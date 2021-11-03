Инвестиции в недвижимость в России достигли рекорда

Объем инвестиций в недвижимость России за три квартала составил 281 млрд рублей (3,2 млрд евро) – это максимальный показатель за всю историю современного рынка страны, сообщила консалтинговая компания CBRE.

В компании сообщили, что только в третьем квартале 2021 года инвестиции в недвижимость России составили 93 млрд рублей (1 млрд евро), что почти на треть выше аналогичного показателя за 2020 год, передает РИА «Новости».

«Исходя из текущей динамики, объем инвестиций в недвижимость России за 2021 год может превзойти предыдущие пиковые значения 2016 и 2017 годов, когда годовые вложения достигали 305 млрд рублей (3,5 млрд евро). Согласно нашей оценке, объем инвестиций по итогам 2021 года может составить порядка 350-390 млрд рублей (4-4,5 млрд евро). Это станет рекордным результатом за всю историю современного рынка России», – подчеркнули в CBRE.

По оценке компании, сегмент жилой недвижимости продолжает оставаться основным драйвером рынка инвестиций, при этом его объем сокращается.

Например, в третьем квартале вложения в участки под жилое строительство составили 42,6 млрд рублей (0,5 млрд евро) (46% от общего объема инвестиций) против 70,3 млрд рублей (0,8 млрд евро, 67%) во втором квартале 2021 года.

Несмотря на сокращение темпов инвестиций в жилье, объемы вложений сохраняются на исторически высоких уровнях, отмечается в сообщении.

Из коммерческих секторов недвижимости максимальный объем вложений продемонстрировал складской сегмент, его доля достигла 29% от общего объема инвестиций (26,7 млрд рублей или 0,3 млрд евро). Результат за девять месяцев (48,5 млрд рублей или 0,6 млрд евро) также превышает аналогичные показатели предыдущих лет в складском сегменте. Интерес инвесторов к данному типу недвижимости продолжает усиливаться.

Инвестиции в офисную недвижимость составили 18,5 млрд рублей (0,2 млрд евро) или 20% от общего объема инвестиций. Активность инвесторов в офисном сегменте ограничивает сохраняющийся дефицит доступного к приобретению качественного продукта, говорится в сообщении. Вместе с тем консультанты отмечают высокий интерес инвесторов как к существующим объектам, так и девелоперским проектам.

В торговые объекты за последний квартал было направлено 5% общего объема инвестиций или 4,4 млрд рублей (0,05 млрд евро). В течение девяти месяцев вложения в этот сегмент сохранялись на низком уровне, однако активность инвесторов в торговом сегменте начинает восстанавливаться, есть предметный интерес со стороны профессиональных игроков как на объекты столицы, так и в региональных городах – в 2022 году инвестиции в торговый сегмент выйдут на траекторию устойчивого роста.

Ранее были названы самые популярные у россиян страны для покупки недвижимости.