СК попросил передать дело об избиении в метро в свое ведомство

В Германии пригрозили оператору «Северного потока – 2» разбирательством

Федеральное сетевое ведомство Германии пригрозило оператору «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG «немедленным разбирательством», если компания не сможет подтвердить соответствие газопровода требованию законодательства Евросоюза.

Регулятор отметил, что все технические условия для запуска «Северного потока – 2» выполнены, поэтому в ближайшее время первая нитка газопровода может быть введена в эксплуатацию.

В связи с этим Федеральное сетевое ведомство потребовало от Nord Stream 2 AG передать полные сведения и при необходимости привести доказательства, что при эксплуатации первой ветки трубопровода будут выполнены и соблюдены все предписания, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Собеседник агентства уточнил, что это касается вопросов «недискриминационного доступа к сети и интеграции инфраструктуры в рынок Германии».

«Федеральное сетевое агентство однозначно сохраняет за собой право начать надзорное производство, в том числе о недобросовестных практиках, против Nord Stream 2 AG, если сомнения о соблюдении всех регулярных требований не будут сняты», – добавил он.

Ранее в Германии заявили, что запуску «Северного потока – 2» могут помешать процесс сертификации, газовая директива ЕС, а также немецкая партия «Зеленые».

Напомним, во вторник Компания Nord Stream 2 AG – оператор проекта «Северный поток – 2» – подала апелляцию на решение суда Германии об отказе исключить газопровод из-под газовой директивы Евросоюза (ЕС).

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