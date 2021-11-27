Джонсон сообщил о способности «омикрона» передаваться между привитыми людьми

Новый штамм «омикрон» может передаваться между полностью вакцинированными людьми, заявил британский премьер Борис Джонсон.

«Похоже на то, что «омикрон» распространяется очень быстро и может передаваться между людьми, получившими обе дозы вакцины», – цитирует Джонсона ТАСС.

Он добавил, что пока ученым еще предстоит выяснить много нового об этом штамме, но исследователи получают все больше и больше информации.

Ранее в Британии заявили о двух зарегистрированных случаях заражения «омикроном».

Член консультационного совета при минздраве ЮАР профессор Ян Санне сообщал, что существующие вакцины от коронавируса эффективны против нового штамма «омикрон».

Ранее в Европе заявили о высокой степени риска нового штамма COVID-19. Глава WMA сравнил по опасности штамм COVID «Омикрон» с вирусом Эбола.

Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».

В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ.

В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и до Чехии.