Оперштаб сообщил о более 40 тыс. заболевших коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 35, до 8 14595, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Третий день число новых заболевших превышает 40 тыс. В относительном выражении прирост составил 0,47%, передает ТАСС.

В частности, за сутки были выявлены 3363 случая заражения в Санкт-Петербурге, 2835 – в Московской области, 1610 – в Самарской области, 798 – в Воронежской области, 792 – в Нижегородской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 964177 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1192 против 1195 днем ранее. Всего с начала пандемии умерли 244 447 пациентов, сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,81%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки зафиксировано 89 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 55 – в Московской области, 45 – в Краснодарском крае, 42 в Ставропольском крае, 41 – в Пермском крае.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 28605. Всего уже выздоровел 7505971 человек.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 86,1% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 3107 пациентов в Московской области, 1640 – в Санкт-Петербурге, 968 – в Самарской области, 862 – в Республике Саха, 782 – в Республике Крым.