ВОЗ оценила заразность нового штамма коронавируса «омикрон»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что новый штамм коронавируса «омикрон» может быть заразнее остальных, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Он сейчас так выглядит (опаснее штамма «дельта»), надо чуть-чуть подождать, потому что и «бета» вел себя так, имел такие, скажем, возможности», – приводит слова представителя ВОЗ в России РИА «Новости».

На ваш взгляд Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время? Уменьшились

Увеличились

Остались на прежнем уровне



Как отметила Вуйнович, ВОЗ с начала пандемии с большой группой международных экспертов мониторит ситуацию из-за эволюционирования вируса.

«Ведется очень сильный надзор над всеми изолятами вируса, усиливается генетическое секвенирование вируса... ВОЗ в течение 24 часов (после информации от ЮАР) собрала экспертную группу и тогда сделаны рекомендации, прежде всего, что надо исследовать (новый штамм), потому что мы еще не знаем, есть предположения, что он может быть более инфективным», – сообщила Вуйнович.

Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».

Как сообщил российский сенатор Алексей Пушков, премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск».

В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также Турция и ОАЭ. В субботу коронавирус выявили у прилетевших в Нидерланды пассажиров рейса из ЮАР. В тот же день новый штамм коронавируса «омикрон» добрался до Германии и Чехии. Еще два случая заражения «омикроном» выявили в Британии. После этого британский премьер Борис Джонсон заявил о способности «омикрона» передаваться между привитыми людьми.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД