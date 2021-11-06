В России выявили 41,3 тыс. случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России выявили 41335 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 41335 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 11,3% не имели клинических проявлений болезни».

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Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6880, Санкт-Петербурге – 3138, Московской области – 3085.

Всего в стране выявлено 8 755 930 вирус-положительных пациентов в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 1188 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 245 635 человек. За сутки в России полностью выздоровел 29 201 человек.

Накануне, 5 ноября, в России выявили 40735 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 600.

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