил, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. В апреле он заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В свою очередь полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».
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Вице-президента Сбербанка Ракову задержали в Москве
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Вице-президент Сбербанка, экс-замминистра просвещения Марина Ракова, скрывшаяся от следствия, находится в Главном следственном управлении ГУМВД по Москве, с ней ведутся следственные действия, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Следователи МВД проводят следственные действия с Мариной Раковой, она находится в ГСУ ГУМВД по Москве», – передает РИА Новости слова Волк.
«Ракова пришла в подразделение МВД сама», – уточнил источник ТАСС.
Ранее Раковой заочно предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, она объявлена в федеральный розыск. «Коммерсант» сообщал, что Ракова может попытаться сбежать от следствия на Украину.
Ранее Тверской суд Москвы арестовал управляющего директора ПАО «Сбербанк» Евгения Зака и управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования» ПАО «Сбербанк» Максима Инкина.
Напомним, Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. В частности, ее подозревают в том, что она пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, где была гендиректором. Экспертиза выявила фальсификацию отчетов. Было установлено, что ФНФРО неправомерно принял работы, выполненные «Шанинкой».